Hướng dẫn cách bổ sung vitamin tổng hợp cho bé biếng ăn 1-2 tuổi đúng

Chỉ khi làm cha, làm mẹ rồi mới hiểu những khó khăn khi nuôi một đứa trẻ. Đặc biệt khi con biếng ăn thì lại càng nhọc công hơn nữa. Hiểu được điều đó nên những loại vitamin tổng hợp cho bé biếng ăn 1- 2 tuổi đã ra đời nhằm cung cấp những dinh dưỡng thiết yếu.



1. Vitamin tổng hợp là gì? Lợi ích và tác hại

Trước hết ta cần phải hiểu rõ về vitamin và vitamin tổng hợp là như thế nào. Vitamin là một nhóm hợp chất hữu cơ có phân tử có cấu tạo hóa học và các tính chất hóa học cũng như lý học rất khác nhau, điểm giống là chúng rất cần cho hoạt động bình thường của bất kỳ cơ thể nào.

Vitamin tổng hợp thường được giới thiệu và quảng cáo bằng rất nhiều cách mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe và hầu như không có tác dụng phụ. Thậm chí, có rất nhiều bài báo đã được viết và nhiều chuyên gia đã đưa ra nhận định rằng vitamin tổng hợp là một loại sản phẩm hỗ trợ sức khỏe rất tốt.

Tuy nhiên để hiểu được và sử dụng đúng cách thì không hẳn ai cũng biết về vitamin tổng hợp. Dưới đây sẽ nếu lên một số lợi ích cũng như tác hại của vitamin tổng hợp.

Vitamin tổng hợp sáng tạo nên từ rất nhiều loại hợp chất, vì vậy, khác với vitamin thiên nhiên, vitamin tổng hợp được chiết xuất trực tiếp từ thực vật. Nhưng cũng có nhiều thực phẩm bổ sung vitamin, khoáng chất lại được sản xuất tổng hợp với hóa chất.

Vitamin tổng hợp Nhật Bản ( Nguồn: aikomart.vn)

2. Trẻ từ 1 – 2 tuổi có cần bổ sung Vitamin tổng hợp không

Mẹ thường xuyên gặp tình trạng bé không chịu ăn uống dẫn đến thiếu cân gầy gò và trở nên rất yếu sức. Thì giờ đây mẹ có thể bổ sung vitamin tổng hợp cho bé biếng ăn.

2.1 Vitamin A

Tác dụng của Vitamin A đối với trẻ 1 và 2 tuổi rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Vitamin A giúp bảo vệ sự toàn vẹn của các biểu mô, giác mạc mắt, biểu mô da, niêm mạc đường hô hấp, ruột non và các tuyến bài tiết.

Nguy hiểm nếu trẻ thiếu Vitamin A sẽ dễ mắc các bệnh nhiễm trùng nên có nguy cơ thiếu vitamin A rất cao do trẻ sắp đến độ tuổi cai sữa nền nguồn vitamin A sẽ sớm không được hấp thụ nếu trẻ biếng ăn. Chính vì thế mà việc bổ sung vitamin cho trẻ biếng ăn vào giai đoạn này rất quan trọng.

Nhu cầu Vitamin A ở bé 1 – 2 tuổi trong giai đoạn này tăng trưởng cao gấp 5 – 6 lần người lớn. Ngoài ra trường hợp trẻ bị bệnh lý như sởi, thủy đậu, viêm phế quản, lao, nhiễm trùng tiết niệu… thì nhu cầu vitamin A tăng trong thời gian bị bệnh mà thức ăn không đủ cung cấp gây thiếu vitamin A.

Bố mẹ nên bổ sung nhiều loại vitamin cho trẻ bị biếng ăn thông qua những thực phẩm giàu Vitamin A như: gan, lòng đỏ trứng, bơ, sữa, pho mát, rau muống, rau ngót, rau cải xanh, bí đỏ, cà rốt, xoài,… Song song là bổ sung đầy đủ chất béo tạo điều kiện cho quá trình hấp thu vitamin A và dùng thêm các sản phẩm dinh dưỡng khác cho trẻ.

Thực phẩm chứa Vitamin A ( Nguồn: procarevn.vn)

2.2 Vitamin C

Tác dụng của Vitamin C đối với trẻ từ 1 tuổi đã được biết đến với vai trò tăng cường sức đề kháng và chức năng miễn dịch đối với cơ thể, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Bên cạnh tác dụng tăng sức đề kháng cho trẻ; vitamin C cũng tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của mô và làm lành vết thương.

Nguy hiểm nếu trẻ thiếu Vitamin C sẽ giảm cung cấp hoặc tăng nhu cầu, trẻ có thể bị viêm lợi, chảy máu chân răng, dễ chảy máu dưới da, vết thương lâu lành. Thêm vào đó, dễ bị nhiễm trùng (đặc biệt là viêm nhiễm đường hô hấp và ngoài da) và trầm cảm, các vết thâm tím rộng trên da (mảng xuất huyết dưới da).

Nhu cầu Vitamin C ở bé 1 – 2 tuổi mỗi ngày khoảng 75mg – 120mg theo khẩu phần dinh dưỡng được khuyến nghị (RDA). Các cha mẹ có thể bổ sung vitamin C thường xuyên cho bé với liều lượng hợp lý, điều đó sẽ giúp cho trẻ phát triển toàn diện hơn.

Thực phẩm giàu Vitamin C cho trẻ biếng ăn như: các loại trái cây và hoa quả chín nhiều hơn so với quả còn xanh hoặc chưa chín hẳn, các chế phẩm siro có hàm lượng vitamin C 100mg/5 ml được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc có thể giúp các bậc phụ huynh yên tâm hơn về hàm lượng vitamin C cung cấp cho trẻ.

Thực phẩm chứa vitamin C (Nguồn: nguoiduatin.vn)

2.3 Vitamin D

Tác dụng của Vitamin D đối với trẻ 1 và 2 tuổi đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khung xương và răng của trẻ sơ sinh. Vitamin D là tiền chất tham gia vào quá trình hấp thu canxi, photpho giúp điều hòa việc tổng hợp và bài tiết nội tiết tố quan trọng trong toàn cơ thể. Và đó là một trong những điều cấp thiết để bố mẹ cần lưu ý bổ sung đầy đủ vitamin cho trẻ biếng ăn.

Nguy hiểm nếu trẻ thiếu Vitamin D sẽ gây ra còi xương ở trẻ sơ sinh và trẻ em, và loãng xương ở người lớn, được đặc trưng bởi tổ chức hữu cơ của xương không được khoáng. Các nghiên cứu trên trẻ em Đông Nam Á và thanh thiếu niên ở Châu Phi, Châu Mỹ cho thấy chế độ ăn nghèo canxi sẽ làm tăng dị hóa vitamin D, thiếu vitamin D và còi xương. H

Nhu cầu Vitamin D ở bé 1 – 2 tuổi là vào khoảng 600 IU, tốt nhất là khoảng 1.000 IU/ngày (không được vượt quá 2.500 IU/ngày đối với trẻ 1-3 tuổi; 3.000 IU/ngày với trẻ 4-8 tuổi và 4.000 IU/ngày với những trẻ trên 8 tuổi).

Bố mẹ nên bổ sung D qua vitamin tổng hợp cho bé 2 tuổi hay trực tiếp qua: ánh nắng mặt trời lúc sáng sớm và chiều tối là nguồn cung cấp vitamin D sạch, dễ dàng và đơn giải nhất. Đối với trẻ nhỏ, sau 10 ngày sinh mẹ hãy bế trẻ ra ngoài tắm nắng và những thực phẩm như: sữa, thịt bò, cá, gan… Hiện nay có rất nhiều thương hiệu thực phẩm chức năng tốt cho xương mà các mẹ có thể tham khảo như Doppelherz, Saticalci…

2.4 Vitamin B1

Tác dụng của Vitamin B1 đối với trẻ 1 và 2 tuổi hay còn gọi là thiamine là một trong những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của trẻ. Việc cho trẻ uống B1 với hy vọng giúp con giảm biếng ăn không phải được phổ biến trong thời gian gần đây mà đã được các mẹ rỉ tai nhau từ khá lâu.

Thực tế, khi trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ thì rất khó xảy ra trường hợp thiếu vitamin B1. Thông thường thì đứa trẻ đó phải rất biếng ăn thì mới xảy ra được tình trạng thiếu vitamin B1. Đây là giai đoạn mà bố mẹ nên cung cấp vitamin B1 qua vitamin cho trẻ biếng ăn của nhật. Nhu cầu Vitamin B1 ở trẻ 7 – 12 tháng là 0,3mg, ở trẻ 1 – 3 tuổi là 0,5mg. Những thực phẩm giàu Vitamin B1 mà bố mẹ cần dùng để tăng cường vitamin như các chất bột đường: gạo, cơm, bánh mì, cháo…

Thực phẩm chứa vitamin B1 ( Nguồn: prefettura.cagliari.it)

2.5 Các loại Vitamin khác và vai trò đối với sức khỏe của trẻ dưới 2 tuổi

Ngoài ra đối với các trường hợp trẻ biếng ăn còn là những vitamin D, E cùng với các dưỡng chất khác. Bổ sung vitamin tổng hợp cho bé dưới 1 tuổi là một trong những điều vô cùng cần thiết.

3. Các loại Vitamin tổng hợp tốt cho bé biếng ăn

3.1 Vitamin cho bé biếng ăn của Nhật

Đây là một sản phẩm vitamin tổng hợp bổ sung những loại dưỡng chất thiết yếu để cân bằng dinh dưỡng và thúc đẩy hệ tiêu hóa của trẻ hoạt động nhuần nhuyễn thuần thục để giúp tăng khả năng hấp thu cũng như quá trình trao đổi chất, kích thích bé ăn ngon miệng và tạo cảm giác thèm ăn nhiều hơn.

Đây là một trong những loại vitamin tổng hợp cho bé biếng ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cho trẻ dưới 1 tuổi. Vừa là kẹo mà vừa là vitamin nên khiến bé không còn cảm giác “sợ uống thuốc” hình tròn, dẻo dẻo dai dai rất thích hợp với những bé kén ăn, bị thu hút bởi màu sắc hay đơn giản là mới ốm thì vitamin sẽ bổ sung nguồn dưỡng chất còn thiếu từ khẩu phần ăn uống hàng ngày.

Đặc biệt trong sản phẩm này còn được bổ sung một lượng lớn lợi khuẩn lên men Lactose để cải thiện và nâng cao khả năng chống khuẩn xấu ở đường tiêu hóa. Đối với trẻ biếng ăn và thiếu vitamin thì Vitamin tổng hợp của Nhật là sự lựa chọn tuyệt vời của bố mẹ.

Bổ sung dinh dưỡng cho bé qua các loại Vitamin tổng hợp từ Nhật (Nguồn: myphamnhatbanxachtay.vn)

3.2 Vitamin tổng hợp cho bé biếng ăn của Mỹ

Những vitamin tổng hợp dành cho trẻ biếng ăn của Mỹ thường là những vitamin tổng hợp cho những bé 2 tuổi có tác dụng giúp trẻ ăn ngon và ăn ngoan hơn. Khi đó trẻ có cảm giác thèm ăn, tự động ăn, không còn “lắc đầu quầy quậy” hay “ngậm chặt miệng lại” và cân nặng của trẻ cải thiện.

Viên uống vitamin tổng hợp dành cho trẻ nhỏ biếng ăn từ Mỹ (Nguồn: blog.adayroi.com)

4. Dùng vitamin tổng hợp cho trẻ từ 1 – 2 tuổi như thế nào?

Chúng ta không nên quá lạm dụng những vitamin tổng hợp cho trẻ biếng ăn mà xao nhãng việc lựa chọn những loại thực phẩm, những cách tự nhiên giúp trẻ hấp thụ được vitamin tự nhiên. Với những trẻ dưới 1 tuổi, thì với vitamin D nên cho trẻ tắm nắng thường xuyên và bổ sung thành phần vitamin trong khẩu phần ăn của mẹ để giúp trẻ bú mẹ có đầy đủ trong sữa. Với những trẻ từ 1- 2 tuổi mà biếng ăn thì nên sử dụng những loại thực phẩm mà trẻ thích ăn có chứa nhiều vitamin, đồng thời có thể sử dụng vitamin tổng hợp theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

5. Những lưu ý khi sử dụng vitamin tổng hợp cho bé 1 tuổi

Vitamin cũng tương tự thuốc, dù ở bất kỳ dạng nào cũng cần được cất kỹ, tránh xa tầm với của trẻ để đề phòng việc trẻ coi vitamin như kẹo bánh thường và ăn/uống quá liều gây nguy hiểm. Nếu không thể dùng vitamin dạng nước hay dạng viên cho bé, bạn có thể tìm kiếm các loại vitamin dạng kẹo dẻo khá phổ biến trên thị trường và được các bé yêu thích hơn.

Cố gắng không cho bé dùng vitamin tổng hợp trước khi bé được khoảng 4 tuổi. Nếu bé dưới 4 tuổi, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi cho bé dùng bất cứ loại vitamin nào. Trên đây là những thông tin hữu ích về vitamin tổng hợp cho bé biếng ăn. Chúc các mẹ thông thái sớm chọn cho con các sản phẩm vitamin tổng hợp tốt nhất.