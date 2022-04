Hướng dẫn cách check in online Bamboo Airways các bước chi tiết

Nếu bạn sắp có lần đầu bay cùng Bamboo thì nhớ cập nhật ngay hướng dẫn từng bước check in online Bamboo Airways trong bài viết dưới đây nhé.



1. Giới thiệu về hãng hàng không Bamboo Airways

Bamboo Airways là hãng hàng không tư nhân trực thuộc tập đoàn FLC, 1 trong 4 hãng hàng không nội địa của Việt Nam hiện nay và cũng là thành viên mới nhất trong danh sách này. Bamboo Airways được cất cánh lần đầu vào ngày 16/01/2019.

Với lợi thế là một hãng bay trẻ, Bamboo Airways thu hút hành khách vì có hệ thống máy bay tân tiến, mới, rộng và hiện đại, có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp cùng nhiều chương trình ưu đãi để giới thiệu thương hiệu. Bamboo Airways hiện cũng có đầy đủ những hạng vé máy bay của các hãng hàng không khác như Bamboo Eco (phổ thông), Bamboo Plus (phổ thông đặc biệt) và Bamboo Business (thương gia).

Tính đến thời điểm tháng 7/2019, hãng có các chuyến bay nội địa đi khắp các tỉnh thành trong nước và chuyến bay quốc tế đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Bạn có thể đặt vé máy bay giá ưu đãi của các hãng hàng không, trong đó có Bamboo Airways trên nhiều kênh trực tuyến uy tín rất tiện ích. Chúng ta cũng có thể check in online Bamboo Airways để chủ động hơn trong chuyến đi của mình.

Bamboo Airways là hãng hàng không mới của nước ta (Nguồn: cafef.com)

2. Hướng dẫn check in online Bamboo Airways

2.1. Lợi ích của việc check in online

Với ai thường xuyên đi máy bay, người có kinh nghiệm săn vé máy bay giá rẻ thì check in online không còn là khái niệm xa lạ. Hiện nay, tất cả các hãng hàng không đều khuyến khích khách hàng của mình sử dụng dịch vụ check in trực tuyến. Lý do là vì check in online giúp hãng tiết kiệm được đáng kể chi phí in ấn giấy vé cứng và công nhân sự. Sử dụng tiết kiệm giấy bằng cách lấy công nghệ thay thế cũng là một hành động tuy nhỏ nhưng góp phần bảo vệ môi trường.

Còn đối với hành khách, check in online cũng đem lại lợi ích lớn. Trước tiên, bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức xếp hàng dài ở quầy thủ tục chờ check in như truyền thống. Một khi đã check in online, khi tới sân bay bạn chỉ việc đến luôn khu vực kiểm tra an ninh, đến cổng bay rồi lên thẳng máy bay.

Tuy nhiên, nếu có hành lý ký gửi thì chúng ta vẫn phải đến quầy thủ tục để cân và gửi. Nhiều hãng đã có quầy riêng cho trường hợp này nên bạn vẫn sẽ không phải xếp hàng chờ đợi. Lợi ích hấp dẫn thứ hai của việc check in online là bạn sẽ được chọn chỗ ngồi của mình từ trước để được ngồi gần người quen, ngồi cạnh cửa sổ, ngồi đầu máy bay hay ngồi ở chỗ tiện đi lại như mong muốn.

Check in online giúp bạn không cần xếp hàng ở quầy thủ tục nữa (Nguồn: onebauer.media)

2.2. Check in online Bamboo trước bao lâu

Thời gian cho phép check-in trực tuyến của Bamboo cũng tương tự như các hãng bay khác, đó là trong khoảng 24 giờ trước khi bay và kết thúc thời hạn 1 giờ trước khi máy bay cất cánh.

2.3. Các bước thao tác check in online Bamboo Airways

Bước 1: Truy cập trang web chính thức của Bamboo Airways tại địa chỉ www.bambooairways.com

Bước 2: Nhấn vào mục ‘Check in trực tuyến’ ngay ở giữa trên màn hình

Bước 3: Nhập các thông tin của bạn vào các mục trống

Bước 4: Chọn thông tin cần làm thủ tục (khách hàng, chuyến bay)

Bước 5: Đọc và đồng ý với các quy định bay của Bamboo Airways

Bước 6: Chọn chỗ ngồi bạn mong muốn ở những ghế còn trống

Bước 7: Nhấn ‘Tiếp tục’ và lựa chọn hình thức lấy vé là gửi qua email hoặc in file PDF

2.4. Những quy định check in online Bamboo Airways cần biết

Thủ tục check in Bamboo Airways hiện nay chỉ được áp dụng tại 3 sân bay lớn là Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Check in online có thể được thực hiện bởi tất cả hành khách thuộc mọi hạng ghế, trừ phụ nữ đang có thai, người đi cùng với trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, người bị từ chối bay, hành khách có yêu cầu đặc biệt (trừ yêu cầu về suất ăn đặc biệt), mã đặt chỗ máy bay có trên 9 ghế ngồi.

Bạn đã bao giờ bay cùng Bamboo Airways chưa? (Nguồn: kinhtenongthon.vn)

3. Các thông tin liên hệ hỗ trợ check in Bamboo Airways cần nhớ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay vấn đề cần yêu cầu giải đáp nào thì cũng có thể liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Bamboo Airways số 1900 834 636 hoặc 0868 684 515 để được giúp đỡ nhanh chóng nhất. Nếu muốn liên lạc qua email, hãy lưu địa chỉ chính thức contact@bambooairs.com.

Các bước check in online Bamboo Airways rất đơn giản và thuận tiện đúng không? Hiện nay, vé máy bay Bamboo Airways có thể được mua tại đại lý, trên trang web hoặc mua trực tuyến tại các kênh phân phối chính thức khác với tiện ích đi kèm như dịch vụ đặt vé booking du lịch của Adayroi.com. Một điểm rất thú vị của Bamboo Airways là vé máy bay có gói được bán kèm với voucher nghỉ dưỡng tại FLC Resort cùng tập đoàn mẹ. Chương trình này cũng tương tự combo vé máy bay – khách sạn siêu tiện ích giúp khách hàng vừa tiết kiệm vừa có những lựa chọn nhanh chóng. Càng ngày chi phí bay du lịch càng rẻ, vậy có lý do gì mà chúng ta không mau lên kế hoạch cho chuyến vi vu sắp tới ngay thôi?