Hở eo cổ tử cung khi mang thai là gì, dấu hiệu, nguyên nhân, cách chữa

Hở eo cổ tử cung khi mang thai là một nguyên nhân nghiêm trọng và hàng đầu cho gây ra hiện tượng sảy thai và sinh non ở các mẹ bầu. Vậy làm sao để nhận biết dấu hiệu của bệnh này và cách điều trị đúng đắn. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé.



1. Hở eo cổ tử cung là gì?

Trước hết chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cổ tử cung là gì? Đây là một đoạn ống nhỏ nằm ngay dưới tử cung. Đây là bộ phận thông với âm đạo. Khi bạn không có thai, cổ tử cung sẽ luôn mở để tinh trùng có thể dễ dàng đi vào tử cung hoặc giúp máu kinh có thể đi ra ngoài.

Tuy nhiên, sau khi bạn thụ thai thành công, cổ tử cung sẽ tiết ra một chất dịch nhầy, dần trở nên cứng và đóng kín tử cung lại để bảo vệ bào thai bên trong. Chỉ tới khi sắp tới giai đoạn chuyển dạ cổ tử cung mới dần mềm ra để em bé có thể chui ra ngoài một cách dễ dàng.

Hở eo cổ tử cung khi mang thai là việc tử cung của bạn bị mất dần chất nhầy sớm hơn so với ngày dự sinh nhiều. Thường khi đó, bạn sẽ chuyển dạ sớm hơn và có thể gây sảy thai hoặc sinh non. Vì thế mà bạn nên đăng ký các gói khám thai định kỳ để cập nhật liên tục tình trạng sức khỏe mẹ và thai nhi.

Hở eo cổ tử cung khi mang thai có thể dẫn tới sinh non hoặc sảy thai (Nguồn: nct.org.uk)

2. Hở eo cổ tử cung có nguy hiểm không?

Hở eo cổ tử cung khi mang thai khá khó để nhận biết, bởi các dầu hiệu không rõ ràng. Trong khi đó, nó lại cực kỳ nguy hiểm cho thai nhi cũng như sức khỏe của người mẹ. Bạn có thể đối mặt với nguy cơ sảy thai kể từ tháng thứ 4 và sảy thai liên tiếp trong những lần thụ thai tiếp theo.

Một số trường hợp khác có thể sẽ phải sinh non. Việc sinh non này ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của em bé. Nhìn chung, đây là hiện tượng khá nguy hiểm, cần được phát hiện sớm để có hướng khắc phục và điều trị. Bên cạnh đó để tránh sảy thai và sinh non, các bà bầu nên chú ý tránh các loại rau củ quả dễ gây sảy thai trong 3 tháng đầu thai kỳ.

Hở eo cổ tử cung có nguy hiểm không (Nguồn: conlatatca.vn)

3. Dấu hiệu hở eo cổ tử cung

Nhiều mẹ bầu khá thắc mắc về vấn đề hở eo cổ tử cung khi mang thai thì sẽ có những dấu hiệu nhận biết như thế nào. Nhưng thực tế, việc hở cổ tử cung thường khó phát hiện vì những triệu chứng của nó không rõ ràng. Thường nếu có, sẽ là những dấu hiệu nhẹ kể từ tuần 14 đến 20 của thai kỳ.

Một số dầu hiệu mà có thể cho thấy bạn đã bị hở cổ tử cung như: chảy máu âm đạo bất thường, bị đau bụng, cảm thấy áp lực ở vùng chậu, dịch âm đạo tiết ra nhiều hơn hoặc dịch bắt đầu chuyển từ trắng sang màu nâu hoặc màu vàng hồng.

Ngày nay, y học vẫn chưa có phương pháp nào để giảm nguy cơ hở eo cổ tử cung. Vì vậy, nếu bạn có các dấu hiệu có thể mắc hiện tượng này hãy tìm tới các bác sĩ để được siêu âm ngã âm đạo kiểm tra định kỳ chiều dài cổ tử cung. Cho tới khoảng tuần 23 nếu cổ tử cung ngắn hơn 25mm so với bình thường, chứng tỏ nguy cơ sinh non của bạn rất cao và cần có phác đồ điều trị phù hợp để giữ được bé và sức khỏe của người mẹ.

Bạn hãy chú ý tới các hiện tượng bất thường để phát hiện hở eo cổ tử cung sớm (Nguồn: verywellfamily.com)

4. Nguyên nhân gây hở eo cổ tử cung

Hở eo cổ tử cung khi mang thai có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Một số những nguyên nhân điển hình sau đây có thể giúp bạn nhận thấy mình có khả năng hở cổ tử cung hay không khi có bầu.

Có thể do cổ tử cung của bạn đã ngắn bẩm sinh. Để phát hiện điều này, bạn nên đi khám sản phụ khoa toàn diện hoặc khi có kế hoạch sinh em bé hãy tới khám tiền hôn nhân tại các cơ sở uy tín để nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường của cả vợ và chồng.

Nếu bạn đã từng nạo phá thai trước đó thì cũng có thể có khả năng những lần mang thai tiếp theo sẽ bị sảy thai do hở cổ tử cung. Bởi việc nạo phá đã gây các tổn thương ở vùng tử cung, khiến thay đổi cấu trúc của vùng này.

Một số tai nạn khi mang thai có thể ảnh hưởng tới cổ tử cung, gây rách cổ tử cung cũng là nguyên nhân gây hiện tượng hở cổ tử cung ở các mẹ bầu. Vì vậy, mẹ bầu trong giai đoạn mang thai cần chú ý để giữ gìn sức khỏe và an toàn cho bản thân cũng như em bé. Đặc biệt bạn nên chú ý những điều cần tránh trong 3 tháng đầu để em bé được khỏe mạnh.

Những trường hợp các bạn nữ đã từng thực hiện các thủ thuật về khoét chóp cổ tử cung cũng có khả năng sẽ gặp vấn đề hở eo cổ tử cung khi mang thai khá cao.

Nhìn chung, bạn nên tìm hiểu về việc khám tổng quát trước khi mang thai để phát hiện các vấn đề bất thường của cơ thể mẹ sớm.

Bạn hãy thăm khám bác sĩ để biết nguyên nhân và cách điều trị hở eo cổ tử cung (Nguồn: conlatatca.vn)

5. Những đối tượng có nguy cơ bị hở eo cổ tử cung

Với những nguyên nhân nêu ở trên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những đối tượng có thể bị hở eo cổ tử cung.

Những phụ nữ đã tổn thương cổ tử cung trong những lần sinh trước nên chú ý hơn trong việc theo dõi sức khỏe mẹ và bé bởi việc tổn thương có thể gây ra khó thụ thai hoặc sinh non do cấu trúc cổ tử cung bị thay đổi.

Những trường hợp đã từng sảy thai tam cá nguyệt thứ hai hoặc ít nhất 1 lần sinh non thì khả năng hở eo cổ tử cung trong lần sau là rất cao.

Người chịu những tổn thương ở tử cung bởi các bệnh lý bất thường hoặc do thủ thuật tác động đến chóp cổ tử cung cũng có thể khiến bạn sinh non do hở eo cổ tử cung.

Nếu mẹ của bạn đã từng sử dụng thuốc Diethylstilbestrol (DES) khi mang thai bạn. Bởi đây là loại thuốc tránh thai đã bị cấm sau khi được bán trên thị trường trong một thời gian do nó ảnh hưởng tới vấn đề sinh dục của thai nhi.

Hãy tìm hiểu để biết bạn có nằm trong đối tượng có nguy cơ hở eo cổ tử cung (Nguồn: parenting.firstcry.com)

6. Cách điều trị hở eo cổ tử cung

Thường thì việc điều trị này sẽ hiệu quả với thai nhi chưa quá 24 tuần tuổi. Bởi vậy một lời khuyên dành cho bạn đó là nên lựa chọn các bệnh viện khám thai định kỳ uy tín để phát hiện các dấu hiệu bất thường của thai nhi và tử cung.

Nếu bác sĩ phát hiện cổ tử cung của bạn đang ngắn hơn so với bình thường 25mm và có các dấu hiệu hở eo thì khả năng cao bán sẽ được bác sĩ đề nghị khâu cổ tử cung. Ngoài ra, có một số điều kiện để bạn đủ tiêu chuẩn phẫu thuật như: thai nhi của bạn còn sống và phát triển bình thường, chưa hình thành ối, cổ tử cung mở dưới 2 cm và chưa xảy ra chuyển dạ.

Bác sĩ sẽ áp dụng thủ thuật khâu cổ tử cung, thường trong giai đoạn đầu tam cá nguyệt thứ nhất. Phương pháp chỉ định khâu chủ yếu là khâu cổ tử cung qua thành bụng. Phương pháp này giúp không để lại sẹo ở cổ tử cung nhưng sẽ để lại một vết mổ ở bụng lớn. Bởi vậy mà bạn cần nằm viện trong khoảng 1-2 ngày. Trong thời gian sau phẫu thuật bạn có thể sẽ cảm thấy đau bụng nhẹ và chảy máu. Nên tránh việc quan hệ tình dục trong thời gian này cho tới ngày sinh.

Vậy chăm sóc cơ thể phụ nữ hở eo cổ tử cung khi mang thai sau phẫu thuật khâu qua thành bụng sẽ như thế nào? Đối với các mẹ đã từng bị sinh non trước đó, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc progesterone để giảm nguy cơ tái sinh non. Trong suốt thời gian sau đó, bác sĩ sẽ kiểm tra thường xuyên tình trạng thay đổi của cổ tử cung.

Sau khi xuất viện, trong 1 tuần, bạn nên hạn chế đi lại nhiều và làm những việc nặng. Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu gì như đau bụng hay chảy máu âm đạo, hãy liên hệ ngay với bác sĩ để được kiểm tra kỹ càng.

Thường vào tuần thứ 37, 38 chỉ sẽ được lấy ra và bạn có thể chờ đến lúc chuyển dạ. Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp chuyển dạ sớm. Bác sĩ sẽ chỉ định dùng steroid hoặc một số loại thuốc tương tự khác để ngăn chặn quá trình này. Có thể bạn sẽ phải cắt chỉ sớm hơn dự kiến để đảm bảo tránh các trường hợp rách cổ tử cung, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của mẹ trong những lần tiếp theo. Nếu bạn đã thực hiện phẫu thuật này thì chắc chắn sẽ phải sinh mổ.

Cần điều trị eo cổ tử cung đúng quy trình để đảm bảo sức khỏe thai nhi và bà bầu (Nguồn: nutifood.com.vn)

7. Những điều cần biết khác về hở eo cổ tử cung

7.1. Khi nào cần khâu eo cổ tử cung

Thường việc khâu eo cổ tử cung sẽ được tiến hành khi cổ tử cung chưa có quá nhiều biến đổi do việc mang thai gây nên. Nếu bạn rơi vào các trường hợp có khả năng hở eo cổ tử cung đã nêu ở các phần trên thì nên đi thăm khám bác sĩ trước khi có ý định mang thai hoặc nếu đã mang thai hãy tìm tới tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa về việc cần khâu eo cổ tử cung hay không.

7.2. Khâu eo cổ tử cung ở tuần bao nhiêu là tốt

Việc phát hiện sớm và khâu eo cổ tử cung sớm sẽ giúp bạn giảm khả năng sinh non, sảy thai hay có các tổn thương ở tử cung. Thời điểm hoàn hảo nhất để khâu cổ tử cung đó là từ tuần thứ 16 đến 20 trong thai kỳ. Tuy nhiên, nếu bạn đã có những tiền sử về sinh non hay sảy thai thì có thể sẽ được chỉ định khâu eo cổ tử cung sớm hơn, từ tuần thứ 12 đến 14.

7.3. Thai đôi có nên khâu eo cổ tử cung

Nếu bạn gặp bất kỳ các dấu hiệu nào liên quan tới việc hở cổ tử cung thì nên tới thăm khám các bác sĩ có chuyên môn để được tư vấn. Để từ đó bác sĩ hiểu được tình trạng mang thai, sức khỏe và cơ thể bạn, từ đó đưa ra phác đồ điều trị hợp lý. Bởi vậy việc bạn mang thai đôi có nên khâu eo cổ tử cung hay không thì cần tư vấn của bác sĩ dựa vào tình trạng thai kỳ của bạn.

Hãy thăm khám bác sĩ để được tư vấn việc khâu phần eo cổ tử cung (Nguồn: amesfamilychiropractic.com)

Trên đây là các thông tin về nguyên nhân, dấu hiệu cũng như cách điều trị hở eo cổ tử cung khi mang thai mà bạn nên biết trước khi có kế hoạch sinh em bé. Hi vọng những thông tin này đã phần nào giúp bạn có thêm kinh nghiệm trong quá trình mang thai của mình. Để yên tâm hơn trong suốt quá trình chờ đợi “thiên thần” của mình chào đời các mẹ có thể tham khảo dịch vụ thai sản trọn gói tại bệnh viện Vinmec với chất lượng dịch vụ hàng đầu hiện nay nhé.