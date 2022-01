Khả năng mắc trầm cảm sau sinh tăng ở nhóm phụ nữ được chẩn đoán ít có nguy cơ nhất

Một nghiên cứu mới cho thấy việc sàng lọc các triệu chứng trầm cảm sau sinh ngay sau khi sinh có thể không đủ. Theo Annals of Family Medicine, nhiều phụ nữ ban đầu được chẩn đoán có ít nguy cơ bị trầm cảm nhất lại được phát hiện có nguy cơ cao nhất.



Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 1.432 phụ nữ trên khắp Hoa Kỳ, khoảng một phần ba trong số họ là những người lần đầu làm mẹ. Những người phụ nữ này được yêu cầu đánh giá theo thang điểm từ 0 (không có) đến 3 (trải qua hàng ngày) về cảm giác buồn bã, bỏ ăn, suy nghĩ tự làm hại bản thân và các triệu chứng khác. Những người có tổng điểm từ 10 trở lên được xác định là có nguy cơ mắc trầm cảm sau sinh.

Phụ nữ vẫn có thể mắc trầm cảm sau sinh dù đã được sàng lọc trước đó (Nguồn: kinstacdn.com)

Tất cả phụ nữ đạt điểm dưới 10 trong lần khám sàng lọc đầu tiên, được tiến hành vào khoảng thời gian từ 4 đến 12 tuần sau khi sinh. Sáu tháng sau khi sinh con, 10,9% phụ nữ đạt điểm 10 trở lên, và một năm sau là 16,9%.

Mặc dù American Academy of Pediatrics (Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ) và American College of Nurse Midwives (Đại học Nữ hộ sinh Mỹ) đã ủng hộ việc khám sàng lọc trầm cảm sau sinh thường xuyên trong các lần khám chăm sóc chính, nhưng U.S. Preventative Services Task Force (Lực lượng đặc nhiệm Dịch vụ phòng ngừa Hoa Kỳ) cho biết họ quan ngại về hậu quả của việc chẩn đoán sai đối với phụ nữ và trẻ em.

Khả năng mắc trầm cảm sau sinh tăng cao ở nhóm người trước đó được chẩn đoán có nguy cơ thấp (Nguồn: womensmentalhealth.org)

Theo Centers for Disease Control and Prevention (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh), có khoảng 15% phụ nữ Mỹ trải qua trầm cảm trong vòng một năm sau khi sinh. Béo phì, bạo lực gia đình và một số yếu tố khác góp phần làm tăng khả năng gặp phải các triệu chứng trầm cảm.