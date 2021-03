Hướng dẫn cách sử dụng remote chụp ảnh từ xa tự động

Có rất nhiều lý do để bạn nên nghĩ đến việc mua một chiếc remote để chụp ảnh từ xa. Nó có thể hữu ích trong rất nhiều hoàn cảnh. Nhưng dùng thế nào? Để biết cách sử dụng remote chụp ảnh từ xa hãy tham khảo bài viết sau.



1. Khi nào bạn cần điều khiển máy ảnh từ xa?

Khi bạn muốn tự chụp ảnh chân dung của mình mà không muốn làm phiền người khác hoặc sử dụng chế độ chụp hẹn giờ thì chắc chắn bạn sẽ cần đến một thiết bị điều khiển chụp từ xa. Việc sử dụng remote còn giúp giảm độ rung cho máy ảnh trong quá trình chụp giúp đem lại những bức ảnh tuyệt vời hơn.

Hãy đặt chiếc máy ảnh của bạn lên một chân máy, sau đó cài đặt mọi thông số cần thiết khi chụp ảnh. Cuối cùng bạn đã có thể cùng bạn bè lưu giữ những khoảnh vui vẻ và tuyệt vời. Bạn và tất cả mọi người sẽ có mặt trong mọi tấm ảnh và không bỏ lỡ bất cứ một khoảnh khắc nào cả.

Bạn có thể sử dụng remote khi chụp time-lapse. Chức năng chụp hình này có nghĩa là chụp nhiều bức ảnh khác nhau sau đó ghép ảnh lại để tạo hiệu ứng. Vì thế khi sử dụng remote để chụp ảnh từ xa giúp người chụp căn chỉnh vị trí chính xác và dễ dàng hơn.

Một bộ remote điều khiển từ xa cho máy ảnh (Nguồn: pinimg.com)

2. Phương pháp điều khiển máy ảnh số từ xa

2.1 Dùng một bộ điều khiển từ xa

Các máy ảnh chuyên nghiệp trên thị trường hiện nay đều có thể dùng với remote. Với sử dụng remote chụp ảnh yêu cầu máy phải hỗ trợ chức năng này. Nếu máy ảnh có hỗ trợ dùng remote thì ở mặt trước của máy sẽ có sẽ có một hình tròn hoặc hình chữ nhật để nhận hồng ngoại. Ngoài ra cũng có một số dòng máy hỗ trợ bằng điều khiển có dây và trên máy có một cổng hỗ trợ ghi dòng chữ “remote” để có thể kết nối dây remote với máy.

Bạn nên chọn mua những chiếc remote chính hãng, tính năng nổi trội vì nó bổ sung trang bị thêm nhiều tiện ích thông minh trong quá trình sử dụng: hẹn giờ, thu phóng,… tuy nhiên nếu điều kiện không cho phép thì bạn có thể lựa chọn những chiếc tầm trung để sử dụng. Tuy nhiên với giá thành thấp đồng nghĩa với việc nó có ít tính năng remote chính hãng.

2.2 Dùng chiếc smartphone của bạn

Có thể bạn rất ngạc nhiên vì điều này nhưng smartphone đa năng linh hoạt giờ đây còn có thêm, chức năng điều khiển chụp từ xa cho máy ảnh hoàn toàn là thật. Những máy ảnh DSLR Canon trang bị phần mềm tiện ích, hỗ trợ cho tính năng này. Ngoài cách sử dụng remote chụp ảnh từ xa thì bạn cũng có thể dùng điện thoại để điều khiển.

Bạn có thể dùng điện thoại để điều khiển máy ảnh từ xa (Nguồn: cloudfront.ne)

2.3 Điều khiển bằng hồng ngoại

Bạn có biết rằng một đầu phát sóng hồng ngoại gắn vào jack tai nghe hoặc cổng truyền dữ liệu ở điện thoại thông minh cũng có thể điều khiển máy ảnh từ xa. Nó phù hợp với nhiều loại điện thoại khác nhau có thể là của ông hoàng công nghệ nổi tiếng Apple với điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad, và cả các điện thoại Android của các thương hiệu khác.

Cách điều khiển từ xa này có vẻ rắc rối hơn vì bạn phải cài ứng dụng để điều khiển hoạt động của máy ảnh từ xa bằng tia hồng ngoại. Nếu bạn sử dụng phần mềm IOS thì tải ứng dụng DSLR.Bot (ứng dụng có tính phí) còn Android thì tải ứng dụng DSLR Remote (không mất phí). Bây giờ hãy cắm bộ tín hiệu hồng ngoại vào máy, khởi động ứng dụng và đưa chiếc điện thoại về phái máy ảnh để chụp là xong. Lưu ý là khoảng cách tối đa giữa điện thoại và máy ảnh là 10m.

2.4 Điều khiển thông qua Wifi, USB

Những chiếc máy ảnh DSLR của thương hiệu kỹ thuật số Canon và điện thoại chạy hệ điều hành Android hãy tải ứng dụng “DSLR Controller” (có tính phí) để có thể đổi khẩu độ, tốc độ,… Ngoài ra bạn có thể lấy nét nếu từ điện thoại di động nếu có trang bị tính năng Live View

Người dùng iPhone có thể điều khiển thiết bị máy ảnh kỹ thuật số DSLR Nikon và máy ảnh Canon ứng dụng “DSLR Camera Remote” (có tính phí). Giờ đây bạn dễ dàng điều khiển máy ảnh của mình từ xa thông qua Wifi. Hãy kết nối camera với máy tính để có thể điều khiển và chụp ảnh từ xa. Tuy nhiên bạn phải cài thêm một phần mềm vào máy tính của bạn.

Bạn có thể sử dụng mọi tính năng từ Live View, quay phim… trên DSLR Camera Remote. Ngoài ra nó còn có chức năng tự động sao lưu hình ảnh video từ thẻ nhớ máy tính. Có một lời khuyên nhỏ dành cho bạn. Nếu bạn muốn trải nghiệm những tính năng này thì nên tìm hiểu về top 10 máy ảnh hiện đại, tốt nhất hiện nay để mua và sử dụng.

2.5 Kết nối với máy tính

Bạn có thể kết nối máy ảnh với máy tính để điều khiển từ xa. Tuy nhiên việc kết nối với máy tính còn tùy thuộc vào loại máy bạn sử dụng. Nếu là Canon thì máy được trang bị sẵn chức năng này. Còn đối với máy ảnh của hãng Nikon nổi tiếng thì người dùng phải tải ứng dụng tính phí là “Camera Control Pro” để sử dụng.

Biết cách sử dụng remote chụp ảnh giúp bạn sở hữu những shoot hình từ xa rất tiện lợi (Nguồn: d25tv1xepz39hi.cloudfront.net)

Ngoài ra còn có các ứng dụng khác của Window và Lightroom của Mac OSX do bên thứ 3 phát triển như “Photo Remote”, “Camera Control by DIYPhotobit và “Studio and Lightroom Tether” rất bổ ích. Các ứng dụng này phù hợp với nhiều loại máy ảnh hơn và nó hoàn toàn miễn phí.

Từ cách hướng dẫn cách sử dụng remote chụp ảnh từ xa giờ đây đây bạn đã có thể dễ dàng kết nối và điều khiển chiếc máy ảnh của mình từ xa. Hãy lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống bằng chiếc máy ảnh thông minh, đa năng tuyệt vời của bạn.