Hướng dẫn cách sửa lỗi màn hình cảm ứng laptop bị loạn hiệu quả nhất

Màn hình cảm ứng laptop bị loạn là triệu chứng diễn ra thường xuyên với người dùng tại Việt Nam. Có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến tình trạng này và dưới đây là các cách khắc phục hiệu quả cho bạn tham khảo



1. Nguyên nhân khiến màn hình cảm ứng laptop bị loạn

1.1. Laptop bị lỏng cáp

Lỏng cáp là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến loạn màn hình cảm ứng. Hệ quả này chủ yếu là do việc gập màn hình không đúng cách, máy bị va đập mạnh hoặc với các dòng laptop 360 thì sau một thời gian quá dài sử dụng cũng có thể dẫn đến tình trạng này.

Màn hình máy tính đơ và nhảy loạn là do nguyên nhân gì? (Nguồn: hstatic.net)

1.2. Lỗi Card màn hình

Việc sử dụng các loại card màn hình máy tính VGA rời giá rẻ cũng góp phần tăng nguy cơ loạn màn hình lên cao nhất bởi vốn dĩ tuổi thọ của các dòng card này chỉ từ 4 đến 5 năm. Sau khoảng thời gian đó tất yếu màn hình sẽ có vấn đề và bạn cần mang đi thay mới để khắc phục.

1.3. Màn hình laptop bị hỏng

Nguyên nhân thứ ba mà bạn có thể sẽ phải đối mặt đó là do màn hình laptop đã bị hỏng hoàn toàn. Với trường hợp này bạn bắt buộc phải đi thay mới và chịu một khoản chi phí tương đối lớn tùy thuộc vào chủng loại và độ phân giải.

Chi phí thay màn hình laptop phụ thuộc vào độ phân giải màn hình (Nguồn: laptopnhatlong.vn)

2. Cách khắc phục lỗi màn hình cảm ứng laptop bị loạn

2.1. Chạy Troubleshooting

Troubleshooting là biện pháp khắc phục phụ thuộc phần lớn vào độ may mắn của bạn nên chưa thực sự được đánh giá cao. Tuy nhiên do cách thực hiện tương đối đơn giản nên không lý gì mà bỏ qua phải không nào? Trước tiên hãy gõ Hardware and Devices trên thanh tìm kiếm window và chọn Find and fix problems with devies. Trong bảng hiện lên hãy chọn next để ứng dụng quét lỗi và tự động sửa.

Đừng quá nóng vội khi màn hình cảm ứng laptop bị loạn (Nguồn: fixlaptop.org)

2.2. Tùy chỉnh màn hình cảm ứng

Nếu Troubleshooting vẫn chưa giải quyết được vấn đề thì hãy thử mày mò tùy chỉnh màn hình cảm ứng xem sao nhé. Mở Control Panel và chọn Hardware and Sound/ Calibrate the screen for pen or touch để bắt đầu tùy chỉnh bạn nhé. Nếu các thông số hiển thị trên bảng có dấu hiệu khác thường thì hãy thử hiệu chỉnh lại xem có khắc phục được không.

2.3. Khởi động lại màn hình cảm ứng

Đơ cái gì thì khởi động lại cái đó, đây là bước đầu tiên mà dân mù công nghệ nghĩ tới để khắc phục lỗi trên máy tính. Với màn hình, bạn nhấn tổ hợp Ctrl + X, chọn lần lượt Device Manager, Human Interface Devices, khởi động lại HID-compliant touch screen bằng cách chọn luân phiên Disable và Enable cho đến khi màn hình bình thường trở lại. Tuy nhiên bạn không nên thực hiện việc này quá nhiều lần, nếu sau 3-4 lần không có tác dụng thì nên tìm hướng giải quyết khác.

Sửa màn hình cảm ứng laptop bị liệt bằng cách nào nhanh nhất (Nguồn: ictnews.vn)

2.4. Thay đổi cài đặt quản lý nguồn

Không ít người tìm đến top các laptop cảm ứng giá rẻ nhỏ gọn hoặc top các laptop cấu hình mạnh giá rẻ để chọn mua và lại đổ thừa cho nó khi gặp các hỏng hóc. Đây hoàn toàn có thể không phải lỗi do máy mà do bạn đã vô tình hoặc cố ý làm thay đổi các thông số nguồn. Hãy bắt đầu bằng cách nhấn tổ hợp Windows + X để chọn Device Manager trong menu. Lần lượt bạn chọn Human Interface Devices, HID-compliant touch screen để mở cửa sổ mới và click vào Power Management. Cuối cùng, hãy bỏ tích Allow the computer to turn off this device to save power và khởi động lại máy tính và chờ đợi kết quả.

2.5. Cập nhật Driver cho máy tính

Cho dù bạn mua các dòng laptop thời thượng của Asus, hay chọn các sản phẩm máy tính xách tay bền bỉ của HP thì vẫn không thể tránh khỏi các trường hợp loạn màn hình nếu không biết sử dụng đúng cách. Một trong các lỗi phổ biến khiến màn hình cảm ứng laptop bị loạn đó là do máy chưa được cập nhật phiên bản mới khiến phần cứng bị tổn thương và màn hình chịu liên lụy. Lúc này bạn chỉ cần nâng cấp Driver cho màn hình là đã có thể sử dụng lại bình thường.

2.6. Khôi phục lại Driver

Nếu việc cập nhật Driver chưa giải quyết được vấn đề thì hãy thử khôi phục nó bằng cách truy cập Device Manager, chuột phải HID-compliant touch screen chọn lần lượt Properties, Driver và Roll Back Driver để nhận thấy sự khác biệt. Ngay cả các màn hình máy tính có độ phân giải cao giá dưới 5 triệu cũng không thể trụ nổi nếu Driver chưa được cập nhật.

2.7. Gỡ cài đặt các phần mềm gần đây

Nếu ngay sau khi cài một ứng dụng hay phần mềm về máy mà màn hình cảm ứng laptop bị loạn thì hãy gỡ chúng ngay lập tức. Rất có thể các chương trình hoạt động bị kích ứng với màn, phần mềm chứa virus gây ra các hệ quả không đáng có. Ngoài ra, để phòng tránh trường hợp dính mã độc thì bạn cũng nên mua ngay một phần mềm chống virus có bản quyền nhé.

2.8. Di chuyển thiết bị sang một khu vực khác

Các dụng cụ gây nhiễu xạ điện tử như tivi, camera, hoặc môi trường quá nhiều máy tính cũng khiến màn hình cảm ứng laptop bị loạn đáng kể. Nếu nhận thấy dấu hiệu này thì hãy thử di chuyển vị trí máy sang chỗ khác trước khi tìm hiểu nguyên nhân sâu hơn nhé.

2.9. Liên hệ với nhà sản xuất

Nếu các cách khắc phục tại nhà trên không mang lại hiệu quả thì bạn nên liên hệ với nhà sản xuất để được tư vấn, hướng dẫn khắc phục nhé. Với các thiết bị laptop còn thời hạn bảo hành và có chính sách bảo hành uy tín, hỗ trợ tối đa người dùng thì bạn nên yên tâm gửi gắm chiếc máy tại đây. Hiện nay trên Saigon-Gpdaily đang bán các dòng laptop có bảo hành chính hãng, đa dạng mẫu mã và giá cả hấp dẫn bất ngờ.