Hãng kẹo Playmore của nước nào, có những vị gì, giá bao nhiêu

Không chỉ là món ăn vặt khoái khẩu nhân lúc rảnh rỗi mà các vị kẹo độc đáo của hãng kẹo Playmore đang gây sốt thị trường hiện nay còn có tác dụng chăm sóc hơi thở tuyệt vời, giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp. Vậy thương hiệu kẹo này đến từ đất nước nào? Có những loại kẹo nào phổ biến?



1. Giới thiệu hãng kẹo Playmore

1.1. Xuất xứ hãng kẹo Playmore của nước nào?

Nổi lên như một trào lưu trong thị trường bánh kẹo Việt, các sản phẩm của hãng kẹo Playmore Thái Lan ghi điểm tuyệt đối bởi hương vị thơm ngon, giá cả phải chăng lại có rất nhiều tác dụng hữu ích đối với sức khỏe người dùng. Vì thế, dù chính thức ra mắt vào năm 2014 nhưng cho đến nay loại kẹo này vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt mà thậm chí còn phủ sóng rộng khắp các tỉnh thành, mở rộng thêm nhiều cơ sở kinh doanh.

Xuất phát từ sở thích chung là ăn kẹo của hai người bạn thân – 2 ông chủ đồng sáng lập thương hiệu kẹo Thái Lan, đăng ký quyền sở hữu của Evermore, có trụ sở chính tại thủ đô Bangkok, các vị kẹo độc đáo, mang lại niềm vui thích, hạnh phúc cho người thưởng thức liên tục ra mắt và cực kỳ bán chạy.

1.2. Kẹo Playmore có tốt không?

Để đánh giá kẹo Playmore có ngon hay không, bạn cần thông qua nhiều tiêu chí quan trọng từ hương vị, thiết kế cho đến những chứng nhận chất lượng an toàn. Có thể kể đến như tất cả sản phẩm Playmore được kiểm duyệt và đăng ký theo tiêu chuẩn FDA Thái Lan, nhà máy có đủ giấy chứng nhận Quốc tế, đảm bảo không bị sao chép bởi bên thứ 3 nào, tất cả sản phẩm được chịu trách nhiệm bởi công ty Evermore Thái Lan.

Với những thông tin về hãng kẹo Playmore trên, chắc hẳn bạn đã có thể khẳng định các loại kẹo Playmore chuẩn Thái rất tốt cho sức khỏe của con người.

2. Kẹo Playmore có ngon không?

2.1. Thiết kế bao bì đẹp, dễ thương

Hãng kẹo Playmore gây ấn tượng bởi thiết kế bao bì đáng yêu, dễ thương với màu sắc bắt mắt, trọng lượng nhỏ gọn rất tiện lợi mang theo bên người. Với dạng gói zip, bạn còn có thể bảo quản cho lần ăn tiếp theo mà không sợ bị chảy nước, hư hỏng. Còn với dạng hũ, bạn thỏa thích tận dụng chúng để đựng mấy món đồ nhỏ nhắn, đỡ phải tìm kiếm hay rơi mất mỗi lần cần đến.

Kẹo Playmore vị dưa hấu the mát tiêu đờm, thông cổ hiệu quả (Nguồn: chatuchak.vn)

2.2. Kẹo ngon, thơm, mềm, nhiều hương vị thơm mát

Bên cạnh hình thức đẹp, Playmore còn nổi tiếng với sự đa dạng hương vị thơm ngon, mới lạ, khơi dậy vị giác người thưởng thức. Trong đó, vị dưa hấu the mát được lựa chọn nhiều hơn cả bởi tác dụng thông cổ, tiêu đờm hiệu quả; vị táo xanh chua ngọt nhẹ nhàng, vị xí muội hấp dẫn, vị chanh muối chua mặn kích thích, vị xoài chua ngọt tự nhiên. Bởi vậy, kẹo Playmore không chỉ được trẻ em mà người lớn cũng rất yêu thích.

2.3. Kẹo Playmore có tác dụng giảm stress, giảm đau họng

Với sự kết hợp nhiều hương vị tự nhiên, an toàn vào mỗi loại kẹo, Playmore không chỉ mang lại sự thích thú, vui vẻ khi ăn mà còn giảm đau họng, cho một hơi thở thơm mát, tự tin. Cùng với đó, lượng đường trong kẹo sẽ giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể mỗi khi mệt nhọc, đói bụng hay căng thẳng. Bạn có thể sử dụng kẹo để ăn khi làm việc, nghỉ ngơi hay tiếp khách, dỗ trẻ con nữa.

2.4. Phù hợp với mọi lứa tuổi

Hương vị thơm ngon, dễ ăn, vị khác lạ nên kẹo Playmore Thái Lan được mọi lứa tuổi ưa chuộng.

2.5. Hũ kẹo nhỏ, có thể mang theo khắp mọi nơi

Thiết kế kẹo theo dạng gói và hũ nhỏ gọn rất dễ mang theo bất cứ nơi đâu mà không lo cồng kềnh trong balo, túi xách.

Kẹo Playmore vị táo chua ngọt nhẹ nhàng (Nguồn: tgdd.vn)

2.6. Kẹo Playmore có giá hợp lý

Trên thực tế, mỗi loại kẹo thương hiệu Playmore có giá thành khác nhau tùy theo từng dòng: kẹo cứng, kẹo dẻo, kẹo cuộn, hay kẹo Gummy, kẹo Lemon. Trong đó, gói kẹo cứng 18g có giá 15.000 đồng, dạng hũ 22g 23.700 đồng và dạng lốc 6 hũ sẽ là 149.000 đồng.

3. Các loại kẹo Playmore được yêu thích trên thị trường

3.1. Kẹo ngậm the miệng

Chiếm 39% doanh số kẹo Playmore, kẹo ngậm the miệng Playmore 5 vị đủ để khẳng định sức hút hấp dẫn của loại kẹo này đối với người tiêu dùng. Được xem là loại kẹo quốc dân, hương vị tươi mát, thơm ngon kết hợp với tinh chất bạc hà tạo cảm giác the mát, thông cổ. Dạng hũ đáng yêu, dễ thương, có thể bỏ túi mang đi xa. Đồng thời, hũ có thể tái sử dụng thành hộp đựng đồ thú vị. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với người ăn chay, kiêng đường, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho sức khỏe FDA Thái Lan. Giá combo 6 hũ kẹo ngậm the miệng Playmore 22g là 150.000 đồng.

3.2. Kẹo dẻo

Đạt 18% thị phần kẹo dẻo tại Thái Lan, kẹo dẻo cuộn Playmore hương vị thơm ngon không được làm từ thành phần an toàn cho sức khỏe, không chứa hóa chất, phẩm màu công nghiệp. Kẹo tráng mỏng, cuộn lại độc đáo với vỏ bọc giấy tiện dụng, dễ sử dụng và bảo quản. Hàm lượng đường bổ sung năng lượng mỗi khi đói, mệt mỏi, giúp tinh thần tỉnh táo, minh mẫn hơn. Giá thành của một gói kẹo dẻo cuộn Playmore vị cola gói 21g này là 10.600 đồng.

Gói kẹo dẻo cuộn Playmore đủ hương vị thơm ngon (Nguồn: adayroi.com)

3.3. Kẹo sáng tạo

Liên tục tung ra những vị kẹo sáng tạo mới, kẹo Playmore có tên sáng tạo này là sự kết hợp ngọt ngào giữa nhiều hương vị khác nhau trong tự nhiên, có hương thơm thanh mát, tự nhiên, sảng khoái. Hiện tại, 6 hũ kẹo sáng tạo Playmore 5 vị đặc biệt: dưa hấu, xí muội, táo xanh, chanh muối, vị xoài được bán với giá 150.000 đồng.

Bạn có thể tìm thấy kẹo Playmore chính hãng ở rất nhiều nơi như siêu thị, tạp hóa, cửa hàng tiện lợi nhưng để tránh hàng giả, hàng kém chất lượng, đòi hỏi bạn cần phải chọn địa chỉ uy tín. Với uy tín đặt lên hàng đầu, là đối tác trực tiếp của hãng kẹo Playmore, Adayroi là một gợi ý lý tưởng để bạn yên tâm mua kẹo nhiều hương vị, giá ưu đãi.