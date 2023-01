Giỏ quà VinMart tặng thầy cô ngày 20/11 gồm những gì, giá bao nhiêu

Trong ngày lễ tri ân thầy cô giáo, một món quà tặng ý nghĩa sẽ thể hiện được tình cảm chân thành, sự kính trọng của bạn đối với thầy cô. Vậy nên, hãy cùng Blog Adayroi tìm hiểu về giỏ quà VinMart tặng thầy cô ngày 20/11 dưới đây nhé.



1. Có nên chọn giỏ quà VinMart tặng thầy cô ngày 20/11

1.1. Giỏ quà VinMart tặng thầy cô gồm những gì?

1.1.1. Bánh cao cấp

Trong các giỏ quà VinMart tặng thầy cô ngày 20/11 không thể thiếu các loại bánh kẹo cao cấp. Là một loại giỏ quà cao cấp, vậy nên các loại bánh kẹo đều được lựa chọn kỹ lưỡng và đều là những loại bánh thơm ngon chất lượng: socola, bánh quy bơ Pháp, bánh trứng Tipo, bánh quy bơ Danisa,….

Giỏ quà VinMart thường có các loại bánh kẹo cao cấp (Nguồn: cafef.vn)

1.1.2. Trà

Bên cạnh các loại bánh kẹo, những hộp trà/gói trà thiết kế sang trọng, hiện đại, chất lượng cao như trà Lipton, trà sữa Nestea, trà Dilmah Earl Grey,….

1.1.3. Trái cây tươi

Để tăng thêm độ sang trọng, lịch sử cũng như tính thẩm mỹ cho giỏ quà VinMart tặng thầy cô ngày 20/11, các trái cây tươi sạch, ngon giòn cũng được lựa chọn kỹ lưỡng và bày trí sao cho bắt mắt nhất. Có thể kể đến một số loại trái cây như nho, táo, cam, lê,…

1.1.4. Các sản phẩm chăm sóc cơ thể

Ngoài các loại thực phẩm, món ăn, một số giỏ quà VinMart ngày 20 tháng 11 là các sản phẩm chăm sóc cơ thể như sản phẩm dưỡng da (sữa rửa mặt, kem dưỡng da, xịt khoáng,…) hay các bộ dụng cụ cần thiết cho việc chăm sóc cá nhân: khăn mặt, khăn tắm,…

1.1.5. Các loại hạt tốt cho sức khỏe

Bên cạnh đó, những giỏ quà sức khỏe với các sản phẩm bổ sung nhiều dưỡng chất, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn cũng là gợi ý tuyệt vời về món quà tặng thầy cô. Cụ thể là các loại hạt bổ dưỡng, giá trị dinh dưỡng cao: óc chó, hạt điều, hạnh nhân, mắc ca,…

1.2. Kiểu giỏ quà 20/11 đẹp của VinMart

Các giỏ quà VinMart luôn được thiết kế với vẻ bên ngoài sang trọng, lịch sự, đẹp mắt , bên trong là những sản phẩm chất lượng cao, được chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Và để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, VinMart cung cấp nhiều mẫu giỏ quà khác nhau. Kiểu giỏ quà phong thủy gắn liền với niềm tin về may mắn và sự bình an. Sản phẩm với năm màu sắc ngũ hành độc đáo, ấn tượng thể hiện thành ý sâu sắc của người tặng quà. Kiểu giỏ quà truyền thống với những sản phẩm quen thuộc, được bày trí một cách cẩn thận, chu đáo và mang đậm màu sắc cổ truyền, thể hiện sự ghi nhớ về nguồn cội, về công ơn của thầy cô. Kiểu giỏ quà VinMart Cook với các sản phẩm bánh trái truyền thống, đặc sản vùng miền được tuyển chọn kỹ lưỡng với nhiều ý nghĩa sâu sắc trong ngày lễ tri ân thầy cô. Kiểu giỏ quà trái cây tập hợp nhiều loại trái cây phong phú nhiều sắc màu. Hay kiểu giỏ rau củ tươi sạch, an toàn cũng là một gợi ý về món quà thiết thực, bình dị nhưng ý nghĩa để dành tặng thầy cô trong ngày 20/11.

Giỏ quà VinMart với kiểu dáng sang trọng, hiện đại (Nguồn: cafef.vn)

2. Mua giỏ quà VinMart tri ân 20 tháng 11 ở đâu?

Giỏ quà VinMart tặng thầy cô nhân ngày 20/11 được bán tại các cửa hàng VinMart trên toàn quốc. Ngoài ra, nếu bạn không có nhiều thời gian để đi mua sắm, bạn hoàn toàn có thể đặt online các giỏ quà 20/11 VinMart trên hệ thống website Adayroi với mức chi phí ưu đãi nhất. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên đặt thêm bó hoa tươi thắm 200-500k để tặng thầy cô nhé.

Như vậy, với giỏ quà VinMart tặng thầy cô ngày 20/11, bạn đã có thêm một gợi ý nữa về món quà tặng thầy cô trong ngày lễ đầy ý nghĩa này rồi. Ngoài ra, cũng đừng quên đặt mua quà tặng độc đáo, ý nghĩa, ưu đãi khác trên Adayroi nhé.