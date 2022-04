Hướng dẫn cách check in online Vietnam Airlines trên điện thoại

Để tránh việc mất quá nhiều thời gian khi check in tại sân bay cho hành khách của mình, Vietnam Airline đã cung cấp dịch vụ check in Online siêu tiện ích. Dưới đây là cách check in online Vietnam Airlines chi tiết mà bạn có thể áp dụng cho chuyến đi của mình diễn ra suôn sẻ hơn.



1. Có nên check in online Vietnam Airlines không?

Việc sử dụng dịch vụ check in online các hạng vé máy Vietnam Airlines sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoảng thời gian dài chờ đợi khi làm thủ tục check in truyền thống tại quầy ở sân bay.

Chỉ cần một vài thao tác hướng dẫn check in online Vietnam Airlines đơn giản, bạn đã có thể hoàn tất mọi thủ tục của mình một cách nhanh chóng. Đồng thời, việc check in online Vietnam Airlines sẽ giúp bạn có thể tự lựa chọn chỗ ngồi của mình theo sở thích và mong muốn. Đây cũng chính là lý do khiến check in Online được rất nhiều hành khách lựa chọn hiện nay.

Check in Online Vietnam Airlines sẽ giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian của mình (Nguồn: vnbay.com.vn)

2. Hướng dẫn cách check in online Vietnam Airlines

2.1. Nên check in online Vietnam Airlines trước bao lâu

Thời gian check in online Vietnam Airlines sẽ diễn ra trước 24 giờ đến 2 giờ so với thời gian máy bay dự kiến cất cánh. Vì vậy, để quá trình check in của mình được diễn ra suôn sẻ nhất, bạn cần thực hiện các thủ tục check in Online trong khoảng thời gian này nhé.

2.2. Các bước check in trực tuyến Vietnam Airlines trên trang web

Có 5 bước check in online Vietnam Airlines trên website mà bạn cần thực hiện, cụ thể như sau:

Bước 1: Nhập đầy đủ các thông tin cá nhân bắt buộc từ họ tên, thời điểm khởi hành và nhập mã số thẻ hoặc số vé điện tử.

Bước 2: Khách hàng chọn chuyến bay để thực hiện làm thủ tục check in Online.

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin hộ chiếu cá nhân.

Bước 4: Lựa chọn vị trí ngồi mong muốn trên chuyến bay.

Bước 5: Lựa chọn phương thức nhận thẻ để lên máy bay trực tuyến.

2.3. Cách check in online Vietnam Airlines qua điện thoại

Check in online Vietnam Airlines trên điện thoại vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài của Vietnam Airlines 1900 6265 trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày trước 2 tiếng máy bay khởi hành để thực hiện thủ tục.

Các tổng đài viên của Vietnam Airline sẽ hỗ trợ xác nhận chuyến bay cho bạn. Đồng thời giúp bạn lựa chọn vị trí ngồi trên máy bay theo ý muốn một cách dễ dàng. Bạn có thể nhận thẻ lên máy bay ở quầy thủ tục của Vietnam Airline tại sân bay.

2.4. Những quy định check in online Vietnam Airlines

Cũng như các hãng hàng không khác, bạn cũng cần chú ý đến các chính sách, quy định bay của Vietnam Airlines để việc check in Online diễn ra thuận lợi nhất. Cụ thể như sau:

Việc check in online Vietnam Airlines chỉ áp dụng cho 5 sân bay quốc tế lớn trong nước là sân bay Nội Bài, sân Bay Vân Đồn – Quảng Ninh, sân bay Đà Nẵng, sân bay Cam Ranh Nha Trang và sân bay Tân Sơn Nhất.

Bên cạnh đó, cách check in online Vietnam Airlines sẽ không áp dụng cho các hành khách sau:

Các hành khách có các yêu cầu về dịch vụ đặc biệt, hành khách đi cùng trẻ em dưới 2 tuổi.

Hành khách bị các hãng hàng không từ chối chuyên chở.

Các hàng khách không đi đi trên các chuyến bay được khởi hành từ 5 sân bay quốc tế nêu trên.

Các hành khách không đi trên chuyến bay mà Vietnam Airlines không khai thác.

Ngoài ra, điều kiện áp dụng check in Online của Vietnam Airline bao gồm:

Thời gian làm thủ tục Check in Online của Vietnam Airlines sẽ thực hiện trong vòng 24 giờ đến 1 giờ so với thời gian bay dự kiến.

Bạn chỉ được quyền làm thủ tục trực tuyến cho tối đa 9 hành khách trong cùng một mã đặt chỗ.

Các tổng đài viên của Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ tận tình cho quá trình check in của bạn (Nguồn: baogiaothong.vn)

3. Những lưu ý khi check in online Vietnam Airlines cần nhớ

3.1. Một số vướng mắc thường gặp và cách xử lý

Cũng như đối với trường hợp đặt phòng khách sạn Online tiện lợi, nếu bạn gặp phải bất cứ vướng mắc nào khi check in Online Vietnam Airlines, bạn hãy liên hệ với đại lý đặt vé để được hỗ trợ nhé.

Nếu như vé điện tử không còn giá trị sử dụng, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với các chi nhánh, đại lý của Vietnam Airlines trong nước để kiểm tra lại đầy đủ thông tin về vé máy bay trong chuyến bay của mình. Đồng thời, nếu bạn có nhiều vé điện tử khác nhau trong cùng một chuyến bay với cùng một mã đặt chỗ, bạn sẽ phải thực hiện làm thủ tục ở sân bay để được xử lý.

Ngoài ra, nếu chỗ ngồi của bạn chưa được xác nhận trên chuyến bay của mình, bạn cũng cần phải liên hệ ngay đến các chi nhánh, đại lý của Vietnam Airline để kiểm tra lại đầy đủ thông tin.

3.2. Các thông tin liên lạc Vietnam Airlines cần nhớ

Bạn có thể liên lạc với Vietnam Airlines thông qua các hình thức sau đây:

Đến trực tiếp tại địa chỉ tổng công ty hàng không Việt Nam Vietnam Airlines số 200 đường Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội hay tất cả các địa chỉ đại lý, chi nhánh Vietnam Airlines trong cả nước.

Liên hệ qua Hotline: 1900 1100 (hoạt động 24/7)

Email: Telesales@vietnamairlines.com

Hãy liên hệ với Vietnam Airlines ngay khi gặp phải các vấn đề vướng mắc trong quá trình check in Online (Nguồn: duyendangvietnam.net.vn)

Hy vọng với cách check in online Vietnam Airlines được chia sẻ trong bài viết này bạn có thể tận dụng để tiết kiệm thời gian tối ưu cho mình thay vì đứng xếp hàng chờ đợi đến lượt. Để đặt vé máy bay giá tốt nhất, nhanh chóng bạn đừng quên tham khảo 15 kinh nghiệm book vé máy bay giá rẻ trực tuyến vi vu khỏi lo cháy túi trước.

