Kinh nghiệm đi lễ đền Ngọc Sơn : Giá vé, Giờ mở cửa, Cách hành lễ

Đền Ngọc Sơn được biết đến là một biểu tượng văn hóa tâm linh nổi tiếng của thủ đô Hà Nội sở hữu lối thiết kế kiến trúc độc đáo. Tuy nhiên kinh nghiệm đi lễ đền Ngọc Sơn không phải ai cũng biết. Do đó, hãy để bài viết dưới đây của Blog Saigon-Gpdaily giải đáp giúp mọi người.



1. Kinh nghiệm đi lễ đền Ngọc Sơn vừa đúng vừa vui

Muốn có một chuyến hành trình khám phá đền Ngọc Sơn – địa điểm nhất định phải ghé thăm trong lịch trình đi du lịch Hà Nội tự túc 1 ngày thì trước tiên mọi người cần phải tìm hiểu rõ những thông tin, kiến thức về địa danh, di tích lịch sử nổi tiếng này.

1.1. Đền Ngọc Sơn ở đâu?

Đền Ngọc Sơn nằm trên một gò đất được gọi là đảo Ngọc Sơn ở phía Đông Bắc của hồ Gươm và tọa lạc tại phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội.

Đền Ngọc Sơn (Nguồn: denngocson.com)

1.2. Giới thiệu về đền Ngọc Sơn

Đến với đền Ngọc Sơn, du khách sẽ bắt gặp một công trình kiến trúc chữ Tam điển hình với hệ thống câu đối, vật bài trí hay hoành phi… Tất cả đều thể hiện rõ sự hòa hợp về tôn giáo của dân tộc ta qua hàng nghìn năm văn hiến. Ít ai biết rằng, ngôi đền được xây dựng vào thế kỉ 19, mục đích là để thờ Quan đế đã giúp trấn áp những điều ác, mang lại điều tốt lành cho người dân.

Còn ngày nay, đền Ngọc Sơn thờ những ai cũng là thắc mắc của nhiều người. Đây là nơi thờ đức thánh Trần Hưng Đạo cùng Văn Xương Đế Quân – vị thần chủ quản khoa cử, văn chương. Ngoài ra, còn thờ Quan Vân Trường, Phật A-di-đà và Lã Động Tân. Qua đó, ta thấy rõ được quan niệm “tam giáo đồng nguyên” với ý nghĩa đoàn kết, hòa hợp các tôn giáo ở tất cả vùng miền đất nước của dân tộc Việt Nam.

1.3. Cách đến đền Ngọc Sơn như thế nào?

Như đã nói, vị trí của đền Ngọc Sơn là ở trong khu vực trung tâm nội thành của thủ đô Hà Nội, do đó việc di chuyển tới đây khá dễ dàng. Du khách có thể lựa chọn 2 hình thức di chuyển, đó là phương tiện cá nhân hoặc phương tiện công cộng.

Nếu đi bằng xe máy hoặc ô tô cá nhân để chở gia đình, bạn bè thì mọi người chỉ cần hỏi đường đến hồ Hoàn Kiếm là sẽ tới nơi. Hoặc mở ứng dụng Google map trên điện thoại, search đường đi vô cùng thuận tiện.

Tuy nhiên, hiện nay vào dịp cuối tuần, thành phố Hà Nội đang có chủ trương cấm các phương tiện hoạt động xung quanh hồ Gươm, mở ra tuyến phố đi bộ để thư giãn, tập thể dục hít thở không khí trong lành… Vì thế, bạn cần lưu ý vấn đề này nhé! Còn nếu đi xe buýt, tùy theo từng địa điểm mà bạn đang ở có thể chọn tuyến 36, 08, 31 hay 14… đều đi ngang qua đền Ngọc Sơn.

Cách di chuyển đến đền Ngọc Sơn khá dễ dàng (Nguồn: thuonghieuvietnoitieng.com)

1.4. Đền Ngọc Sơn mở cửa đến mấy giờ

Để phục vụ cho khách du lịch có thể đến tham quan thoải mái di tích lịch sử đền Ngọc Sơn thì ban tổ chức ở đây đã quyết định mở cửa đón khách vào tất cả các ngày trong tuần. Cụ thể, từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối ngày thứ 2,3,4,5,6. Riêng thứ 7 và chủ nhật, sẽ mở cửa xuyên suốt trong khung giờ, 7 giờ sáng đến 9 giờ tối.

1.5. Thời điểm lý tưởng đến đền Ngọc Sơn

Thực ra, mọi người có thể ghé thăm đền Ngọc Sơn vào bất kỳ khoảng thời gian nào trong năm. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm đi lễ đền Ngọc Sơn thì thời gian tuyệt vời và lý tưởng nhất để du khách có thể đến tham quan, khám phá điểm du lịch nổi tiếng này chính là vào những ngày đầu năm mới, thời tiết hơi se lạnh nhưng không khí của mùa xuân tràn ngập khắp mọi nơi với sắc hoa đua nở khiến cho phong cảnh thật lãng mạn, nên thơ.

Và đây cũng chính là dịp mà người dân thủ đô nô nức đi lễ đền, chùa cầu mong một năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc. Do đó, bạn đừng nên bỏ qua để cùng hòa chung với dòng người nhộn nhịp như vậy nhé!

1.6. Giá vào cửa đền Ngọc Sơn

Trên thực tế, nếu mọi người chỉ đi qua cầu Thê Húc mà không vào Đắc Nguyệt Lâu thì không cần phải mua vé. Còn nếu muốn khám phá trung tâm đền Ngọc Sơn thì chi phí vào cửa sẽ tùy theo từng đối tượng, trẻ em dưới 15 tuổi được miễn phí, sinh viên phải trình thẻ thì được mua với giá 15.000 đồng/vé còn 30.000 đồng/vé là dành cho người lớn (từ 15 tuổi trở lên).

1.7. Lưu ý khi vào đền Ngọc Sơn

Hình ảnh đền Ngọc Sơn hiện lên trong mắt nhiều người là khu thờ tự tôn giáo, trang nghiêm và thành kính. Vì vậy, khi đến đây tham quan, khám phá du khách cần chú ý đến một số vấn đề như:

Nên lựa chọn quần áo, trang phục phù hợp. Không nên mặc quần áo sexy, ngắn cũn và thiếu tế nhị.

Nên đi lại nhẹ nhàng, tránh cười nói to tiếng, ồn ào mà cần giữ trật tự khi đi vào những điểm cúng bái.

Khi vào bên trong thắp hương, cầu khấn, cần cởi bỏ giày dép hoặc không đội mũ, che ô… theo đúng quy định của đền.

Vào đền Ngọc Sơn, cần lưu ý trang phục, đi đứng… (Nguồn: timeoutvietnam.com)

2. Lễ đền Ngọc Sơn sao cho đúng?

Cùng với văn miếu Quốc Tử Giám thì đền Ngọc Sơn cũng chính là một trong những ngôi đền, chùa nổi tiếng linh thiêng nhất miền Bắc mà nhiều sĩ tử, bậc phụ huynh học sinh… hay đến lễ trước khi diễn ra các kỳ thi. Thế nhưng, hành lễ như thế nào cho đúng và đủ là điều mà không phải ai cũng biết. Theo nhà nghiên cứu phong thủy thì mọi người có thể ứng dụng Kiến Phong, theo thứ tự sẽ là:

Tạ ơn cha trời – mẹ đất.

Sám hối những tội lỗi đã gây ra, do tham – sân – si… để được các chư vị đại xá.

Cầu cho quốc thái dân an.

Hứa tu học chữ Đạo, giúp tổ tiên, đất nước được rạng danh…

Xin tức là dâng lễ vật rồi cầu xin cho bản thân gặp nhiều may mắn, thành công và thuận lợi, suôn sẻ trong kỳ thi sắp tới…

Đền Ngọc Sơn là một địa danh du lịch chắc chắn mọi người sẽ không thể nào bỏ qua khi đặt chân đến thủ đô. Vì vậy, hy vọng với kinh nghiệm đi lễ đền Ngọc Sơn như bài viết đã chia sẻ thì khi đặt tour du lịch Hà Nội sắp tới của mình, du khách sẽ mở mang thêm được nhiều kiến thức, thông tin hữu ích.