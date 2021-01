Hướng dẫn cách đi thuyền trên sông Chao Phraya tham quan cảnh đẹp

Được biết đến là một điểm du lịch vô cùng lý tưởng cho tất cả các du khách trên thế giới khi đặt chân đến Thái Lan nhưng dường như ai ai cũng băn khoăn không biết cách đi thuyền trên sông Chao Phraya như thế nào? Tham khảo các gợi ý sau.



1. Cách đi thuyền trên sông Chao Phraya

Sông Chao Phraya nghĩa là sông của các vị vua Thái Lan, được coi là huyết mạch của thủ đô Bangkok, nhân chứng lịch sử đã chứng kiến biết bao thăng trầm, biến cố của quốc gia này. Vì thế, nếu đặt chân lên xứ sở chùa Vàng mà du khách bỏ lỡ cơ hội ghé thăm nơi đây thì thật đáng tiếc. Đăng ký tour Thái Lan 5N4Đ – Du thuyền sông Chao Phraya bay Vietjet Air với mức giá ưu đãi 6.290.000 đồng, bạn sẽ được trải nghiệm trọn vẹn mọi điều kỳ thú nơi đây.

Sông Chao Phraya (Nguồn: datviettour.com.vn)

1.1 Giá vé và thời gian hoạt động thuyền trên sông Chao Phraya

Tùy thuộc vào từng hãng tàu, chi phí du khách cần bỏ ra cho mỗi lần lên tàu sẽ dao động trong khoảng từ 10 – 30 Baht/khách. Còn thông thường, giá vé trọn gói là 150 Baht/ khách/ngày, bao gồm tất cả cho việc tự do lên rồi xuống tại 8 bến tàu để tham quan trọn vẹn các điểm du lịch trên bờ: cung điện Grand Palace, chùa Wat Arun, chùa Wat Pho…

Đặc biệt, thời gian hoạt động của các tàu thuyền này là từ 6 giờ sáng đến 19 giờ 30 phút hàng ngày và mỗi chuyến cách nhau 20 phút nên mọi người có thể thỏa sức, thoải mái lựa chọn giờ giấc phù hợp để đi thuyền dạo trên sông Chao Phraya, Thái Lan – địa danh vinh dự được góp mặt trong danh sách 18 điểm du lịch ở Bangkok Thái Lan nổi tiếng nhất.

1.2 Các loại thuyền tham quan sông Chao Phraya

Để có thêm kinh nghiệm về cách đi thuyền trên sông Chao Phraya thì bạn cần phải tìm hiểu thêm về các loại thuyền tham quan ở đây. Cụ thể có 3 loại thuyền như sau:

Tàu cao tốc

Để phục vụ khách du lịch thì trên sông Chao Phraya có tổng cộng 4 chiếc thuyền cao tốc khác nhau: thuyền không có cờ, có cờ màu vàng, màu cam và màu xanh lá cây. Tất cả đều hoạt động từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, thứ hai đến thứ sáu nhưng riêng chiếc thuyền sở hữu cờ màu cam sẽ hoạt động nhiều chuyến hơn và các bạn có thể mua vé tại bến tàu hoặc khi lên tàu.

Tàu đuôi dài

Bên cạnh tàu cao tốc thì du khách cũng sẽ thấy xuất hiện rất nhiều tàu đuôi dài trên sông Chao Phraya này. Điểm thú vị là giờ hoạt động của những chiếc tàu này tương tự như chuyến xe bus ở Việt Nam, cứ tầm khoảng 20-30 phút sẽ có một chuyến chạy ngang qua và đưa bạn đến bất kỳ nơi nào bạn muốn đi. Giá vé của từng chặng sẽ là 40 Baht/chặng/khách còn trọn gói cho 1 ngày là 150 Baht/khách, sẽ được đi tham quan không giới hạn qua các điểm du lịch nổi tiếng… Vì thế, nếu muốn khám phá hoặc được đi nhiều hơn thì lời khuyên tốt nhất là mọi người nên mua vé ngày ở bến tàu trạm Saphan Taksin cho rẻ.

Du thuyền

Một trong những cách lãng mạn và tuyệt vời nhất để có thể trải nghiệm cũng như khám phá sự tráng lệ của khu ven sông Chao Phraya về đêm chính là đặt bữa tối trên chiếc du thuyền sang trọng thường hay hoạt động vào lúc 7 giờ tối hàng đêm. Cũng tương tự như hành trình của các phương tiện khác, những chiếc du thuyền này sẽ bắt đầu khởi hành từ trung tâm mua sắm ở bến River City rồi ngược dòng về vùng đất biểu tượng với nhiều điểm tham quan nổi tiếng của Bangkok như nhà thờ Santa Cruz, chùa Wat Arun, Hoàng Cung Thái Lan…

2. Bến tàu trên sông Chao Phraya ở Bangkok

Ở trên sông Chao Phraya, Bangkok có khá nhiều bến tàu mà du khách cần chú ý để không bị nhầm lẫn như:

2.1 Tuyến phía Bắc (Bắc Sathorn)

Hay còn được gọi là bến tàu trung tâm và nơi đây nổi bật vì gần những khách sạn ven sông sang trọng như Lebua ở State Tower hay Shangri-La Bangkok đồng thời vị trí của nó rất gần với Silom, Sathorn hay trạm Skytrain Saphan Taksin nên cực kỳ thuận tiện cho việc du khách mua vé tàu… Không những vậy, bến tàu Bắc Sathorn này còn khá gần với những địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng là Wat Yanna (Đền Thuyền), đền Jieow Eng Bieow… mà bạn chắc chắn không nên bỏ qua.

Khu vực tuyến phía Bắc (Bắc Sathorn) (Nguồn: vietravel.com)

2.2 Bến Oriental (N1)

Cũng giống như tuyến phía Bắc thì có khá nhiều tàu ghé thăm bến Oriental (N1) như tàu có cờ màu cam, tàu du lịch, địa phương… Vì sao ư? Bởi lẽ, nơi đây có khá nhiều lý do để dừng lại. Có thể kể đến như là sở hữu địa điểm du lịch mang tên nhà thờ Công giáo La Mã được thiết kế vào năm 1909 bởi kiến trúc sư người Pháp, khách sạn Mandarin Oriental sang trọng, tuyệt vời, lý tưởng cho những người yêu văn học… Đặc biệt, bến tàu còn rất gần với đại sứ quán Pháp và khu phố cổ OP Place.

2.3 Bến Si Phaya (N3)

Đừng bỏ qua bến Si Phaya (N3) để có cơ hội khám phá River City – khu phức hợp hiện đại với những món đồ cổ đắt tiền nổi tiếng ở thủ đô Bangkok hay chiêm ngưỡng khách sạn Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, hòa mình vào con đường nhộn nhịp Charoen Krung hoặc tham quan bảo tàng dân gian…

2.4 Bến Rachawongs (N5)

Lý do du khách nên đến bến Rachawongs là bởi nơi đây rất gần với nhiều ngôi chợ nổi tiếng, như là chợ Sampeng – nơi buôn bán lâu đời và lớn nhất của Bangkok, chợ Phahurat – được coi là khu Tiểu Ấn của Thái Lan… Bên cạnh đó, nơi đây còn rất gần với ngôi chùa của người Trung Quốc mang tên Wat Mangkon Kamalawat.

2.5 Bến Memorial Bridge (N6)

Nếu đến đây, mọi người sẽ được đi dạo chợ Saphan Phut Night, tham quan bảo tàng Xiêm – nơi diễn ra những triển lãm tương tác kể lại các câu chuyện lịch sử của Thái Lan từ xa xưa cho đến ngày nay hoặc chiêm ngưỡng Đài tưởng niệm vua Rama I…

2.6 Bến Rajinee (N7)

Bến tàu Rajinee (N7) nổi bật vì sở hữu vị trí địa lý gần với bảo tàng Siam, nhà thờ công giáo Bồ Đào Nha mang tên Santa Cruz hay chùa Wat Pho – 1 trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất của thủ đô Bangkok, Thái Lan mà du khách không thể không ghé thăm… Không những vậy, nơi đây còn có nhiều quán cafe, bar sang trọng có thể ngồi nhâm nhi và chiêm ngưỡng, ngắm view chùa Wat Arun kiến trúc độc đáo.

2.7 Bến Tha Tien (N8)

Tương tự như bến Rajinee (N7), ở bến tàu Tha Tien (N8), du khách cũng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng chùa Wat Pho hoặc đi phà qua sông để khám phá chùa Wat Arun – 1 trong 14 ngôi chùa Thái Lan nổi tiếng đẹp ngỡ ngàng linh thiêng cổ kính hay đi dạo chợ Tha Tien để mua cá khô hoặc hải sản…

Du thuyền trên sông Chao Phraya (Nguồn: onetour.vn)

2.8 Bến Tha Chang (N9)

Có khá nhiều lý do tuyệt vời để bạn không thể bỏ lỡ bến tàu Tha Chang (N9) chính là gần với Hoàng cung Thái Lan – địa điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng hay có thể tham quan, khám phá các ngôi chùa: chùa Wat Mahathat, Wat Phra Kaew đồng thời còn có thể dạo phố để thưởng thức nhiều món đồ ăn đường phố hay mua quà lưu niệm tại vỉa hè đường Maharaj…

2.9 Bến Maharaj

Cũng giống như Tha Chang, bến tàu Maharaj cũng là địa điểm rất lý tưởng để chiêm ngưỡng Hoàng Cung Thái Lan hay khám phá bảo tàng quốc gia rồi những ngôi chùa nổi tiếng uy nghiêm của thành phố Bangkok.

2.10 Bến Wang Lan (N10)

Nếu bạn là tín đồ shopping, thích mua sắm thì chắc chắn không thể bỏ qua nơi này với chợ Wang Lang – ngôi chợ bán rất nhiều quần áo, túi xách, phụ kiện thời trang với mức giá cực kỳ tốt. Ngoài ra, ở đây còn rất gần với ngôi chùa cổ Wat Ra khang Khositaram và nhà hát Patravadi ven sông…

2.11 Bến cầu Phra PinKlao (N12)

Bạn có thể ghé thăm nơi này vì gần với bảo tàng thuyền Hoàng gia và trạm xe buýt phía Nam, Bangkok.

2.12 Bến Phra Arthit (N13)

Khác với những bến tàu khác, có rất nhiều lý do khiến cho du khách nên dừng chân tại bến Phra Arthit (N13). Ví dụ như được chiêm ngưỡng pháo đài Phra Sumane, đi dạo ở con đường Khao San, thỏa sức mua sắm tại chợ Banglamphu hay nhâm nhi ly cà phê ở Coffee & More, On Art…

2.13 Cầu vua Rama VIII (N14)

Lý do du khách nên dừng chân tại cầu vua Rama VIII là vì nơi đây rất gần với bảo tàng Ngân hàng Thái Lan, con đường Samsen và có thể thưởng thức bữa tối sang trọng ở nhà hàng Thái Lan Kin Lom Chom Saphan với phong cảnh nhìn ra sông tuyệt đẹp…

2.14 Bến Thewet (N15)

Bến Thewet nổi tiếng với việc làm công đức là thả cá xuống sông rồi gần một số điểm ở quận hoàng gia thuộc Dusit như lâu đài Vimanmek, công viên Dusit… vì thế mọi người cũng đừng bỏ lỡ nơi này.

2.15 Bến Nonthaburi (N30)

Đến với bến Nonthaburi, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một thị trấn với những tháp đồng hồ cổ hay công trình kiến trúc châu Âu đầu thế kỷ 20 và khám phá Koh Kret – hòn đảo cư ngụ của bộ tộc Mon cực kỳ thú vị.

Tàu, thuyền trên sông Chao Phraya (Nguồn: klook.com)

2.16 Bến Kiak Kai (N21)

Bến tàu này gần với cầu Krung Thon và khách sạn ven sông ở Bangkok, đặc biệt chỉ cần một chuyến taxi ngắn có thể đưa bạn đến với con đường sành điệu của giới trẻ thành thị mang tên Soi Ari.

2.17 Tuyến phía Nam (Nam Sathorn)

Bến tàu tuyến phía Nam này thực sự rất thích hợp với những vị khách du lịch muốn tĩnh tâm tại các ngôi chùa không quá đông đúc.

Trên đây là toàn bộ những thông tin hữu ích về cách đi thuyền trên sông Chao Phraya mà bài viết đã tổng hợp và chia sẻ. Hy vọng từ đó bạn sẽ có đủ cẩm nang du lịch chi tiết, tự tin book tour du lịch Thái Lan phù hợp, trọn gói trong chuyến đi sắp tới.