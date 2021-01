Kinh nghiệm du lịch Pattaya Thái Lan: Lịch trình, Chi phí, Vui chơi

Du lịch Pattaya Thái Lan ngày nay trở thành lịch trình khám phá yêu thích của nhiều khách du lịch. Nơi đây có bãi biển đẹp, điểm đến tham quan hấp dẫn cộng với sự sầm uất, náo nhiệt của những trung tâm giải trí, mua sắm. Cùng lên lịch trình cho chuyến đi qua bài viết dưới đây nhé.



1. Kinh nghiệm du lịch Pattaya Thái Lan

1.1. Pattaya Thái Lan ở đâu? Đường đi Pattaya Thái Lan

Pattaya là một thành phố biển xinh đẹp, sẽ mất khoảng cách di chuyển 165km đi từ Bangkok theo hướng Đông Nam. Đây là nơi thu hút khá nhiều các khách du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt là du khách Việt với những tour du lịch Bangkok – Pattaya cực hấp dẫn và được nhiều yêu thích.

Vì sân bay tại Pattaya không có đường bay quốc tế từ Việt Nam, nên để đi tới đây bạn cần bay tới Bangkok. Phương tiện di chuyển tiện lợi nhất từ Bangkok tới Pattaya cho khách du lịch là xe bus và taxi. Ngoài ra, bạn có thể thuê xe tự lái. Tuy nhiên, sẽ hơi bất tiện nếu bạn không có bằng lái quốc tế và không quen lái xe bên trái. Thời gian di chuyển sẽ mất khoảng 1 tiếng 30 phút.

1.2. Các địa điểm ưa thích ở Pattaya Thái Lan

1.2.1. 3 con đường chạy dọc song song với nhau

Ở bãi biển Pattaya, có 3 con đường nối tiếng chạy song song nhau. Mỗi nơi lại có những đặc trưng riêng mà bạn nhất định phải khám phá. Cùng điểm qua những điều đặc biệt tại ba con đường này.

Beach Road: Đây là con đường gần với bãi biển Pattaya nhất. Đi dạo từ đây, bạn có thể ngắm biển cực đẹp và lãng mạn. Có khá nhiều các trung tâm giải trí, mua sắm cũng như hàng quán tập trung ở đây. Con đường này cực sầm uất và náo nhiệt cả ngày và đêm.

Pattaya Second Road: Con đường này chạy song song và ngược chiều với Beach Road. Từ đây bạn cũng có thể ra vào các trung tâm thương mại hay vui chơi ở Beach Road. Bởi các trung tâm thường có 2 cửa thông nhau tại 2 con đường này.

Pattaya Third Road: Đây là con đường xa biển nhất. Trái ngược với hai con đường kia, nơi đây khá vắng vẻ và yên tĩnh. Con đường này chính là địa điểm lý tưởng để thuê khách sạn vì ít người qua lại, không gian yên tĩnh, sạch sẽ. Ngoài ra, Pattaya Third Road được du khách bình chọn là một trong những địa điểm du lịch yên tĩnh có view chất phát ngất ở Thái Lan.

1.2.2. Show diễn Alcazar + Tiffany

Đây là những show diễn đáng xem nhất khi bạn đi du lịch Pattaya Thái Lan. Đây là những show được tuyển chọn diễn viên tài năng và chuyên nghiệp. Nó truyền tải tới người xem những bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất này. Đặc biệt hơn, vũ công đều là những chàng trai chuyển giới. Trong ngoại hình xinh đẹp của một người phụ nữ, họ mang tới những màn trình diễn cực ấn tượng.

Bạn có thể xem hai show này tại đường Pattaya Second Road. Địa điểm hai show này đối diện nhau nên bạn khá dễ dàng để xem cả hai. Mỗi show sẽ có giá vé từ 600-800 bath. Mỗi show kéo dài 1,5 giờ. Sau khi show kết thúc, bạn có thể chụp ảnh cùng diễn viên, với giá 40bath/người. Hiện nay có khá nhiều các tour du lịch Pattaya – Bangkok hấp dẫn kèm hoạt động xem các show diễn mà bạn có thể tham khảo để tối ưu chi phí.

Đến Pattaya bạn không thể bỏ lỡ các show diễn cực sống động tại đây (nguồn: befreetour.com)

1.2.3. Đỉnh núi cao nhất Pattaya

Đây chính là nơi thờ phụng Đô Đốc Hải Quân. Bạn có thể tới đây thắp hương, cầu nguyện và trải nghiệm đốt pháo dài. Từ vị trí nơi đây, bạn có thể ngắm toàn cảnh Pattaya xinh đẹp với bãi biển trong xanh. Hãy lên đây buổi tối để được chiêm ngưỡng khung cảnh lung linh của sao trời và ánh đèn thành phố.

1.2.4. Tượng Phật bằng vàng 999kg trên đỉnh núi Khao Chee Jan

Đây là một trong những địa điểm du lịch Thái Lan view đẹp và mới mà bạn nên ghé qua. Núi Khao Chee Jan hay còn gọi là Chichan là nơi có thu hút nhiều du khách khi tới du lịch Pattaya Thái Lan bởi hình ảnh tưởng phật cực lớn trên một mặt núi, được dát vàng cực tinh xảo. Đây là một trong những địa điểm nổi bật, thể hiện văn hóa tín ngưỡng người dân xứ chùa Vàng. Bạn có thể tới đây cầu bình an, sức khỏe cho người thân, bạn bè.

Núi Khao Chee Jan với bức tượng phật dát vàng nổi tiếng (nguồn: thegioidulich.com.vn)

1.2.5. Tham quan Mini Siam

Nơi đây như một bảo tàng các kiến trúc thu nhỏ độc đáo của Thái Lan. Tới đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ các công trình kiến trúc của đất nước này, cùng với những địa điểm nổi tiếng khác trên thế giới.

1.2.6. Sriracha

Có lẽ những em nhỏ sẽ khá thích nơi này. Ở đây là thủ phủ của xiếc hổ và heo. Bạn sẽ được nhìn những chú hổ và heo cực đáng yêu, cùng sinh sống hòa thuận với nhau. Ở đây, số lượng hổ được nuôi khá nhiều, nhưng không hề hung tợn hay gây nguy hiểm, bởi chúng được uống sữa của heo để lành tính hơn.

1.2.7. Công viên đá thạch ngàn năm

Đây là công viên khá rộng với nhiều góc được thiết kế cực đẹp. Điểm nhấn của nơi này chính là có nhiều các loại thú như hổ, cá sấu, sư tử. Nơi này khá thích hợp với các gia đình có con nhỏ.

1.2.8. Tham quan Nong Nooch Garden

Cách Pattaya khoảng 20km, đây là thiên đường của các loại lan, loại cây nhiệt đới đặc sắc của nhiều quốc gia. Không có cây, đến đây bạn có thể xem xiếc thu hay các buổi diễn múa truyền thống Thái Lan khá thú vị.

1.2.9. UnderWater World

Đây là khu thủy cung, với các loài cá của vùng biển Pattaya. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một lòng đại dương xanh bí ẩn và cực huyền ảo.

1.2.10. Đảo san hô Koh Larn

Cách thành phố chỉ 7km, đây là hòn đảo mà bạn nhất định phải tới khi du lịch Pattaya Thái Lan. Không còn những ồn ào, náo nhiệt, nơi đây khoác lên mình vẻ yên tĩnh, nguyên sơ với những rặng san hô đầy màu sắc. Trải nghiệm lặn ngắm san hô chính là điều bạn nên thử khi tới hòn đảo này.

1.2.11. Phố đi bộ Pattaya

Đây là con phố sầm uất cả đêm lẫn ngày ở Pattaya mà bạn nên khám phá. Đây là một trong những khu ăn chơi Pattaya Thái Lan, nơi đây có cực nhiều các quán bán đồ ăn ngon ở Thái. Bạn nên đến đây vào buổi tối, để nhận được hết sự sôi động nơi đây.

1.2.12. Bãi biển Pattaya

Các tour du lịch Thái Lan cuốn hút tại Saigon-Gpdaily thường chọn đưa du khách tới các bãi biển, một đặc trưng của Thái. Điểm đến chắc chắn được nhiều người quan tâm nhất khi du lịch Pattaya Thái Lan chính là bãi biển tại đây. Đây là một trong những bãi biển đẹp tại Thái. Nước biển luôn trong xanh, tươi mát mặc dù nằm ở trung tâm thành phố.

Bãi biển Pattaya cực đẹp và sôi động được du khách khá yêu thích (nguồn: gotravelia.com)

1.2.13. Nông trại cừu

Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm cực thú vị. Bạn sẽ thấy những chú cừu cực đáng yêu, lông trắng muốt bên cạnh những ngôi nhà của nông trại được thiết kế cực xinh, như trong những bộ phim hoạt hình. Đến đây bạn sẽ được chơi, chụp ảnh với cừu và tìm hiểu quy trình sản xuất lông cừu, chăm sóc cừu.

1.2.14. Vịnh Naklua

Đây là một vịnh gần thành phố, nơi đây không quá tấp nập như bãi biển Pattaya. Đây là nơi phù hợp để nghỉ ngơi, tìm không gian yên tĩnh, lãng mạn để ngắm hoàng hôn và bình minh.

1.2.15. Làng voi Pattaya

Tới đây bạn sẽ được trải nghiệm cưỡi voi thăm thú ngôi làng hay xem xiếc voi. Nơi đây còn là nơi bảo tồn các chú voi hiền lành này, bên cạnh việc là địa điểm du lịch cho du khách.

1.2.16. Bảo tàng tranh nghệ thuật 3D

Những bức tranh 3D ở đây sẽ cho bạn những bức ảnh cực chân thực và sống động. Ở đây có tới 200 bức tranh cho bạn thỏa sức sáng tạo dáng chụp ảnh thú vị. Vé vào bảo tàng khoảng 160.000 đồng.

1.2.17. Biển Jomtien

Một bãi biển khác cũng cực xinh đẹp ở phía nam thành phố đó chính biển Jomtien. Tới đây, bạn không chỉ được tắm biển mà còn có thể tham gia các trò chơi mạo hiểm khác như lướt ván, dù bay, chèo thuyền,…

1.2.18. Chợ nổi Pattaya

Trải nghiệm đi thuyền gỗ và ngắm nhìn mặt hàng thủ công mỹ nghệ, những cây trái tươi ngon được bán trên sông sẽ cho bạn hiểu thêm một phần văn hóa người Thái khi tới du lịch Pattaya Thái Lan.

1.3. Khu vui chơi Pattaya Thái Lan

1.3.1. Central Festival

Đây là khu mua sắm khá rộng với cực nhiều các nhãn hiệu nổi tiếng nằm ngay trên con đường Beach Road. Đây đích thị là một khu trung tâm mua sắm giải trí, với không chỉ các mặt hàng mà còn các rạp chiếu phim, trượt băng và các khu ăn uống.

1.3.2. Royal Garden Plaza

Một khi mua sắm vui chơi giải trí khác với thiết kế cực ấn tượng nằm trên phố South Pattaya mà bạn có thể ghé qua. Ở đây cũng khá giống với các khu trung tâm khác, nhưng bên cạnh đó bạn có thể ghé khu bảo tàng Ripley’s Believe It or Not.

1.3.3. Avenua

Đây cũng là khu mua sắm với cực nhiều các nhãn hiệu nổi tiếng như: Puma, Su Bon Pain, Starbucks, iStudio, iBerry,… Ngoài ra, ở Avenua có cả khu chơi Bowling, phòng Karaoke, rạp chiếu phim.

1.3.4. Trung tâm thương mại Mike

Với 5 tầng bán đủ các loại sản phẩm, đồ ăn, khu vui chơi,… đây là nơi tuyệt vời để bạn mua sắm và giải trí. Ở đây còn có cực nhiều các chương trình khuyến mại, giảm giá trong năm. Bạn có thể tới đây để mua quà cho gia đình, bạn bè.

1.4. Ăn gì ở Pattaya Thái Lan

1.4.1. Tom Yum

Nhất định khi tới du lịch Pattaya Thái Lan bạn phải thử món Tom Yum tuyệt đỉnh tại đây. Món canh với vị chua cay cực đặc trưng của ẩm thực Thái.

1.4.2. Papaya Pattaya Crab Salad

Đây là một loại gỏi với nguyên liệu đu đủ, các loại hải sản và cực nhiều các loại gia vị. Tất cả được hòa quyện lại tạo nên một món ăn cực nhiều hương vị chua, cay, mặn, ngọt. Bạn có thể thưởng thức gỏi đu đủ này và Tom Yum tại các quán dọc con đường South Pattaya. Đồng thời đây là một trong những món ăn ngon mà bạn không thể bỏ qua khi đến Thái.

Món gỏi với sự hòa quyện của những gia vị đặc trưng Thái cực thơm ngon (nguồn: nongployeiei.files.wordpress.com)

1.4.3. Hải sản

Nếu bạn muốn thưởng thức các món hải sản tươi ngon vùng biển Pattaya, hãy ghé qua khu Walking Street (Soi 13-16 South Pattaya). Hải sản ở đây bán theo set (từ 1000-15000 Bath), hoặc bạn có thể lựa chọn ăn buffet nướng trên bãi biển khá thú vị.

1.5. Thuê xe máy ở Pattaya

Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí đi lại và để khám phá được nhiều nơi hơn, thuê xe máy là một lựa chọn di chuyển khá phù hợp. Giá thuê xe ở đây sẽ khoảng 150 Bath/ngày. Bạn nên thuê ở các khách sạn hoặc nơi mình ở để giá được rẻ hơn. Khi lái bạn nhớ chú ý lái xe bên trái, mang theo đầy đủ giấy tờ và đội mũ bảo hiểm nhé. Nếu bạn muốn tiện lợi hơn trong việc di chuyển, có thể tham khảo các tour du lịch Thái Lan tiện lợi, chất lượng đến từ các nhà lữ hành uy tín để được hỗ trợ ăn ở, đi lại.

1.6. Mua gì ở Pattaya Thái Lan

1.6.1. Các sản phẩm thời trang

Bạn sẽ dễ dàng mua các sản phẩm quần áo, phụ kiện từ nhiều hãng lớn với các khuyến mại hàng năm tại các trung tâm thương mại trên Beach Road. Ở đây có các thương hiệu như: Zara, MNG, Guess, Lacoste, Adidas, G2000, Levis,…

1.6.2. Quà lưu niệm

Ở Pattaya có khá nhiều những cửa tiệm bán đồ lưu niệm cho khách du lịch. Địa điểm mua lý tưởng đó là khu phố đi bộ hay các địa điểm du lịch. Ở đây có khá nhiều các món đồ rẻ và xinh. Bạn có thể tham khảo kinh nghiệm du lịch Thái Lan tự túc, giá rẻ để biết thêm nhiều nơi bán đồ rẻ đẹp ở đây.

1.6.3. Thưởng thức món ăn độc đáo

Tới du lịch Pattaya Thái Lan bạn hãy ghé qua các khu foodcourt hoặc center shopping để thưởng thức các món ăn chua cay cực đặc sắc của Thái như: gỏi đu đủ, hủ tiếu xào, tom yum, xôi xoài, rau muống xào kiểu Thái…Với những món ăn được liệt kê ở trên sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi “ Đi du lịch Thái Lan nên mua đặc sản gì về làm quà cho bạn bè và người thân “ rồi nhé.

Phố thực phẩm đa dạng và nhộn nhịp tại Patttaya Thái Lan (Nguồn: dreamstime.com)

1.6.4. Những tác phẩm nghệ thuật độc đáo

Bạn có thể mua các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ cực tinh xảo và đặc sắc tại các khu chợ nổi hay khu bảo tàng, công viên nghệ thuật.

1.6.5. Hàng điện tử

Các hàng điện tử Thái nổi tiếng với giá rẻ và chất lượng cực tốt. Nếu có cơ hội ghé qua các trung tâm thương mại, bạn hãy tham khảo các quầy hàng điện tử để rinh ngay những món đồ chất lượng cho gia đình.

1.7. Chi phí du lịch Pattaya Thái Lan

Chi phí du lịch Pattaya không quá đắt, chỉ tương đương với các chuyến du lịch trong nước. Bạn có thể lựa chọn hình thức đặt tour du lịch Bangkok – Pattaya hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi với giá chỉ từ 5.500.000 đồng/người hoặc là tham khảo bài viết kinh nghiệm du lịch Thái Lan theo tour : chi phí và chuẩn bị những gì.

Pattaya có nhiều trung tâm thương mại với những hãng nổi tiếng, ưu đãi lớn (nguồn: khamphapattaya.com)

2. Có nên đi du lịch Pattaya mùa hè này

Nếu bạn muốn có những trải nghiệm du lịch nước ngoài thú vị với mức chi phí tiết kiệm thì du lịch Pattaya Thái Lan là một lựa chọn khá hợp lý. Hè này, hãy thử tới Pattaya và khám phá nét văn hóa mới, các món ăn, địa điểm du lịch mới lạ tại đây.

Trên đây là thông tin du lịch Pattaya Thái Lan cực chi tiết, hi vọng với những thông tin hữu ích này đã giúp bạn có thêm kinh nghiệm đi Pattaya Thái Lan. Nếu bạn muốn chuyến đi trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn, hãy tham khảo các tour du lịch Bangkok – Pattaya trọn gói với nhiều ưu đãi hè này tại Saigon-Gpdaily nhé!