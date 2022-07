Du lịch Hội An nên đi đâu? 5 địa chỉ ăn uống, vui chơi thú vị nhất

3. Nên đi đâu ở Hội An để nghỉ ngơi?

Tổng hợp kinh nghiệm phượt tự túc từ A tới Z giải đáp băn khoăn du lịch Hội An nên đi đâu, ăn chỗ nào, chụp ảnh ở đâu tại khu phố cổ yên bình.



1. Du lịch Hội An nên đi đâu để khám phá hết vẻ đẹp truyền thống khu phố cổ?

Đi đâu ở Hội An bạn đều có cảm giác như mình đang ngược dòng lịch sử, từng dãy nhà, góc phố nơi đây đều dễ dàng khiến bạn say lòng bởi vẻ đẹp bình dị của nó. Hãy cùng khám phá Hội An qua những địa điểm sau để hiểu rõ hơn văn hóa nơi đây.

Những ngôi nhà trong khu phố cổ lúc lên đèn (Nguồn: nhatbaovanhoa.com)

Chùa Cầu

Khu di tích này mang đậm nét kiến trúc của các ngôi chùa cổ ở Việt Nam với mái ngói được chạm khắc hình rồng và điều đặc biệt là toàn bộ ngôi chùa đều được làm bằng gỗ. Ở Hội An, bạn đều sẽ dễ dàng bắt gặp Chùa Cầu và bị thu hút bởi lối kiến trúc độc đáo của nó. Đây là một địa điểm bạn nhất định phải check-in khi đến với Hội An.

Các hội quán

Trong quá trình lập cư nơi đây, người Hoa từ những vùng khác nhau đã xây dựng những hội quán cho riêng mình để giúp đỡ những người đồng hương, đồng thời là nơi thờ cúng các vị thần bảo trợ. Vì vậy quanh Hội An, bạn sẽ luôn bắt gặp những nét kiến trúc đặc trưng của người Hoa. Chính nét văn hóa này của người Hoa đã góp phần tạo nên sự độc đáo của Hội An. Du lịch Hội An ghé thăm 4 hội quán sau đây:

Đầu tiên là Hội quán Phúc kiến (địa chỉ: Số 46 đường Trần Phú): Đây là một trong các hội quán lớn và thu hút du khách nhất của khu phố cổ. Đây là nơi thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu và các thần bảo hộ tiền tài, sông nước,…Hội quán mang vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ với lối kiến trúc đặc trưng của người Phúc Kiến.

Cửa lớn của Hội quán Phúc Kiến – Hội An (Nguồn: baongoctravel.com)

Thứ hai là Hội quán Quảng Đông ( địa chỉ: Số 176 đường Trần Phú ): Hội quán được người Quảng Đông xây dựng để thờ quan công và các vị tiền hiền. Kiến trúc nơi đây sử dụng chủ yếu là vật liệu từ gỗ, đá với những đường nét chạm khắc tinh xảo. Ở giữa sân hội quán còn có một hồ nước lớn với tượng những con rồng – xây dựng theo sự tích “cá chép hóa rồng”.

Tượng rồng trong sân Hội quán Quảng Đông – Hội An (Nguồn: news.com)

Thứ ba là Hội quán Hải Nam (địa chỉ: Số 10 đường Trần Phú ): Không thờ thần linh như các hội quán khác mà nơi đây được xây dựng để thờ 108 thương nhân người Hải Nam bị chết oan. Theo kể lại thì trong một chuyến đi buôn, thuyền của những thương nhân Hải Nam này bị nhầm là tàu cướp nên quân Nguyễn đã bắn chìm nó. Ở gian giữa của điện thờ còn có hình chạm khắc cảnh sinh hoạt của tam giới : “trời, đất, thủy cung”.

Cổng vào Hội quán Hải Nam – Hội An (Nguồn: vietfuntravel.com.vn)

Cuối cùng là Hội quán Trung Hoa (địa chỉ: Số 64 đường Trần Phú): Hội quán này còn được gọi là hội quán Ngũ Bang do được đóng góp xây dựng bởi thương nhân của 5 bang: Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam, Quảng Đông, Gia Ứng. Đây là nơi sinh hoạt văn hóa chung của tất cả người dân Hoa Kiều.

Một trong những điện thờ của Hội quán Trung Hoa – Hội An (Nguồn: wikipedia.org)

Sông Hoài

Mang vẻ đẹp thơ mộng và bình yên, con sông này trở thành một phần không thể thiếu của người Hội An. Vào buổi tối khi khu phố cổ lên đèn, bờ sông Đà là nơi không thể bỏ qua, mặt sông sẽ phát sáng do phản xạ ánh sáng từ hàng trăm, hàng nghìn chiếc lồng đèn của dãy nhà hai bên sông. Đặc biệt, vào các ngày lễ, người dân còn tổ chức thả đèn hoa đăng làm sáng rực cả mặt sông. Du khách còn có thể ngồi thuyền du sông, giá thuyền dao động từ 30.000 – 50.000 VNĐ.

Sông Hoài Hội An lấp lánh ánh đèn vào dịp lễ, tết (Nguồn: baodulich.net)

2. Du lịch Hội An nên đi đâu để thưởng thức đặc sản?

Thánh địa ẩm thực Hội An là biệt danh du khách đặt cho vùng đất này. Nơi đây thực sự là thiên đường cho những ai theo chủ nghĩa “đi để ăn”. Với những ai không biết địa chỉ thưởng thức đặc sản “đúng điệu” nơi đây thì bạn có thể tham khảo các địa chỉ sau:

Thanh Cao Lầu

Đến Hội An là phải ăn Cao Lầu. Đây là món ăn của riêng vùng đất xứ Quảng này và cũng chỉ riêng ở Hội An bạn mới có thể thưởng thức được Cao Lầu thực sự. Nếu bạn chưa biết nên đi đâu ở Hội An để ăn Cao Lầu thì hãy đến “Thanh Cao Lầu”. Đây chỉ là một quán ăn nhỏ bình dị nhưng món Cao Lầu nơi đây lại “đúng chuẩn” hương vị đất Quảng. Địa chỉ quán: số 26 Thái Phiên, giá Cao Lầu ở đây tầm 20.000 – 25.000 VNĐ.

Cao Lầu – một trong những đặc sản nổi tiếng ở Hội An (Nguồn: chudu24.com)

Cơm gà Hội An – Cơm gà Bà Buội

Là một cái tên quen thuộc ở Hội An từ những năm 50 của thế kỷ 20, cơm gà Bà Buội là quán cơm gia truyền lâu đời. Với bí quyết gia truyền của mình, quán luôn tấp nập người nhờ chất lượng của món ăn.

Phố ẩm thực bên sông Hoài

Tầm chiều, bên sông Hoài luôn tấp nập các hàng quán bán đầy đủ những đặc sản Hội An. Đặc biệt, món bánh ướt cuốn thịt nướng là món ăn được ưa thích nhất ở nơi đây. Ngồi bên sông Hoài và thưởng thức những xiên thịt nóng hổi chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho bạn.

Món bánh ướt thịt nướng bên sông Hoài – Hội An (Nguồn: foody.vn)

3. Nên đi đâu ở Hội An để nghỉ ngơi?

Bạn có thể nghỉ ngơi một đêm ở Hội An để tiếp tục cuộc hành trình đến những địa điểm vui chơi khác vào ngày hôm sau. Vinpearl Hội An Resort là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn qua đêm ở Hội An. Với voucher giảm giá bạn có thể tận hưởng những dịch vụ tốt nhất của khu Resort 5* với mức giá ưu đãi và nạp đầy pin cho cuộc hành trình tiếp theo.

Hội An thực sự là một thiên đường du lịch tuyệt vời. Blog Adayroi mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp cho những ai chưa biết du lịch Hội An nên đi đâu có được kế hoạch cụ thể hơn cho chuyến đi sắp tới của mình.