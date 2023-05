Kinh nghiệm du lịch California: Lịch trình, Chi phí, Checkin mua sắm

Villas at Pelican Hill: Khách sạn này nằm tại địa chỉ số 22601, đường Pelican Hill Road South, Newport Beach, CA 92657. Điểm nổi bật của khách sạn Villas at Pelican Hill là những căn phòng được thiết kế theo phong cách độc đáo và nhìn thẳng ra bãi biển xanh ngắt. Du khách khi nghỉ dưỡng tại nơi đây sẽ được sử dụng miễn phí phòng xông hơi và dịch vụ spa. Ngoài ra, Villas at Pelican Hill còn được đánh giá là một trong địa điểm có vị trí thuận lợi cho khách du lịch do nằm gần sân bay Quốc tế Los Angeles và trung tâm mua sắm Fashion Island.