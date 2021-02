Khẩu trang y tế hãng nào tốt: Medipro, Unicharm, NeoMask, Thái Dương

1.8. Khẩu trang than hoạt tính Famapro

Khẩu trang y tế đã trở thành món phụ kiện bảo vệ sức khỏe mà đặc biệt là bảo vệ đường hô hấp khỏi tác hại của khói bụi và môi trường ô nhiễm. Vậy khẩu trang y tế hãng nào tốt? Trong bài viết này, Blog Saigon-Gpdaily sẽ giúp bạn tìm kiếm câu trả lời nhé.



1. Khẩu trang y tế hãng nào tốt nhất 2019

1.1. Khẩu trang y tế Medi Pro

Khẩu trang y tế hãng nào tốt? Cái tên được nhắc đến đầu tiên đó là khẩu trang y tế cao cấp Medi Pro. Đây là sản phẩm được làm từ những nguyên liệu sạch, không chứa các thành phần độc hại. Khẩu trang không độn bột đá với lớp vải không gây ảnh hưởng đến làn da dù là nhạy cảm nhất. Đeo khẩu trang y tế là biện pháp bảo vệ bạn khỏi khói bụi và vi khuẩn hoàn hảo nhất.

Với lớp lọc bụi bẩn cao cấp và thông thoáng, khẩu trang y tế Medi Pro giúp làn da chống tác động của ánh nắng và khói bụi. Ngoài ra, khẩu trang còn có khả năng kháng khuẩn, phòng chống lại các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp.

Khẩu trang y tế Medi Pro cấu tạo gồm 3 lớp, trong đó có 1 lớp màu xanh phía ngoài, 1 lớp lọc giữa và lớp trong cùng màu trắng mềm mại. Sản phẩm còn có thanh tựa mũi giúp ôm sát khuôn mặt, ngăn ngừa tối đa sự xâm nhập của các tác nhân gây hại.

1.2. Khẩu trang Khánh Thy Medical

Khẩu trang Khánh Thy Medical là sản phẩm chăm sóc cá nhân tiện dụng và chất lượng. Hơn nữa, sản phẩm được sản xuất và áp dụng các công nghệ tiên tiến. Với những nguyên liệu cao cấp nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài giúp bảo vệ đường hô hấp của người sử dụng tối đa nhất.

Khi sử dụng khẩu trang Khánh Thy Medical, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng, không phải lo lắng về hiện tượng kích ứng da. Chất liệu làm nên mỗi chiếc khẩu trang y tế thương hiệu này là vải không dệt được kiểm định và khử trùng đúng quy trình, giúp mang lại hiệu quả ngăn ngừa sự xâm nhập của bụi bẩn hay vi khuẩn.

Với thiết kế vừa vặn cùng khả năng đàn hồi tốt, khẩu trang Khánh Thy Medical ôm sát đường nét trên gương mặt, đảm bảo hiệu quả tối đa của sản phẩm. Khẩu trang có cấu tạo 3 lớp kháng khuẩn, mềm mại, không bụi vải và bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng.

1.3. Khẩu trang y tế Thái Dương Mask

Thái Dương là đơn vị chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm và thiết bị y tế trong đó có khẩu trang y tế. Khẩu trang y tế Thái Dương Mask với thiết kế 4 lớp dày dặn gồm 3 lớp vải không dệt Polypropylene, 1 lớp than hoạt tính và 1 lớp lọc.

Khẩu trang y tế Thái Dương Mask than hoạt tính có khả năng lọc bỏ hoàn toàn các loại khí độc hại như H2S, SO2, CO, NH3,… các loại vi khuẩn gây nguy hại đến sức khỏe. Sản phẩm mang lại hiệu quả kháng khuẩn cao hơn 90% so với loại khẩu trang y tế thông thường.

Khẩu trang y tế Thái Dương Mask là sản phẩm chăm sóc cá nhân & sức khỏe rất tốt có thanh nẹp tại mũi giúp ôm sát vào đường cong của mũi nên đảm bảo được hiệu quả ngăn ngừa bụi bẩn và vi khuẩn một cách tối ưu. Sản phẩm có mức giá cạnh tranh và chất lượng đảm bảo nên nhận được sự tin tưởng của khách hàng Việt.

1.4. Khẩu trang y tế Hy Nam

Khẩu trang y tế Hy Nam là sản phẩm bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp được sản xuất từ những nguyên liệu an toàn. Bằng dây chuyền hiện đại, khẩu trang thương hiệu này giúp đảm bảo cho người sử dụng một đường hô hấp khỏe mạnh, tránh xa các tác nhân bụi bẩn hay vi khuẩn.

Khẩu trang y tế Hy Nam được cấu tạo 3 lớp dày dặn. Các lớp vải không dệt Polypropylene không xơ, lớp kháng khuẩn hoạt động hiệu quả cùng lớp vải trong cùng tiếp xúc với da mềm mịn.

1.5. Khẩu trang Unicharm

Khẩu trang Unicharm có xuất xứ từ Nhật Bản, là dòng cao cấp bảo vệ sức khỏe và thân thiện với môi trường. Sản phẩm có cấu tạo ôm kín gương mặt nhưng lại không hề gây cảm giác khó chịu. Kết hợp với kem chống nắng có vai trò rất lớn để chăm sóc da mùa hè các loại da dầu nhờn, mụn, khô, nhạy cảm.

Khẩu trang Unicharm giúp loại bỏ gần như hoàn toàn sự xâm nhập của bụi bẩn, vi khuẩn. Đường hô hấp của bạn sẽ được bảo vệ một cách tối ưu khỏi những tác động của môi trường mà vẫn vô cùng dễ chịu. Bạn có thể lựa chọn cho các thành viên trong gia đình với 3 loại là ngăn virus, ngăn khói bụi và dành cho trẻ em.

1.6. Khẩu trang than hoạt tính màu xanh NeoMask NeoVision

Khẩu trang than hoạt tính màu xanh NeoMask NeoVision với cấu tạo gồm 4 lớp giúp lọc bụi bẩn và vi khuẩn, đồng thời giúp thấm hút mồ hôi vào những ngày hè nóng bức. Sản phẩm được sản xuất bằng những nguyên liệu nhập khẩu với công nghệ hiện đại. Hơn nữa, sản phẩm còn hỗ trợ làm giúp chị em giữ được vẻ tươi trẻ cực tốt.

Sản phẩm với than hoạt tính và lớp vải không dệt nên đảm bảo ngăn ngừa tối ưu sự xâm nhập của các tác nhân gây hại. Những người có tình trạng viêm mũi dị ứng được các chuyên gia khuyên dùng sản phẩm này.

1.7. Khẩu trang than hoạt tính VN Pro

Khẩu trang than hoạt tính VN Pro là sản phẩm bảo vệ sức khỏe chất lượng được cấu tạo từ 4 lớp gồm 2 lớp vải không dệt, 1 lớp lọc và 1 lớp than hoạt tính. Với cấu tạo dày dặn, khẩu trang giúp ngăn ngừa bụi bẩn, vi khuẩn và tác động của tia gây hại cho làn da một cách hiệu quả nhất.

Khẩu trang than hoạt tính VN Pro được sử dụng rộng rãi tại các môi trường không quá ô nhiễm như tại các bệnh viện, phòng thí nghiệm, tại các phòng khám, nha khoa, nhà máy công nghiệp,… Sản phẩm phù hợp với nhiều người dùng vì khả năng định hình theo gương mặt, ôm sát giúp ngăn ngừa tối ưu sự xâm nhập của các tác nhân gây hại.

1.8. Khẩu trang than hoạt tính Famapro

Khẩu trang y tế hãng nào tốt? Khẩu trang than hoạt tính Famapro có cấu tạo gồm 4 lớp, trong đó 2 lớp vải không dệt là lớp lọc đầu tiên, tiếp theo là lớp lọc bụi và lớp than hoạt tính lọc vi khuẩn cùng các loại khí độc hại. Sản phẩm không bị thấm nước, được giữ cố định bằng thanh tựa kim loại.

Sản phẩm được chứng nhận là có khả năng lọc sạch không khí lên tới 90%. Lớp tiếp xúc với da mềm mại và không gây kích ứng với làn da nhạy cảm. Bạn và gia đình sẽ được bảo vệ sức khỏe khi sử dụng sản phẩm khẩu trang than hoạt tính Famapro.

2. Mua khẩu trang y tế ở đâu?

2.1. Mua tại nhà thuốc uy tín

Địa điểm đầu tiên mà bạn nghĩ đến khi có nhu cầu mua khẩu trang y tế đó chính là các hiệu thuốc. Các sản phẩm khẩu trang y tế được phân phối rộng rãi tại hầu hết các nhà thuốc. Với nhiều mức giá và các hãng sản xuất khác nhau, hãy lựa chọn khẩu trang thường hoặc khẩu trang than hoạt tính để bảo vệ tối ưu sức khỏe của mình.

2.2. Mua tại siêu thị Vinmart

Khẩu trang y tế hiện đang được phân phối tại hệ thống cửa hàng và chuỗi siêu thị Vinmart. Bạn có thể lựa chọn thương hiệu yêu thích để bảo vệ đường hô hấp cũng như sức khỏe cho gia đình bằng những sản phẩm phù hợp.

Khi bạn mua sản phẩm khẩu trang y tế tại hệ thống Vinmart, bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi cũng như được tích điểm vào thẻ khách hàng. Các sản phẩm trước khi được bày bán tại Vinmart luôn cam kết nguồn gốc đảm bảo với chất lượng uy tín.

2.3. Mua online tại Saigon-Gpdaily

Mua khẩu trang online ư? Đúng vậy, tại Saigon-Gpdaily.com, các sản phẩm khẩu trang y tế chất lượng tốt đến từ các thương hiệu quen thuộc sẽ được giới thiệu và bán với mức giá vô cùng ưu đãi. Bạn sẽ nhanh chóng nhận được sản phẩm và không phải lo lắng về nỗi lo hàng giả tại địa chỉ này.

Thắc mắc khẩu trang y tế hãng nào tốt của bạn đã được Blog Saigon-Gpdaily giải đáp trong bài viết trên. Việc sử dụng khẩu trang y tế với những thành phần an toàn với sức khỏe, được thay thế sau mỗi lần sử dụng nên vô cùng tiện lợi và đảm bảo hiệu quả bảo vệ sức khỏe cao nhất.