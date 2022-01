Kinh nghiệm đi tour châu Âu 10 ngày 9 đêm tự túc tiết kiệm chi phí nhất

Với kinh nghiệm đi tour châu u 10 ngày 9 đêm mà Blog Saigon-Gpdaily chia sẻ, dù cho bạn lần đầu tới đây hay đã nhiều lần khám phá miền đất này cũng có thể tham khảo và áp dụng. Trong đó, bài toán tiết kiệm, đơn giản và lịch trình tiện lợi là những yếu tố được ưu tiên hàng đầu.



1. Kinh nghiệm đi tour châu Âu 10 ngày 9 đêm

1.1. Du lịch châu Âu 10 ngày 9 đêm nên đi tour hay tự túc

Mỗi hình thức du lịch lại có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Nếu chọn tự túc, toàn bộ chuyến đi sẽ do bạn tự lên kế hoạch, từ săn vé, thiết kế lịch trình, thực hiện thủ tục cho tới sự chuẩn bị hành lý. Với giải pháp này, chương trình sẽ hoàn toàn tự do và nằm trong sự kiểm soát của bản thân. Tuy nhiên điều này cũng có nghĩa là bạn phải tự chịu trách nhiệm về sự an toàn của mình. Bên cạnh đó, không phải ai cũng có kinh nghiệm ở những quốc gia phương Tây, do đó rất dễ phải đối mặt với những tình huống phát sinh khiến chi phí bị độn lên đáng kể.

Trong trường hợp đi tour, lịch trình và việc tới các điểm đến đều do đơn vị lữ hành phụ trách. Sau khi tìm hiểu kinh nghiệm du lịch châu Âu theo tour an toàn, tiết kiệm và lựa chọn được chương trình phù hợp, việc của du khách chỉ là chuẩn bị tốt thủ tục, hành lý và tuân theo sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên. Như vậy, bạn sẽ không được tách đoàn, đồng thời việc ăn ngủ và vui chơi đều bị giới hạn thời gian. Tuy nhiên giải pháp này đảm bảo tính an toàn cao, lại thảnh thơi khám phá, trải nghiệm vì không cần phải bận tâm đến lịch trình hay chịu trách nhiệm cho những vấn đề xung quanh. Điều quan trọng là bạn cần chọn tour du lịch châu Âu chất lượng do công ty du lịch uy tín tổ chức.

Tham gia tour du lịch châu Âu có nhiều ưu điểm hấp dẫn (Nguồn: express.co.uk)

1.2. Lịch trình tour châu Âu 10 ngày 9 đêm

Trên thực tế, tùy vào đơn vị lữ hành khai thác, thời điểm tham gia tour và chương trình cụ thể mà lịch trình khác nhau. Nếu khởi hành trong khoảng thời gian từ giờ tới cuối năm 2019, bạn có thể tham khảo thêm tour du lịch châu Âu 10 ngày 9 đêm bao gồm visa của Tràng An Travel. Theo đó, chương trình sẽ bao gồm các địa điểm khám phá các địa điểm nổi tiếng tại Pháp, Bỉ, Hà Lan và Đức.

1.3. Giá tour châu Âu 10 ngày 9 đêm là bao nhiêu

Tương ứng với từng lịch trình sẽ có mức giá cụ thể cho chuyến đi. Bên cạnh đó, tùy vào từng công ty tổ chức, kênh đặt tour và các ưu đãi áp dụng mà du khách sẽ phải chi trả các mức khác nhau. Để tối ưu về quyền lợi và đảm bảo chi phí, bạn có thể đăng ký tour trên trang thương mại điện tử Saigon-Gpdaily.com. Theo đó, mức giá của một vài gói tour như sau:

Tour du lịch châu Âu 10 ngày 9 đêm khởi hành từ Hà Nội của Tràng An Travel: có lịch trình lần lượt là Hà Nội – Paris – Brussels – Zaanse Schans – Amsterdam – Cologne – Frankfurt – Bắc Kinh – Hà Nội. Giá tham khảo: 39.900.000đ .

Tour khám phá xứ sở bạch dương do Vietrantour tổ chức : có lịch trình đi qua các địa điểm du lịch hấp dẫn nhất tại Nga, đi qua các địa danh tại Moscow – Vladimir- Suzdal- St.Petersburg. Giá tham khảo: 49.900.000đ .

Tour du lịch châu Âu cao cấp của Hanotours : đi qua các nước Pháp – Thụy Sĩ – Italia – Vatican. Giá tham khảo: 52.252.000đ .

Tour Vip khám phá châu Âu bay từ Sài Gòn do Hương Nam Việt Tour chịu trách nhiệm: lịch trình lần lượt gồm các điểm: TP. HCM – Frankfurt – Prague – Bratislava – Budapest – Vienna – Mondsee – Munich – MT Titlis – Lucerne – Zurich – Rhine Falls – Titisee – Frankfurt – TP. HCM. Giá tham khảo: 56.868.000đ .

Tour du lịch châu Âu mùa thu do Uniclever Travel tổ chức : transit tại Doha, khám phá Pháp – Thụy Sĩ – Italia. Giá tham khảo: 57.888.000đ .

Tour du lịch châu Âu cao cấp, bay từ Hà Nội của Top Travel: khám phá các điểm du lịch đẹp hút hồn tại Italia – Monaco – Pháp – Tây Ban Nha. Giá tham khảo: 64.400.000đ.

Có rất nhiều chương trình khám phá châu Âu hấp dẫn (Nguồn: facebook.com)

1.4. Du lịch châu Âu 10 ngày 9 đêm đi được những đâu

Khoảng thời gian 10 ngày 9 đêm khá thoải mái để bạn đi du lịch tới nhiều quốc gia khác nhau tại châu Âu. Theo đó, các chương trình tour có thể đi được rất nhiều nước. Tuy nhiên theo kinh nghiệm đi tour châu Âu 10 ngày 9 đêm của nhiều du khách, tập trung vào các điểm đến hấp dẫn sẽ cho trải nghiệm thú vị hơn so với việc lướt qua nhiều nơi. Tùy vào kế hoạch và lịch trình cụ thể mà đơn vị lữ hành sẽ tập trung khai thác các điểm du lịch hấp dẫn tại một số quốc gia khác nhau. Trong đó phổ biến nhất là Pháp, Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Ý, Nga, Tây Ban Nha, Đức.

1.5. Du lịch châu Âu 10 ngày 9 đêm đi như thế nào cho vui

Để có trải nghiệm trọn vẹn khi đi du lịch châu Âu, bên cạnh việc chuẩn bị kỹ lưỡng các thủ tục đáp ứng điều kiện xuất nhập cảnh, bạn cần lưu ý thật kỹ trước khi chọn tour. Tốt nhất hãy đọc kỹ từng chương trình mà đơn vị lữ hành đưa ra, từ đó chọn ra tour có lịch trình đi qua các địa điểm mà mình muốn đi nhất. Bên cạnh đó, bạn cần tham khảo thêm những kinh nghiệm chuẩn bị đồ đạc trước khi đi châu Âu và linh hoạt ứng dụng cho chuyến đi thuận lợi, an toàn.

Tham khảo kỹ lưỡng lịch trình trước khi chọn mua (Nguồn: premiertoursglobal.com)

2. Tổng chi phí tour châu Âu 10 ngày 9 đêm

Bên cạnh khoản mua tour, bạn nên chuẩn bị thêm ngân sách để chi tiêu, mua sắm và sử dụng thêm các dịch vụ, tiện ích yêu thích trong quá trình đi du lịch. Tùy vào nhu cầu và từng tình huống cụ thể mà khoản phí này sẽ khác nhau. Trong đó, ít nhất nên chuẩn bị khoảng 10 triệu đồng. Để tiết kiệm hơn, bạn có thể mua voucher tour du lịch nước ngoài ưu đãi tại Saigon-Gpdaily.com và săn những lịch trình hấp dẫn đang được khuyến mãi khủng tại đây.

Hy vọng những kinh nghiệm đi tour châu Âu 10 ngày 9 đêm mà Blog Saigon-Gpdaily chia sẻ sẽ hữu ích cho dự định vi vu sắp tới của bạn. Đừng quên chia sẻ cho những người bạn đồng hành để cùng nhau trải nghiệm một chuyến đi trọn vẹn, vui vẻ nhé.