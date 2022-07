Hướng dẫn cách in ảnh đẹp bằng máy in Epson T60 ra chuẩn màu

3.10. Chọn loại giấy in và chế độ in phù hợp cho mỗi loại giấy



Máy in Epson T60 là dòng máy in giá rẻ nhưng có thể in phun màu chất lượng cao không kém các dòng máy in khác. Máy hỗ trợ chất lượng hình ảnh cao, sắc nét với chi phí thấp. Nếu bạn đang hoặc muốn có ý định sở hữu Epson T60 thì bài viết cách in ảnh đẹp bằng máy in Epson T60 này dành cho bạn.



1. Tính năng của máy in phun màu Epson T60

1.1. Thông số máy in Epson T60

Thông số kỹ thuật của máy in Epson T60. Máy in này được sản xuất bởi hãng Epson nổi tiếng với những sản phẩm chất lượng, nhiều người lựa chọn sử dụng, model Epson T60, sản phẩm khoác lên mình sắc đen sang trọng, huyền bí, có trọng lượng 5.5 kg, thiết kế theo kích thước là chiều dài 45cm, rộng 28.9 cm và chiều cao 18.7cm, sử dụng nguồn điện 220V, mực in gồm 6 màu chuẩn (T085xN)

Tính năng máy in. Máy có chức năng T60 là in phun, in CD/DVD, sở hữu độ phân giải là 5760x1440dpi, tốc độ in nhanh đạt 11 giây/nh 4R, ~ 37 trang (trắng/đen/màu) chế độ in nháp. Tuy nhiên, một điểm trừ là máy không có tính năng in 2 mặt tự động.

Xử lý giấy. Khổ giấy tối đa với kích thước A4, có tràn lề, có thể dung nạp tối đa là 120 tờ

Kết nối. Sản phẩm có thể kết nối USB 2.0, không hỗ trợ kết nối Wifi và không thể in từ thiết bị khác.

Tốc độ in máy in Epson T60 siêu nhanh (Nguồn: mayphotobongsen.vn)

1.2. Tốc độ in siêu nhanh

Dòng máy in Epson có tốc độ in siêu nhanh chính là điểm cộng rất lớn. Với khả năng in lập tức từ màn hình máy tính với tốc độ in 11 giây / ảnh 4R (10 x 15cm). Tiết kiệm thời gian chờ đợi với 27 giây cho ra bản in màu A4. Chính vì thế, người dùng dễ dàng sử dụng cho các nhu cầu in ấn thông thường, cách in ảnh đẹp bằng máy in Epson mà vẫn đảm bảo chất lượng hình in tốt nhất.

1.3. Độ phân giải siêu cao cho chất lượng in sắc nét

Là dòng máy in có kích thước nhỏ gọn. Tuy nhiên, Epson T60 lại có hiệu suất làm việc rất cao. Không những thế, sản phẩm sở hữu một độ phân giải lên tới 5740×1440 dpi chẳng kém gì so với những chiếc máy ảnh kỹ thuật số chuyên dụng. Với độ phân giải siêu cao vì vậy mà những bản in thành phẩm sẽ luôn có màu sắc đẹp nhất, mịn màng và sắc nét.

1.4. Sử dụng công nghệ mực in mới photo Epson Claria

Công nghệ mực in Epson Claria là công nghệ hàng đầu hiện nay trong ngành in ấn. Với độ bền màu của các sản phẩm in lên tới 200 năm. Sau khi để khô, với đặc điểm màu mực trở nên láng bóng. Bên cạnh đó khả năng chống phai theo thời gian, mực khô nhanh, chống nước, chống trầy giúp công nghệ in photo Epson Claria luôn được đánh giá cao. Chất lượng tương tự các loại máy in laser chất lượng cao.

1.5. Tiết kiệm chi phí với mực in tiếp ngoài tiện lợi

Cách in ảnh đẹp bằng máy in Epson T60 đó là máy sử dụng mực in ngoài tiện lợi. Giúp tiết kiệm và giảm lượng mực hao hụt. Mực in tiếp ngoài dễ dàng thay với mức giá bộ mực 6 màu hợp lý. Mực in tiếp ngoài dễ dàng thay thế, kiểm tra và tiện lợi khi sử dụng.

1.6. Làm ảnh hoàn hảo bằng Epson Creativity Suite

Phần mềm Epson Creativity Suite sử dụng trong Epson T60 là phần mềm chỉnh sửa ảnh cao cấp cho phép bạn làm ảnh hoàn hảo chỉ bằng một nút bấm. Cho hình ảnh chất lượng cao, sắc nét trước khi in. Là một trong top máy in màu chính hãng, hình ảnh in vượt trội.

Máy in màu Epson T60 (Nguồn: mayvanphongdtd.vn)

2. Cách in ảnh đẹp qua máy Epson T60

2.1. Thiết lập chế độ in màu

Cách in ảnh đẹp bằng máy in Epson T60 rất đơn giản nếu bạn chú ý đến thiết lập chế độ in màu. Trước khi in hàng loạt, bạn nên chọn chế độ in nháp. Quá trình in nháp giúp bạn test màu máy in, thử bản để tiết kiệm mực một cách tốt nhất. Đảm bảo chế độ màu in phù hợp.

Commonly Used Settings : Cài đặt thường dùng

Standard : chế độ tiêu chuẩn, nếu Cỡ trang (Page size), Hướng (Orientation) và Bản in (bản Copies) được cài đặt từ phần mềm ứng dụng thì sẽ được ưu tiên.

Document : Thiết lập document khi in tài liệu chung và nếu Cỡ trang (Page size),

Photo Printing : Chế độ in ảnh, nếu chọn chế độ này bạn có thể để chế độ in tràn lề

Print Quality : Chất lượng in (high, standard, draft)

2.2. Chất lượng, màu sắc bản in

Chất lượng, màu sắc bản in phụ thuộc vào chế độ in của máy. Để chỉnh màu bản in epson có 2 bước đơn giản. Chọn chế độ Text hoặc Normal khi in văn bản thông thường. Chọn chế độ Photo hoặc Best khi in hình ảnh. Như vậy là bạn đã test màu bản in xong. Đảm bảo tốt nhất trước khi tiến hành in.

2.3. Lựa chọn loại, khổ giấy in

Khi in máy in Epson T60 muốn có những bản in đẹp, chất lượng cao, bạn nên chọn loại giấy phù hợp được ghi rõ trên bao bì đựng giấy. Cách in ảnh đẹp bằng máy in Epson chất lượng cần chọn cài đặt khổ giấy in tại “Printer Paper Size”. Chọn kích cỡ giấy trong(Page Setup) để đảm bảo khổ giấy in phù hợp với loại hình in.

Hướng dẫn sử dụng máy in Epson T60 (Nguồn: toannhan.com)

3. Lưu ý cần nhớ khi in ảnh tại nhà

3.1 Kích thước ảnh

Hãng máy in Epson khuyến cáo cách in ảnh đẹp bằng máy in Epson T60 nên để độ phân giải in là kết quả của một con số nhân với 180 ppi. Chẳng hạn, độ phân giải in 360ppi là một độ phân giải chuẩn. Nên để độ phân giải này cao hơn 240ppi vì nếu thấp hơn mức này thì ảnh in ra sẽ hơi bị mờ.

3.2. Profile máy in

Hãy cài đặt profile máy in Epson T60 cùng với trình điều khiển của máy. Nếu muốn tải thêm các profile chuyên dụng cho nhiếp ảnh hãy truy cập vào các trang profile dành riêng cho Epson. Giải nén và sao chép vào thư mục “C:/windows/system32/spool/drivers/color” trên máy tính Windows / thư mục “Library/colorSync/Profiles” trên máy Mac. Để sử dụng đa dạng các loại profile hơn.

Máy in Epson T60 hình ảnh in chất lượng cao (Nguồn: farm1.staticflickr.com)

3.3. Cân chỉnh màn hình máy tính

Màn hình máy tính được cân chỉnh, hiển thị đúng màu sắc cũng là tiêu chí quan trọng trong cách in ảnh đẹp bằng máy in Epson T60. Một số gợi ý sản phẩm màn hình đáng cân nhắc như Datacolor Spyder 4 Express, Elite và X-rite ColorMunki Display. Hãy đọc chi tiết hướng dẫn quá trình tạo và lưu giữ profile để bạn có thể dễ dàng sử dụng và giúp tiết kiệm chi phí mực in. Giúp in ảnh đẹp và đảm bảo chất lượng nhất.

3.4. Chọn mực in chính hãng

Mực in giá rẻ thường có độ bền không cao. Chính vì thế, hãy lưu ý để lựa chọn mực in chính hãng. Nếu bạn chỉ in những văn bản đen trắng thì điều này không quan trọng. Tuy nhiên, nếu muốn chất lượng ảnh màu thì hãy căn cứ, so sánh để chọn đơn vị sản xuất mực in uy tín.

3.5. Chất lượng máy in

Chất lượng máy in đóng vai trò quan trọng trong in ảnh. Lời khuyên là bạn nên softprofing ngay từ khi bắt đầu giai đoạn hiệu chỉnh ảnh. Điều này có thể thấy được sự điều chỉnh sẽ ảnh hưởng thế nào đến màu in.

3.6. Kích cỡ giấy

Nạp sai kích cỡ giấy là một điều “tai hại” đối với các thành phẩm in. Chính vì thế, trước khi nhấn nút in hãy kiểm tra kỹ tất cả các thiết lập và đảm bảo rằng bạn đã nạp đúng loại giấy cần in vào khay giấy của máy. Chọn đúng kích cỡ giấy để chất lượng hình in phù hợp. Lựa chọn kết hợp với các loại iPad, laptop phù hợp cho văn phòng để có chất lượng in tốt nhất.

Các loại giấy in cho máy in Epson T60 (Nguồn: wikimedia.org)

3.7. Độ dày

Độ dày máy in tại nhà phụ thuộc vào loại máy in của bạn. Một số loại máy in ảnh thường có hai khay nạp giấy: một khay chuẩn và khay đa năng dùng cho các loại giấy dày, giấy in ảnh nhám và giấy in màu nước. Thiết kế khay giấy đa năng để nạp giấy chạy thẳng vào máy nhằm tránh hiện tượng làm cong các loại giấy dày. Để tránh kẹt giấy, nên nạp giấy dày mỗi lần 1 tờ.

3.8. Khả năng xử lý màu của máy in

Hãy chú ý đến các cài đặt xử lý màu máy in của máy để đảm bảo chất lượng máy in phù hợp nhất. Tùy thuộc vào loại máy in mà khả năng xử lý màu khác nhau. Đọc hướng dẫn sử dụng giúp bạn chủ động hơn trong khâu này.

3.9. Kiểm tra đầu in, làm sạch đầu phun mực

Kiểm tra đầu in, làm sạch đầu phun mực giúp phát hiện các chi tiết bị mất hay có điểm nào không in được do đầu in bị nghẽn. Hãy đảm bảo đầu in đã sạch trước khi tiến hành in. Hãy vệ sinh thường xuyên. Không nên để máy lâu ngày không sử dụng dễ dẫn đến đầu phun mực tắc.

3.10. Chọn loại giấy in và chế độ in phù hợp cho mỗi loại giấy

Trước khi quyết định mua loại giấy in nào, bạn hãy in thử để so sánh chất lượng của chúng. Tuy nhiên, không nên chọn các loại giấy in ảnh rẻ tiền không có thương hiệu. Bởi việc lưu giữ hình in không đảm bảo và chất lượng không tốt bằng các sản phẩm in khác.

Nếu có nhu cầu chọn mua máy in phun chất lượng, giá thành rẻ, bạn có thể tìm hiểu những loại máy in chất lượng tại Adayroi.