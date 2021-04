Hướng dẫn cách sử dụng nồi cơm điện tử Sharp chi tiết các chức năng

1.2 Do lỗi của nồi cơm

Nồi cơm điện Sharp là sản phẩm điện tử sở hữu nhiều tính năng hữu ích nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng nồi để nấu nhiều món ăn ngon khác ngoài thổi cơm. Vì thế, Blog Saigon-Gpdaily sẽ hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện tử Sharp đúng cách tăng tuổi thọ cho sản phẩm và tiết kiệm điện năng hiệu quả.



1. Nồi cơm điện tử Sharp nấu không chín

1.1 Lỗi do người sử dụng

Nồi cơm điện nấu không chín có thể là do lỗi do người sử dụng như cho quá ít nước hoặc quên bấm nút bắt đầu sau khi chọn chế độ nấu. Bạn nên chú ý đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện tử Sharp trước khi dùng vì loại nồi này có cách dùng tương đối khác với dòng nồi cơm điện cơ thông thường.

1.2 Do lỗi của nồi cơm

Nếu lỗi không phải do người sử dụng thông thường khả năng cao nhất là do lỗi ở nguồn điện hoặc nút bấm bị hỏng. Nếu điện chập chờn bạn có thể xem lại phích cắm bộ nguồn nồi cơm. Lỗi do bảng mạch hay lỗi mâm nhiệt sẽ khó khăn vì bạn cần một chút chuyên môn và khá nhiều dụng cụ chuyên dụng để sửa chữa vấn đề này. Cách tốt nhất là bạn nên chọn mua nồi cơm điện Sharp chính hãng tại địa chỉ uy tín, bảo hành lâu dài và mang đến cơ sở bảo hành nhờ sự giúp đỡ khi có bất kỳ hỏng hóc nào của sản phẩm.

Nồi cơm điện tử Sharp giúp cơm dẻo ngon, giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng

2. Cách nấu cơm bằng nồi cơm điện tử Sharp

Ngoài chú trọng chọn nơi mua uy tín, người dùng cần biết cách sử dụng nồi cơm điện đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ và tiết kiệm thời gian cho bản thân. Nấu cơm là chức năng chính của nồi cơm điện, cách nấu nhìn chung khá đơn giản. Bạn chỉ cần đo lượng gạo nước vừa đủ, vo sạch để ráo và cho gạo vào nồi. Tiến hành đổ lượng nước theo vạch thang chia trong nồi và lấy khăn khô lau sạch bụi nước bám quanh trước khi đặt ruột nồi vào trong nồi cơm. Đậy nắp lại, cắm điện và nhấn nút Menu chọn chế độ Plain Rice. Nếu trong 3 – 5 giây bạn không có thao tác nào tiếp theo nồi sẽ bắt đầu quá trình nấu và khi chín sẽ phát ra 3 âm thanh “tít tít” trước khi đèn Warm bật sáng.

Nồi cơm điện Sharp mang lại sự tiện ích cho gia đình

3. Cách nấu xôi bằng nồi cơm điện tử Sharp

Cách nấu xôi bằng nồi cơm điện Sharp dẻo thơm, giữ nguyên chất dinh dưỡng là điều không phải bà nội trợ nào cũng nắm rõ. Blog Saigon-Gpdaily sẽ hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện tử Sharp để nấu xôi với một số tips hữu ích. Bước đầu tương tự như cách nấu cơm thông thường. Bạn chuẩn bị sẵn nguyên liệu như gạo nếp quê sạch, dẻo thơm ngâm khoảng 3 – 6 tiếng thêm đỗ xanh, đỗ đen hay lạc, gấc tùy theo sở thích của bản thân. Bắt đầu bấm nút menu và chọn chế độ Mixed Rice dùng để nấu xôi. Khi đèn báo sáng là chế độ nấu đang bắt đầu và khi nấu xong nhớ nhấn Off sau đó rút phích cắm ra trước khi thưởng thức món xôi thơm ngon này bạn nhé.

4. Nấu cháo bằng nồi cơm điện tử Sharp

Bên cạnh nấu cơm, nấu cháo là chức năng tuyệt vời của nồi cơm điện đa chức năng. Món cháo nhuyễn nhừ nhưng vẫn giữ nguyên chất dinh dưỡng, sự thơm ngon là thành quả hoàn hảo mà không cần tốn nhiều công sức cũng như thời gian của các bà nội trợ khi sở hữu một chiếc nồi cơm điện tử Sharp. Để có món cháo ngon nhất, bạn nên chú ý căn lượng nước vừa đủ, tránh quá ít hoặc quá nhiều. Đừng quên đậy kín nắp vung, cắm điện và tiến hành nhấn Menu, chọn chế độ Porridge/Congee và bắt đầu tiến hành nấu cháo.

Nồi cơm điện Sharp có chức năng nấu đa dạng

Mong rằng với những thông tin bổ ích về hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện tử Sharp kể trên sẽ giúp các bà nội trợ tự tin hơn trong công việc nấu nướng và cả gia đình có một bữa ăn thật ngon, giàu dinh dưỡng.

