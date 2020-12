Kinh nghiệm du lịch Điện Biên mùa hoa ban: Lịch trình, Điểm checkin

Điện Biên trời trong mây trắng, khí hậu mát mẻ, là điểm đến vô cùng lý tưởng cho những ai muốn hòa mình với thiên nhiên. Bài viết này Blog Saigon-Gpdaily sẽ chia sẻ tất cả kinh nghiệm du lịch Điện Biên mùa hoa ban chi tiết từ cách đi, cách chơi, đến nơi cả nơi ăn uống nghỉ nghỉ thật chi tiết.



1. Kinh nghiệm du lịch Điện Biên mùa hoa ban nở rộ

1.1. Mùa hoa ban ở Điện Biên vào tháng mấy

Sắc trắng tinh khôi cùng mùi thơm phảng phất, hoa ban rừng núi đã tô điểm bản làng trở nên mơ mộng lạ thường. Mùa hoa ban nở vào tháng mấy? Thường thì sẽ kéo dài từ tháng 2 đến tháng 3 dương lịch. Đặc biệt, khoảng thời gian từ 15 đến 17 tháng 3 là khoảng thời gian hoa ban nở đẹp nhất, cũng là mùa thu hút khách du lịch lịch đến với Điện Biên nhiều nhất. Nếu bạn đã trót thương nhớ nét đẹp của hoa ban thì nhất định phải xách ba lô lên tìm đến miền Tây Bắc tổ quốc sơn cước sống động và đừng quên du lịch Điện Biên mùa hoa ban nhé.

Mùa hoa ban nở vào tháng 2 đến tháng 3 (Nguồn: baodulich.net.vn)

1.2. Đường đi và phương tiện di chuyển đến Điện Biên

Điện Biên cách trung tâm Thành phố Hà Nội ước chừng 500km. Có rất nhiều cách để bạn có để di chuyển đến Điện Biên, tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là di chuyển bằng mô tô, ô tô và máy bay.

Di chuyển đến Điện Biên bằng mô tô: Ưu điểm khi di chuyển bằng mô tô đó là bạn có thể lựa chọn cung đường dừng lại và check in sống ảo ở bất kỳ địa danh nào. Cung đường lý tưởng mà các phượt thủ hay lựa chọn như sau: Hà Nội, Mai Châu, Sơn La, đèo Pha Đin, Tuần Giáo, rẽ trái chạy theo QL279 đến Điện Biên, chạy theo QL12 đến Lai Châu, đi tiếp QL4D qua Sín Chải, Sìn Hồ, Tam Đường và cuối cùng là đi QL32 qua Thanh Sơn Thu Cúc để về địa phận Hà Nội.

Di chuyển đến Điện Biên bằng ô tô (xe khách): Thông thường, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Điện Biên sẽ mất khoảng từ 12-13 tiếng. Một số nhà xe uy tín, chất lượng bạn có thể tham khảo như Hà Tiến, Hải Vân, Khánh Lệ… Giá vé một chiều rơi vào khoảng 300.000–350.000đ, thời gian xe chạy hàng ngày là từ 16h30-21h.

Di chuyển đến Điện Biên bằng máy bay: Nếu muốn tiết kiệm thời gian, bạn có thể lựa chọn phương tiện di chuyển là máy bay. Hiện nay, Vietnam Airline là hãng hàng không duy nhất mà bạn có thể lựa chọn. Giá vé khứ hồi rơi vào khoảng 2.800.000đ, tùy thuộc vào thời điểm đặt vé. Tuy nhiên, vào mùa hoa ban vé máy bay thường khá đắt và thường xuyên cháy vé, do vậy bạn nên chủ động đặt vé trước.

Ngắm hoa ban nở (Nguồn: kenhthoitiet.vn)

1.3. Du lịch Điện Biên mùa hoa ban nở có gì chơi

1.3.1. Ngắm hoa ban nở

Sắc ban trắng tinh khôi, hồng duyên dáng đã được ví như linh hồn của núi rừng Tây Bắc khiến lòng người xốn xang.

1.3.2. Tham quan chiến trường Điện Biên và cụm di tích lịch sử

Khi du lịch Điện Biên mùa hoa ban nở, bạn cũng không nên bỏ lỡ các địa danh tham quan chiến trường Điện Biên và cụm di tích gắn liền với lịch sử hào hùng của Việt Nam như đồi A1, đồi C1, đồi C2, đồi D3, đồi Độc Lập, hầm tướng De Castries, cứ điểm Hồng Cúm, nghĩa trang nghĩa trang liệt sĩ, sân bay Mường Thanh,…

1.3.3. Suối khoáng nóng Uva

Suối khoáng nóng Uva là khu nghỉ dưỡng thư giãn lý tưởng sau chặng hành trình dài hơn 500km mà bạn nhất định phải đến khi đến với Điện Biên. Uva có tổng diện tích trên khoảng 73.000m2, dòng suối khoáng tự nhiên với nhiệt độ ổn định dao động từ 76-84 độ C. Dòng suối được bao bọc xung quanh là núi non trùng điệp, do vậy khi đến với suối khoáng nóng Uva bạn không chỉ được thả mình thư giãn trong làn suối khoáng ấm nóng mà bạn còn được mãn nhãn với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng nơi đây.

1.3.4. Tham quan bản làng văn hóa

Khi đến tham quan bản làng văn hóa dân tộc Thái, bạn sẽ có cơ hội được tìm hiểu kỹ hơn về phong tục tập quán của người Thái đang sinh sống và sinh hoạt trên mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ. Đó là trang phục, là nhà sàn, là nét ẩm thực và các nghi thức lễ hội.

1.3.5. Phượt đèo Pha Đin

Pha Đin theo tiếng người Thái nó có nghĩa là nơi giao thoa giữa đất và trời. Trong thời kỳ kháng chiến hào hùng của dân tộc ta, đèo Pha Đin là tuyến giao thông trọng điểm, vận chuyển lương thực, vũ khí đạn dược cho chiến tuyến. Phượt đèo Pha Đin bạn không chỉ được trải nghiệm những cung đường uốn lượn tái mặt mà bạn sẽ còn được ngắm nhìn biển mây trắng xóa cùng rừng hoa dã quỳ, đẹp khó thốt lên lời.

Đèo Pha Đin (Nguồn: baodulich.net.vn)

1.3.6. Tham quan tháp Mường Luân

Tháp Mường Luân nằm ở ngay dưới chân núi Hua Ta, có kiến trúc hình vuông bốn cạnh, nhỏ dần khi lên trên.

1.3.7. Ngã ba biên giới A Pa Chải

Ngã ba biên giới A Pa Chải nằm tại cực tây A Pa Chải (là một trong 4 cực lãnh thổ của Việt Nam) là điểm đến được đánh giá là khó chinh phục nhất. Tại đây, cột mốc biên giới lãnh thổ được xây hoàn toàn từ đá hoa kim cương vát chéo thành 3 hướng, mỗi hướng hướng về lãnh thổ một nước và được khắc bằng chính ngôn ngữ của nước đó, 3 nước đó là Lào, Việt Nam, Trung Quốc.

Ngã ba biên giới A Pa Chải (Nguồn: static2.yan.vn)

1.3.8. Tham gia chợ phiên vùng cao Điện Biên

Tham gia chợ phiên Tủa Chùa là một hoạt động bạn tuyệt đối không được bỏ qua khi đến với vùng cao Điện Biên. Không giống các chợ phiên dưới xuôi, tại chợ phiên vùng cao Tủa Chùa du khách sẽ không phải bắt gặp cảnh mời chèo, kỳ kèo mà chỉ thấy hình ảnh người mua người bán tấp nập với những gương mặt thật thà và chất phác. Tại đây, không chỉ có hoạt động mua bán mà chợ phiên Tủa Chùa còn là nơi các đôi trai gái thổi khèn, thổi sáo, tỏ tình, làm quen và kết duyên.

1.4. Đặc sản ở Điện Biên

Nộm hoa ban Điện Biên

Đây là một món ăn truyền thống của người dân tộc Thái và rất nổi tiếng tại Điện Biên. Để làm được món nộm hoa ban ngon, yêu cầu hoa ban phải là hoa tươi, mới hái và đặc biệt phải được hái ở trên núi cao Tây Bắc. Hoa ban sau khi đem trần qua nước sôi thì đem trộn chung với ớt, tiêu, vỏ dổi, mắc khén cùng một ít cá nướng xé nhỏ. Khi ăn, nộm hoa ban có hương vị rất riêng, ngọt thơm của hoa ban lại thoảng vị cay nồng của gia vị.

Nộm hoa ban Điện Biên mang hương vị núi rừng Tây Bắc (Nguồn: mocchautourism.com)

Xôi nếp nương Điện Biên

Nếp nương là một loại lúa được trồng phổ biến ở các vùng núi cao Tây Bắc, nhưng để nói về độ ngon độ dẻo thì chắc chắn phải nhắc đến nếp nương Điện Biên. Nếp nương Điện Biên có hạt căng tròn to đều, khi nấu xôi thì có mùi thơm, ăn vào xôi có độ dẻo độ mềm, ăn một lần mà nhớ mãi.

Lam nhọ

Khách du lịch nếu ai đã từng đến du dịch Điện Biên một lần, chắc hẳn ai cũng biết món ăn đặc sản lam nhọ. Lam nhọ là một món nướng nổi tiếng của dân tộc Thái, “lam nhọ” có nghĩa là nướng nhừ. Thịt cá, thịt gà, thịt trâu, thịt bò,… sau khi được nướng chín đem tẩm ướp gia vị. Thịt thái miếng, dùng xiên hoặc kẹp tre nướng trên than hồng hoặc vùi trong tro nóng. Thịt khi nướng xong có mùi thơm rất đặc biệt, ăn không bị ngán.

Pa pỉnh Tộp

Thực chất là cá nướng, tuy nhiên cá nướng Điện Biên sẽ có mùi thơm và lạ miệng hơn rất nhiều so với cá nướng miền xuôi. Đối với món Pa pỉnh Tộp, người ta chọn những con cá to, nhiều thịt độ một cân đến cân rưỡi. Đặc biệt, món cá nướng Điện Biên này hoàn toàn không sử dụng riềng, mẻ hoặc nghệ để ướp, vì theo họ những gia vị này sẽ át đi vị thơm nguyên bản của cá. Thay vào đó, họ sử dụng mắc khén, ớt tơi, hành tỏi cùng một ít rau mùi, tất cả trộn đều rồi nhồi vào bụng cá. Còn gì tuyệt vời hơn khi du lịch Điện Biên mùa hoa ban thưởng thức món ngon này.

Pa pỉnh Tộp (Nguồn: baomoi.zadn.vn)

Thịt xông khói

Lạ miệng của mắc khén, cay nồng của ớt, thơm ngậy của cá hòa quyện với rau mùi thơm thơm,… tạo nên món nướng thơm ngon khó quên.

Măng đắng

Măng đắng là món ăn không thể trong mỗi mâm cơm truyền thống của người dân Điện Biên. Khác với măng tươi khác, măng đắng Điện Biên có một vị đắng đặc sản, vị đắng khó quên.

Với măng đắng, bạn có thể chế biến rất nhiều món như măng xào, măng nướng, măng hầm xương,… Hoặc đơn giản hơn là nước chấm măng đắng chấm chéo, tuy đơn giản nhưng khiến người ăn người nhớ.

Bắp cải cuốn nhót xanh

Hãy hỏi anh bạn của bạn, người đã lên Tây Bắc, đã một lần thưởng thức món bắp cải cuốn nhót xanh, chắc chắn họ sẽ miêu ta không sót một chi tiết về hương vị của món ăn này. Bắp cải cuốn nhót xanh là có nguyên liệu chính là bắp cải cuốn cùng nhót xanh, rau mùi thơm và ăn cùng với chẳm chéo. Sự kết hợp giữa vị chát, vị cay và chua tạo nên một hương vị rất đáng thử. Tuy nhiên, chỉ khi đến vào đúng mùa nhót khai hoa nhú quả, bạn mới có thể thưởng thức món ăn này.

Bắp cải cuốn nhót xanh (Nguồn: photo-3-baomoi.zadn.vn)

Bánh dày Điện Biên

Bánh dày Điện Biên là một loại bánh truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ tết của dân tộc Mông. Bánh dày Điện Biên có hương vị thuần khiết rất thơm. Công đoạn chọn gạo và xay bột được người Mông làm rất chi tiết và tỉ mỉ, do vậy, bánh để được rất lâu. Vào mùa trở lạnh, người Mông thường mang bánh giò nướng nóng trên than hồng, chấm mật ong, hoặc kẹp cùng với giò chả, ăn khi mềm rất ngon và thơm.

Rượu sâu chít Điện Biên

Sâu chít là một loại sâu sống ở thân cây chít. Theo người dân ở dây cho biết, dấu hiệu để nhận biết cây có sâu chít đó là những cây có dấu hiệu bệnh, không ra hoa. Sâu chít tươi mới thu hoạch có màu trắng đục, thân căng. Không chỉ là món ăn đặc sản ưa thích của người dân H’mông, Dao đỏ, Thái mà rượu sâu chít còn là một loại rượu thuốc quý hiếm, có tác dụng cải thiện sinh lực phái mạnh, giúp da phụ nữ trở nên căng khỏe, sáng bóng,…

1.5. Nhà hàng ở Điện Biên

Dưới đây là danh sách những nhà hàng ở Điện Biên món ăn ngon, giá cả hợp lý, thái độ phục vụ chu đáo, tận tình mà chúng tôi đã tổng hợp được, mời bạn tham khảo qua:

Chuyên về các món ăn đặc sản: Quán Cá Hồi hoặc Quán đặc sản Cá Hồi ngay gần sân bay Điện Biên.

Nhà hàng Điện Biên Phủ:

Địa chỉ: 279A/7/5, Mường Thanh, Tp Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ.

Điện thoại: 0230 3825103

Tiệm ăn Liên Tươi:

Địa chỉ: 27, Phố 8, Mường Thanh, Tp Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ.

Điện thoại: 0230 3824919

Nhà hàng Hương vị rừng biển:

Địa chỉ: 285, phố 4, Him Lam, Tp Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ.

Điện thoại: 0230 3811199

Quán ăn Gà đồi lợn bản:

Địa chỉ: Gần sân bay Điện Biên:

Quán dê Minh Bục:

Địa chỉ: Gần sân vận động thành phố Điện Biên.

Lẩu mắm:

Địa chỉ: Gần nghĩa trang A1.

Quán Mai Giảng:

Địa chỉ: Gần quảng trường thành phố.

Các quán bánh: Quán bán bánh xèo, bánh gối ngã 3 đường mới, bánh Pháp – Thanh Bình (siêu rẻ, siêu ngon lai còn được free trà xanh).

Quán ốc Cây bàng trên đường THPT thành phố (có món ốc xào dừa ngon tuyệt đỉnh).

Quán chè cóc ở chợ trung tâm 1 (cứ đi thẳng hàng bán lên là thấy nhé).

Bánh cuốn, bún chả gần chân cầu Trắng.

Xôi đối diện UBND (chỉ bán từ 5-7 giờ sáng).

Bánh mỳ pate ngã tư Mường Thanh cũ đi vào 15m.

1.6. Khách sạn ở Điện Biên

Theo kinh nghiệm của mình, du lịch Điện Biên mùa hoa ban là mùa lễ hội cao điểm, tình trạng “cháy phòng” là thường xuyên, do vậy bạn nên gọi điện đặt phòng trước hoặc booking phòng khách sạn online tiện lợi, được phòng như ý, giá phải chăng tại các trang booking uy tín để tránh tình trạng bị ép giá hoặc hết phòng nhé.

Khách sạn Ruby

Địa chỉ: 43 Nguyễn Chí Thanh, Mường Thanh, Tp Điện Biên Phủ, Điện Biên

Điện thoại: 0215 3835 568

Homestay Muong Thanh

Địa chỉ: Hoàng Công Chất, Mường Thanh, Tp Điện Biên Phủ, Điện Biên

Điện thoại: 098 675 68 99

Pha Din Hotel

Địa chỉ: Số 63, Tổ 3, Thanh Bình, Tp Điện Biên Phủ, Điện Biên

Điện thoại: 0215 6558 888

Hong Ky Boutique Hotel

Địa chỉ: 60 Hoàng Công Chất, Mường Thanh, Tp Điện Biên Phủ, Điện Biên

Điện thoại: 091 225 91 79

Nhà nghỉ Thu Phương

Địa chỉ: Số 126 phố 21 phường Mường Thanh, Tp Điện Biên Phủ, Điện Biên

Điện thoại: 0914 889716

Nhà nghỉ Thu Hồng

Địa chỉ: Tổ 7 phường Noong Bua, Tp Điện Biên Phủ, Điện Biên

Điện thoại: 0215 2211308

Khách sạn Cảng hàng không Điện Biên

Địa chỉ: Phố 9, phường Thanh Bình, Tp Điện Biên Phủ, Điện Biên

Điện thoại: 0215 3825052

Khách sạn Mường Phăng

Địa chỉ: Số 266 Tổ 5 Phường Thanh Bình, Tp Điện Biên Phủ, Điện Biên

Điện thoại: 0215 3836 899

2. Chi phí du lịch Điện Biên mùa hoa ban nở

Theo những chia sẻ kinh nghiệm du lịch Điện Biên khám phá nhiều địa điểm view đẹp đặc biệt mùa hoa ban thì chi phí cũng không quá đắt đỏ. Vé xe một chiều rơi vào khoảng 300.000 – 350.000 đ, đối với máy bay giá vé khứ hồi rơi vào khoảng 2.800.000đ.

Chi phí phòng nghỉ sẽ phụ thuộc vào loại phòng bạn chọn, tầm giá rơi và khoảng từ 500.000 – 1.000.000 đồng phòng/đêm. Đối với các phòng nghỉ bình dân hơn thường có giá dao động từ 200.000 – 350.000đồng phòng/đêm. Hoặc nếu bạn đi nhóm đông người thì bạn có thể thuê homestay, chi phí sẽ được chia rẻ hơn rất nhiều.

Taxi ở Điện Biên có giá khá mắc, do vậy bạn nên lựa chọn xe ôm hoặc thuê xe để di chuyển trong thành phố.

Thời gian ngắm hoa ban nở lý tưởng nhất là vào sáng sớm, khi cánh hoa vừa hé nở đón ánh mặt trời lấp ló dưới những rặng cây xanh mát. Đây là khoảng thời gian để ta thư giãn tâm trí, cơ thể sau những ngày bận rộn, tất bật đầy căng thẳng. Chúc bạn có một cuộc hành trình du lịch Điện Biên mùa hoa ban thật thú vị và thoải mái bên người thân và bạn bè.