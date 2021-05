Du lịch Nottingham năm 2019 có gì: Lịch trình, Chi phí, Điểm checkin

2.6 Robin Hood Way and Sherwood Forest

Đặt chân tới Anh quốc sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm thú vị, độc đáo. Du lịch Nottingham năm 2019 chi phí ra sao, ăn nghỉ, vui chơi, tham quan ở đâu là những thông tin bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn.



1. Review du lịch Nottingham có gì hay?

1.1 Nottingham ở đâu?

Nottingham là thành phố ở khu vực East Midlands của Anh quốc với nhiều công trình kiến trúc hấp dẫn là 1 trong số những địa điểm đẹp cuốn hút nên đến ở Châu Âu. Trung tâm của Nottingham nằm bên sông Leen, đến Nottingham dù ở giữa thành phố hay vùng ngoại ô đều có những đặc điểm riêng rất đáng khám phá trong chuyến hành trình của bạn.

Du lịch Nottingham cuốn hút du khách (Nguồn: wikimedia.org)

1.2 Du lịch Nottingham mùa nào đẹp?

Tại Anh có cả 4 mùa xuân – hạ – thu – đông nhưng lại “đỏng đảnh” như một nàng thiếu nữ vì thời tiết không theo quy luật nào, diễn biến khá phức tạp. Song mỗi mùa đều mang những nét đẹp riêng, bởi vậy Anh là một trong 21 quốc gia đẹp nổi tiếng Châu Âu nên đến một lần trong đời. Theo đó, du lịch Nottingham mỗi mùa cũng đều có một dáng vẻ riêng đặc trưng. Nếu bạn muốn ngắm nhìn khung cảnh ngập tràn màu xanh của chồi non, rực rỡ sắc hoa và tiết trời mát mẻ hãy ghé đến vào mùa xuân, mùa hè. Còn thích ngắm những cây khô rụng lá, chiêm ngưỡng màu trắng tuyết phủ thì nên đến Nottingham vào mùa thu và mùa đông. Book chuyến du lịch Anh quốc vào mùa thu 7N6Đ, bạn sẽ có dịp so sánh với mùa thu Hà Nội ở quê nhà với xứ người, quả là những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời.

1.3 Du lịch Nottingham nên ở đâu?

Trước khi tới Nottingham chắc chắn bạn đã tìm hiểu rất kĩ địa điểm lưu trú lại, hãy chọn nơi an toàn, gần bến xe bus hoặc tàu điện ngầm và tiện đi tới các nơi tham quan. Một số gợi ý hấp dẫn cho bạn như Sunny Mount Bed and Breakfast Nottingham, Cripps Hall, SACO, Nottingham – The Ropewalk, Bridgford Hall, Restaurant Sat Bains with rooms.

1.4 Chi phí du lịch Nottingham

Du lịch Nottingham năm 2019 tự túc bạn sẽ phải bỏ ra khoảng 50.00.000 đồng kể cả tiền vé máy bay, đặt phòng, ăn uống, vui chơi… Nếu không dư giả bạn sẽ phải cân nhắc trong chi tiêu để chuyến đi tiết kiệm nhất có thể.

Đặt tour du lịch Nottingham trên Saigon-Gpdaily có nhiều ưu đãi (Nguồn: pix10.agoda.net)

2. Địa điểm đẹp tại Nottingham

2.1 Old Market Square

Old Market Square là địa điểm không gian công cộng rộng lớn nhất nước Anh, điểm dừng chân này bạn sẽ tới đầu tiên khi bắt đầu du lịch Nottingham. Phía đông quảng trường là Hội đồng tân cổ điển với mái vòm và Guildhall cực ấn tượng nằm cạnh đó. Bạn đừng quên ghé qua Nottingham PlayHouse xem Sky Mirror do nhà điêu khắc Anish Kapoor tạo nên rất độc đáo, đó là món ăn bằng thép không gỉ rộng 19ft hướng lên cao.

2.2 The Lace Market

Chợ Ren cách Old Market Square vài phút đi bộ là trung tâm ngành công nghiệp ren của Anh quốc. Nơi đây là một trong những khu di sản quan trọng của thành phố với những phòng trưng bày cũ, các cửa hàng, nhà sản xuất ren.

The Lace Market (Nguồn: bedful.com)

2.3 Nottingham Castle

Lâu đài Nottingham sẽ đem đến cho khách du lịch điểm nhìn ra thành phố tuyệt vời, bạn sẽ được chiêm ngưỡng bức tượng đồng Robin Hood và những người đàn ông vui vẻ do nhà điêu khắc James Woodford tạo ra. Cung điện Nottingham có kiến trúc cổ điển là địa điểm hấp dẫn cho những người muốn tìm hiểu về lịch sử nước Anh. Bạn hãy tới thăm Bảo tàng Nottingham Life tại Brewhouse Yard chỉ cách đó vài mét thôi nhé, ở đó có hẳn bộ sưu tập các nhà kiểu nông thôn vào thế kỉ 17 ở Nottingham.

Nottingham Castle (Nguồn: staticflickr.com)

2.4 The City of Caves

Bên dưới Nottingham có nhiều hang động tồn tại trong sa thạch gồm cả lỗ Mortimer’s Hole dài 322 foot ngay phía dưới lâu đài. Có hơn 450 hang động nằm dưới Nottingham, trước đây một số hàng được sử dụng để như một xưởng thuộc da, hầm ngôi nhà công cộng, bảo quản và phòng thủ trong nhiều thế kỉ.

Khám phá những hang động dưới lòng đất ở Nottingham cực kì lí thú (Nguồn: mustseeplaces.eu)

2.5 Highfields Park

Công viên Highfields là một phần của Đại học Nottingham rộng 52 mẫu Anh với nhiều loại cây cối kì lạ. Du lịch Nottingham năm 2019 sẽ thật thiếu sót khi bạn không tới đây vì có thể đi bộ, chèo thuyền, dã ngoại, chơi bóng vồ… ngoài ra còn có những sự kiện đặc biệt đầy hấp dẫn của sân khấu Lakeside Arts Center. Bạn sẽ được hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh, thoải mái khám phá những điều lý thú của tự nhiên.

2.6 Robin Hood Way and Sherwood Forest

Đường Robin Hood và Rừng Sherwood nằm cách lâu đài Nottingham một khoảng không xa. Nổi bật ở đây là khu rừng Sherwood nổi tiếng hơn 1000 mẫu đất bao bọc xung quanh ngôi làng Edwinstowe. Hàng năm, người dân thường tổ chức lễ hội Robin Hood kéo dài cả tuần thu hút hàng nghìn du khách với sự hoá tranh về thời trung cổ. Những điểm nhấn khác như Trung tâm nghệ thuật và thủ công rừng Sherwood…

2.7 Newstead Abbey

Tu viện Newstead Abbey nằm ở phía bắc Nottingham khoảng 20 phút chạy xe ô tô. Đây là ngôi nhà gia đình cũ của nhà thơ Lord Byron và có ngôi mộ nhà thờ giáo xứ Newstead. Ban đầu nơi đây là tu viện Augustin thành lập năm 1170 bởi Henry II, những cấu trúc nguyên thuỷ từ xưa vẫn nguyên vẹn như nhà ăn, nhà nguyện, các tu viện. Phòng của Byron đã được bảo tồn cùng nhiều vật lưu niệm. Du lịch Nottingham năm 2019 tại tu viện bạn sẽ được khám phá khu vườn có nhiều cây cổ thụ, các cây quý hiếm, hồ, suối…

2.8 Southwell Minster

Cách Nottingham khoảng 15 dặm về phía đông bắc, Southwell Minster là thị trấn nhỏ có các công trình toà nhà lịch sử, những ngôi nhà di sản dọc theo Church Street và Westgate và nhà thờ cũ Methodist Church. Khi tới đây bạn sẽ có thể lưu lại nhiều bức ảnh đẹp về cảnh vật, con người.

Southwell Minster (Nguồn: southwellmusicfestival.com)

3. Đi du lịch Nottingham ăn gì?

3.1 Thịt bò nướng

Món ăn này rất tuyệt vời khi bạn được thưởng thức hương vị truyền thống tại các nhà hàng ở Nottingham. Vị mềm của thịt bò cùng với những gia vị đi kèm rất thơm ngon ăn một lần sẽ nhớ mãi. Ngoài ra, còn có bánh pudding Yorkshire ăn cùng để bữa ăn hấp dẫn hơn.

3.2 Salad củ dền và pho mai dê

Món salad này có vị đặc biệt của củ dền cùng với cảm giác béo ngậy của pho mai dê rất khác biệt. Bạn có thể tìm thấy món salad củ dền và pho mai dê trong các quán ăn vì nó rất phổ biến và được người dân sử dụng trong bữa ăn hàng ngày.

3.3 Cá than

Món ăn hấp dẫn này cũng tiêu tốn kha khá tiền đấy nhưng hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng của nó thì không thể chối cãi. Thịt cá than có chứa nhiều axit béo omega-3 tốt cho sức khoẻ, tim mạch. Vì vậy, bạn nên cố gắng thưởng thức 1 lần các món ăn chế biến từ cá than khi tới du lịch Nottingham năm 2019 nhé!

3.4 Sò điệp

Sò điệp thường được sử dụng là món khai vị hoàn hảo cho các bữa ăn, bữa tiệc. Người dân Nottingham thích ăn sò điệp và sẵn sàng chế biến thành các món ngon cùng ăn với bạn nếu bạn là vị khách phương xa được mời tới chơi cùng gia đình họ.

3.5 Fish & chips

Món ăn truyền thống không thể thiếu ở Anh là sự kết hợp giữa cá và khoai tây chiên. Năm 1860, quán ăn đầu tiên bán Fish & chips và thường được người lao động lựa chọn do phù hợp với mức sống của họ nhưng sau đó dần trở thành món ăn không thể thiếu đối với mọi gia đình.

Chuyến du lịch Nottingham năm 2019 bạn phải thưởng thức Fish & chips để biết người Anh có văn hoá ẩm thực như thế nào. Loại cá phổ biến dùng để chế biến món ăn này là cá tuyết, từng thớ thịt cá trắng như tuyết, vị thơm ngon của khoai tây chiên, sốt cà chua… mang lại hương vị ấn tượng cho du khách.

Đừng quên thưởng thức các món ăn đặc sản khi đến Nottingham (Nguồn: blogspot.com)

Nottingham – vùng đất của xứ sở sương mù với những công trình kiến trúc cổ kính, nét văn hoá đậm chất hoàng gia, những món ăn hấp dẫn và còn nhiều bí ẩn chưa có lời giải là điểm đến cuốn hút. Du lịch Nottingham năm 2019 tất tần tật bạn nên tìm hiểu để chuyến đi thuận lợi hơn, chắc chắn bạn sẽ không thất vọng khi đến nơi đây.