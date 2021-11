Gen nịt bụng loại nào tốt nhất 2019: Latex Farlin Dorina Wonnom Enfant

Không chỉ có tác dụng tạo vòng eo “con kiến” ngay lập tức, các sản phẩm gen nịt bụng thế hệ mới còn là phụ kiện hỗ trợ rất đắc lực trong quá trình tập gym, giảm cân của chị em. Vậy gen nịt bụng loại nào tốt? Ưu nhược điểm của mỗi loại là gì?



1. Nên mua đai nịt bụng loại nào tốt nhất hiện nay

1.1. Gen nịt bụng Latex

Gen nịt bụng Latex được làm từ cao su nguyên miếng hoặc tráng cao su với khả năng co giãn cực tốt, đặc biệt giúp giữ nhiệt để đẩy mạnh quá trình đốt cháy lượng mỡ thừa tại eo. Sản phẩm được cố định bằng các móc cài hoặc khóa kéo. Ngoài chức năng là giảm mỡ thừa, thu gọn vòng eo, gen nịt bụng Latex còn có thêm khung xương thép, giúp định hình, tạo vóc dáng quyến rũ, gợi cảm cho người sử dụng. Gen nịt bụng Latex Vedette 103 màu đen được chị em yêu thích, giá hạt dẻ là 1,3 triệu đồng, với model Latex Ann Chery 2028 giá bán khoảng 1,8 triệu.

1.2. Gen nịt bụng Farlin

Gen nịt bụng Farlin có chất liệu 100% cao su thiên nhiên, mềm mại và co dãn tốt. Sản phẩm có khả năng co dãn 4 chiều, thoáng khí và các đường may chắc chắn, không gây cộm hay trầy xước da của người sử dụng. Ngoài công dụng giảm mỡ eo, mỡ bụng cho phụ nữ, đặc biệt là các bà mẹ sau sinh, gen nịt bụng Farlin còn được dùng như là một phụ kiện bảo vệ và hạn chế chấn thương trong tập luyện thể thao. Một số model phổ biến như: Gen nịt bụng Farlin BF-600 size S 370.000 đồng, BF-600 size L 600 ngàn đồng.

1.3. Gen nịt bụng chống cuộn

Gen nịt bụng chống cuộn hoạt động như một chiếc máy tập gym đa năng và cực kỳ hiệu quả, mỡ bụng sẽ được đốt liên tục, 24/24 trong thời gian sử dụng. Sản phẩm được thiết kế dựa trên form của các loại quần cạp cao, ôm sát hông và co giãn, bo bụng. Kết hợp cùng chất liệu vải lưới thoáng khí, không gây cộm, hằn khi mặc. Giúp bạn tự tin diện các loại trang phục bó sát, sexy. Gen nịt bụng chống cuộn được nhiều thương hiệu sản xuất, giá dao động từ trên dưới 100 ngàn đồng đến khoảng 500.000 đồng.

Gen nịt bụng chống cuộn đa năng giá rẻ (Nguồn: baza.vn)

1.4. Gen bụng thun

Gen nịt bụng thun cực kỳ phổ biến trên thị trường, có thể mua ở bất kỳ cửa hàng thời trang, chợ quần áo… với giá từ 60- 200 ngàn đồng một chiếc. Gen nịt bụng thun có thiết kế đơn giản, chất liệu chính là vải thun co giãn, cài lại bằng các móc nhỏ. Sản phẩm khá tiện lợi và dễ mua nhưng thường không dùng được lâu do bị nhão, mất độ đàn hồi. Phù hợp với người có vòng eo không quá lớn hoặc ít khi sử dụng.

1.5. Đai siết 4D

Đai siết 4D thường được sử dụng nhiều trong tập luyện thể dục, với khả năng kéo giãn và cài đặt ở nhiều kích cỡ. Đai siết 4D sử dụng các đai cố định và phù hợp với hầu hết số đo các vòng eo tạo lên vóc dáng thon gọn tức thì. Sản phẩm được nhiều quốc gia sản xuất như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản… và bày bán trên thị trường với mức giá vào khoảng 600 ngàn đồng.

1.6. Corset cúp ngực

Corset cúp ngực không chỉ được sử dụng như là món đồ lót định hình nhanh chóng và hiệu quả, nó thậm chí còn trở thành phụ kiện thời trang làm đẹp tuyệt vời được rất nhiều ngôi sao nổi tiếng ưa chuộng. Corset cúp ngực được thiết kế từ chất liệu vải lưới trên các khung thép vừa mỏng manh nhưng cũng rất chắc chắn, cách điệu để trở thành phụ kiện thời trang và nâng đỡ vòng 1 cực kỳ tốt. Trên thị trường có nhiều mẫu Corset cúp ngực khác nhau, giá trong khoảng từ 300 – 600 ngàn đồng.

Mẫu Corset cúp ngực thịnh hành được nhiều ngôi sao ưa chuộng (Nguồn: giaoduc.net.vn)

1.7. Corset siết dây

Từ xa xưa, phụ nữ không chỉ sử dụng những loại thực phẩm, rau củ quả giảm mỡ bụng nhanh chóng mà đã thiết kế ra các phụ kiện như chiếc Corset siết dây thu gọn vòng eo tức thì. Hiện nay, phụ kiện này được tạo lên từ các lõi thép xoắn xương cá, cài khuy sau để nâng đỡ và định hình cho vòng eo hoàn hảo. Chính vì vậy mức giá của sản phẩm này cũng khá cao, trên dưới 1 triệu đồng.

Chiếc Corset siết dây được phụ nữ Châu Âu sử dụng từ rất lâu (Nguồn: .elle.vn)

2. Gen nịt bụng loại nào tốt nhất 2019

2.1. Gen nịt bụng Latex Ann Chery

Top 7 áo định hình eo của Mỹ tốt nhất năm 2019 phân nửa thuộc về dòng sản phẩm gen nịt bụng Latex Ann Chery. Sản phẩm được thiết kế với lớp cao su non nguyên chất bên ngoài và lớp lót vải cotton mềm mại ở bên trong. 4 khung xương thép viền xung quanh giúp định hình và thu gọn vòng eo, đồng thời không gây khó chịu, vướng víu cho người mặc.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp điều chỉnh tư thế, tránh lộ bụng cho người mặc cùng khả năng thấm hút mồ hôi tuyệt đối. Một vài dòng sản phẩm gen nịt bụng Latex Ann Chery đang hot trên thị trường như gen nịt bụng Latex Ann Chery 2021 màu đen dáng dài giá 1 triệu 7 , Latex Ann Chery 2021 Nude màu be giá 1,6 triệu đồng…

Gen nịt bụng Latex Ann Chery cao cấp từ Mỹ (Nguồn: onncom.com)

2.2. Quần gen nịt bụng Dorina

Sản phẩm quần gen nịt bụng của Dorina với thiết kế hỗ trợ chuyển động cơ thể 360 độ nhờ vào tính năng Microfibre đem đến hiệu quả tối ưu trong việc lấy lại vóc dáng thon gọn và vòng eo quyến rũ. Về chất liệu, sản phẩm được sản xuất từ loại vải có độ đàn hồi cực kỳ tốt gồm 76% Polyamide và 24% Elastane. Bên cạnh đó, chiếc quần gen nịt bụng Dorina còn ôm sát hông nên có thể mặc ngoài được nhiều trang phục khác nhau. Các bạn có thể tìm mua mẫu quần gen nịt bụng Dorina D17646A màu be xuất xứ từ Hong Kong với giá khoảng 330 ngàn đồng.

Quần gen nịt bụng cho chuyển động 360 độ (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2.3. Gen nịt bụng Latex Vedette

Gen nịt bụng Latex Vedette sử dụng chất liệu cao su non đến từ Colombia cùng lớp vải lót từ cotton thông thoáng và cực bền chắc. Sản phẩm được thiết kế ôm sát theo cơ thể, không làm lộ lớp gen nịt ngay cả khi mặc đồ bó. 4 khung viền chắc chắn bằng thép giúp định hình phần eo và bụng, tạo lên đường cong thon thả và quyến rũ. Gen nịt bụng Latex Vedette 100 là phụ kiện hỗ trợ đắc lực cho phụ nữ sau sinh, người làm việc văn phòng, người có nhiều mỡ bụng, mỡ lưng trong việc giảm cân, lấy lại vóc dáng. Sản phẩm hiện đang được bán với mức giá 1,6 triệu đồng.

Gen nịt bụng loại nào tốt nhất năm 2019? (Nguồn: huonglee.com)

2.4. Gen nịt bụng Huaghi Rou

Gen nịt bụng Huaghi Rou được sản xuất từ chất liệu có độ đàn hồi cao. Sản phẩm không gây cảm giác gò bó, hay cộm trong quá trình mặc. Mặt khác giúp người dùng hoàn toàn thoải mái trong mỗi cử động, để diện các trang phục bó sát, gợi cảm. Gen nịt bụng Huaghi Rou tiện lợi có kích thước khá nhỏ gọn 30x24cm nên phù hợp với nhiều loại quần áo, váy khác nhau. Sản phẩm là sự lựa chọn hoàn hảo cho các chị em phụ nữ sau sinh, người có nhiều mỡ bụng thân hình kém thon gọn hay đơn giản là muốn có vóc dáng đẹp hơn khi mặc những chiếc váy, đầm thời trang, quyến rũ trong các dịp đặc biệt. Hiện bạn có thể mua sản phẩm với mức giá khoảng 125.000 đồng.

Gen nịt bụng Huaghi Rou với kích thước nhỏ gọn, giá thành rẻ (Nguồn: mevabe.phongthuyhanhphuc.info)

2.5. Gen nịt bụng thon gọn nữ Swear

Gen nịt bụng loại nào tốt nhưng vẫn có giá phải chăng? Đáp án nằm ở sản phẩm gen nịt bụng thon gọn nữ Swear đến từ Đài Loan với chất liệu gồm 70% Polyamide, 10% Polyester, 10% Elastane và 10% Cotton co giãn cực tốt, thấm hút mồ hôi và luôn tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người mặc. Sản phẩm được may rất tỉ mỉ với các mũi khâu chắc chắn, thiết kế phối ren đem lại cảm giác nữ tính và nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, hệ thống nẹp nhựa xung quanh giúp định hình và ôm gọn phần hông, bụng, tạo đường cong thon thả cho mọi trang phục bó sát và gợi cảm nhất. Hiện tại, sản phẩm đang được khuyến mãi với giá chỉ từ 909.000 đồng.

2.6. Gen nịt bụng có đai Wonmom

Gen nịt bụng có đai Wonmom chất liệu sợi cotton mềm mại, co giãn tốt cùng khả năng cố định phần bụng giúp cho vòng 2 được gọn gàng, chống chảy xệ. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có sự cải tiến nổi bật với việc miếng đai bên ngoài có khả năng thay đổi, điều chỉnh ôm sát vùng bụng một cách linh hoạt theo số đo và thân hình của người dùng. Ngoài chất liệu mềm mại, dễ chịu sản phẩm còn có các lỗ thoáng khí li ti có tác dụng giúp thoát hơi ẩm làm cho người dùng cảm thấy thông thoáng, thoải mái. Đai cài có nhiều nấc cho bạn điều chỉnh độ rộng, thích hợp với mọi thân hình cân nặng từ 45-95kg. Sản phẩm có giá khoảng 159.000 đồng.

2.7. Quần gen nịt bụng Enfant

Chiếc quần gen nịt bụng Enfant với thiết kế đặc biệt, được làm từ chất liệu có độ đàn hồi cao không gây cảm giác gò bó, khó chịu cho người mặc. Sản phẩm vừa có thể định hình, tạo vòng eo thon gọn, vừa có thể nâng mông, gen bụng và ôm trọn bụng dưới. Có rất nhiều size khác nhau cho bạn lựa chọn, cụ thể là vòng eo từ 86 – 94cm, vòng hông từ 95 – 105cm. Sản phẩm hiện đang được bán với giá khoảng 1,1 triệu đồng.

Quần gen nịt bụng Enfant ôm sát cơ thể, tôn vóc dáng (Nguồn: websosanh.vn)

Trên đây là danh sách các sản phẩm quần, gen nịt bụng phổ biến và tốt nhất trên thị trường hiện tại. Để biết được gen nịt bụng loại nào tốt, ngoài mức giá và những lời giới thiệu từ nhà cung cấp, bạn có thể tham khảo, hỏi ý kiến những người quen đã từng sử dụng hoặc các diễn đàn, group về làm đẹp. Đồng thời, kết hợp giữa chế độ dinh dưỡng và việc tập thể dục đều đặn mỗi ngày, tham gia các lớp học yoga, tập gym chuyên nghiệp để giữ cho vóc dáng luôn thon gọn, hoàn hảo nhất.