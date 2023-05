Kinh nghiệm du lịch Philadelphia: Lịch trình, Chi phí, Khí hậu, Ăn ở

Là một thành phố lớn thứ 5 tại Mỹ, Philadelphia là nơi thu hút nhiều du khách với các địa danh lịch sử, khu trung tâm sầm uất và nét văn hóa ẩm thực độc đáo. Để chuyến du lịch Philadelphia hoàn hảo, vẹn toàn nhất thì một số kinh nghiệm sau chắc chắn sẽ hữu ích cho bạn.



1. Philadelphia ở đâu

Thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania của Mỹ, tổng diện tích là 369 km2 với dân số 5,8 triệu người. Được xem là một trung tâm thương mại, văn hóa, giáo dục lâu đời và quan trọng tại Mỹ. Đến đây, bạn có thể thấy được sự hiện đại xen lẫn nét cổ kính từ những công trình kiến trúc. Hơn nữa, Philadelphia cũng là thành phố tiên phong được xây dựng theo mô hình dạng kẻ ô với các con đường lớn chạy song song với nhau. Có thể bạn chưa biết, vào giai đoạn thế kỷ thứ 18 thì Philadelphia là thủ đô thứ hai và cũng là thành phố có đông dân cư sinh sống ở Mỹ, đồng thời nơi đây sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến thứ 2 trên thế giới chỉ xếp sau London.

Thành phố Philadelphia ở đâu? (Nguồn: visitphilly.com)

2. Khí hậu ở Philadelphia

Philadelphia có khí hậu khá ẩm ướt nên đã hình thành cho vùng đất này bốn mùa khá rõ rệt. Mùa đông ở đây bao phủ với các lớp tuyết trắng và làn sương mờ đem đến cho du khách một trải nghiệm khó quên với cái lạnh đầu đông cùng không gian tuyệt đẹp từ bông tuyết trắng xóa. Với mùa xuân và mùa thu, khí hậu sẽ trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn, phù hợp cho những ai thích tản bộ tham quan các kiến trúc cổ xưa và công trình hiện đại. Mặt khác, thời điểm phù hợp nhất để đến du lịch Philadelphia chính là vào mùa xuân diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6 và mùa thu từ tháng 9 đến tháng 12.

Philadelphia vào mùa đông, tuyết phủ trắng xóa phủ đầy các con đường (Nguồn: hiddencityphila.org)

3. Các điểm du lịch ở Philadelphia hấp dẫn thú vị

3.1. Tòa nhà Độc Lập và chuông Tự Do

Nên dành thời gian ghé thăm và khám phá địa danh du lịch hấp dẫn như: Tòa nhà Độc Lập và chuông Tự Do, bởi đây sẽ là nơi giúp bạn hiểu hơn về lịch sử của thành phố này. Vào thời điểm ngày 4/7/1776 tại tòa nhà Độc Lập, nước Mỹ được thành lập với bản tuyên ngôn độc lập đã được ký kết, chấm dứt hơn một thập niên thoát khỏi đế chế thuộc địa Anh. Bên cạnh đó, chuông Tự Do được chế tác vào sự kiện lễ kỷ niệm 100 năm bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và được xem như là hiện vật lịch sử nằm tại Philadelphia.

Quang cảnh tòa nhà Độc Lập hùng tráng (Nguồn: vietnamtourist.org.vn)

3.2. Quảng trường trung tâm thành phố Philadelphia

Ở quảng trường trung tâm có tòa thị chính của thành phố Philadelphia. Đây là tòa thị chính lớn nhất tại Hoa Kỳ và không có khung sắt với độ cao nhất thế giới. Tòa thị chính hùng tráng được xây theo lối kiến trúc Phục Hưng của nước Pháp với tòa nhà cao 8 tầng cùng 600 phòng làm việc ở bên trong. Phía trên là bức tượng của William Penn uy nghiêm và vững chãi được đặt ở nút giao thông. Tại đây còn có khu phố cổ lâu đời nhất ở Philadelphia mà bạn có thể đến khám phá.

3.3. Công viên lịch sử độc lập Quốc gia Philadelphia

Kinh nghiệm đi Philadelphia để đến thăm các di tích lịch sử thì bạn nhất định không nên bỏ qua công viên lịch sử độc lập Quốc gia. Đây là nơi có thể gọi là dặm vuông lịch sử của Hoa Kỳ. Bên cạnh các khu nhà như Liberty Bell, Independence Hall thì công viên có một số các điểm tham quan khác như con đường đầy sỏi. Về phía Bắc của nơi đây còn có công viên Độc Lập Mall, phía Đông có Bảo tàng Quốc gia Lịch sử Do Thái.

3.4. Các bảo tàng nghệ thuật ở Philadelphia

Bảo tàng nghệ thuật Philadelphia

Là địa điểm sở hữu những bộ sưu tập về nghệ thuật lớn nhất ở nước Mỹ, được đặt bên trong tòa nhà với phong cách tân cổ điển, bao quanh đó là một bộ cầu thang kích cỡ to lớn. Phòng trưng bày ở thời trung cổ có các tác phẩm nổi tiếng của anh em van Eyck và Rogier van der Weyden. Một số căn phòng khác còn triển lãm các bức tranh từ những danh họa huyền thoại: Renoir, Van Gogh, Toulouse-Lautrec,…

Bảo tàng Rodin

Sở hữu đến gần 100 tác phẩm đến từ nhà điêu khắc người Pháp Auguste Rodin, gồm một số bộ sưu tập đồng hồ, các loại vữa trát, cẩm thạch. Du khách có thể ghé xem các tác phẩm nổi tiếng của ông: cổng địa ngục, nhà tư tưởng và công việc của Auguste Rodin,…

Bảo tàng Khoa học Viện Franklin

Nơi đây trưng bày các thí nghiệm của nhà khoa học Benjamin Franklin trong một số lĩnh vực như: công nghệ thông tin, máy tính, du hành vũ trụ, hải dương học, thiên văn học. Bên cạnh bảo tàng thì trung tâm ở đây còn có Fels Planetarium và IMAX.

Các bảo tàng nghệ thuật ở Philadelphia (Nguồn: wikimedia.org)

3.5. Công viên Logan (Ben Franklin Parkway)

Công viên Logan (Ben Franklin Parkway) có một đài nước tuyệt đẹp với vòi phun Thiên Nga mà du khách chớ nên bỏ lỡ những màn phun nước đặc sắc. Vào thời gian oi bức ở Philadelphia thì nơi đây được trở thành hồ bơi.

3.6. Công viên Fairmount

Công viên này nằm dọc theo sông Wissahickon Creek và Schuylkill là nơi có bảo tàng RodIn, sở thú, bảo tàng nghệ thuật, một số điểm tham quan khác. Thêm vào đó, nơi đây còn có sân bóng, khu vườn, hồ bơi, đường đi bộ, sân tennis và công viên có không gian xanh cho du khách cảm giác thư giãn nhất.

3.7. Vườn thú Philadelphia

Nếu du lịch Philadelphia, vườn thú là địa điểm sẽ giúp bạn mở rộng tầm mắt với các loài động vật đa dạng khắp nơi trên thế giới. Nơi đây luôn có các hoạt động bảo tồn cũng như phục hồi loài động vật hoang dã. Ngoài ra, vườn thú cũng chú trọng đến việc giáo dục các du khách tham quan về việc con người tác động đến hệ sinh thái của Trái Đất như thế nào.

Vườn thú Philadelphia (Nguồn: visitphilly.com)

4. Ở đâu khi đến Philadelphia

4.1. Khách sạn hạng sang

Nếu du khách muốn đặt loại khách sạn hạng sang, với kinh nghiệm du lịch Philadelphia thì một trong những nơi được đánh giá cao chính là Kimpton Hotel Monaco Philadelphia và là khách sạn đẳng cấp, sang trọng dịch vụ hàng đầu nằm bên trong tòa nhà, có vị trí gần với công viên Lịch sử Quốc gia Độc lập. Bên cạnh đó, còn có khách sạn Franklin Hotel tọa lạc tại Independence Park by Marriott. Gần khu vực Rittenhouse Square có khách sạn Rittenhouse ở ngay vị trí trung tâm thành phố.

4.2. Khách sạn trung cấp

Về dạng khách sạn trung cấp, du khách có thể lựa chọn The Morris House Hotel tọa lạc bên trong một lâu đài cổ từ năm 1787 và hiện nay chính là khu Di tích Lịch sử Quốc gia. Tương tự trong đó còn có Khách sạn Công viên Độc lập Best Western Plus, Doubletree by Hilton,…

4.3. Khách sạn, phòng giá rẻ

Đối với loại khách sạn giá rẻ có Alexander Inn nằm ở trung tâm thành phố với phòng ốc thoáng đãng và thoải mái. Trong tầm khúc này, bạn cũng có thể lựa chọn Sleep Inn City Center gần các điểm du lịch nổi tiếng hay Rodeway Inn Center City nằm ở vị trí đắc địa.

Một trong số những khách sạn tốt nhất ở thành phố Philadelphia (Nguồn: visitphilly.com)

5. Một vòng ăn chơi, mua sắm tại Philadelphia

5.1. Chơi gì ở Philadelphia

Để nói Philadelphia có gì hay thì tại thành phố này có sự giao thoa giữa nét hiện đại và cổ kính. Du khách phải choáng ngợp với các tòa nhà chọc trời, khám phá những điều thú vị ở các tòa nhà cổ xưa, những khu phố đậm nét trong quá khứ. Theo đó, du khách có thể tham quan Magic Gardens, công viên quốc gia Edgar Allan Poe, chiêm ngưỡng tượng Rocky,… Bên cạnh đó, nếu bạn có cơ hội đến nơi đây vào tuần đầu tiên của tháng tháng 3 sẽ có thể tham dự lễ hội mừng hoa Philadelphia Flower Show lớn nhất ở Mỹ.

5.2. Mua sắm tại Philadelphia

Bên cạnh các điểm du lịch ở Philadelphia, việc mua sắm cho bản thân hay mua quà dành tặng cho người thân, bạn bè khi đi Mỹ cũng là một ý kiến hay ho đấy. Du khách có thể ghé qua khu Reading Terminal Market nổi tiếng và sầm uất để lựa chọn các mặt hàng đa dạng như quần áo, quầy lưu niệm,…

5.3. Ăn gì tại Philadelphia

Ngoài việc tham quan địa danh du lịch Philadelphia, du khách nhất định phải thưởng thức nét ẩm thực với các nhà hàng nổi tiếng đến từ thành phố lịch sử của Mỹ nhé. Theo đó, các món ăn ngon tại đây phải kể đến như: hot dog, pizza, bánh táo, bánh chanh,.. cho đến các nhà hàng châu Âu, châu Á đều được bán rộng rãi tại một số tụ điểm trong trung tâm. Thưởng thức món ngon ẩm thực cũng góp phần giúp chuyến đi trở nên trọn vẹn, vì lẽ đó bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé.

Đừng quên thưởng thức món ngon phong phú ở Philadelphia (Nguồn: philly.eater.com)

6. Kinh nghiệm đi Philadelphia

6.1. Lựa chọn tour du lịch để tham quan toàn thành phố

Nếu bạn là một người đam mê khám phá lịch sử, đặt tour du lịch để khám phá và tìm hiểu địa điểm mới cũng là cách thú vị cũng như mang về cho bản thân kha khá kiến thức về vùng đất này đấy. Kèm theo tour sẽ có hướng dẫn viên du lịch giúp bạn giải thích các khúc mắc và tour sẽ kéo dài trong 2 giờ đồng hồ.

6.2. Tìm hiểu các điểm tham quan

Không chỉ dừng lại ở đó, trong chuyến tham quan du lịch Philadelphia của mình thì du khách có thể ngắm nhìn và thư giãn với sự lựa chọn dịch vụ xe bus 2 tầng, phục vụ du khách nào có nhu cầu khám phá hết 27 địa điểm khác nhau nằm trong thành phố. Theo đó, du khách được cung cấp thẻ xe có thể linh hoạt lên xuống từng địa điểm trong lộ trình của mình, đưa đón miễn phí từng địa điểm, các khách sạn trong trung tâm thành phố.

6.3. Đặt vé máy bay giá rẻ

Để giúp chuyến đi du lịch Philadelphia thú vị và tiết kiệm chi phí thì việc book vé máy bay giá rẻ trực tuyến là điều nên làm. Thông thường, bạn phải đặt vé sớm trước từ 3 tháng trước ngày khởi hành. Hơn nữa, nếu muốn săn vé máy bay giá ưu đãi, cực hấp dẫn từ những hãng hàng không có chặng bay từ Việt Nam đến được Philadelphia như: Etihad Airways, Korean Air, American Airlines,… Hiện nay, những hãng hàng không chất lượng và uy tín được các hành khách chọn sử dụng nhiều như: American Airlines, Vietnam Airlines, Delta Air Lines, Cathay Pacific Airways, All Nippon Airways,…

Không những thế, với tour du lịch khám phá Mỹ đến các địa danh nổi tiếng với chi phí hợp lý trên Adayroi sẽ giúp bạn chạm đến ước mơ khám phá những chân trời mới.

Cách đặt vé máy bay giá rẻ cho chuyến đi nước ngoài (Nguồn: qqf.fr)

Qua những giới thiệu và một số kinh nghiệm du lịch Philadelphia trong bài Blog, hy vọng các du khách sẽ có được những trải nghiệm đáng nhớ, góp nhặt được khoảnh khắc khó quên trong hành trình sắp tới đây của mình nhé.