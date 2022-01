Dùng túi sưởi có tốt không, mua loại nào chườm nóng giữ nhiệt an toàn

Túi sưởi là sản phẩm đã được sử dụng phổ biến tại khá nhiều gia đình vào mùa đông. Tuy nhiên một số người vẫn còn phân vân, không biết dùng túi sưởi có tốt không? Công dụng của túi sưởi là gì? Hãy cùng tìm hiểu thông tin chi tiết qua bài viết sau.



1. Có nên dùng túi sưởi không?

1.1 Túi sưởi là gì?

Túi sưởi là một sản phẩm có công dụng làm ấm được sử dụng phổ biến vào mùa đông. Sản phẩm có cấu tạo đơn giản bao gồm các bộ phận: jack cắm điện, dung dịch chất lỏng, túi đựng dung dịch, bộ phận gia nhiệt, rơ le ngắt nhiệt…

1.2 Nguyên lý hoạt động của túi sưởi

Bên trong túi sưởi là một túi chất lỏng với thành phần bao gồm nước, muối, hóa chất. Loại chất lỏng này có khả năng tích nhiệt cao để đảm bảo chức năng làm ấm. Trên mặt túi thường có một ống xả khí, để hạn chế hình thành khí trong túi. Vì nếu trong túi có không khí sẽ dễ làm tăng áp suất lúc nhiệt độ cao, có thể gây đổ vỡ. Bộ phận rơ le ngắt nhiệt sẽ tự động ngắt mạch điện khi nhiệt độ trong túi đạt khoảng 70 độ C.

Túi sưởi loại nào tốt (Nguồn: scdn.vn)

2. Đánh giá dùng túi sưởi có tốt không?

2.1. Dùng túi sưởi có tốt không?

Túi sưởi là sản phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe nếu bạn sử dụng đúng cách. Sản phẩm mang đến những lợi ích tuyệt vời:

Giúp sưởi ấm trong ngày lạnh, giữ ấm cho phụ nữ sau sinh

Chữa đau nhức xương khớp cho người già yếu

Giúp tăng cường lưu thông máu, chữa đau đầu và giảm các triệu chứng co rút cơ bắp, nhức mỏi, phòng các bệnh về cột sống.

Túi sưởi giúp làm giảm mỡ bụng, giảm đau bụng kinh cho phụ nữ…

Đặc biệt, các túi sưởi hiện nay được chú trọng thiết kế bên ngoài khá bắt mắt với hoa văn và họa tiết sinh động, phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau. Sản phẩm có nhiều tính năng đa dạng với mức giá cả phải chăng nên được rất nhiều người dùng tin tưởng lựa chọn. Vậy nên chọn túi chườm nào tốt để sử dụng? Cùng Saigon-Gpdaily tham khảo nhé.

2.2. Top 4 túi sưởi tốt nhất hiện nay

Túi chườm làm nóng bằng điện Hapaku

Túi chườm nóng bằng điện Hapaku làm ấm kết hợp các loại thảo dược giúp bạn nhanh chóng giảm đau, tăng cường lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng mệt mỏi. Hương thảo dược dễ chịu sẽ giúp bạn có cảm giác thư giãn, xả stress.

Hiện tại Hapaku có nhiều loại túi sưởi được thiết kế riêng biệt cho các vị trí khác nhau: vai, lưng, bàn chân, cổ, đầu gối, khuỷu tay… Tùy thuộc vào nhu cầu và vị trí đau nhứt mà bạn có thể chọn mua sản phẩm phù hợp.

Nhiều người vẫn thắc mắc dùng túi sưởi có an toàn không? Các loại túi chườm của Hapaku sử dụng nguồn điện 12V do đó rất an toàn cho người dùng, Tấm thảo dược bên trong túi bạn có thể dùng được khoảng 120 lần, rất tiết kiệm chi phí. Sau khi dùng hết 120 lần bạn có thể thay túi thảo dược khác. Sản phẩm có mức giá dao động từ 800.000 – 1 triệu đồng tùy loại.

Túi chườm làm nóng bằng điện Hapaku dành cho lưng (Nguồn: shopify.com)

Túi chườm đa năng Hướng Dương

Túi chườm đa năng Hướng Dương chất liệu cao cấp của Việt Nam. Với mức giá chỉ từ 130.000 đồng, đây là loại túi chườm giúp bạn tiết kiệm chi phí so với các sản phẩm cùng loại.

Với sản phẩm này bạn có thể dùng để chườm nóng hoặc chườm lạnh tùy nhu cầu. Không chỉ an toàn cho sức khỏe, sản phẩm còn góp phần giảm đau nhức, làm tan máu bầm và trị tê chân tay, đau nhức xương khớp. Đây chính là món quà ý nghĩa mà bạn có thể chọn mua cho người thân, bạn bè.

Túi chườm đa năng Hướng Dương có thể chườm nóng và chườm lạnh (Nguồn: chiaki.vn)

Túi chườm nhiệt khi đầy hơi, đau bụng cho trẻ Nip

Bên cạnh việc dùng máy sưởi cho trẻ sơ sinh để giữ ấm an toàn trời lạnh, giờ đây bạn có thêm một lựa chọn khác là túi chườm nhiệt cho trẻ.

Là một thương hiệu nổi tiếng của Đức, các sản phẩm sưởi ấm của Nip luôn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn vì chất lượng được kiểm soát nghiêm ngặt. Túi chườm Nip được làm từ chất liệu cao cấp, tiện dụng giúp giảm các triệu chứng đau bụng, đầy hơi ở trẻ cực kỳ hiệu quả.

Sản phẩm được làm từ chất liệu mềm với các thành phần đã được kiểm định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bé. Túi được thiết kế vừa vặn với vùng bụng trẻ, bề mặt mềm mại, thoải mái với tinh dầu hoa oải hương giúp bé thư giãn. Sản phẩm hiện đang được bán tại Saigon-Gpdaily với mức giá tham khảo khoảng 360.000 đồng.

Túi chườm nhiệt khi đầy hơi, đau bụng cho trẻ thương hiệu Nip (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Túi gel chườm nóng hoặc lạnh Uncle Bills AG2083

Túi gel Uncle Bills AG2083 vừa có thể dùng để chườm nóng, vừa chườm lạnh tùy theo nhu cầu người dùng. Chất lỏng trong túi dạng gel do đó có khả năng định hình tốt trên vết thương hoặc vùng da cần sưởi ấm.

Túi có thiết kế nhỏ gọn với cách sử dụng vô cùng đơn giản. Khi cần chườm lạnh bạn chỉ cần bỏ vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 2 giờ, khi muốn chườm nóng bạn bỏ túi vào lò vi sóng khoảng 15 giây là có thể lấy ra sử dụng. Túi có nhiều công dụng như chữa bong gân, làm tan vết bầm, giảm đau…

Túi gel chườm nóng hoặc lạnh Uncle Bills AG2083 (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3. Lưu ý khi dùng túi sưởi

Túi sưởi có an toàn không? Câu trả lời là có, nếu như bạn biết sử dụng đúng cách:

Để đảm bảo an toàn, bạn không nên để trẻ nghịch túi sưởi khi đang cắm điện. Không để trẻ chạy nhảy hay ngồi lên túi vì nếu túi bị bục có thể gây bỏng da trẻ.

Không được để vật nặng đè lên túi, không dùng vật nhọn rạch túi để tránh làm rò rỉ dung dịch. Nếu túi đã bị rách, bạn tuyệt đối không được sử dụng.

Bạn không được đổ dung dịch trong túi ra ngoài cũng như không được dùng bất cứ dung dịch nào khác để thay thế để tránh các sự cố nguy hiểm có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn, bạn nên rút điện 7-10 phút trước khi sử dụng.

Hi vọng qua bài viết trên đây đã giúp bạn có đáp án cho câu hỏi dùng túi sưởi có tốt không, cũng như hiểu rõ hơn các công dụng của túi sưởi. Nếu vẫn còn băn khoăn về sản phẩm, bạn có thể tham khảo và mua túi chườm đa năng, họa tiết đẹp, khả năng giữ nhiệt tốt với mức giá tốt tại Saigon-Gpdaily.com.