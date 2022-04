Hướng dẫn cách check in online Jetstar nhanh chóng không lo bị trễ

Bạn đã quá chán nản với việc phải xếp hàng dài để chờ làm thủ tục check in tại sân bay? Khám phá ngay cách check in online Jetstar nhanh chóng và tiện lợi, có thể tự thực hiện ngay tại nhà hay bất cứ đâu chỉ cần có kết nối Internet trong bài viết dưới đây.



1. Có nên check in online Jetstar không

Với những người lần đầu đi máy bay của hãng Jetstar Pacific thường thắc mắc rằng Jetstar có check in online không. Thực tế hãng đã áp dụng phương thức check in này từ khá lâu và nhận được sự ủng hộ của nhiều hành khách bởi cách check in online Jetstar mang đến rất nhiều lợi ích. Cụ thể như hành khách không cần mất thời gian xếp hàng chờ đợi hay phải đến sớm để làm thủ tục.

Giờ đây bạn chỉ việc ngồi nhà, văn phòng hay bất cứ nơi đâu và có thể tự hoàn tất thủ tục check in rồi ra thẳng cửa ra máy bay. Hành khách check in online còn. Hơn nữa nếu khách hàng lựa chọn booking vé máy bay nhiều ưu đãi hấp dẫn trên Adayroi sẽ nhận được sự tư vấn thủ tục check in online nhanh chóng có thể tự do lựa chọn chỗ ngồi còn trống trên máy bay và tự in thẻ lên máy.

Hãng hàng không Jetstar hỗ trợ check in online nhanh chóng (Nguồn: i.ytimg.com)

2. Hướng dẫn cách check in online Jetstar

2.1. Nên check in online Jetstar trước bao lâu

Đối với hành khách check in online Jetstar, bạn cần hoàn tất thủ tục trong khoảng thời gian từ 24h-2h trước giờ khởi hành bay. Bạn có thể thực hiện đặt vé máy bay và check in online nhanh chóng, hoặc đặt mua thêm hành lý dù đang ở bất kì nơi đâu theo các hướng dẫn check in online Jetstar đơn giản dưới đây.

2.2. Hướng dẫn các bước check in online Jetstar

Các bước hướng dẫn cách check in online Jetstar chi tiết như sau:

Bước 1: Truy cập trang chủ jetstar.com, chọn “Check-in”.

Check in online vé máy bay Jetstar tại trang chủ jetstar.com (Nguồn: vemaybaysp.com)

Bước 2: Nhập mã xác nhận đặt chỗ và email/tên hành khách.

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin đặt chỗ và làm thủ tục.

Bước 4: Mua thêm chỗ ngồi (nếu cần).

Bước 5: Mua thêm hành lý ký gửi (nếu cần) và thanh toán ngay.

Bước 6: Thanh toán các dịch vụ cộng thêm.

Bước 7: Làm thủ tục chuyến bay, tại giao diện chính chọn “Làm thủ tục ngay”.

Bước 8: Chọn hành khách và chuyến bay để làm thủ tục.

Bước 9: Khai báo hàng hóa nguy hiểm (nếu có).

Bước 10: Hoàn tất làm thủ tục check in.

Đảm bảo hoàn tất thủ tục check in online trước khi lên máy bay (Nguồn: timchuyenbay.com)

Bước 11: Tải thẻ lên máy bay.

Bước 12: In hoặc lưu thẻ lên máy bay về điện thoại hoặc máy tính.

In hoặc lưu thẻ lên máy bay online để lên máy bay (Nguồn: dichvubay.com)

2.3. Những quy định check in online Jetstar

Các điều kiện check in online: Là hành khách bay các chặng bay trong nước của Jetstar Pacific từ các cảng hàng không TP. Hồ Chí Minh (SGN), Đà Nẵng (DAD) hoặc Hà Nội (HAN).

Các hành khách không đủ điều kiện thực hiện cách check in online Jetstar nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau: bay cùng trẻ sơ sinh; bay từ Mỹ hoặc đến Mỹ; hành khách cần các thiết bị hỗ trợ như xe lăn, ghế phụ, máy trợ thính hay đồ vật cho thú cưng, trẻ nhỏ đi một mình; hành khách chưa hoàn tất thanh toán chi phí hoặc hành khách bay các chặng quốc tế.

Lưu ý hành khách cho hành lý ký gửi: Hành khách buộc phải làm thủ tục gửi hành lý trực tiếp tại sân bay. Nếu chỉ có hành lý xách tay thì check -in online bình thường.

Thẻ lên máy bay: Phải được tạo và lưu, tải về điện thoại hoặc máy tính ở dạng PDF, hoặc gửi qua email. Không áp dụng hình thức check in online đối với thẻ lên máy bay gửi qua tin nhắn điện thoại.

Ngoài ra, hành khách cũng có thể tham khảo thêm quy định và chi phí đổi vé máy bay của Jetstar để tránh những trường hợp phát sinh và có hướng giải quyết nhanh chóng.

2.4 Các thông tin liên lạc hỗ trợ check in online Jetstar cần nhớ

Hành khách tham khảo hoặc liên hệ để biết thêm thông tin về cách check in online Jetstar theo:

Hotline: 1900 1550

Email: ykienkhachhang@jetstarpacific.com.vn

Website: http://www.jetstar.com/vn/vi/help/articles/can-i-check-in-online

Liên hệ với Jetstar để biết thêm thông tin và hướng dẫn về cách check in online (Nguồn: digitalmikeajw.com)

