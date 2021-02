Hướng dẫn sử dụng sim toàn cầu Xplori trước, trong và sau khi du lịch

Với khả năng hoạt động được ở 120 nước, tính năng top – up, nạp tiền điện thoại bằng thẻ visa nhanh chóng bất cứ lúc nào, sim Xplori giúp người dùng vừa sử dụng internet vừa được gọi thoại giá rẻ. Thế nhưng sim toàn cầu Xplori xài như thế nào và có những đặc điểm gì? Cùng Blog Saigon-Gpdaily khám phá ngay!



1. Sim toàn cầu Xplori xài như thế nào

1.1. Cách sử dụng sim Xplori trước chuyến đi

Với những ai thường xuyên đi công tác hoặc du lịch nước ngoài thì việc mua sẵn sim 3G – 4G tốc độ cao hỗ trợ lướt web, xem phim, facebook cực đã là điều vô cùng cần thiết. Chỉ với chiếc sim nhưng bạn có thể liên lạc với người thân bạn bè hoặc vẫn làm việc, điều hành tổ chức tốt khi không có mặt tại Việt Nam. Giữa nhiều sự lựa chọn hiện nay, thì sim Xplori đang được nhiều người dùng quan tâm nhất. Cùng tìm hiểu ngay sim toàn cầu Xplori xài như thế nào trong phần này nhé:

Nhận sim

Đầu tiên, bạn đưa sim vào khe sim của điện thoại. Sau đó vào app Xplori, ở phía thanh menu bấm chọn Your sim. Tiếp tục bấm vào Change your sim? Chọn bấm Update ở góc phía cuối màn hình. Tiếp đến, bạn có thể scan phần mã vạch in phía sau phim hoặc chọn cách nhập 19 số ở phía dưới mã vạch (số ICCID) vào phần ô trống hiển thị trên màn hình điện thoại. Bấm Tiếp tục, lúc này App Xplori sẽ nhận được dãy số ICCID và số thuê bao điện thoại của bạn. Vậy là bạn đã hoàn thành xong bước nhập sim vào điện thoại.

Tải app

Trước khi làm mọi thủ tục nhập sim thì bạn cần phải tải app Xplori về điện thoại trước. Bạn có thể tải trên app store hoặc CH Play. Sau khi tải về xong thì bạn bắt đầu sử dụng sim theo hướng dẫn từng bước.

Kiểm tra và nạp tiền (nếu cần)

Khi bạn bắt đầu cho các chuyến đi nước ngoài của mình, hãy nạp tiền vào tài khoản trước để đảm bảo bạn không bị gián đoạn liên lạc hay mất Internet khi đang dùng. Chỉ cần vào App Xplori -> Menu -> bấm chọn Top up -> Chọn số tiền cần nạp. Sau đó bạn kích chọn trả bằng Thẻ ngân hàng hoặc Credit Card. Sau khi chọn xong, hãy điền đầy đủ các thông tin thẻ Visa để hoàn thiện quá trình nạp tiền. Lúc này bạn đã có thể sử dụng sim bình thường.

Sim toàn cầu Xplori ngày càng được các du khách sử dụng rộng rãi hơn nhờ những tính năng ứng dụng tuyệt vời (Nguồn xplori.vn)

1.2. Hướng dẫn sử dụng sim du lịch Xplori trong chuyến đi

Sau khi tải app Xplori và cài đặt nhận sim cho điện thoại, bạn có thể sử dụng chiếc sim này như các loại sim Data – Dcom trọn gói để du lịch trong ngoài nước. Bên cạnh việc có thể truy cập các trang mạng xã hội như Facebook, Viber, Twister,… để liên lạc với người thân bạn bè bên ở Việt Nam thì bạn còn có thể dùng gọi thoại bình thường với mức cước phí giá rẻ. Bạn có thể top-up, nạp tiền vào sim bất cứ lúc nào ở bất kỳ đâu thông qua thẻ visa và hệ thống Mobile App Xplori.

1.3. Dùng sim Xplori sau chuyến đi

Sim toàn cầu Xplori xài như thế nào? Điều đặc biệt khiến cho Xplori trở thành chiếc sim phổ biến được nhiều người dùng ưa thích hiện nay đó chính là có thể đi đến 120 Quốc gia và chỉ cần 1 lần mua sim để dùng mà thôi. Sau mỗi chuyến đi như vậy, bạn có thể tháo sim ra khỏi điện thoại, khi cần dùng lại nhận sim vào và bắt đầu đăng nhập lại App Xplori để nạp tiền và cho sim hoạt động. Thời gian chờ (không hoạt động) của sim kéo dài đến 1 năm nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Giờ đây, bạn đã không cần phải tốn kém chi phí nhiều khi mỗi lần đi nước ngoài lại phải mua và thay 1 chiếc sim mới nữa rồi!

Với sim Xplori, bạn có thể tự do lựa chọn gói cước phù hợp tuỳ theo nhu cầu dùng (Nguồn simdulich.com.vn)

2. Hướng dẫn mua sim toàn cầu Xplori

2.1. Lựa chọn gói cước phù hợp

Mua sim trắng

Với gói sim trắng này, bạn sẽ được nhận 1 chiếc sim trắng Xplori kèm theo App quản lý, hướng dẫn sử dụng sim đầy đủ. Ngoài ra, bạn còn được tặng thêm que thay sim để thuận tiện hơn cho việc nhận – gỡ sim khỏi thiết bị. Gói sim này trị giá 500,000 vnđ.

Combo 1

Bạn sẽ được mua 1 sim Xplori và được tặng 10$ trong tài khoản kèm theo app quản lý, hướng dẫn sử dụng và que thay sim. Gói cước có giá 250,000 vnđ.

Combo 2

Với combo này bạn sẽ được mua 1 sim Xplori và được tặng sẵn 30$ trong tài khoản kèm theo app quản lý tài khoản, hướng dẫn sử dụng cùng que thay sim. Gói cước có giá 650,000 vnđ.

Combo 3

Đây là gói cước đặc biệt, khách hàng vẫn sẽ nhận được 1 sim Xplori kèm theo các tiện ích kể trên nhưng riêng với số tiền trong tài khoản, khách hàng sẽ được tự do lựa chọn. Với gói cước này, bạn cần liên hệ với nhân viên để được tư vấn kỹ càng hơn.

2.2. Đăng ký mua trên trang Xplori.vn

Theo kinh nghiệm mua sim online chất lượng, tránh bị lừa của nhiều khách hàng/người dùng thì bạn tốt nhất nên tìm đến đúng địa chỉ và website đáng tin cậy Xplori.vn. Tại website bạn có thể điền thông tin chi tiết bên dưới để nhân viên liên hệ tư vấn hoặc có thể gửi các thắc mắc yêu cầu vào email chăm sóc khách hàng của Xplori để được giải đáp thuận tình.

2.3. Đăng ký trên trang Saigon-Gpdaily.com

Ngoài Xplori.vn ra, bạn có thể ngay lập tức đăng ký mua sim du lịch xplori giá ưu đãi trên Saigon-Gpdaily – kênh thương mại điện tử chính thống, đa dạng sản phẩm của tập đoàn Vingroup. Với Saigon-Gpdaily, bạn hoàn toàn yên tâm về độ uy tín, tin cậy khi mua sim, đồng thời sẽ luôn được đáp ứng nhu cầu mua sim nhanh nhất chỉ với vài giây truy cập và tìm kiếm trên web. Hoặc để tiện ích hơn, App Saigon-Gpdaily cũng đã sẵn sàng để bạn tải về điện thoại/máy tính bảng và tìm kiếm sản phẩm phù hợp bất kỳ lúc nào. Với các chương trình ưu đãi trợ giá hấp dẫn kèm theo tính năng thanh toán đa dạng, bạn sẽ luôn được thoải mái và hài lòng khi lựa chọn mua sim hay bất kỳ sản phẩm nào trên đây.

Dễ dàng liên lạc công việc, hoặc trò chuyện cùng người thân khi đi châu Âu, tiết kiệm chi phí với sim toàn cầu Xplori (Nguồn ngulamquan2510.blogspot.com)

Mong rằng với những chia sẻ trên đây đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc sim toàn cầu Xplori xài như thế nào. Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily đón đọc nhiều thông tin hữu ích mới qua các bài tiếp theo nhé!