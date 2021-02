Giá gói chuyển dạ Vinmec bao nhiêu tiền với sinh thường thai đơn, đôi

Ông bà xưa có câu: “Chửa đẻ – Cửa mả”, ý muốn nói mặc dù là thiên chức, là niềm vui mừng khôn xiết của gia đình nhưng khi mang thai tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm có thể xảy ra ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng. Vì vậy, các mẹ nên chọn gói chuyển dạ Vinmec để đảm bảo an toàn tuyệt đối nhé!



1. Các biến chứng khi chuyển dạ

1.1. Chảy máu tử cung

Không hiếm gặp những ca xuất huyết sau khi sinh khiến cho sản phụ tử vong, máu chảy không ngừng từ âm đạo, tử cung và cổ tử cung. Biến chứng thai sản này thường do hậu quả từ việc tử cung không co lại sau khi sinh hoặc do vết rạch tử cung bị nhiễm trùng. Chảy máu tử cung rất nguy hiểm cho mẹ bầu, thậm chí đe dọa tính mạng của người mẹ. Tuy nhiên, nếu tình trạng này được phát hiện sớm và được các bác sĩ cấp cứu, điều trị kịp thời có thể phục hồi.

1.2. Nhiễm trùng huyết

Đây là một hình thức ngộ độc máu xảy ra sau phản ứng viêm nhiễm rất nguy hiểm cho mẹ bầu. Có nhiều lý do dẫn đến biến chứng này đó là do nhiễm trùng khác như viêm phổi, nhiễm viêm đường tiết niệu hoặc nếu mẹ sau sinh có tiền sử mắc bệnh tiểu đường và từng sinh non trước đây. Nhiễm trùng huyết mẹ có thể làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh mổ, chuyển dạ lâu, vỡ ối, viêm vú hoặc mắc các chứng bệnh do vi rút hoặc vi khuẩn sau sinh.

1.3. Vỡ ối sớm (PROM)

Theo nhiều số liệu thực tiễn cho thấy, 30% các ca sinh non, vỡ ối sớm đều là do màng ối bị vỡ rách trước khi cơn co thắt tử cung xuất hiện. Vào thời điểm này, dịch ối sẽ bị rò rỉ qua tử cung, âm đạo, chờ đến khi thay kỳ đủ tháng thì nước ối sẽ vỡ, quá trình chuyển dạ bắt đầu. Tùy thuộc vào mức độ trưởng thành của thai nhi thông qua tháng tuổi trong bụng mẹ để có cách xử lý tình trạng này khác biệt. Tuy nhiên, bạn cần gặp bác sĩ ngay nếu phát hiện biến chứng bất thường để kịp thời xử lý nhé!

1.4. Vỡ tử cung

Đối với loại tai biến sản khoa nghiêm trọng này, bệnh nhân có thể phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung và phải có đủ hàng chục lít máu truyền vào cơ thể mới có thể cứu sống bệnh nhân. Biến chứng vỡ tử cung là do các cơn co tử cung quá mạnh can thiệp làm đứt mạch máu ở chỗ sẹo mổ cũ. Từ đó, sản phụ chảy máu ra ngoài âm hộ hoặc chảy ngầm trong ổ bụng gây nguy hiểm đến tính mạng.

1.5. Sa dây rau

Sa dây rau có khi còn ối dẫn đến việc tăng nguy cơ tử vong thai nhi trong vòng nửa tiếng nếu không lấy thai ra kịp thời. Vì vậy, khi bị sa dây rau, thai phụ cần đến bệnh viện ngay để cấp cứu vì chúng có thể gây ra suy thai cấp, khiến cho việc cung cấp máu cho thai nhi bị ngưng trệ.

1.6. Trẻ sơ sinh bị ngạt

Chưa quen với cuộc sống bên ngoài bụng mẹ, trẻ sơ sinh cần có một khoảng thời gian nhất định để thích ứng với việc tập động tác thở là hít vào. Tuy nhiên, nếu trong miệng hoặc họng, hốc mũi của bé vẫn còn có dịch âm đạo, dịch ối do chưa được các hộ lý lau sạch, chăm sóc cẩn thận sẽ dẫn đến việc trẻ sơ sinh bị ngạt vì đường hô hấp bị lấp kín.

1.7. Nhau bong non

Nếu tử cung sản phụ bị co thắt quá mạnh mẽ sau sinh có thể dẫn đến việc nhau bong non và đào thải ra ngoài. Tuy nhiên, nếu như chưa sinh mà nhau đã bong non do nhiễm độc thai nghén thì các mạch máu sẽ không được ép lại, gây chảy máu ồ ạt.

1.8. Thuyên tắc mạch ối

Hội chứng thuyên tắc mạch ối có biểu hiện cụ thể là nước ối tràn vào máu khi chuyển dạ, gây tử vong cả mẹ lẫn con, kể cả lần sinh đầu hay sinh con thứ. Chúng thường diễn ra rất nhanh chóng, đột ngột mà không thể chẩn đoán nên hầu hết các sản phụ mắc chứng này thường nhanh chóng rơi vào tắc mạch máu, mạch phổi, ngừng tuần hoàn, suy hô hấp và cuối cùng là tử vong. Theo các bác sĩ sản khoa, thuyên tắc mạch ối thường xảy ra nhiều ở các sản phụ quá trẻ, cơ thể chưa phát triển toàn diện, phụ nữ trên 35 tuổi khi nội tiết tố suy giảm và những người có tiền sử mắc bệnh tim, bệnh về máu và mắc chứng rau tiền đạo trong quá trình mang thai.

2. Giới thiệu gói chuyển dạ Vinmec

Với sứ mệnh mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất, thoải mái nhất dành cho các thai phụ cũng như người nhà bệnh nhân, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec đã triển khai nhiều gói dịch vụ thai sản trọn gói chất lượng hoàn hảo từ công đoạn chăm sóc trước khi sinh, chuyển dạ và sau sinh với mức giá khá ưu đãi khi đăng ký tại Saigon-Gpdaily.com. Trong đó, gói chuyển dạ Vinmec cũng được đánh giá rất cao bởi sự tiện lợi và đảm bảo an toàn tối đa. Thông thường, các dịch vụ này được triển khai trên khắp hệ sinh thái Bệnh viện Vinmec nhưng cũng có một số lại không áp dụng tại Vinmec Time City và Vinmec Phú Quốc.

Để được tận hưởng gói thai sản Vinmec trọn vẹn nhất, bạn cần nắm bắt rõ ràng, chi tiết những điều kiện áp dụng chương trình. Đầu tiên, các mẹ nên mua gói dịch vụ trước khoảng 2 tuần so với kỳ khám thực tế mới có thể tham gia gói thai sản tương ứng trọn gói. Dịch vụ này không áp dụng cho các ngày nghỉ lễ, chỉ ứng dụng cho 1 gói/1 lần sử dụng/người.

Ngoài thăm khám tổng quát cơ thể kỹ lưỡng, bạn cũng có thể chỉ định bác sĩ tiến hành thêm môt số xét nghiệm bên ngoài, dĩ nhiên không tính vào giá trọn gói đó. Voucher gói thai sản không có giá trị quy đổi ra tiền, không áp dụng với chương trình khuyến mãi khác và không hoàn lại một phần dịch vụ trong gói chuyển dạ Vinmec nếu không đủ điều kiện sử dụng theo chỉ định của bác sĩ trực tiếp điều trị. Các mẹ nên chú ý đặt hẹn qua hotline chăm sóc và tư vấn khách hàng Vinmec. Bạn có thể tham khảo một số gói chuyển dạ Vinmec phổ biến như sau:

Chuyển dạ đẻ thường thai đôi tại Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng có giá 21.900.000 đồng.

Gói chuyển dạ đẻ thường thai đơn ở Vinmec Central Park có giá 29.900.000 đồng.

Chuyển dạ đẻ thường thai đơn tại Vinmec Đà Nẵng 18.900.000 đồng.

Gói theo dõi thai sản đẻ thường thai đơn ở Vinmec Hạ Long 18.900.000 đồng.

3. Đánh giá gói chuyển dạ Vinmec

3.1. Vì sao chọn gói thai sản Vinmec?

Bệnh viện Vinmec là địa chỉ khám chữa bệnh chất lượng cao, mang đẳng cấp quốc tế, quy tụ đội ngũ y bác sĩ đầu ngành có tâm, có tài, dày dặn kinh nghiệm trong nghề. Nơi đây còn được đầu tư trang thiết bị, máy móc tân tiến nhất đi kèm với dịch vụ hoàn hảo bậc nhất nên không mấy ngạc nhiên khi Vinmec đạt được chứng chỉ JCI đầu tiên trong phân khúc đa khoa quốc tế tại Việt Nam. Đồng bộ về chất lượng dịch vụ trong tất cả các bệnh viện trong hệ thống Vinmec nên bạn có thể tham gia gói chuyển dạ Vinmec ở rất nhiều nơi, sao cho phù hợp với điều kiện áp dụng của từng gói.

Đến với Vinmec, bạn sẽ được các bác sĩ tư vấn, theo dõi, chăm sóc chu đáo từng chi tiết nhỏ nhặt nhất và sau khi sinh vẫn được nghỉ ngơi, thư giãn trong phòng bệnh đẳng cấp khách sạn 5 sao với sự tận tình, chuyên nghiệp của bác sĩ và điều dưỡng. Đồng thời, chưa quan tâm đẻ ở Vinmec bao nhiêu tiền nhưng mẹ bầu không chỉ được theo dõi sát sao, xử lý kịp thời mọi tình huống mà còn được tham gia các lớp học tiền sản, tư vấn chăm sóc con nhỏ phát triển tự nhiên lành mạnh và được nhận vô số những món quà, dịch vụ miễn phí đi kèm.

3.2. Thủ tục đăng ký

Ưu điểm nổi bật nhất của Bệnh viện Vinmec khi đăng ký gói chuyển dạ Vinmec chính là phong cách phục vụ, chăm sóc bệnh nhân của các bác sĩ, y tá rất chuyên nghiệp, tận tình, hỗ trợ đặt lịch khám bệnh linh hoạt, 24/24h. Trong khi đó, nếu như ở các bệnh viện khác thì các mẹ thường nhận được những câu nói thoái thác như hết giờ hành chính hay gọi lại sau thì riêng ở bệnh viện quốc tế, nhân viên trực điện thoại rất chu đáo, hỏi han tình hình cũng như có những lời khuyên hữu ích để thai phụ tránh được những rủi ro đáng tiếc.

3.3. Quá trình vượt cạn

Chưa bàn đến việc đẻ ở Vinmec bao nhiêu tiền, trong quá trình vượt cạn, các mẹ sẽ không chỉ được các bác sĩ có kinh nghiệm trực tiếp đỡ đẻ mà còn có sự hỗ trợ của công nghệ y khoa tiên tiến, hiện đại với kỹ thuật đỡ đẻ nhanh chóng, an toàn giúp phục hồi sức khỏe sau sinh nhanh chóng. Cho dù sinh mổ hay sinh thường thì người thân thiết nhất với các mẹ vẫn có thể vào phòng sinh cùng chứng kiến giây phút khó khăn nhưng đầy kỳ diệu để sinh ra con trẻ. Một lời khuyên dành cho bạn đó là chọn kỹ thuật đẻ không đau để khắc phục được nhiều hạn chế của cả sinh mổ và sinh thường đến sức khỏe của mẹ. Điều quan trọng là tìm hiểu kỹ xem đẻ không đau bao nhiêu tiền để chuẩn bị và cân nhắc mà thôi.

Không những thế, phương pháp da kề da được áp dụng ngay sau sinh ít hoặc nhiều tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mẹ. Theo kinh nghiệm sinh ở Vinmec của mình, các mẹ nên chọn dịch vụ đẻ không đau để “vượt cạn” nhanh, an toàn mà không hề gây đau đớn gì cũng như sử dụng dịch vụ sàng lọc trẻ trước, sau sinh, lưu trữ máu cuống rốn bởi Vinmec chính là hệ thống xử lý và lưu trữ đồng bộ và tiên tiến nhất thế giới.

3.4. Chăm sóc sau sinh

Không chỉ trước và trong khi thực hiện gói chuyển dạ Vinmec, các bạn sẽ được tận hưởng cảm giác thoải mái, tự nhiên như đi nghỉ dưỡng mà sau khi sinh thậm chí còn nhiều hơn như thế. Sau khi sinh con, mẹ bỉm sữa cùng em bé sẽ được nghỉ ngơi trong phòng bệnh tiện nghi, hiện đại, được các bác sĩ và điều dưỡng chăm chút từng ly từng tí đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con. Thêm vào đó, điều dưỡng viên được đào tạo bài bản, có niềm nhiệt huyết cháy bỏng với nghề nên luôn nỗ lực giúp cho mẹ và người thân quên đi nỗi vất vả, lo lắng mà thay vào đó là hưởng niềm vui trọn vẹn đón chào thiên thần nhỏ. Thực đơn dinh dưỡng khoa học, phương pháp nuôi dưỡng em bé cũng được các bác sĩ nhi khoa hàng đầu tư vấn sẽ giúp cho các mẹ bớt đi những bỡ ngỡ ban đầu.

3.5. Quá trình lưu viện

Trong quá trình lưu viện, mẹ và người nhà không phải lo lắng về việc mất vệ sinh mà các vật dụng ga gối, chăn chiếu, quần áo bệnh nhân đều được thay mới mỗi ngày. Người nhà không phải mang lỉnh kỉnh những túi đồ lớn đến bệnh viện nữa mà các nhân viên chuyên tư trang sẽ giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả.

Qua kinh nghiệm sinh ở Vinmec, thuốc mà người bệnh mang đến bệnh viện sẽ không được sử dụng để phòng ngừa các trường hợp kháng thuốc, thuốc không phù hợp với tình trạng sức khỏe sản phụ. Dịch vụ ăn uống nằm ngay trong khuôn viên bệnh viện cung cấp đầy đủ cả 3 bữa ăn, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ cả người nhà bệnh nhân với thực đơn phong phú.

Ngoài các chi phí tạm ứng trước, người nhà cần lưu ý đến dịch vụ đẻ không đau bao nhiêu tiền để cân nhắc chuẩn bị viện phí thực tế trước khi ra viện. Thủ tục xuất viện nhẹ nhàng, nhanh chóng càng khiến cho bệnh nhân và người nhà đều cảm thấy hài lòng tuyệt đối.

Bên cạnh đó, các sản phụ cũng có thể tham khảo triệu chứng gò ép bụng ở thai phụ tuần 40 và bỏ túi những kinh nghiệm sinh con tại Vinmec cụ thể để đề phòng các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra và đồng thời mang đến những điều tuyệt vời nhất cho con yêu của mình ngay từ khi chào đời.

Trên đây là những tổng hợp chi tiết về gói chuyển dạ Vinmec, hi vọng các mẹ đã phần nào yên tâm hơn về chất lượng cũng như không còn bỡ ngỡ đối với các mẹ lần đầu sinh con. Đừng quên các dịch vụ chăm sóc sau sinh để mẹ không bị trầm cảm hay stress nhé!