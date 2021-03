Kinh nghiệm chọn đầu đĩa than nào tốt nhất kèm cách bảo quản, sử dụng

1. Đầu đĩa than là gì? Cơ chế của máy nghe đĩa than



Bạn muốn mua một chiếc đầu đĩa than để có thể trải nghiệm âm thanh tuyệt vời và có đôi chút khác lạ. Tuy nhiên bạn chưa biết nên chọn đầu đĩa than nào cho tốt và hợp với nhu cầu cũng như sở thích nghe nhạc của mình. Hãy tìm hiểu cách chọn mua đầu đĩa than cùng với Blog adayroi qua bài viết dưới đây



1. Đầu đĩa than là gì? Cơ chế của máy nghe đĩa than

Đĩa than còn gọi với cái tên khác là đĩa vinyl, đĩa LP hay gramophone… Được hiểu theo một nghĩa đơn giản nó như một hình thức đồng bộ tín hiệu âm thanh vào một dạng đĩa. Điều đặc biệt hơn là chiếc đĩa này được làm từ chất liệu Polyvinyl clorua. Nó được ghi theo từng rãnh với độ dập nổi khác nhau tạo nên âm thanh khác nhau.

Chọn mua đầu đĩa than phù hợp với nhu cầu sử dụng (Nguồn: i.ytimg.com)

Cấu tạo của đĩa than gồm có một đầu đọc và kim đọc gắn với tay cơ. Khi hoạt động các sóng âm khắc trong các rãnh của đĩa than sẽ làm rung kim đọc. Rồi từ đó chuyển thành năng lượng điện làm chuyển động cuộn dây hoặc nam châm ở đầu đọc. Kim đọc khi này sẽ có nhiệm vụ chuyển các xung cơ học thành các xung điện tử và dòng điện cảm từ màng được truyền tới loa tái tạo âm được ghi trên đĩa.

Để sử dụng chiếc máy quay đĩa than, đầu tiên phải bật hệ thống amply lên trước khoảng 5-10 phút. Sau đó bạn lấy đĩa từ trong vỏ ra đặt nhẹ lên mâm quay và gạt cần đọc đĩa. Thao tác này phải hết sức cẩn thận. Sau đó bạn cho máy chạy và thưởng thức sau 30 giây.

2. Cách chọn đầu đọc đĩa than tốt

2.1. Xác định nhu cầu, và gu âm nhạc của bạn có phù hợp với việc nghe đĩa than

Âm nhạc là thứ không thể thiếu trong cuộc sống bộn bề những lo toan hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu của mọi người thì các thương hiệu sản xuất thiết bị âm thanh cao cấp, chất lượng cũng không bỏ qua cơ hội được phục vụ khách hàng. Một số thương hiệu có thể được nhắc đến như: thương hiệu Nikon mang đến những sản phẩm hài lòng mọi khách hàng, Canon,.. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người thích sử dụng những đầu đọc đĩa than mang chút hoài cổ.

Trước khi mua đầu đọc đĩa than bạn phải xác định được nhu cầu âm nhạc cũng như sở thích của mình có thật sự phù hợp hay không. Thực ra việc mua đầu đọc đĩa than bây giờ không quá khó. Nhưng nếu bạn là người yêu thích thể thoại nhạc hiện đại thì thực sự nó không phù hợp chút nào. Hãy nghĩ xem bạn mua nó về để làm gì.

Cùng với đó yêu cầu của việc nghe nhạc qua đĩa than bạn sẽ phải là người dư giả về thời gian. Bạn cần phải lau chùi thật nhẹ nhàng, cần thận và nhẹ nhàng với từng chiếc đĩa. Ngoài ra mỗi chiếc đĩa chỉ nghe được khoảng 20 phút nên bạn phải bật đi bật lại nhiều hơn so với khi dùng đĩa CD. Vậy chọn đầu đĩa than nào cho phù hợp với nhu cầu và sở thích và gu âm nhạc của bạn.

2.2. Đầu đọc đĩa than hiện có giá bao nhiêu?

Một đầu đọc đĩa than bao gồm 5 phụ kiện đi kèm: tay cần, bộ dây nối, preamp phono, đầu máy quay đĩa, mâm đĩa. Tuy nhiên, bạn cũng không cần quá lo lắng bởi có thiết bị được trang bị đến 3 phụ kiện trên với mức giá phải chăng.

Tuy nhiên thì cũng tùy vào khả năng kinh tế của mình mà bạn hoàn toàn có thể chủ động chọn mua những sản phẩm có mức giá phù hợp nhất, có thể kể đến như Music Hall 2.1 giá bán 6,3 triệu đồng, hay loại Pro-Ject 1.2 5,7 triệu đồng.

Ngoài ra, để sở hữu đầu đĩa hoàn hảo nhất về mọi thứ thì cần thêm dây nối, chiếc Pre-ampli Phono NAD PP-2 hiện được bán với mức giá 2,3 triệu đồng hoặc chọn Sumiko Phono Box 2,16 triệu sẽ là lựa chọn tuyệt vời.

Ngoài ra, chi phí để có được một chiếc đầu đĩa tốt nhất cũng lên đến 9, 10 triệu, nên không phải ai cũng có khả năng mua. Do đó, phương án tậu một chiếc đầu đĩa đã qua sử dụng nhưng khấu hao không nhiều và còn bền, chạy tốt cũng sẽ lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Nhưng, để mua được hàng cũ đảm bảo sử dụng được, chứ không phải “phế thải” thì bạn cần chủ động tìm hiểu, trang bị cho mình những kiến thức, kinh nghiệm mua hoặc tìm đến những người quen có khả năng về việc mua bán đầu đĩa cũ này sẽ hạn chế được rủi ro đáng kể.

2.3. Các thương hiệu đầu đĩa than tốt

Không phổ biến như các thương hiệu âm thanh hiện đại như thương hiệu nổi tiếng với những thiết bị âm thanh, điện tử chất lượng cao Canon, Nikon hay đầu đĩa hiệu Sony được đông đảo người dùng ưa chuộng, Samsung. Các thương hiệu đầu đĩa than tốt có số lượng hạn chế hơn. Vì thế để chọn mua được đầu đĩa than ưng ý hiện nay cũng rất khó.

Để chọn mua được đầu đĩa than tốt nhất. Bạn nên tìm hiểu các thương hiệu uy tín và nhờ người có kinh nghiệm lựa chọn giúp bạn. Chiếc đầu đĩa than Project-Elemental là chiếc đầu đĩa than dễ sử dụng nhất và nó cũng mang lại trải nghiệm không hề thua kém các sản phẩm khác. Nó cũng có giá khá rẻ khoảng 4,6 triệu đồng.

Đầu đĩa than Project-Elemental Essential II có kết cấu đơn giản nhưng vẫn đầy đủ các chức năng. Nó dễ dàng sử dụng đối với những người mới sử dụng. Cùng với đó là nó có giá thành hợp lý khoảng 6,4 triệu Nó là một trong những đầu đĩa than chất lượng tốt nhất có giá tầm trung hiện nay.

Rega-Planar 3/Elys2 là một siêu phẩm của hãng Rega mà ít có đối thủ nào sánh bằng. Nó có chất lượng âm thanh tốt, uyển chuyển và trong trẻo. Mức giá của Rega-Planar 3/Elys2 khoảng 20 triệu đồng.

2.4. Hiểu về cách sử dụng đầu đĩa than

Hiểu về cách sử dụng đầu đĩa than không hề khó. Đầu tiên bạn tháo nắp bảo vệ đầu Cartridge, sau đó tháo khóa tay cần và đặt vào vị trí nghe nhạc. Sau đó bạn cho máy hoạt động và hạ cần xuống nhẹ nhàng. Với các tay cần rời bạn phải nhấc cần thủ công và đặt cần lên giá đỡ sau đó khóa lại và đậy nắp bảo vệ đầu kim. Nếu không đậy nắp bảo vệ thì đầu kim sẽ bị gây hại rất lớn. Vì vậy, cách sử dụng và bảo quản đầu đĩa than tốt nhất để đạt hiệu quả cao phụ thuộc hoàn toàn vào người sử dụng.

Để bảo sử dụng và bảo quản đầu đĩa than một cách tốt nhất thì khoảng 2.000 đến 2.500 giờ đọc bạn nên thay kim một lần. Ngoài ra bạn nên đặt máy quay ở những góc nhà ít đi lại để tránh ảnh hưởng chất lượng âm thanh.

3. Cách sử dụng và bảo quản đầu đĩa than tốt nhất

3.1 Cách tinh chỉnh cho đầu đọc đĩa than

Đầu tiên bạn phải thực hiện thao tác tạo sự kết nối đầu đĩa than cùng các bộ phận liên quan khác. Ở phía sau đầu kim có bốn đinh ghim để gắn bốn sợi dây có ký hiệu màu sắc tương ứng với màu sắc dây được đánh dấu pin. Nó có thể được kí hiệu là R+, R-, L+ và L-. Màu kênh bên trái của cực dương là trắng, cực câm là xanh lam. Kênh bên phải cực dương và âm lần lượt có màu đỏ và xanh lá. Tham khảo cách sử dụng đầu đĩa than tốt bền như mới để có thêm thông tin cách dùng hiệu quả.

Bạn cài đặt đầu kim gần với điểm chính giữa của những khe trong vỏ đầu kim rồi vặn chặt ốc vít lại để để gắn kết lại thiết bị trên đầu đĩa than. Điều chỉnh lực cũng là thao tác quan trọng. Đầu tiên bạn điều chỉnh vị trí của các vòng trên tạ. Sau đó bạn xoay toàn bộ tạ để thêm áp lực đầu kim đến khi được như ý muốn của bạn. Khi lực hướng tâm ở vị trí 0, bạn đặt mũi kim của tonearm ra ngoài phía bên phải của mâm đĩa. Sau đó xoay tạ cho đến khi chạy êm nhất.

Bạn nên sử dụng thước đo độ và thước thẳng với trục cần để hiệu chỉnh các góc cho chuẩn nhất. Bạn có thể sử thước đo độ Dennison Soundtrack To hoặc Feickert Analog NG. Tất cả các thước đo độ này đều cho kết quả có mức độ chính xác vượt cao hơn. Sau đó bạn điều chỉnh góc phương vị theo cách điều chỉnh góc của kim đọc.

Kiếm tìm điểm ngọt ngào để thiết lập nó trong hệ thống âm thanh. Không giống với các thành phần khác, vị trí đặt đầu máy đĩa than quyết định đến chất lượng âm thanh của máy. Vì vậy bạn nên đặt máy ở vị trí hợp lý, ít chịu sự tác động từ lực bên ngoài

3.2. Cách bảo quản đầu đọc và đĩa than

Việc chọn đầu đĩa than nào tốt đã xong nhưng việc bảo vệ chúng cũng quan trọng không kém. Sau khi bạn đã lựa chọn và lắp đặt xong bạn sẽ phải bảo quản nó cẩn thận. Bảo quản đĩa than và đầu đọc bạn phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây. Đặt đĩa than theo chiều thẳng đứng. Không lưu trữ đĩa than (LP) theo chiều ngang, chiều nghiêng. Không ép chặt các đĩa than lại với nhau và để chúng ở nơi ẩm thấp.

Đầu đọc đĩa than cần được bản quản cẩn thận (Nguồn: images.bazaarvietnam.vn)

Ngoài ra đĩa than bao giờ cũng có vỏ của nó nên khi không sử dụng bạn nên bảo quản chúng trong vỏ bìa. Trong quá trình sử dụng không đặt cần và kim thần xuống quá nhanh và mạnh. Bạn cũng nên thường xuyên dọn dẹp bụi bẩn của đĩa và vỏ đĩa sau khi sử dụng.

Bài viết trên chắc hẳn đã cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích về việc nên chọn đầu đĩa than nào. Blog adayroi chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời trên thiết bị âm thanh hoài cổ này nhé! Đừng quên ghé website Saigon-Gpdaily.com và rinh về những thiết bị điện tử- kỹ thuật số chính hãng, giá cả ưu đãi so với thị trường và nhiều sản phẩm khác phục vụ mọi nhu cầu trong cuộc sống từ vui chơi, giải trí đến chăm sóc sức khỏe, làm đẹp,…cùng cơ hội nhận vô vàn quà tặng hấp dẫn, tích điểm thẻ VinID nhé!