Kinh nghiệm du lịch rừng dừa Hội An có gì hay, đường đi, giá vé

Không chỉ có phố cổ mang dấu phong trần thời gian, Hội An còn nổi tiếng với rừng dừa Bảy Mẫu. Du lịch rừng dừa Hội An cho bạn trải nghiệm thú vị như lạc giữa miền Tây sông nước. Cùng tìm hiểu kinh nghiệm để chuẩn bị lên lịch cho chuyến khám phá của mình nhé.



1.1 Rừng dừa Bảy Mẫu ở đâu

Rừng dừa Bảy Mẫu Hội An nằm tại xã Cẩm Thanh, gần với cầu Cửa Đại. Cái tên bắt nguồn từ diện tích rộng lớn của vùng nước ngập mặn này. Tới nay, khi được khai thác sử dụng thành điểm du lịch, diện tích rừng đã tăng lên tới hơn 100 ha, tuy nhiên cái tên này dường như đã quá thân thuộc với người dân địa phương và khách du lịch khi tới đây.

Rừng dừa Bảy Mẫu là địa điểm khá thú vị gần Hội An (Nguồn: havatravel.vn)

Chỉ cách phố cổ Hội An khoảng 4km, bạn hoàn toàn có thể bổ sung địa điểm hấp dẫn này vào tour du lịch khám phá Hội An mùa nghỉ lễ của mình nhé. Không chỉ là một điểm đến du lịch, nơi đây còn mang những dấu tích lịch sử một thời chống Pháp và Mỹ của dân tộc Việt. Chính nhờ căn cứ địa hiểm hóc này mà lực lượng du kích của ta thời đó đã dễ dàng thoát khỏi sự truy quét của giặc.

Nơi ẩn trú an toàn khi ấy, nay đã trở thành địa điểm hấp dẫn nhiều du khách hơn bao giờ hết. Vì thế, bên cạnh các địa điểm mới, hấp dẫn ở Hội An dành cho các tín đồ mê check-in sống ảo, nhất định bạn nên trải nghiệm du lịch rừng dừa Hội An.

1.2 Đường đi rừng dừa Bảy Mẫu

Có khá nhiều lựa chọn về phương tiện và đường đi tới rừng dừa Bảy Mẫu. Bạn có thể lựa chọn đi đường sông với thuyền từ bến trên đường Bạch Đằng, gần chợ Hội An. Bạn đi xuôi về hướng Đông, khoảng 4-5 km là tới rừng dừa. Nếu bạn chạy xe, có thể lựa chọn đi đường Trần Phú sau đó rẽ phải sang Trần Nhân Tông. Đường đi khá dễ, chỉ khoảng 4km là bạn sẽ nhìn thấy những rặng dừa xanh ngút ngàn.

1.3 Giá vé thuyền thúng rừng dừa bảy mẫu

Trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi du lịch rừng dừa Hội An đó là đi thuyền thúng. Khám phá sâu trong những rặng dừa xanh, đắm chìm trong không gian đồng quê yên bình cùng tiếng hò du dương của người lái đò, chắc chắn sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. Bạn có thể tham khảo giá vé đi thuyền dưới đây trước chuyến hành trình của mình:

Ghe: 70.000 đồng/người , 4 người/ghe

Thuyền thúng: 150.000 đồng/thuyền

Hãy tham khảo các tour du lịch trọn gói Hội An – rừng dừa Bảy Mẫu từ các công ty lữ hành uy tín để hưởng mức giá vé ưu đãi nhất nhé.

Chèo thuyền thúng là hoạt động không thể bỏ qua khi tới rừng dừa Bảy Mẫu (Nguồn: havatravel.com.vn)

2.1 Chèo thuyền thúng

Rừng dừa Bảy Mẫu Hội An có gì thú vị? Một trong những hoạt động mà bạn không thể bỏ qua đó chính là chèo thuyền thúng. Thay vì để người lái thuyền chờ bạn, bạn hãy nhờ họ hướng dẫn lái thuyền. Với dòng nước sông bồng bềnh, việc lái thuyền không hề dễ, nhưng sẽ cho bạn những pha “cảm giác mạnh” thú vị.

2.2 Tắm bùn

Một hoạt động thư giãn nhẹ nhàng khác khá hợp với các du khách lớn tuổi đó là tắm bùn. Với mạch bùn khoáng tự nhiên ấm nóng sẽ cho du khách cảm giác thoải mái vô cùng sau một ngày dài tham quan. Còn gì tuyệt hơn khi được massage để các cơ được thư giãn trong một không gian xanh yên bình, đậm chất thiên nhiên.

2.3 Tự làm đồ handmade từ lá dừa

Đến với rừng dừa Hội An, sẽ có khá nhiều các hoạt động mới lạ và hấp dẫn để bạn và gia đình cùng tham gia. Một trong số đó chính là hoạt động làm đồ handmade từ lá dừa. Không chỉ được ngắm cảnh, du khách sẽ được các nhân viên hướng dẫn làm những món nhỏ xinh từ lá dừa. Trải nghiệm tự tay làm những những món quà lưu niệm đáng yêu như nhẫn, nón, mắt kính,… là một hoạt động khá thú vị tại rừng dừa Bảy Mẫu Hội An.

Khi tới rừng dừa Bảy Mẫu hãy tham gia làm đồ handmade đặc sắc từ lá dừa (Nguồn: pinimg.com)

2.4 Thưởng thức đặc sản

Theo kinh nghiệm du lịch rừng dừa Hội An thì món ăn mà bạn không thể bỏ qua khi tới đây đó là những món sông nước như cá, tôm, cua,… Với nguyên liệu tươi ngon và cách chế biến đặc trưng của người miền Trung, đồ ăn tại rừng dừa sẽ cho bạn một trải nghiệm ẩm thực mới mẻ.

Những món mà bạn nhất định nên thử khi du lịch rừng dừa Hội An đó là gói cá Nam Ô, bún chả cá, bánh đập,… Bên cạnh đó, nếu bạn đi vào tháng 8 âm lịch, khi mà mùa dừa chín quả, bạn sẽ còn có cơ hội thưởng thức những món ăn hấp dẫn, mới lạ từ dừa.

Có một vài lưu ý nhỏ, đó là các quán ăn ở đây khá mắc. Vì vậy, bạn nên đặt sẵn các món trước từ nhà người dân để được giá rẻ và ngon hơn. Hoặc một lựa chọn khác đó là bạn mang sẵn đồ ăn từ nhà để tới đây, bạn chỉ việc tham gia các hoạt động vui chơi một cách trọn vẹn.

Trên đây là những thông tin hữu ích về du lịch rừng dừa Hội An. Hi vọng bạn đã có thêm kinh nghiệm cho chuyến đi sắp tới của mình. Để khám phá trọn vẹn xứ Hội, hay tham khảo các tour du lịch Hội An trọn gói, chất lượng và mới nhất tại Saigon-Gpdaily để hưởng các ưu đãi hấp dẫn nhé.