Kinh nghiệm du lịch Cần Giờ 1 ngày: Lịch trình, Chi phí, Chỗ chơi

2.6. Đảo Thạnh An



Giữa cái nắng nóng của mùa hè trong lòng thành phố, người ta “thèm” lắm một nơi gần với biển để được hít thở trong lành. Nếu không có thời gian đi xa, tại sao bạn không chọn du lịch Cần Giờ 1 ngày để “đối gió”.



1. Có nên du lịch Cần Giờ 1 ngày

Cần Giờ chỉ nằm cách TP.HCM tầm 60km nên thường được chọn làm nơi du lịch gần Sài Gòn của nhiều người vào ngày cuối tuần. Sỡ dĩ Cần Giờ “níu chân” khách tham quan nhiều như vậy là vì nơi đây vừa có rừng vừa có biển, sẽ giúp chúng ta hòa mình vào thiên nhiên mây trời, xóa đi hết mệt mỏi của những tuần làm việc căng thẳng.

Du lịch Cần Giờ 1 ngày thực sự là trải nghiệm vô cùng thú vị cho bạn và “cạ cứng” của mình vào ngày cuối tuần mà không lo mệt mỏi hay mất sức. Bởi Cần Giờ có vị trí khá gần, thuận lợi cho việc di chuyển cũng như đi về trong ngày. Bạn sẽ không thể chối từ một “thiên đường” mà ở đó vừa được tham quan, chơi đùa thỏa thích lại vừa được thưởng thức những món hải sản tươi “roi rói” hấp dẫn khó tả.

Biển Cần Giờ mát mẻ thoáng đãng (Nguồn:media.dulich24.com.vn)

2. Tọa độ du lịch ở Cần Giờ 1 ngày hot nhất hiện nay

Theo kinh nghiệm du lịch khám phá Cần Giờ để có những trải nghiệm thú vị và trọn vẹn tại Cần Giờ, những địa điểm dưới đây hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một chuyến đi khó quên chỉ trong vòng 1 ngày.

2.1. Khu du lịch ngập mặn Vàm Sát

Khu du lịch rừng ngập mặn Vàm Sát sẽ là địa điểm bạn dừng chân đầu tiên trong chuyến hành trình tham quan Cần Giờ của mình. Đây là khu bảo tồn và dự trữ sinh quyển lớn nhất Việt Nam. Đến đây, bạn sẽ được hòa mình vào thiên nhiên bao la rộng lớn nhưng không kém phần xanh mát, yên bình, khác hẳn với những bận bịu xô bồ chốn thị thành khói bụi. Giá vé tham quan khu du lịch là 35.000đ/người và miễn phí đối với trẻ em 6 tuổi.

Du lịch sinh thái Cần Giờ lý tưởng cho du khách tham quan trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian ngắn (Nguồn: culturemagazin.com)

2.2. Đảo Khỉ

Nếu đến Cần Giờ mà không ghé tham quan đảo Khỉ thì quả thực là một thiếu sót lớn. Đây là một địa điểm thú vị thu hút rất nhiều du khách. Đảo có sự hiện diện của khoảng 1000 chú khỉ lớn nhỏ tinh nghịch mập mạp và vô cùng đáng yêu. Giá vé để tham quan đảo khỉ dao động từ 30.000đ – 35.000đ tùy vào các ngày trong tuần. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý giữ gìn tư trang của mình cẩn thận để tránh bị những chú khỉ giật mất đồ nhé!

2.3. Bãi biển 30/4

Nếu muốn thử một lần trải qua cảm giác ngắm bình minh hay hoàng hôn trên một bãi biển, bạn có thể di chuyển đến bãi biển 30/4 cách trung tâm Sài Gòn khoảng 50km. Có nhiều người khá ngạc nhiên và hơi “hoang mang” khi lần đầu nhìn thấy bãi biển vì cát ở đây có màu đen. Tuy nhiên đừng quá lo lắng nhé, bãi biển vẫn rất sạch sẽ. Cát màu đen chỉ là do đặc tính địa lý của nơi đây mà thôi.

Dừng chân tại bãi biển để ngắm bình minh (Nguồn: travelgear.vn)

2.4. Chợ hải sản Hàng Dương

Đây được xem là “thiên đường” hải sản tươi sống lớn bậc nhất ở Sài Gòn. Nếu muốn được thưởng thức hải sản tươi ngon hoặc mua về nhà tặng người thân thì đây sẽ là một địa điểm mà du khách không thể bỏ qua. Chỉ cần bước vào “thiên đường” này bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp với hàng trăm loại hải sản bày ra trước mắt. Ngoài ra, để được thưởng thức hải sản tươi sống ngay tại đây, bạn có thể nhờ người bán chế biến sau đó đem ra biển cùng bạn bè thưởng thức.

2.5. Khu du lịch sinh thái biển Phương Nam (hòn ngọc Phương Nam)

Nếu muốn trải nghiệm một cảm giác nghỉ dưỡng tiện nghi, thoải mái thì khu du lịch sinh thái biển Phương Nam chính là điểm đến thú vị dành cho bạn. Nằm ở địa chỉ 1227/65 đường Duyên Hải, Đồng Tranh, Long Hòa, Cần Giờ, nơi đây có khuôn viên thoáng đãng với hồ bơi rộng rãi và 70 phòng nghỉ khác nhau phục vụ cho du khách. Giá vé thường ngày chỉ có khoảng 50.000đ/người vào 75.000đ/người đối với ngày cuối tuần.

2.6. Đảo Thạnh An

Bạn có phải là tín đồ ưa “sống ảo” chuyên săn lùng những tấm hình cảnh vật đẹp và độc đáo. Nếu là vậy thì đảo Thạnh An chính là “xứ sở” dành cho bạn đấy! Đảo cách Sài Gòn khoảng 70km và nổi tiếng bởi vẻ đẹp nên thơ của những bờ kè ghềnh đá. Để đến được đảo Thạnh An, bạn có thể đi theo hướng từ Huỳnh Tấn Phát, qua phà Bình Khánh rồi sau đó đến bến tàu Cần Thạnh và mua vé ra đảo. Mỗi người chỉ tốn 10.000đ tiền vé là có thể được tham quan đảo thỏa thích.

Đảo Thạnh An ở Cần Giờ (Nguồn: vietnamembassy-arabsaudi.org)

2.7. Lăng cá Ông

Lăng cá Ông cũng là địa điểm nằm trong lịch trình đi Cần Giờ 1 ngày được được nhiều người ghé qua tại Cần Thạnh. Hiện nay tại đây vẫn còn lưu giữ bộ xương cá voi dài đến 12m và lập đền thờ cúng với mong ước mưa thuận gió hòa.

2.8. Thị trấn Cần Thạnh

Thị trấn Cần Thạnh cách không xa trung tâm thành phố là bao. Tuy nhiên, điều đáng nói là chỉ cần đặt chân đến đây, bạn sẽ có một cảm giác vô cùng khác biệt. Bởi không khí rất trong lành và thiên nhiên hiền hòa tươi đẹp.

2.9. Đảo Thiềng Liềng

Tuy cũng là một xã đảo huyện Cần Giờ, tuy nhiên đảo Thiềng Liềng thường chỉ có những dân du lịch “sành sỏi” mới biết được. Tuy không có bất kỳ dịch vụ du lịch nào, nhưng đảo lại thu hút khách tham quan bởi những ruộng muối bát ngát trải dài.

Du lịch Cần Giờ tham quan cảnh sắc thiên nhiên xanh ngát (Nguồn: datviettour.com.vn)

3. Kinh nghiệm đi Cần Giờ 1 ngày chi tiết nhất

3.1. Hướng dẫn đường đi

Nếu xuất phát bằng ô tô hoặc xe máy, bạn có thể xuất phát từ cầu Bình Khánh (TPHCM) và đi theo lộ trình trên bản đồ để đến Vàm Sát và đảo Khỉ. Sau đó tiếp tục đi thêm một đoạn, để ý bên tay phải để rẽ vào đường Duyên Hải và đi thẳng vào khu hòn ngọc Phương Nam. Sau đó lại tiếp tục đi đến vòng xoay có 4 ngã, nếu đi thẳng sẽ đến Cần Thạnh, rẽ phải đến chợ 30/4 và rẽ trái là khu dân cư mới Cần Giờ.

Nếu di chuyển bằng xe bus, bạn bắt tuyến số 20 đi nhà bè và xuống trạm Bình Khánh. Sau đó qua phà và bắt tiếp chuyến số 90 để tới Cần Giờ.

3.2. Phương tiện di chuyển

Vì Cần Giờ cách Sài Gòn không bao xa nên có khá nhiều du khách chọn cách di chuyển bằng xe máy hoặc xe ô tô. Tuy nhiên để đến được những đảo nhỏ cũng cần có sự trợ giúp của những phương tiện đường thủy như thuyền hay phà. Hoặc bạn có thể trải nghiệm du lịch Cần Giờ bằng cano mới lạ với nhiều hoạt động lý thú.

3.3. Nên đi Cần Giờ khi nào?

Do Cần Giờ cũng là một nơi có biển, nên nếu muốn tham quan địa điểm này, bạn chỉ cần tránh những mùa mưa bão để đảm bảo an toàn cho mình và bạn bè người thân. Ngoài ra, cũng không nên đi vào những ngày lễ lớn vì sẽ rất đông đúc gây chen lấn và giảm đi những trải nghiệm tốt đẹp tại Cần Giờ.

3.4. Kinh nghiệm ăn uống khi du lịch Cần Giờ

Đương nhiên không cần phải nói thì bạn cũng sẽ biết đến Cần Giờ nên ăn gì đúng không nào. Đó chính là các món hải sản tươi ngon, cua ghẹ, dừa nước, bánh căn, khô cá…

Mức giá ăn uống và hải sản tươi ở đây so với mặt bằng chung sẽ rẻ hơn Sài Gòn. Tôm sắt dao động từ 110.000/kg, ghẹ là 320.000đ/kg, cua 230.000đ/kg và mực là 160.000đ – 230.000đ/kg. Những địa điểm ăn uống Cần Giờ mà bạn có thể ghé thăm chính là chợ Cần Giờ, khu vực bãi biển 30-4, chợ Hàng Dương.

Đến Cần Giờ bạn sẽ tha hồ thưởng thức những món ngon từ hải sản tươi rói (Nguồn: thuduc.online)

3.5. Chọn nơi nghỉ ngơi ở Cần Giờ

Do Cần Giờ có vị trí khá gần trung tâm thành phố nên nhiều nhóm du khách thường chọn lịch trình đi và về luôn trong ngày. Tuy nhiên, để có những trải nghiệm thú vị cho mình, bạn có thể chọn cắm trại ngay trên bờ biển vào buổi tối. Hoặc nếu muốn nghỉ ngơi, bạn có thể dừng chân tại một số nhà nghỉ hay khách sạn như Cần Giờ Resort, Hòn Ngọc Phương Nam Resort, nhà nghỉ Thái Dương. Vì đây đều là địa chỉ có mức giá hợp lý và phòng ốc sạch sẽ khang trang.

3.6. Những lưu ý cần nhớ khi đến Cần Giờ

Kinh nghiệm đi Cần Giờ mà bất cứ ai cũng đều phải “bỏ túi” đó chính là tuân thủ giao thông để không bị các chú công an thổi phạt. Bên cạnh đó, nếu bạn muốn đi đò ra đảo Thạnh An thì nên đi sớm. Và hơn hết là nên mang theo một số vật dụng cần thiết: kem chống nắng, thuốc chống say tàu xe, tiêu hóa để luôn có dùng khi cần.

4. Chi phí du lịch Cần Giờ 1 ngày hết bao nhiêu?

Có thể thấy rằng, du lịch Cần Giờ thực là một lựa chọn tiết kiệm cũng như thuận lợi đối với những người không có thời gian. Chỉ cần với khoảng 1.000.000/người, bạn hoàn toàn có thể tham quan hết tất cả những địa điểm tại Cần Giờ cũng như thưởng thức “no nê” hải sản tươi sống ngay tại đây. Tuy nhiên, nếu bạn không có thời gian lên lịch trình cũng như muốn tiết kiệm tối đa chi phí thì việc chọn mua tour tham quan Cần Giờ giá rẻ trên Saigon-Gpdaily.com là một quyết định sáng suốt nhất. Các tour du lịch tại đây được thiết kế đa dạng các gói hấp dẫn, lịch trình hợp lý, ngắn ngày, dài ngày linh động. Đặc biệt là Saigon-Gpdaily thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến mãi cực hấp dẫn về giá nên bạn sẽ dễ dàng chọn mua được tour giá rẻ mà chất lượng điểm đến khỏi chê đấy!

Du lịch Cần Giờ trong thời gian 1 ngày cho bạn những trải nghiệm mới lạ (Nguồn: dulich24.com.vn)

Hãy để một chuyến đi du lịch Cần Giờ 1 ngày “thổi bay” những mệt nhoài muộn phiền của tuần làm việc căng thẳng. Còn chần chừ gì mà không chọn ngay tour du lịch yêu thích khám phá những địa điểm gần Sài Gòn ngay hôm nay!