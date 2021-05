Hoóc môn tình yêu Oxytocin giúp điều trị người mắc tự kỷ hiệu quả

Nghiên cứu phát hiện ra hoóc môn Oxytocin thúc đẩy khả năng đọc biểu cảm trên khuôn mặt và các tín hiệu phi ngôn ngữ của một số bệnh nhân nhất định.



Theo một báo cáo của các nhà nghiên cứu Nhật Bản, một liều hoóc môn oxytocin sẽ giúp cải thiện nhanh chóng khả năng đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt và cảm xúc ở một nhóm bệnh nhân tự kỷ ở người trưởng thành. Cụ thể, “hoóc môn tình yêu” – oxytocin có ảnh hưởng đến việc liên kết cảm xúc giữa những cặp tình nhân và giữa mẹ với con cái thông qua việc thúc đẩy hoạt động thần kinh kém hiệu quả tại khu vực não bộ xử lý sự đồng cảm và nhận biết cảm xúc.

Ảnh hưởng của oxytocin chỉ được phát hiện ở các bệnh nhân nam mắc tự kỷ chức năng cao, nhóm người mắc bệnh tự kỷ có chức năng cao hơn về nhận thức, sở hữu các kỹ năng giao tiếp bằng lời vượt xa so với những người mắc chứng tự kỷ khác với chỉ số IQ từ 70 trở lên.

Hoóc môn oxytocin có khả năng thúc đẩy khả năng đọc biểu cảm trên khuôn mặt và các tín hiệu phi ngôn ngữ của một nhóm bệnh nhân (Nguồn ảnh: Internet)

Tuy nhiên, đồng tác giả nghiên cứu Hidenori Yamasue cho rằng, thậm chí, các bệnh nhân tự kỷ “chức năng thấp” cũng sẽ nhận được một số lợi ích từ phương pháp điều trị oxytocin, vì hoóc môn này tác dụng lên khả năng diễn giải các biểu cảm gương mặt thay vì hội thoại. Ông lưu ý thêm: “Do vậy, các bệnh nhân tự kỷ bị hạn chế khả năng giao tiếp và tương tác không lời (có thể) có kết quả khả quan từ việc áp dụng điều trị oxytocin,”

Ông Yamasue từ khoa Thần kinh thuộc trường Cao học Y thuộc Đại học Tokyo và các cộng sự thông báo phát hiện này trực tuyến trên Tạp chí Molecular Psychiatry (Tạm dịch: Tạp chí Tâm thần phân tử) vào ngày 29 tháng 7.

Tự kỷ liên quan đến một chuỗi các rối loạn phát triển thần kinh được thể hiện bằng các hành vi lặp lại và sự khó khăn trong tương tác và giao tiếp xã hội.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng oxytocin có thể được sử dụng trong điều trị tự kỷ. Một báo cáo tại trung tâm nghiên cứu trẻ em thuộc Đại học Yale, công bố vào cuối năm ngoái, cũng kết luận rằng, hoóc môn này thực sự nâng cao chức năng não ở trẻ tự kỷ. Tuy vậy, bản chất thực sự về tác động tới hệ thần kinh của oxytocin chưa được chỉ ra rõ ràng.

Để đánh giá sâu hơn về tác động của chất này, nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tập trung vào 40 bệnh nhân nam “chức năng cao” được chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ. Mỗi người được nhận một liều oxytocin dưới dạng thuốc xịt mũi. Khoảng 90 phút sau, các nghiên cứu viên dùng máy quét công nghệ cao để đo lượng ảnh hưởng của hoóc môn lên mức độ hoạt động của vùng vỏ não trung gian trước trán. Máy quét ghi nhận rằng, tín hiệu não bộ ở khu vực này đã tăng lên sau khi điều trị bằng oxytocin.

Đồng thời, các bệnh nhân được điều trị được hướng dẫn và giao nhiệm vụ xác định một nhân vật trong phim là bạn hay kẻ thù. Họ được yêu cầu đưa ra quyết định sau khi tiếp nhận hỗn hợp các tín hiệu có lời và không lời. Kết quả: liều oxytocin đã giúp cho khả năng diễn đạt chính xác các tín hiệu được cải thiện.

Oxytocin giúp cho khả năng diễn đạt chính xác các tín hiệu được cải thiện (Nguồn ảnh: Internet)

Ông Yamasue lưu ý rằng mặc dù ảnh hưởng của phương pháp điều trị oxytocin lên hoạt động của não bộ có thể được nhìn thấy tương đối nhanh (chỉ trong vòng 15 đến 120 phút), “xong các nhà nghiên cứu tin rằng ảnh hưởng của một liều oxytocin chỉ là trong ngắn hạn.”

Bác sĩ Andrew Adesman, trưởng khoa Nhi phát triển và hành vi tại Trung tâm Nhi khoa Cohen New York, New Hyde Park, cảnh báo rằng “sẽ phải mất nhiều năm trước khi chúng ta có một hiểu biết rõ ràng hơn về việc liệu oxytocin có phải là một phương pháp điều trị tự kỷ an toàn và hiệu quả hay không.”

Adesman nói, “các nghiên cứu gần đây đề xuất rằng oxytocin có thể có ảnh hưởng tích cực lên hành vi xã hội ở các bệnh nhân mắc rối loạn phổ tự kỷ. Từ quan điểm thực nghiệm, nghiên cứu mới này cho thấy tác dụng của oxytocin không hề hạn chế như các quan niệm trước đây,” ông thừa nhận.

Andea Roberts, một nghiên cứu sinh tại phòng Khoa học xã hội và hành vi thuộc Đại học Y tế cộng đồng Harvard, Boston, chỉ ra rằng nghiên cứu về chủ đề này cho ra nhiều kết quả khác nhau. “Tôi nghĩ là các nghiên cứu trước đây chứng minh rằng oxytocin có tiềm năng trong việc mang lại chút lợi ích cho những người mắc rối loạn phổ tự kỷ,” bà nói, “song bằng chứng về mức độ hiệu quả lâu dài, có ý nghĩa thì đáng tiếc vẫn chưa có.”

Bài viết được dịch theo ‘Love Hormone’ Oxytocin May Help Some With Autism xuất bản trên trang WebMD.