Kinh nghiệm du lịch Hoa Lư Ninh Bình: Lịch trình, Ăn uống, Vui chơi

Là một địa danh du lịch nổi tiếng của miền Bắc nhưng nhiều người vẫn không biết Hoa Lư Ninh Bình ở đâu hay nơi đây có điểm gì đặc biệt, thú vị? Vì thế, hãy để bài viết dưới đây của Blog Saigon-Gpdaily giúp mọi người giải đáp chi tiết về vấn đề trên nhé!



1. Giới thiệu đôi nét về Cố đô Hoa Lư

Cố đô Hoa Lư không chỉ được biết đến là di tích lịch sử nổi tiếng của Việt Nam – kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền ở nước ta mà còn là danh lam thắng cảnh, sở hữu địa thế rất đẹp non nước hữu tình “sông trong núi, núi trong sông” bao la và ngút ngàn. Phải chăng vì thế, cùng với khu du lịch Tràng An, nơi đây đã vinh dự được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới? Do đó, bên cạnh Tam Cốc – Bích Động, Tràng An hay vườn quốc gia Cúc Phương… thì bạn cũng đừng nên bỏ lỡ cố đô Hoa Lư trong chuyến du lịch Ninh Bình 1 ngày tự túc tiết kiệm nhé!

2. Vị trí Cố đô Hoa Lư ở đâu?

Cố đô Hoa Lư tọa lạc tại địa phận xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nằm cách thủ đô Hà Nội 100km về phía Nam. Bởi vậy, mọi người hoàn toàn có thể lựa chọn đây là điểm du lịch lý tưởng vào dịp cuối tuần để tránh xa nơi phồn hoa đô thị và được nghỉ ngơi thoải mái.

Cố đô Hoa Lư, Gia Viễn, Ninh Bình đẹp nên thơ (Nguồn: hanoiroyalhotel.com.vn)

3. Cách đi đến Cố Đô Hoa Lư như thế nào

Như đã nói, nơi đây cách Hà Nội khoảng chừng 100km nên cực kỳ dễ dàng và thuận tiện cho việc di chuyển.

3.1. Hướng dẫn đường đi Hoa Lư Ninh Bình

Hoa Lư cách trung tâm thành phố Ninh Bình chừng 15km, vì thế bạn phải đi tới Ninh Bình trước rồi thuê xe taxi hoặc xe ôm để đến cố đô. Trong trường hợp, muốn đi tham quan thêm những nơi khác như Tràng An, chùa Bái Đính… thì du khách có thể thuê xe máy tại thành phố Ninh Bình.

3.2. Phương tiện di chuyển

Từ thành phố Hồ Chí Minh, muốn đến Ninh Bình, bạn có thể đặt tour khám phá Ninh Bình: Cố đô Hoa Lư – Tam Cốc hoặc đặt vé máy bay tới sân bay Nội Bài của thủ đô Hà Nội rồi từ đó, mua vé xe tại bến xe Giáp Bát để đến Ninh Bình.

Còn từ thủ đô, nếu có ô tô riêng, du khách nên đi theo cung đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình khoảng 1 tiếng sẽ tới trung tâm thành phố. Nếu lựa chọn phương tiện xe máy để chủ động và thuận tiện hơn thì đi theo đường quốc lộ 1A cũ rồi hướng về Ninh Bình.

Đặc biệt, Ninh Bình cũng nằm trên tuyến đường sắt Bắc-Nam nên dù ở trong Nam hay ngoài Bắc, các bạn đều có thể đến nơi này bằng chuyến tàu Thống Nhất.

Đường đến Hoa Lư cũng đơn giản, dễ dàng (Nguồn: giacmoviet.vn)

4. Kiến trúc Cố đô Hoa Lư Ninh Bình có gì đẹp

Như đã nói, cố đô Hoa Lư là một quần thể kiến trúc lịch sử đặc biệt quan trọng ở Việt Nam. Nó nổi bật với:

4.1. Kiến trúc đền thờ uy nghiêm

Trong khu vực của Hoa Lư Ninh Bình, có khá nhiều ngôi đền sở hữu lối kiến trúc kinh đô xưa “nội công ngoại quốc” vô cùng độc đáo, ấn tượng. Có thể kể đến đó là đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành. Ngoài ra còn có đền vua Lý Thái Tổ, đền thờ công chúa Phất Kim…

4.2. Kiến trúc đình làng cổ kính

Bên cạnh đền thờ thì trong khuôn viên của cố đô Hoa Lư còn có những ngôi đình làng cổ kính, uy nghi như đình Yên Trạch, đình làng Yên Trung, đình Yên Thành…

4.3. Kiến trúc chùa cổ lâu đời

Từ khi dời kinh đô về Đại La, Thăng Long, Hà Nội thì ít ai biết rằng, Hoa Lư đã trở thành một trung tâm Phật giáo phát triển vượt bậc với sự xuất hiện của hệ thống chùa chiền khá lớn, đa phần được xây dựng trong các hang núi đá vôi bao gồm chùa Am Tiên, chùa Cổ Am, chùa Bà Ngô…

4.4. Hệ thống lăng bia

Thực ra ở Hoa Lư, có lăng vua Đinh Bộ Lĩnh và vua Lê được xây dựng vào năm 1840 để ghi nhớ công ơn của các vị vua này. Kèm theo tấm bia cổ Cầu Dền được coi là cửa ngõ của kinh thành Hoa Lư từ thời nhà Đinh.

4.5. Hệ thống phủ miếu

Nằm rải rác trong khuôn viên của Hoa Lư, xuất hiện khá nhiều công trình phủ, miếu của các quan thời Đinh-Lê cũng như của thái tử, công chúa ở 2 triều đại này. Nổi bật nhất là phủ Vườn Thiên, phủ Đông Vương, phủ Thành hoàng, phủ Bến đò…

Hệ thống kiến trúc của cố đô Hoa Lư rất phong phú, đa dạng (Nguồn: ninhbinhlegendhotel.com)

5. Thành Hoa Lư có gì đặc biệt

Không chỉ sở hữu những công trình kiến trúc độc đáo mà cố đô Hoa Lư còn có một số điểm vô cùng đặc biệt đã được nghiên cứu, phát hiện ra nhưng không phải ai cũng biết. Ngoài ra, nơi đây được du khách bình chọn là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng có view ăn ảnh nhất ở Ninh Bình nữa đó.

5.1. Cung điện dưới lòng đất

Tại khu vực đền vua Lê, nhiều nhà khảo cổ đã khai quật và phát hiện ra một phần nền của cung điện vào thế kỷ X. Ở đây, trưng bày nhiều phế tích theo từng giai đoạn lịch sử như Đinh-Lê, Lý và Trần. Trong số hàng trăm hiện vật cổ đã được tìm thấy, có lẽ nổi bật nhất là những viên gạch lát nền có trang trí hình hoa sen tinh xảo…

5.2. Thành thiên tạo – Hoa Lư tứ trấn

Thực ra, Hoa Lư Ninh Bình chính là công trình kiến trúc có sự đan xen hài hòa giữa nhân tạo và thiên tạo, tức là các triều đại vua thời xưa đã tận dụng vị trí đắc địa của những dãy núi con sông làm nên thành quách để xây dựng cung điện. Đến ngày nay, thành thiên tạo chỉ còn là những dấu tích, vách núi tồn tại mãi mãi.

5.3. Đô thị cổ Hoa Lư

Ít ai biết rằng, Hoa Lư còn là đô thị đầu tiên trong lịch sử Việt Nam với sự ra đời, phát triển mạnh mẽ của đồng tiền, tài chính độc lập hay giao thương với người nước ngoài nhưng vẫn mang đậm nét đặc trưng sinh hoạt văn hóa của vùng đồng bằng châu thổ…

5.4. Những lễ hội văn hóa truyền thống

Ở vùng đất cố đô này, có rất nhiều lễ hội truyền thống nổi tiếng vào mùa xuân (tháng 1-3 âm lịch) mà du khách không nên bỏ lỡ như lễ hội chùa Bái Đính, lễ hội Trường Yên…

Hang Múa đẹp mê mẫn giữa cố đô Hoa Lư, Ninh Bình (Nguồn: digitaloceanspaces.com)

6. Ăn gì ở Hoa Lư Ninh Bình

Trong chuyến du lịch, bên cạnh yếu tố chi phí, thời tiết… thì ăn uống làm sao để tìm mua nguồn thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn cũng là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm. Đặc biệt, cũng đừng quên thưởng thức một số đặc sản nổi tiếng của Ninh Bình nếu có cơ hội ghé thăm mảnh đất này bạn nhé!

6.1. Cơm cháy

Cơm cháy là một món đặc sản độc đáo, cực kỳ phổ biến mà không thể không nhắc tới. Món ăn này được chế biến theo cách thủ công, khi ăn sẽ có vị giòn tan, béo ngậy chứ không bị chán ngấy. Đồng thời đây là một trong những món ngon Ninh Bình nổi tiếng ăn là nhớ khi ghé đến chơi.

6.2. Ốc núi

Được ví von như là một loại đặc sản nổi tiếng nhất của mảnh đất cố đô Hoa Lư – ốc núi Ninh Bình cực kỳ hiếm gặp, bởi loài ốc này chỉ sinh sống trong các hang núi đá vôi và rất khó phát hiện ra.

6.3. Thịt dê núi

Du lịch Hoa Lư Ninh Bình mà bỏ qua thịt dê núi thì đúng là một thiếu sót cực kỳ lớn. Bởi dê ở đây được chăn thả trên núi nên sẽ có vị thơm ngon hơn hẳn những nơi khác, vừa mềm vừa dai. Nó có thể được chế biến thành xào, hấp sả hay làm lẩu dê…

Dê núi Ninh Bình (Nguồn: kenhhomestay.com)

7. Kinh nghiệm du lịch Cố đô Hoa Lư Ninh Bình

Để có chuyến du lịch Ninh Bình 1 ngày tự túc từ Hà Nội tiết kiệm, vui vẻ và tuyệt vời nhất thì mọi người đừng nên bỏ qua những kinh nghiệm như dưới đây:

7.1. Thời điểm đi Hoa Lư lúc nào đẹp nhất

Tương tự như nhiều địa điểm khác ở Ninh Bình thì đi mùa nào đẹp nhất, thời gian nào lý tưởng cho chuyến đi là câu hỏi được bạn đọc quan tâm nhất thì mọi người có thể ghé thăm cố đô Hoa Lư vào bất kỳ thời điểm nào trong năm cũng được.

Tuy nhiên, thông thường nhiều người sẽ lựa chọn đến đây vào khoảng thời gian từ tháng 3-5 âm lịch để được thưởng ngoạn bầu không khí dễ chịu đan xen với những lễ hội sôi động, náo nhiệt.

7.2. Lưu trú tại Hoa Lư

Thực ra, nhiều du khách đến với cố đô Hoa Lư chỉ dừng chân trong khoảng thời gian ngắn nên không có đặt hay thuê khách sạn để lưu trú. Nhưng nếu bạn muốn nghỉ qua đêm có thể tham khảo một số khách sạn bình dân ở Ninh Bình như khách sạn Hải Minh, Hoa Hồng, Ngọc San San…

7.3. Những lưu ý khác

Đa số các địa điểm tham quan du lịch ở Hoa Lư đều là chùa chiền cũng như đền thờ, cho nên khi đến đây bạn nên lựa chọn cho mình những bộ trang phục hợp thời trang, kín đáo và thật lịch sự. Cũng không nên nói chuyện quá to, gây ồn ào, mất trật tự nơi công cộng. Đặc biệt nên tuân thủ quy định của ban quản lý di tích như không vứt rác bừa bãi, không vẽ bậy lên tường….

Trải qua biết bao thăng trầm biến đổi của cuộc sống nhưng Hoa Lư Ninh Bình vẫn giữ được vẻ đẹp từ thuở nguyên sơ với những dấu ấn lịch sử không thể phai mờ.