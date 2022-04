Đi máy bay có say không? 7 mẹo chống say, đau đầu, tiền đình, buồn nôn

Nếu bị say tàu xe, chắc hẳn bạn cũng sẽ lo lắng về tình trạng tương tự khi đi máy bay. Đa số hành khách lần đầu tham gia phương tiện này đều có chung nỗi băn khoăn đi máy bay có say không và làm thế nào để luôn khỏe mạnh trong suốt hành trình. Cùng Blog Adayroi tìm câu trả lời qua bài viết sau nhé.



1. Đi máy bay có say không?

Trên thực tế, bạn có thể bị say máy bay, nhất là khi có tiền sử say tàu xe. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là nếu đi ô tô bị say thì khi đi máy bay cũng vậy và ngược lại. Việc có say hay không còn tùy thuộc vào chất lượng máy bay, khả năng lái của phi công và thể trạng cơ thể khi tham gia chuyến bay. Vì vậy, bên cạnh những bí quyết săn vé máy bay giá tốt, bạn nên trang bị cho mình mẹo chống say và đau đầu hiệu quả khi đi máy bay.

Say máy bay là tình trạng nhiều người gặp phải (Nguồn: thanhnien.vn)

1.1. Vì sao có người đi máy bay lại bị say

Cũng giống như say tàu xe, say máy bay xảy ra do có sợ bất đồng trong cảm nhận thực tế của tai trong với tín hiệu mà các giác quan khác gửi tới não. Khi máy bay chuyển động, mắt bạn vẫn thấy mọi thứ đứng yên và truyền tới não tín hiệu đó. Trong lúc này, bộ phận tai trong cảm nhận được sự chuyển động và mang thông tin ngược lại với mắt. Điều này tạo nên xung đột, khiến bạn cảm thấy đau đầu, chóng mặt, thậm chí là buồn nôn.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng say máy bay một phần là do tâm lý lo lắng hoặc thể chất vốn không tốt. Ngoài ra không khí loãng, áp suất tăng khi máy bay lên cao sẽ khiến bạn cảm thấy khó thở, buồn nôn. Sự rung lắc mạnh khi máy bay gặp thời tiết xấu, cất cánh hoặc hạ cánh cũng có thể là nguyên nhân khiến bạn bị say.

1.2. Triệu chứng khi say máy bay

Say máy bay khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, thậm chí trở thành nỗi “ác mộng” đối với nhiều người. Triệu chứng phổ biến là chóng mặt, buồn nôn, nhất là khi đi những chuyến bay kém chất lượng hoặc gặp thời tiết xấu. Ngoài ra say máy bay còn đi kèm với tình trạng khó thở do không khí loãng hơn so với lúc ở mặt đất.

2. Cách chống say máy bay hiệu quả

Những chuyến bay có phi công lái giỏi và máy bay chất lượng sẽ hạn chế tình trạng rung lắc trong suốt hành trình. Vì vậy, bạn nên đặt vé máy bay của các hãng hàng không lớn để có được những trải nghiệm thoải mái, dễ chịu trong suốt chuyến đi.

Lo lắng về chuyện đi máy bay có say không cũng là nguyên nhân khiến tình trạng này trở nên trầm trọng hơn. Vì vậy bạn nên chuẩn bị thật kỹ về thể chất và tâm lý, suy nghĩ vui vẻ, tích cực để chuyến đi thoải mái hơn. Nếu vẫn cảm thấy khó chịu, hãy áp dụng ngay những cách chống say máy bay được gợi ý dưới đây nhé.

2.1. Dùng thuốc chống say

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thuốc say máy bay với cách thức sử dụng khác nhau, chủ yếu mang lại tác dụng ổn định hệ thần kinh, chống buồn nôn, chóng mặt. Trong trường hợp sức khỏe đặc biệt, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để đảm bảo an toàn, tránh tác dụng phụ không mong muốn.

Dùng thuốc chống say trước khi lên máy bay (Nguồn: nhathuoclongchau.com)

2.2. Dùng thực phẩm dân gian: trà gừng, kẹo cao su, nước ấm,…

Sử dụng trà gừng là cách chống say an toàn đã có từ lâu trong dân gian, được nhiều người áp dụng và thành công. Nhâm nhi đồ uống này trong suốt chuyến bay vừa tốt cho hệ tiêu hóa, vừa giảm cảm giác nôn nao, chóng mặt. Bạn cũng có thể ngửi trà gừng, ăn kẹo gừng để chống say máy bay. Ngoài ra ăn kẹo cao su, uống nước ấm, ngửi vỏ chanh cũng mang lại hiệu quả cao trong việc làm giảm cảm giác khó chịu trong cơ thể.

2.3. Ngủ

Ngủ sẽ giúp bạn quên đi lo lắng đi máy bay có say không. Vì vậy hãy tranh thủ thời gian này để cho cơ thể được thư giãn. Bạn cũng nên đặt phòng khách sạn chất lượng trước khi bay để đến và nghỉ ngơi kịp thời sau khi hạ cánh xuống điểm đến.

2.4. Hạn chế ăn no và các thực phẩm dễ gây buồn nôn

Ăn no hay sử dụng những món nhiều dầu mỡ hay có nhiều gia vị kích thích sẽ khiến bạn cảm thấy nôn nao, khó chịu khi máy bay cất cánh. Ngoài ra bạn nên tránh ăn mặn để hạn chế mất nước. Tốt nhất, chỉ nên ăn nhẹ, hạn chế tối đa tinh bột để có cảm giác thoải mái, nhẹ bụng.

Chỉ ăn nhẹ trước khi lên máy bay (Nguồn: pinterest.co.uk)

2.5. Dùng dầu bạc hà, kẹo bạc hà

Giảm say xe là một trong những tác dụng của tinh dầu bạc hà. Với mùi hương đặc trưng, kích thích, chúng sẽ giúp lấn át đi cảm giác nôn nao khó chịu trong quá trình di chuyển. Tuy nhiên bạn không nên sử dụng quá nhiều vì chúng có thể phát tán mạnh ra xung quanh. Ngậm kẹo bạc hà sẽ là biện pháp thay thế hữu hiệu, lại không làm ảnh hưởng tới những hành khách khác trên chuyến bay.

2.6. Tạo cho mình tư thế thoải mái khi ngồi trên máy bay

Nếu đã từng gặp trường hợp đi máy bay bị đau đầu, bạn nên booking vé máy bay tại địa chỉ uy tín các sớm càng tốt và chủ động chọn chỗ ngồi cho mình. Nếu được hãy chọn chỗ ngồi ở khu vực phía trước gần cánh máy bay. Vị trí này ổn định, ít rung lắc nên sẽ hạn chế được cảm giác chao đảo, chóng mặt.

Bên cạnh đó, việc điều khiển sự hít thở sâu như khi tập yoga sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và khỏe khoắn hơn. Ngoài ra trong suốt hành trình, bạn nên ngồi thoải mái, có thể sử dụng gối đỡ cổ và tựa lưng êm mềm, chất lượng tốt để tạo nên tư thế dễ chịu dù ngồi lâu trên máy bay.

2.7. Dùng nhục đậu khấu nguyên chất

Nhờ những tác dụng dược lý cao, nhục đầu khấu được sử dụng nhiều trong y học và đời sống. Trong đó, nhờ khả năng an thần, giảm lo âu, giảm buồn nôn, khó tiêu, loại hạt này còn được dùng để chống say máy bay hiệu quả. Cách đơn giản nhất là lấy nửa hạt đặt dưới lưỡi. Cần lưu ý rằng, để tránh ngộ độc hay hưng phấn quá đà, bạn chỉ nên sử dụng một lượng nhỏ loại hạt này.

Nhục đậu khấu (Nguồn: alicdn.com)

Như vậy, thay vì lo lắng đi máy bay có say không, bạn hãy chuẩn bị thật tốt về tâm lý, sức khỏe và áp dụng những bí quyết chống say trên nhé.