Hướng dẫn cách xông hơ vùng kín sau sinh bằng thảo dược hiệu quả nhất

Xông hơ vùng kín sau sinh từ lâu đã là liệu pháp quen thuộc với nhiều chị em phụ nữ để giảm stress, giúp phục hồi các vết thương sau khi sinh hoặc chống sưng tấy, sát khuẩn. Dưới đây là thông tin chi tiết xoay quanh giải pháp này cho bạn tham khảo.



1. Có nên xông hơi vùng kín sau khi sinh?

Xông hơ vùng kín sau sinh là một liệu pháp an toàn có xuất xứ từ dân gian mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời với cơ thể mẹ. Thậm chí, nhiều các bác sĩ chuyên khoa còn công nhận rằng nó có thể là cách giúp phụ nữ sau sinh giảm stress nhanh chóng, phục hồi thể trạng, thải độc tốt, chống sưng viêm, sát khuẩn vết thương và ngăn chặn nhiễm trùng triệt để. Dù các bà mẹ phải trải qua quá trình sinh thường hay lên bàn mổ đều không thể tránh khỏi các tổn thương ở vùng kín, có thể là các vết tấy do co giãn mạnh hoặc vết rách lớn gây đau đớn dài ngày. Xông hơi như một giải pháp hữu hiệu giúp chị em phụ nữ thoát khỏi các ám ảnh về vùng kín sau sinh.

Bạn có đang gặp các vấn đề về vùng kín sau khi sinh? (Nguồn: bewin.net.vn)

2. Cách xông hơ vùng kín sau sinh đúng

2.1. Sau sinh bao lâu thì xông hơ vùng kín

Đa số các chị em phụ nữ đều nôn nóng muốn xông hơ vùng kín ngay sau sinh để nhanh chóng phục hồi và loại bỏ các dịch nhờn khó chịu. Tuy nhiên, theo lời khuyên từ các bác sĩ chuyên khoa thì 3 ngày kể từ ngày sinh sản mới có thể bắt đầu thực hiện xông hơ. Đặc biệt, với các chị em sinh mổ sẽ cần ít nhất 1 tuần để vết mổ đủ khô mới đủ điều kiện tiếp xúc nhiệt và hạn chế tấy buốt.

2.2. Xông hơ vùng kín sau sinh bằng gì?

Không khó để tìm thấy các loại lá cây và thảo dược tự nhiên mà bạn có thể dùng làm nguyên liệu xông hơ vùng kín sau sinh. Một số cái tên phổ biến trong vườn nhà như lá trầu, cam, bưởi, sả, chanh, tía tô, bạc hà….sẽ mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu cho vùng kín, khi kết hợp với nhau tạo ra hương thơm dịu nhẹ, đưa cơ thể vào thư giãn, giảm stress hiệu quả. Ngoài việc trộn chung nhiều nguyên liệu với nhau thì bạn cũng có thể dùng riêng một loại lá ưa thích để tăng mức độ hấp dẫn cũng như dễ bảo quản hơn nhé.

Lá trầu không diệt khuẩn và khử mùi hôi hiệu quả (Nguồn: lamthenao.com)

2.2.1. Xông hơi vùng kín sau sinh bằng lá trầu không

Không những là một trong 5 loại lá tắm phát ban cho trẻ hiệu quả mà lá trầu không còn là nguyên liệu xông hơ vùng kín sau sinh cho phụ nữ vô cùng lợi hại. Với đặc tính diệt khuẩn và trị ngứa tốt, lá trầu không được sử dụng nhiều trong thành phần của các loại dung dịch vệ sinh phụ nữ có nguồn gốc tự nhiên, loại bỏ mùi hôi và trả lại vẻ hồng hào cho cô bé.

Trong xông hơi, lá trầu không được rửa sạch, đun sôi với muối và đựng trong nồi kín. Khi dung dịch được chuẩn bị xong thì chị em ngồi lại gần, hơi hé nắp vung để hơi nước tràn qua cô bé, dần mở nắp và hơ cho đến khi nước nguội thì dùng nước đó rửa lại vùng kín. Một chú ý nho nhỏ là bạn nên mặc váy rộng khi hơ, không mặc đồ lót hoặc chỉ mặc áo bên trên để tránh vướng víu cũng như giúp hơi nước đi vào vùng kín nhanh hơn.

2.2.2. Dùng thảo dược xông hơ vùng kín sau sinh

Các thảo dược đặc trưng dùng để xông hơ vùng kín sau sinh cần phải đảm bảo chất lượng, là hàng thật, hàng chính hãng để có hiệu quả cao nhất bạn nhé. Cách sử dụng tương tự như với lá trầu không, bạn cho thảo dược vào nồi đun sôi với nước, bắc ra, đặt tại nơi kín gió và ngồi cạnh để hơi nước bay qua vùng kín.

Có một chú ý nhỏ là bạn không nên vội mở toàn bộ vung ngay ban đầu vì hơi nóng có thể gây bỏng vùng kín, mà hãy từ từ hé từng chút một, giúp làn da dần làm quen với nhiệt độ và tận hưởng trọn vẹn giây phút thoải mái này. Thông thường, khoảng thời gian xông hơi chỉ diễn ra từ 15-20 phút nên bạn hoàn toàn có thể thực hiện thường xuyên tại nhà mà không lo tốn quá nhiều thời gian.

2.3. Lưu ý khi xông hơi vùng kín sau sinh

Ai cũng biết việc xông hơ vùng kín sau sinh mang lại các hiệu quả rõ rệt, nhưng nếu không thực hiện đúng cách sẽ dẫn đến tình trạng nghiêm trọng hơn. Có một số chú ý bạn cần ghi nhớ đó là không xông hơ vùng kín khi vừa ăn no, chỉ nên thực hiện 2 lần 1 tuần, sau khi xông hơ không được đi tắm ngay, dừng việc xông hơ nếu thấy có dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt…. Ghi nhớ những chú ý này sẽ giúp bạn đạt được kết quả như mong đợi mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Các thảo mộc tự nhiên là nguyên liệu xông hơ an toàn và hiệu quả (Nguồn: xuemeiyan.com)

3. Có nên đến spa xông hơ vùng kín không?

Nếu bạn là người bận rộn hoặc muốn đảm bảo an toàn vệ sinh tuyệt đối khi xông hơi vùng kín thì cũng có thể tìm đến spa để có hiệu quả cao nhất. Trên thị trường có không ít các spa và trung tâm làm đẹp uy tín, chuyên nghiệp cho bạn chọn lựa, nếu còn phân vân thì hãy thử truy cập Saigon-Gpdaily để tìm cho mình một cơ sở gần nhất bạn nhé. Ngoài ra, trên Saigon-Gpdaily cũng đang cung cấp các gói dịch vụ chăm sóc sau sinh đến từ nhiều bệnh viện hàng đầu cả nước, cam kết mang lại các trải nghiệm an toàn và bổ ích cho cả mẹ và bé.

Những thông tin vô cùng chi tiết trên đây đã giúp bạn trả lời cho câu hỏi “có nên xông hơ vùng kín sau khi sinh hay không?”. Nếu bạn đang gặp các vấn đề về vùng kín thì hãy thử áp dụng biện pháp này để cảm nhận những biến chuyển rõ rệt nhé.