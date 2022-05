Đệm sưởi điện có an toàn không? 9 lưu ý để sử dụng hiệu quả nhất

Chập cháy, điện giật hay bỏng rát là những lo ngại của người dùng khi đứng trước việc lựa chọn sử dụng đệm điện. Nhưng liệu đó có phải là mối lo ngại đúng không? Cùng Blog Adayroi tìm lời giải cho câu hỏi đệm sưởi điện có an toàn không nhé!



1. Đệm sưởi điện là gì? Cấu trúc của đệm sưởi điện

1.1. Đệm sưởi điện là gì?

Đệm sưởi điện hay còn có các tên gọi khác là đệm điện, chăn điện, chăn sưởi, đệm sưởi là một trong những dụng cụ chăm sóc sức khỏe hữu ích có hình dạng giống một chiếc chăn đắp thông thường nhưng bên trong có hệ thống sinh nhiệt, giúp cơ thể cảm thấy ấm áp hơn so với đắp chăn bình thường.

Điều đặc biệt là đệm sưởi điện chỉ nên dùng để trải ở dưới chứ không nên dùng để đắp. Có một số dòng đệm điện có thể dùng đắp nhưng bạn cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và khuyến cáo từ nhà sản xuất.

1.2. Cấu trúc của đệm sưởi điện

Một chiếc đệm điện có cấu trúc bởi hai phần là phần thân đệm và bộ phận điều khiển. Lớp vỏ bên ngoài được làm bằng vải cotton, da hay nhung. Phần điều khiển nhiệt bao gồm lõi phát nhiệt, sợi tổng hợp chịu nhiệt, chịu nước. Phần điều khiển nhiệt này có bảy mức điều chỉnh khác nhau để người dùng sử dụng phù hợp với nhu cầu và nhiệt độ ngoài trời.

Đệm điện giúp người dùng cảm thấy ấm áp, thoải mái hơn (Nguồn: mediacdn.vn)

2. Dùng đệm điện có nguy hiểm không?

Đệm điện có ưu điểm lớn nhất là mang lại sự ấm áp cho người dùng như những túi chườm nóng lạnh dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ, đặc biệt là với những gia đình ở miền Bắc phải trải qua mùa đông lạnh giá. Nhưng một câu hỏi luôn được đặt ra trước khi lựa chọn là sản phẩm liệu có an toàn không? Có nguy cơ giật, bỏng hay hở điện không?

Rất nhiều người có chung thắc mắc này khi lựa chọn đệm điện. Tuy nhiên, mọi người yên tâm rằng nếu sử dụng đúng cách thì đệm điện rất an toàn. Bởi bộ phận cảm biến nhiệt của sản phẩm có cơ chế tự ngắt khi nóng, quá tại cục bộ hoặc tự ngắt khi điện áp tăng đột ngột nên không có hiện tượng bị giật, bỏng xảy ra.

Ngoài ra, hệ thống dây điện cảm ứng có tính năng chống rò rỉ điện. Bộ đổi nguồn có điện áp chỉ 12V nên an toàn với cơ thể người. Vậy là bạn đã biết đệm sưởi điện có an toàn không rồi đúng không nào? Ngoài ưu điểm làm ấm tốt, an toàn thì đệm điện còn có nhiều ưu điểm đáng kể khác.

Trước tiên là lợi ích về kinh tế. Với điện năng tiêu thụ điện không cao, trung bình sử dụng từ 1-2 ngày mới hết một số điện, bạn không cần quá lo lắng về hóa đơn tiền điện sẽ tăng cao. Bên cạnh đó, việc vệ sinh đệm điện cũng rất dễ dàng. Bạn có thể giặt bằng tay hoặc giặt bằng máy đều được. Tuổi thọ của của đệm điện cũng rất vượt trội, có thể sử dụng 20 năm vẫn chạy tốt.

Đệm điện có cơ chế tự ngắt khi quá tải nên an toàn với người dùng (Nguồn: scdn.vn)

3. Hướng dẫn 9 cách dùng đệm điện an toàn, hiệu quả

3.1. Tránh xa tầm tay trẻ em

Bạn không nên cho trẻ tiếp xúc nhiều với đệm điện ngoài việc nằm hoặc đắp. Đặc biệt là không cho trẻ sờ vào bộ phận điều chỉnh nhiệt. Ngoài ra, trẻ nhỏ ngủ hay bị tè dầm mẹ nên đóng tã bỉm cho bé thấm hút tốt vì nếu tè lên đệm điện có thể sẽ bị bỏng hoặc đệm bị chậm, cháy rất nguy hiểm.

Do đó, bạn cần phải thật cẩn trọng khi cho bé sử dụng. Không nên dùng đệm điện đối với những trẻ ngủ riêng để tránh trường hợp bé nghịch vào phần điều chỉnh nhiệt độ lên mức nhiệt cao nhất.

3.2. Không nên để trẻ nằm trên đệm điện nhiệt độ quá cao

Làn da của trẻ nhỏ mỏng manh, nhạy cảm nên nếu nằm ở đệm điện có nhiệt độ cao sẽ dễ bị bỏng, nóng rát. Do đó, phụ huynh nên điều chỉnh nhiệt phù hợp và ngủ cùng bé.

3.3. Không tự ý tháo gỡ, sửa chữa sản phẩm

Nếu sản phẩm gặp trục trặc về vấn đề kỹ thuật bạn không nên tự ý tháo gỡ và sửa chữa tại nhà. Điều này có thể làm hệ thống phát nhiệt bị hư hỏng dẫn đến sản phẩm không thể dùng được hoặc điện bị chập, rò rỉ. Tốt nhất bạn nên mang đến các cửa hàng, công ty để được bảo hành.

3.4. Rút phích cắm khỏi ổ điện khi không dùng thường xuyên

Để tránh trường hợp bị rò rỉ, quá tải điện năng thì bạn nên rút phích cắm khỏi ổ điện khi không sử dụng đệm điện. Ví dụ bạn đi làm cả ngày tại công ty, chỉ sử dụng buổi tối thì buổi sáng sau khi thức dậy bạn nên tắt nguồn điện. Tối trước khi sử dụng, bạn chỉ cần bật trước từ 20-30 phút để làm nóng là xong.

3.5. Không để đệm bị cào rách

Với những gia đình nuôi thú cưng thì cần đặc biệt chú ý không để thú cưng như chó, mèo cào rách đệm. Điều này có thể gây chập, hở, rò rỉ điện rất nguy hiểm.

3.6. Không quấn đệm điện quanh người để sưởi ấm

Một trong những yếu tố quyết định đệm sưởi điện có an toàn không không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm mà còn ở cách sử dụng của người dùng. Bạn không nên quấn chăn/đệm điện quanh người vì có thể khiến các dây điện bên trong bị gấp khúc, bị hở gây chập cháy.

3.7. Bỏ đệm vào túi giặt nếu giặt bằng máy

Khi giặt đệm điện bằng máy bạn hãy cho vào túi giặt để đảm bảo chăn không bị xoắn vào các đồ giặt khác cũng bị rách.

3.8. Không gấp đệm điện khi giặt bằng tay

Nếu giặt bằng tay bạn không nên gấp đệm điện lại mà nên trải đều ra. Điều này sẽ giúp các dây dẫn điện bên trong không bị gấp khúc, gãy đứt. Ngoài ra, không nên vặn hay vò quá mạnh.

3.9. Không để ướt bộ phận điều khiển điện

Khi sử dụng bạn tránh để nước hay các chất lỏng tiếp xúc với bộ điều khiển để không bị chập cháy, nguy hiểm cho người dùng.

Rút phích cắm khỏi ổ điện khi không dùng đệm điện thường xuyên (Nguồn: baomoi.vn)

Hi vọng những thông tin trên đã giúp bạn lý giải được đệm sưởi điện có an toàn không và an tâm với lựa chọn của mình. Bạn cũng đừng quên ghi lại những lưu ý khi sử dụng sản phẩm để có hiệu quả tốt và an toàn nhé! Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thương hiệu đệm điện bạn có thể tham khảo: dòng đệm điện thiết kế cảm biến nhiệt an toàn Beurer, sản phẩm đệm điện hãng Lanaform… Hãy là những người tiêu dùng thông thái khi mua sắm sản phẩm chăn đệm điện giữ ấm mùa đông, an toàn để chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình!