Hướng dẫn checkin online Vietjet: Quy định, Thời gian trước bao lâu

Vietjet là hãng hàng không nội địa lớn và uy tín hàng đầu ở Việt Nam hiện nay được nhiều người tin dùng. Để tiết kiệm thời gian check in, làm thủ tục trước khi lên máy bay, bạn nên ‘nằm lòng’ hướng dẫn check in online Vietjet ngay sau đây!



1. Có nên check in online Vietjet không?

Check in online là dịch vụ được các hãng hàng không nội địa lẫn quốc tế áp dụng và khuyến khích. Dịch vụ này cho phép hành khách tự làm thủ tục check in lên máy bay ngay tại nhà với điện thoại hoặc laptop, máy tính có kết nối Internet.

Check in online vé máy bay Vietjet ngay tại nhà vô cùng tiện lợi (Nguồn: vietjetair.com)

Dịch vụ check in online mang lại nhiều lợi ích: giúp tiết kiệm thời gian cho cả hai bên (hãng và hành khách), nhanh chóng, đơn giản, tiện lợi mọi lúc mọi nơi. Ví dụ bạn muốn check in trực tuyến Vietjet, bạn chỉ cần vào trang web của hãng để hoàn thành tất cả thủ tục check in một cách nhanh chóng, dễ dàng.

2. Hướng dẫn cách check in online Vietjet

2.1. Nên check in online Vietjet trước bao lâu?

Theo hướng dẫn check in online Vietjet, sau khi đặt mua vé trên hệ thống website chính thức của hãng, bạn đã có thể làm thủ tục lên máy bay trực tuyến. Tuy nhiên, để đảm bảo việc check in online diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, bạn cần check in trong khoảng thời gian từ 24 đến 4 giờ trước giờ bay dự kiến trên vé.

2.2. Hướng dẫn các bước check in online Vietjet Air

Cách check in Vietjet với 5 bước đơn giản sau đây:

Bước 1: Truy cập web chính của hãng hàng không Vietjet Air (www.vietjet.com). Tại màn hình chính, chọn “Check in trực tuyến”

Chọn website chính thức của hãng rồi bấm “check in trực tuyến” (Nguồn: vietjet.net)

Bước 2: Điền thông tin cá nhân theo yêu cầu, bao gồm “Mã đặt chỗ”, “Họ”, “Tên đệm và tên”. Sau khi điền xong, bấm “Tiếp tục”. Lưu ý những thông tin này được lấy từ email đặt vé thành công mà hãng đã gửi cho bạn.

Tiến hành điền thông tin (Nguồn: vietjet.net)

Bước 3: Tiến hành chọn chỗ ngồi trên máy bay theo ý thích của mình. Trên giao diện website có hiển thị ghi chú tình trạng ghế ngồi trên máy bay, bạn nên đọc trước khi chọn chỗ.

Chọn chỗ online (Nguồn: vietjet.net)

Bước 4: Mua thêm hành lý ký gửi (nếu cần) và bấm “Tiếp tục”

Nếu không cần mua thêm hành lý thì bạn hãy bỏ qua bước này (Nguồn: vietjet.net)

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin kỹ càng lần nữa rồi bấm “Xác nhận” là xong!

Ngoài ra, hướng dẫn check in mobile Vietjet cũng được thực hiện lần lượt từng bước tương tự như các bước thực hiện check in trên website Vietjet.

Kiểm tra thông tin và bấm xác nhận là xong (Nguồn: vietjet.net)

2.3. Những quy định check in online Vietjet Air

Dù hãng khuyến khích nên check in online nhưng trên thực tế, bạn cần tuân thủ một số quy định check in Vietjet. Cụ thể, về sân bay áp dụng check in online, hãng Vietjet chỉ áp dụng hình thức check in online cho các chuyến bay nội địa tại 3 sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM) – Nội Bài (Hà Nội) – Đà Nẵng. Các sân bay còn lại thì sau khi làm thủ tục check in online, bạn phải đến quầy, làm thêm vài thủ tục nhỏ để đổi thẻ lên máy bay.

Trường hợp không được check in online gồm: hành khách là phụ nữ đang mang thai, hành khách đi cùng trẻ em, hành khách hạn chế khả năng đi lại hoặc phải cần người giúp đỡ do bệnh tật… và trường hợp có từ 10 khách cùng 1 mã đặt chỗ (mua theo nhóm).

2.4. Các thông tin liên lạc hỗ trợ check in online Vietjet Air cần nhớ

Ngoài hướng dẫn check in online Vietjet, để hỗ trợ khách hàng check in online diễn ra thuận lợi, bạn hãy ghi nhớ thông tin liên lạc sau:

Số điện thoại: 19001886 (cước phí 1.000đ/phút)

Email: 19001886@vietjetair.com

Ghi nhớ điện thoại, email của Vietjet Air liên hệ khi cần (Nguồn: phunuvietnam.vn)

3. Mua vé máy bay online Vietjet ở đâu tốt, hỗ trợ nhanh chóng

Là hãng hàng không nội địa uy tín và hoạt động nhộn nhịp bậc nhất hiện nay, Vietjet cho phép hành khách đặt mua vé chính hãng với nhiều hình thức: đặt vé trực tiếp qua website chính của hãng, đặt vé tại quầy tại sân bay, đặt vé qua đại lý bán vé chính hãng (online và offline).

Một trong số đó phải kể đến kênh đặt vé máy bay giá nhiều ưu đãi trực tuyến Adayroi. Adayroi là đại lý ủy quyền chính thức của Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific và Bamboo Airways cũng như đại lý du lịch IATA. Bên cạnh sự nhanh chóng, tiện lợi, đặt vé máy bay trên Adayroi còn cho phép cùng lúc 9 vé, mua xong bạn vẫn làm thủ tục check in online trên website chính của hãng bình thường.

Không những vậy, Adayroi còn cung cấp hàng loạt dịch vụ du lịch cực kỳ hấp dẫn: dịch vụ đặt vé máy bay nội địa lẫn quốc tế, booking phòng khách sạn giá tốt và các gói combo du lịch đầy thú vị đã bao trọn vé máy bay.

Trên đây là tất cả hướng dẫn check in online Vietjet cũng như địa chỉ mua vé máy bay nhanh chóng, uy tín. Hy vọng bạn sẽ chọn mua và check in online một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian, công sức nhất!