Hết sản dịch lại ra máu tươi có nguy hiểm không, cần lưu ý những gì

Sản dịch là hiện tượng bình thường sau sinh của sản phụ nhưng hết sản dịch lại ra máu tươi có phải là vấn đề đáng lo lắng không? Điều đó có phải là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khoẻ nào không?



1. Sản dịch là gì?

Sau sinh, các mẹ đang trong quá trình hồi phục nếu không được chăm sóc có thể gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ. Đặc biệt, với các mẹ mới sinh con lần đầu, mọi thứ đều bỡ ngỡ, chưa có kinh nghiệm. Sản dịch là khi tử cung hồi phục sau sinh trở lại trạng thái như khi chưa mang bầu đẩy ra các lớp niêm mạc bị bong ra, máu và chất nhầy qua cổng cổ tử cung.

Bình thường, sản dịch thoát ra ngoài cần thời gian từ 2-4 tuần tuỳ vào cơ địa của từng người và các mẹ sinh thường hay sinh mổ, thời gian sản dịch hết nhanh hay chậm khác nhau. Màu sắc sản dịch từ ngày đầu đến ngày thứ 4 có màu đỏ sậm, dịch nhầy lẫn với các cục máu nhỏ, màng niêm mạc bong ra lợn cợn. Từ ngày thứ 4 – ngày 10 sau sinh, sản dịch có màu hồng nhạt, ít cục máu đông là lỏng hơn so với trước đó. Từ ngày 10 – ngày 15 sau sinh, sản dịch chuyển thành màu vàng do các tế bào bạch cầu và lớp niêm mạc tử cung tống ra ngoài. Từ ngày 15 – ngày 28 sau sinh, sản dịch chuyển dần thành màu trắng như bình thường.

Sản dịch là hiện tượng sinh lý bình thường sau sinh (Nguồn: viknews.com)

2. Hết sản dịch lại ra máu tươi có nguy hiểm không?

Xuát hiện các đốm máu tươi khi sản dịch đã nhạt màu cho thấy cơ thể mệt mỏi do hoạt động quá mức, bạn cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý cho bản thân để hồi phục sức khoẻ, có nhiều sữa cho con bú.

Nếu sản phụ nhận thấy bản thân hết sản dịch rồi mà lại ra máu tươi thì có thể do cơ thể đã bắt đầu kì kinh nguyệt trời lại. Kinh non đến hơi sớm khoảng 6 tuần sau sinh là điều hoàn toàn bình thường nhất là ở các mẹ không cho con bú sữa. Thông thường, máu xuất hiện rất ít, chỉ kéo dài khoảng 3-6 ngày, máu có màu đỏ tươi, không có mùi hôi. Nuôi con bằng sữa mẹ có thể giúp trì hoãn sự ghé thăm sớm của kinh nguyệt vì nó kích thích cơ thể giải phóng hóc môn prolatic để giữ progesterone và estrogen ở mức thấp. Nếu là kinh non thì bạn không cần phải lo lắng đâu nhé!

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng do kinh non, có thể do cơ thể sản phụ có những vấn đề sức khoẻ bất thường khác, do vậy bạn đừng nên chủ quan nếu thấy máu tươi ra sau khi đã hết sản dịch để kịp thời đến các cơ sở y tế.

Nhiều sản phụ không nuôi con bằng sữa mẹ có kinh non ngay sau hết sản dịch (Nguồn: giadinhvanhoa.com.vn)

3. Trường hợp cẩn thận khi hết sản dịch lại bị ra máu

Tuy nhiên khi hết sản dịch lại ra máu tươi kèm theo các dấu hiệu như: sốt cao, run, ớn lạnh toàn thân, chảy máu âm đạo nhiều hơn so với các chu kỳ kinh nguyệt bình thường, tụt huyết áp, nhịp tim nhanh thì bạn cần đến ngay cơ sở y tế khám. Tình trạng này được gọi là xuất huyết hậu muộn hậu sản. Điều này là do các mảnh còn lại của nhau thai sót trong tử cung hoặc cổ tử cung bị rạch, nhiễm trùng vùng kín hoặc một số trường hợp vì các nguyên nhân khác chưa xác định được. Nếu sản phụ bị như vậy rất nguy hiểm, không điều trị kịp thời có thể dẫn tới mất máu, sốc, tử vong.

Những trường hợp có kinh non thông thường chỉ kéo dài từ 3-5 ngày, nếu bạn thấy máu đỏ tươi ra trên 8 ngày hãy tìm gặp bác sĩ sản khoa. Ngoài ra, các mẹ phải lưu ý một số bất thường của sản dịch như:

Sản dịch có mùi hôi, sốt, đau bụng có thể do nhiễm trùng tử cung, nhiễm trùng phần phụ là vòi trứng, buồng trứng, ống dẫn trứng hoặc âm đạo.

Ra máu ồ ạt, máu đỏ đậm và nhiều cục máu có thể do băng huyết phải được cấp cứu ngay.

Sản dịch đã hết nhưng bụng trướng, sờ vào vùng tử cung cứng có cảm giác đau.

Cẩn thận khi sản dịch có mùi hôi, ra nhiều bất thường kèm ốm, sốt (Nguồn: afamilycdn.com)

4. Chưa hết sản dịch lại ra máu tươi cần phải lưu ý

Để tránh các trường hợp bị nhiễm trùng, viêm nhiễm, sản dịch có vấn đề, bạn cần nhớ:

Thay băng vệ sinh thường xuyên, lâu nhất là 4 tiếng/lần. Sử dụng loại băng vệ sinh có khả năng thấm hút tốt, thoải mái.

Quan sát kỹ màu, mùi và lượng sản dịch mỗi lần thay băng vệ sinh

Không sử dụng tampon vì nó có thể gây viêm nhiễm phần phụ.

Vệ sinh sạch sẽ vùng kín, không thụt rửa quá sâu và mạnh tay vì có thể làm tổn thương bên trong âm đạo.

Nếu sau 3 ngày mà sản dịch vẫn ra nhiều, mùi hôi, máu đỏ tươi thì cần khẩn trương đi khám chuyên sản – phụ khoa có bác sĩ kinh nghiệm, chuyên môn giỏi để tránh tình trạng băng huyết. Đây là hiện tượng máu ra nhiều một cách bất thường khi đã hoàn tất cuộc sinh nở, nếu không có giải pháp kịp thời điều trị sẽ đe doạ tính mạng của người mẹ do mất máu không cầm được. Có 2 loại băng huyết là băng huyết nguyên phát xảy ra trong 24 giờ đầu tiên sau sinh vì tử cung co thắt bất thường và băng huyết thứ phát là sản phụ chảy nhiều máu trong 12 tuần đầu sau sinh. Để điều trị phải phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra băng huyết như tử cung co bóp yếu hoặc do rách vết thương sẽ tiến hành khâu lại.

Không phải tất cả các trường hợp hết sản dịch lại ra máu tươi đều là cảnh báo vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng. Nhưng bạn cần lưu ý đến sản dịch hàng ngày để kịp thời phát hiện bất thường, có sự điều trị can thiệp sớm, ngăn chặn ảnh hưởng tới sức khoẻ sinh sản sau này.