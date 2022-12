Đông trùng hạ thảo Puritan’s Pride có tốt không, giá bán, cách dùng

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại đông trùng hạ thảo khác nhau mỗi loại lại có một ưu nhược điểm riêng. Trong bài viết này, cùng Blog Adayroi đánh giá đông trùng hạ thảo Puritan’s để xem loại đông dược này có thật sự tốt, mua ở đâu đảm bảo?



1. Đánh giá viên uống đông trùng hạ thảo Puritan’s Pride có tốt không?

1.1. Thực phẩm chức năng Puritan’s Pride của nước nào?

Puritan’s Pride Cordyceps Mushroom là đông dược có xuất xứ từ Mỹ. Thực phẩm chức năng này thuộc thương hiệu Puritan’s Pride. Sản phẩm là kết quả của sự kết hợp các dưỡng chất quý hiếm với công nghệ kỹ thuật hiện đại đảm bảo được những dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

1.2. Bao bì đóng gói

Đông trùng hạ thảo Puritan’s (60 viên/lọ). Trên bao bì có dán các loại tem chống hàng giả, tem 7 màu để đảm bảo phân biệt so với các sản phẩm giả, nhái.

Đông trùng hạ thảo Puritan’s Pride dạng viên nén (Nguồn: chiaki.vn)

1.3. Thành phần dinh dưỡng

Thành phần của đông trùng hạ thảo Puritan’s gồm đông trùng hạ thảo kết hợp Phosphate, Silica,Cordyceps, Gelatin, Dicalcium Magnesium Stearate. Đây đều là những thành phần dinh dưỡng quý, tốt cho sức khỏe.

1.4. Tác dụng Puritan’s Pride

Puritan’s Pride Cordyceps Mushroom với thành phần dưỡng chất phù hợp với người cao tuổi, người cơ thể suy nhược, thường xuyên đau nhức, mệt mỏi. Không những thế, loại đông dược này còn phù hợp với bệnh nhân gặp triệu chứng về thận, gan, phổi. Giúp hỗ trợ tăng cường chống lão hóa ở phụ nữ, giảm đau lưng, tăng cường sinh lý.

1.5. Hướng dẫn cách sử dụng

Khi sử dụng Puritan’s Pride cần chú ý theo chỉ định của bác sĩ và hướng dẫn trên bao bì. Nên uống 2 viên/lần, mỗi ngày 1 – 2 lần trong hoặc ngay sau bữa ăn. Sản phẩm cần được bảo quản nơi thoáng mát và tránh ánh sáng mặt trời, nhiệt độ cao. Không dùng sản phẩm thay thế cho các loại thuốc chữa bệnh khác. Lưu ý sản phẩm không dùng cho trẻ em, người dị ứng với các thành phần của đông dược.

1.6. Đánh giá độ hiệu quả

Hiệu quả Puritan’s Pride được nhiều người đánh giá cao qua nhiều năm xuất hiện trên thị trường. Sản phẩm là quá trình nghiên cứu từ các chuyên gia đảm bảo phù hợp với nhiều độ tuổi, tình trạng cơ thể khác nhau. Chính vì thế nếu bạn cảm thấy cần tăng cường sức khỏe, hãy mua và sử dụng đông trùng hạ thảo chất lượng thường xuyên theo hướng dẫn kết hợp với thực phẩm tốt tim mạch, phòng chống bệnh hiệu quả để mang lại sức đề kháng tốt.

Uống đông trùng hạ thảo theo hướng dẫn của bác sĩ (Nguồn: dongtrunghathao.org.vn)

2. Có nên dùng viên uống đông trùng hạ thảo của Puritan’s Pride?

Đông trùng hạ thảo Puritan’s Pride được bộ y tế công bố phù hợp quy định về an toàn thực phẩm, được chứng nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới về tác dụng với sức khỏe. Chính vì thế, bạn hoàn toàn có thể an tâm khi sử dụng Puritan’s Pride. Sản phẩm phù hợp với cả nam và nữ, an toàn với nhiều đối tượng do thành phần từ tự nhiên đã qua kiểm định.

3. Giá đông trùng hạ thảo Puritan’s Pride bao nhiêu

Bạn nên chú ý chọn mua đông dược này ở các địa điểm bán uy tín để tránh mua sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong đó, giá đông trùng hạ thảo Puritan’s Pride được bán chính hãng tại Adayroi với giá 598.000 đồng/ lọ 60 viên.

Đông trùng hạ thảo Puritan’s Pride phân phối chính hãng tại Adayroi (Nguồn: adayroi.com)

Trên đây là những thông tin về đông trùng hạ thảo Puritan’s Pride có tốt không và các đối tượng phù hợp sử dụng. Lưu ý, Puritan’s Pride không phải là thuốc chính vì thế không nên sử dụng thay thế thuốc khi không có chỉ dẫn của bác sĩ. Bên cạnh việc kết hợp với TPCN hỗ trợ tăng cường sức khỏe, bạn nên thăm khám bệnh tổng quát định kỳ tại bệnh viện uy tín như Vinmec giúp đảm bảo có được sức khỏe tốt.