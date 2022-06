iPhone 8 có chống nước không dưới trời mưa, bể bơi hay nước biển

1.3. So sánh iPhone 8 và iPhone 8 plus



Apple cho ra mắt cùng lúc bộ đôi sản phẩm iPhone 8 và iPhone 8 plus, thị trường công nghệ Việt Nam đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hai sản phẩm này có những tính năng gì nổi bật? Liệu iPhone 8 Plus, iPhone 8 có chống nước không?



1. Đánh giá iPhone 8 và iPhone 8 plus có tốt không

1.1. Thời điểm ra mắt

Apple chính thức mở cổng đặt hàng vào ngày 15/9 và tung ra thị trường vào ngày 22/9. Đồng thời hãng Apple cũng ấn định ngày phát hành iOS 11 là vào 19/9. iPhone 8 sẽ có giá khởi điểm là 699 USD cho bản 64GB, ngoài ra còn có thêm phiên bản 256GB giá 799 USD. iPhone 8 Plus có giá khởi điểm 799 USD cho bản 64GB, và cũng có thêm bản 256GB giá 899 USD.

1.2. Thông số cấu hình

Cả hai sản phẩm iPhone 8 và iPhone 8 plus đều sở hữu dòng chip mới nhất A11 6 nhân, trong đó 2 nhân có khả năng xử lý nhanh hơn 25%. Bên cạnh đó, GPU đồ họa mới với khả năng xử lý tăng 30%, RAM 2GB cùng bộ nhớ lưu trữ 32GB, 64GB và 128GB. Đặc biệt, khả năng sạc không dây trên bộ đôi iPhone 8 và iPhone 8 Plus được người dùng đánh giá cao.

Điểm đặc biệt trên các dòng sản phẩm công nghệ của hãng Apple là thiết kế theo phong cách đơn giản đúng như triết lý của Hãng. Nhìn xuyên suốt, bộ đôi sản phẩm iPhone 8 và iPhone 8 Plus không có nhiều thay đổi về phong cách thiết kế so với bộ đôi iPhone 7 và iPhone 7 Plus nổi bật với chất liệu kính. Duy chỉ có điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên hai sản phẩm này chính là bộ vi xử lý nhanh hơn, trang bị màn hình True Tone và nâng cấp máy ảnh.

Camera trên iPhone 8 đã được nâng cấp mạnh mẽ với độ phân giải 12MP cùng bộ cảm biến nhanh nhạy, chống rung quang học, khẩu độ của hai cảm biến lần lượt là f/1.8 và f/2.8. Mặt khác, camera còn bổ sung tính năng “Portrait Lighting” giúp điều chỉnh ánh sáng khi chụp ảnh chân dung đẹp hài hòa hơn.

1.3. So sánh iPhone 8 và iPhone 8 plus

Màn hình

Màn hình được xem là điểm khác nhau đầu tiên giữa iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Nếu iPhone 8 sở hữu màn hình cỡ 4.7inch thì iPhone 8 Plus là có màn hình lên đến 5.5inch.Đặc biệt, phiên bản 8 Plus thể hiện khả năng hiển thị màn hình sắc nét hơn với độ phân giải 1080×1920 pixel, mật độ điểm ảnh 401 ppi. Trong khi đó, iPhone 8 chỉ có 326 ppi và 750 x 1334 pixel.

Thời lượng pin

Sự khác biệt cần phải nói đến giữa iPhone 8 và iPhone 8 Plus cũng nằm ở thời lượng pin. Theo đó, iPhone 8 có thể chạy liên tục trong vòng 12 tiếng trong điều kiện sử dụng kết nối internet, 13 tiếng xem video,14 tiếng đàm thoại và 40 giờ nghe nhạc. Tương tự, thông số này trên iPhone 8 Plus sẽ là 13 tiếng, 14 tiếng, 21 tiếng và 60 tiếng.

Bộ đôi iPhone 8 và iPhone 8 Plus (Nguồn: image.viettimes.vn)

2. iPhone 8 Plus, iPhone 8 có chống nước không

iPhone 8 Plus có chống nước không?

Bộ đôi smartphone iPhone 7 và iPhone 7 Plus từng được giới công nghệ và người dùng đánh giá rất cao về tính năng chống bụi và nước. Đến năm nay, bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus nối tiếp phát huy thế mạnh đó. Vì vậy, trả lời cho câu hỏi “iPhone 8 có chống nước không?” Chắc chắn là Có, tạo sự yên tâm cho người dùng.

Khả năng chống nước của iPhone 8 Plus thế nào?

Sau khi có đáp án cho câu hỏi “iPhone 8 Plus có chống nước không?”, chúng ta hãy đi tìm hiểu chuẩn chống nước của chiếc smartphone này được trang bị. Chỉ số IP67 chuẩn quân đội được phân tích cụ thể như sau:

Chữ số đầu tiên thể hiện mức độ bảo vệ với những vật rắn, từ 1 cho tới 6 . Như vậy, iPhone 8 Plus có khả năng chống bụi hoàn toàn.

Chữ số thứ 2 biểu hiện khả năng chống nước, bắt đầu từ 1 cho tới 8 , còn số 7 để chỉ khả năng chịu nước khoảng 30 phút.

Tóm lại iPhone 8 và iPhone 8 Plus theo chuẩn IP67, có nghĩa là chống bụi hoàn toàn, khả năng chịu nước trong 30 phút ở độ sâu từ 15cm đến 1m. Nhìn chung, không ai muốn chiếc smartphone trong mơ, yêu thích của mình bị thấm nước nhưng với các tiêu chuẩn chống nước đã qua kiểm định thì iPhone 8 có chống nước không? Khẳng định iPhone 8 Plus chống được nước, bạn có thể yên tâm hơn khi có bất chợt gặp trời mưa hay lỡ rơi vào chậu nước, bị đổ nước lên máy.

iPhone 8 có chống nước được không? Có thể chống chịu với những tia nước tung tóe chỉ có thể iPhone 8 (Nguồn: htzwireless.com)

3. Bộ đôi iPhone 8 và iPhone 8 Plus có cải tiến gì nổi bật?

3.1. Chức năng sạc không dây lần đầu xuất hiện

Những tín đồ hâm mộ các dòng sản phẩm của quả táo khuyết đang rất vui mừng vì bộ đôi iPhone 8 và iPhone 8 Plus được trang bị bộ sạc không dây tương thích chuẩn Qi mà chưa hãng nào có được.

3.2. Cho phép sạc nhanh qua công nghệ PD (power Delivery)

Với việc áp dụng công nghệ sạc mới mẻ này, thay vì phải sạc 2, 3 tiếng mới đầy pin thì chỉ mất 30 phút đồng hồ là thiết bị của bạn đã được sạc xong.

3.3. Chip A11 nâng cấp khả năng AI, hiệu năng

Đã thành một thông lệ của nhà Apple là cứ mỗi lần ra sản phẩm mới thì đi cùng với đó là con chip của thiết bị cũng được nâng cấp. Chính vì thế bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus được trang bị bộ chip xử lý 6 nhân với thông số 64bit Apple A11 Bionic được tăng cấp mạnh hơn rất nhiều so với iPhone 7 và 7 Plus sở hữu con chip A10 Fusion.

3.4. Thời lượng pin

Có thể nói, so với bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus thì iPhone X có thời gian sử dụng lâu hơn đáng kể với dung lượng pin lên đến 2716 mAh so với con số 2691 mAh của iPhone 8 Plus và 1821 mAh của iPhone 8, bạn hoàn toàn có thể nhận thấy rõ sự khác biệt tuy không lớn nhưng cũng đủ để iPhone X chiến thắng bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus về thời gian sử dụng pin của máy.

3.5. Loa stereo to v2 hay hơn

iPhone 7 và 7 Plus là hai thiết bị đầu tiên được ứng dụng trang bị loa stereo. Nhưng với iPhone 8 và 8 Plus, Apple còn trang bị và tích hợp hệ thống loa stereo tăng gấp 25% so với phiên bản trước, cho người dùng trải nghiệm nghe nhạc hoàn hảo nhất.

3.7. Camera được nâng cấp cho cả camera trước và sau

Về mặt thông số có thể nhận thấy rằng, camera trên iPhone 8 và 8 Plus có vẻ tương tự với bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus ra mắt vào hồi năm ngoái. Bộ đôi này vẫn sở hữu camera chính với cảm biến lên đến 12 megapixel, có khẩu độ f/1.8, trong khi đó phiên bản iPhone 8 Plus trang bị camera kép đã được nâng cấp thêm một ống kính khẩu độ f/2.8.

3,8. Thiết kế mới với mặt kính phía sau

Thay vì thiết kế kim loại nguyên khối như các phiên bản trước, bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus được thiết kế mặt lưng bằng kính để ứng dụng công nghệ sạc không dây.

3.9. Tích hợp bluetooth 5.0

Được áp dụng công nghệ kết nối Bluetooth nâng cấp, thế hệ iPhone mới có khả năng truyền dữ liệu vô cùng nhanh chóng gần gấp đôi các thiết bị khác.

Bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus có nhiều nổi bật (Nguồn: i1.wp.com)

4. iPhone 8 và iPhone 8 Plus có đáng mua tại thời điểm hiện tại

Màn hình hiển thị

iPhone 8 Plus hiện đang sở hữu một màn hình gần như lớn nhất trong họ nhà táo. Tuy nhiên iPhone X ra cùng thời điểm lại có lợi thế kích thước nhỏ gọn nhưng thiết kế tràn màn hình cùng với độ phân giải cao hơn 8 Plus.

Touch ID so với Face ID

Chúng ta có thể mong chờ rằng công nghệ Face ID của Apple hoạt động tốt, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn có những ý kiến trái chiều khi sử dụng.

Apple Face ID

Bộ đôi iPhone 8 dù không được trang bị Face ID nhưng nhưng vẫn có một nút home kết hợp Touch ID hoạt động vô cùng mượt mà, hơn nữa lại quen thuộc và dễ dàng sử dụng hơn.

Thiết kế

iPhone 8 Plus phảng phất một nét cổ điển quen thuộc cố hữu của dòng iPhone đẹp và màu sắc hài hòa cùng thiết kế của nó cho chúng ta cảm giác quen thuộc .

Vấn đề giá cả

Có nên mua iPhone 8 khi mức giá của iPhone 8 Plus sẽ phù hợp với số đông người dùng hơn.

Trên đây là những thông số cụ thể cùng đánh giá chi tiết nhất về bộ đôi iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Mỗi thế hệ iPhone là cả một câu chuyện về sự giống nhau và khác biệt với thế hệ đàn anh. Tham khảo thêm các mẫu điện thoại Vsmart đang bán giá ưu đãi trên Adayroi cập nhật khuyến mãi khủng liên tục.