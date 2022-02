Kinh nghiệm đi Luxembourg: Lịch trình, Chi phí, Điểm checkin đẹp

Little Switzerland là cái tên thân mật dùng để chỉ vùng đất phía Đông Luxembourg. Sự tương đồng về địa lý với Thụy Sĩ là điểm hấp dẫn nhất của nơi đây.

The Grand Duke Jean Museum Of Modern Art hay còn gọi là Mudam là bảo tàng nghệ thuật nằm ở phía Nam thành phố. Nơi đây có kiến trúc độc đáo với 3 tầng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của Marina Abramovic, Sophie Calle, Alvar Aalto, Mark Dean, Hussein Chalayan, Richard Deacon, Mark Lewis.

The Family of Man là phòng triển lãm của Steichen. Ở đây có 503 bức ảnh chọn lọc từ 2 triệu bức của nhiều nhiếp ảnh gia trên thế giới. Triển lãm đã được in thành sách và lưu hành ở 38 quốc gia. Năm 2003, UNESCO đã ghi nhận nơi đây là di sản văn hóa thế giới.