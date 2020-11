Kinh nghiệm đi chùa rằm tháng giêng: Sắm lễ vật, Văn khấn, Cầu xin gì

Từ xưa đến nay, đi chùa rằm tháng giêng được coi là một phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc ta. Thế nhưng, nhiều người vẫn chưa biết lễ ở ngôi chùa nào linh thiêng, mâm lễ ra sao hay bài văn khấn cúng lễ đúng nhất? Cùng Saigon-Gpdaily tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!



1. Đi chùa rằm tháng giêng nào thiêng nhất

Nếu bạn còn đang rất băn khoăn khi không biết nên đi lễ chùa rằm tháng giêng ở nơi đâu thiêng nhất thì đừng nên bỏ qua một số gợi ý về những ngôi chùa nổi tiếng hiện nay.

1.1. Chùa Một Cột

Chùa Một Cột còn có tên gọi khác là Diên Hựu. Đây là một trong những ngôi chùa lâu đời ở thủ đô Hà Nội, gắn liền với truyền thuyết về giấc mơ kỳ lạ của vị vua Lý Thái Tông và cũng có một kiến trúc rất đặc biệt với như một tòa sen của Phật Bà Quan Âm. Thông thường, vào ngày 8/4 Âm lịch hàng năm, vua sẽ tới chùa làm một lễ gọi là lễ tắm Phật. Rồi các nhà sư và nhân dân đều tham dự ngày lễ đó đồng thời giữ đến tận bây giờ.

Kiến trúc độc đáo của Chùa Một Cột (Nguồn: vietfuntravel.com.vn)

1.2. Chùa Hương

Lễ hội chùa Hương bắt đầu từ ngày mùng 6 Tết Âm lịch đến tận tháng 3, người người nô nức về đây trẩy hội cực kỳ đông vui, nhộn nhịp. Mỗi người đến đây đều mang trong mình một tấm lòng thành kính để mong ước, cầu xin gia đình khỏe mạnh, sự nghiệp làm ăn tấn tài tấn lộc, đường con cái công thành danh toại…. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quên các lưu ý những kinh nghiệm đi chùa Hương đầu năm… để chuyến đi trọn vẹn và ý nghĩa.

Chùa Hương là điểm đến tâm linh được nhiều người lựa chọn (Nguồn: dulichchaovietnam.com)

1.3. Trúc Lâm Yên Tử

Nơi đây thực chất là một hệ thống các di tích lịch sử văn hóa gắn liền với thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do vị vua anh minh Trần Nhân Tông của đời Trần sáng lập. Lễ hội Yên Tử thường diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 1 đến hết tháng 3 Âm lịch. Vì thế, nếu mọi người có nhu cầu hành hương, cúng Phật rằm tháng giêng thì có thể lựa chọn ngôi chùa này.

Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử nổi tiếng và lâu đời (Nguồn: baomoi.com)

1.4. Chùa Bái Đính

Được mệnh danh là ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á, hằng năm chùa Bái Đính “vinh dự” được đón tiếp hàng triệu du khách thập phương về tham dự lễ hội cũng như tham quan, cầu xin. Mọi người đều có thể đến đây cầu xin con đường công danh, tiền tài cũng như sự nghiệp thăng quan tiến chức trong tương lai… Cùng với đó, đừng quên vãn cảnh ở ngôi chùa có nhiều kỷ lục nhất thế giới. Nếu bạn muốn tìm hiểu tường tận các di tích văn hóa linh thiêng tại đây hoàn toàn có thể book tour Lễ đầu năm: Bái Đính – Hang Múa – Tam Cốc với lịch trình chi tiết, cụ thể hơn.

Chọn Bái Đính đi lễ rằm tháng giêng và vãn cảnh chùa (Nguồn: wikipedia.org)

1.5. Chùa Thiên Mụ

Chùa Thiên Mụ chính là ngôi chùa cổ, có kiến trúc đẹp và thiêng nhất của thành phố Huế mộng mơ. Do đó, nếu bạn muốn đi lễ chùa rằm tháng giêng thì cũng đừng nên bỏ qua địa danh này. Đến đây, bạn không chỉ được cầu những điều mong muốn mà còn được nghe kể về một giai thoại, truyền thuyết rất đỗi mê hoặc và cực kỳ huyền bí. Tham khảo thêm tour 1 Ngày Tham Quan TP Huế: Lăng Khải Định – Đại Nội – Chùa Thiên Mụ để chọn chuyến hành trình ngắn ngày phù hợp tại xứ thơ nổi tiếng bạn nhé.

Chùa Thiên Mụ là nơi bạn nhất định phải đến khi thăm cố đô Huế (Nguồn: chuanoitieng.com)

1.6. Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt

Là một trong ba thiền viện theo dòng phái Trúc Lâm lớn nhất của nước ta, thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt có vị trí rất đẹp mắt khi nằm bên cạnh hồ Tuyền Lâm, giữa một rừng thông xanh ngát ngút ngàn… Vì thế, đây hứa hẹn không chỉ là nơi chiêm bái thành kính mà còn là địa điểm tham quan của nhiều du khách.

Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt tọa lạc trong một khu đồi thông xanh ngắt (Nguồn: mytourcdn.com)

1.7. Chùa trên núi Bà Đen

Thực chất, đây là một quần thể di tích chùa chiền nằm trên núi Bà Đen – ngọn núi được mệnh danh là nóc nhà của vùng Đông Nam Bộ với độ cao hơn 900m. Xưa này, nơi này không chỉ nổi tiếng về sự linh thiêng, “cầu gì ước thấy” mà còn thu hút, hấp dẫn du khách thập phương bởi phong cảnh trữ tình đẹp tuyệt vời cũng như mê hoặc về một truyền thuyết gắn liền với người con gái Lý Thiên Hương tuyết hạnh.

1.8. Chùa Trấn Quốc

Đi chùa rằm tháng giêng bạn cũng không nên bỏ qua chùa Trấn Quốc – được biết đến là ngôi chùa đẹp số 1 và nằm yên bình giữa lòng thủ đô Hà Nội. Ngôi chùa này không chỉ nổi tiếng bởi sự linh thiêng mà còn cuốn hút biết bao du khách nước ngoài về một bức tranh phong cảnh trữ tình có sự đan xen, kết hợp hài hòa của nét uy nghiêm cổ kính và nên thơ, mộc mạc…

Chùa Trấn Quốc nổi tiếng linh thiêng ở Hà Nội (Nguồn: vi.wikipedia.org)

1.9. Chùa Bà núi Sam

Chùa Bà núi Sam là một địa danh cực kỳ nổi tiếng và linh thiêng của vùng Đông Nam Bộ mà nếu du khách đi hành hương, cúng phật rằm tháng giêng không nên bỏ qua. Nó tọa lạc ngay dưới chân núi Sam của thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Hằng năm, nơi đây luôn thu hút một lượng du khách lớn đến để chiêm bái kiến trúc cũng như cúng viếng.

Địa danh chùa Bà núi Sam rất hút khách khi du lịch về miền Tây (Nguồn: ivivu.com)

2. Mâm lễ cúng chùa rằm tháng giêng

Thực ra, khi đi lễ chùa nhiều người thường nghĩ nên làm thật hoành tráng để cầu xin chư Phật và mong muốn cả năm no đủ, gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, theo các vị sư thì mâm lễ cúng chùa rằm tháng giêng không nhất thiết phải to tát, phức tạp mà chỉ cần:

Cúng bánh kẹo, hoa quả tươi, căng mọng , không nên dâng mâm cỗ mặn.

Nên thắp 1 nén hương tượng trưng là được chứ không cần 3 nén.

Thắp hương xong, khi bỏ tiền vào thùng công đức là nên tùy tâm và tùy khả năng của mình, không có bỏ cũng không sao rồi sau đó an nhiên tự tại ra về.

Mâm lễ cúng rằm tháng giêng (Nguồn: 24h.com.vn)

3. Văn khấn rằm tháng giêng tại chùa

Dưới đây là một bài văn khấn mà mọi người có thể tham khảo khi đi lễ chùa vào ngày rằm tháng giêng:

Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. ( 3 lần, mỗi lần lạy 1 lạy)

(Cầm 3 nén hương quỳ đọc tiếp)

Nguyện mây hương lành này,

Biến khắp mười phương giới,

Trong có vô biên Phật,

Vô lượng hương trang nghiêm,

Viên mãn đạo Bồ Tát,

Thành tựu hương Như Lai. (1 lạy, và cắm hương vào bát hương)

Dâng hương cúng rồi, dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. ( 1 lạy)

(Thành kính chắp tay thành búp sen đọc bài ca tụng công đức của Đức Phật)

Phật thân rực rỡ tựa kim san

Thanh tịnh không gì thể sánh ngang

Vô Thượng Chí Tôn công đức mãn

Cúi đầu con lạy Phật Sơn Vương.

Phật đức bao la như đại dương

Bảo châu tàng chứa đủ bên trong

Trí tuệ vô biên vô lượng đức

Đại định uy linh giác vẹn toàn.

Phật tại Chân Như pháp giới tàng

Không sắc không hình chẳng bụi mang

Chúng sinh bái vọng muôn hình Phật

Bỗng thấy tai nạn tận hóa tan.

Án phạ nhật ra hồng. (3 lần)

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. ( 1 lạy )

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 1 lạy )

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 1 lạy )

Con nay đều vì bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện xin ba chướng tiêu trừ, dốc lòng sám hối. (1 lạy)

(Quỳ đọc) Chí tâm sám hối:

Xưa kia gây nên bao ác nghiệp

Đều vì ba độc: tham, sân, si

Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra

Hết thảy con nay xin sám hối.

Như vậy tất thảy bao nghiệp chướng

Ắt hẳn tiêu diệt không tàn dư

Niệm niệm âm vang tận pháp giới

Độ khắp chúng sinh nhập Bất Thoái. (1 lạy)

Sám hối phát nguyện rồi, chúng con kính lễ Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật ở khắp mười phương. (1 lạy).

Hy vọng với những thông tin về việc đi chùa rằm tháng giêng đầu năm như trên thì bạn sẽ có thêm nhiều thông tin mới mẻ để biết cách cúng bái đúng đắn và thành tâm. Đừng bỏ qua các chuyến tour hành hương hướng về tâm linh và cội nguồn tại Saigon-Gpdaily bạn nhé.