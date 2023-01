Hướng dẫn cách rặn và thở khi sinh thường dễ dàng không đau

1.1. Hiểu về cơn co của tử cung khi chuyển dạ



Mẹ bầu sắp đến ngày sinh nên tìm hiểu cách rặn và thở khi sinh để có thể biết đâu là cách hít thở và rặn đẻ đúng cách, thuận lợi và an toàn cho cả mẹ và thai nhi. Dõi theo nhé.



1. Cách rặn và thở khi sinh

1.1. Hiểu về cơn co của tử cung khi chuyển dạ

Cơn co tử cung là dấu hiệu giúp mẹ bầu nhận biết quá trình chuyển dạ. Các cơn co tử cung thường có tính chất chu kỳ, mẹ nên nắm rõ các kỳ này để biết được cách rặn và thở khi sinh vào kỳ nào đúng, giảm đau hiệu quả. Thường xuyên khám sản phụ khoa để được tư vấn chi tiết nhất về tình hình sức khỏe mẹ và bé giúp an tâm trong quá trình sinh đẻ.

Các cơn co của tử cung gồm 3 thì là thì co, thì kéo dài và thì nghỉ. Thì co là khi bụng thai phụ luôn có cảm giác cứng và các cơn đau ngày càng tăng dần. Thì kéo dài là khi cảm giác cơn đau đạt đến đỉnh điểm. Thì nghỉ là khi cơn đau giảm dần, thai phụ giảm cảm giác đau và là thời điểm cơ thể phục hồi sức để chuẩn bị cho các cơn đau tiếp theo.

Cơn co tử cung giúp nhận biết quá trình chuyển dạ của mẹ bầu (Nguồn: imgix.net)

1.2. Cách hít thở khi sinh thường

Dựa và các chu kỳ của cơn gò tử cung, mẹ bầu nên chú ý vào hơi thở để thở đúng cách trong kinh nghiệm sinh thường giúp vượt cạn an toàn. Cụ thể, khi bắt đầu kỳ co sản phụ cảm nhận các cơn đau xuất hiện, thai phụ nên tập trung tập thở nhanh dần, hít hơi mạnh bằng mũi và thở ra bằng miệng. Thở nhanh hơn, tần suất tăng dần, hơi thở nông hơn khi cơn đau ngày càng tăng như tiếng huýt sáo nhỏ (ở thì kéo dài). Thở sâu hơn, chậm lại, nhịp thở giảm khi các cơn đau giảm (ở thì nghỉ) để có thể lấy lại năng lượng chuẩn bị cho các cơn đau kế tiếp.

Thở khi sinh cần chú ý nhịp thở theo chu kỳ cơn gò tử cung (Nguồn: poh.vn)

1.3. Hướng dẫn rặn đẻ đúng cách

Tìm hiểu cách rặn và thở khi sinh giúp mẹ bầu tiết kiệm sức lực, đẩy thai ra ngoài nhanh hơn. Trong đó, việc rặn đẻ đóng vai trò quan trọng. Rặn đẻ sai cách không chỉ khiến mẹ bầu mất sức mà còn có thể dẫn đến bé bị ngạt, nguy hiểm cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Để rặn đẻ đúng cách, bạn nên lưu ý những thông tin sau.

Cách rặn đẻ không đau, đầu tiên hãy chú ý đến tư thế nằm, sản phụ nên nằm cao đầu khoảng 45 độ, đảm bảo mông được nâng lên một chút, chân đạp vào vị trí hai bàn đỡ và tay nắm hai thành bàn sinh. Khi mẹ bầu cảm nhận các cơn co tử cung nên hít sâu và dồn hơi để có thể rặn mạnh. Khi cơn co tử cung hết, tiếp tục hít thở bằng mũi, thở ra từ từ bằng miệng đảm bảo hơi dồn xuống bụng, hạn chế phát ra âm thanh gây mất sức.

Sau khi cơn co tử cung kết thúc, mẹ bầu nên nghỉ khoảng 1 phút để lấy lại sức. Bắt đầu rặn khi cơ cơ tử cung khác bắt đầu, bởi thời điểm này em bé mới ra nhanh chóng và dễ dàng. Nếu có sự kết hợp hoàn hảo giữa các kiểu yếu tố lực của các cơn co tử cung, lực đẩy bụng khi rặn của bác sĩ và lực rặn của mẹ bầu sẽ giúp bé ra đời tự nhiên. Nên chọn top 3 bệnh viện uy tín giúp an tâm khi đẻ với đội ngũ bác sĩ kinh nghiệm sẽ giúp việc sinh thường của bạn nhanh hơn, đúng cách hơn.

Rặn đẻ khi sinh đúng cách sẽ giúp quá trình sinh diễn ra nhanh và an toàn (Nguồn: phunuvagiadinh.vn)

2. Lưu ý tập rặn và thở khi sinh

Quá trình sinh thường diễn ra thuận lợi hay không phụ thuộc một phần vào cách rặn và thở khi sinh của mẹ bầu. Nếu mẹ bầu mới sinh con lần đầu, quá trình rặn sinh thường khoảng 30 – 40 phút và chia thành nhiều đợt. Còn đối với những lần sinh sau thời gian có thể sẽ ngắn hơn khoảng 20 – 30 phút. Thông thường trong lần sinh đầu các bác sĩ sẽ cắt tầng sinh môn giúp ống âm đạo rộng hơn để bé ra dễ hơn, hạn chế sang chấn vùng đầu cho bé và tránh tầng sinh môn bị rách.

Mẹ bầu nên luyện tập cách thở thường xuyên giúp tạo phản xạ trong quá trình sinh. Hạn chế lo lắng, căng thẳng mà hãy bình tĩnh thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ để việc sinh nở nhanh chóng, an toàn cho cả mẹ và bé. Nên chọn mua gói thai sản đẻ thường thai đơn tuần 36 tại Vinmec khi mang bầu thai đơn để các bác sĩ theo dõi, tư vấn tình hình sức khỏe mẹ và bé kịp thời.

Mang thai và sinh con là cả một hành trình dài gian truân. Chính vì thế, mẹ bầu nên chuẩn bị cho mình những kiến thức quan trọng và cần thiết trong suốt quá trình mang thai. Nhớ đăng ký gói dịch vụ khám thai sản trọn gói uy tín để thăm khám và kiểm tra suốt thời gian thai kỳ. Hãy ghi nhớ cách rặn và thở khi sinh để giúp bạn có một cuộc “vượt cạn” thành công và an toàn nhé!