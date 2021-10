Kinh nghiệm khám phá chinh phục cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang

1.9.5. Khách sạn Bình An



Là một vùng núi cao hiểm trở, hùng vĩ với vẻ đẹp tráng lệ, cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang từ lâu đã hấp dẫn nhiều du khách, nhất là những bạn trẻ. Cùng xem kinh nghiệm khám phá cao nguyên đá trong bài viết dưới đây để có cho mình những thông tin cần thiết cho chuyến hành trình sắp tới nhé!



1. Kinh nghiệm khám phá cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang

1.1. Cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở vùng núi nào?

Cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang có độ cao trung bình là 1.000 – 1.600m, trải dài trên diện tích 4 huyện: Quản Bạ, huyện Yên Minh, Mèo Vạc và huyện Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Cao nguyên đá là một trong số những vùng đá vôi đặc biệt của cả nước, nơi lưu giữ các dấu ấn tiêu biểu của lịch sử phát triển vỏ trái đất.

Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang (Nguồn: baohoabinh.com.vn)

1.2. Phương tiện đi cao nguyên đá Đồng Văn

Cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang nằm cách Hà Nội khoảng 320km. Từ Hà Nội, các bạn có thể lựa chọn xe khách hoặc tự đi ô tô riêng. Với những bạn trẻ đam mê phượt, muốn tự khám phá cao nguyên đá Đồng Văn thì xe máy chính là lựa chọn thích hợp. Khi đi bằng ô tô riêng hay xe máy thì các bạn sẽ chủ động hơn khi di chuyển.

Còn lựa chọn xe khách, nếu bạn muốn tự khám phá cao nguyên đá thì khi tới Hà Giang bạn có thể thuê xe máy hoặc xe ô tô riêng. Kinh nghiệm đi cao nguyên đá Đồng Văn cho những người mới đi lần đầu, không quen bắt xe thì bạn có thể đặt tour cao nguyên đá Đồng Văn, Quản Bạ, cột cờ Lũng Cú để không phải đau đầu nghĩ đi đâu, chơi gì nhé!

Thường thì phần đông du khách tới Đồng Văn đều lựa chọn xe khách làm phương tiện di chuyển. Từ bến xe Mỹ Đình – Hà Nội, các bạn sẽ dễ dàng bắt xe khách tới Hà Giang vì tại đây có nhiều nhà xe với các khung giờ khác nhau để bạn lựa chọn. Tuy nhiên lời khuyên cho các bạn đi xe khách là các bạn nên đi xe chuyến đêm (xuất phát từ 20h30 – 21h – 22h) để tiết kiệm thời gian.

1.3. Hướng dẫn đường đi cao nguyên đá Đồng Văn

Đường đi cao nguyên đá Đồng Văn được chia thành 2 cung đường là Hà Nội – Tp. Hà Giang và Tp. Hà Giang – Đồng Văn. Cung đường 1 khá dễ đi vì hiện tại đường xá đã được nâng cấp và cải thiện. Cung đường thứ 2 sẽ có nhiều thách thức đòi hỏi phải có tay lái vững vì trên cung đường này có nhiều đèo dốc hiểm trở, vách núi dựng đứng.

1.4. Khí hậu cao nguyên đá Đồng Văn có khắc nghiệt không?

Khí hậu ở cao nguyên đá Đồng Văn khá khắc nghiệt. Vì ở trên độ cao hơn 1000m khi so sánh với mực nước biển nên mùa Đông nhiệt độ nơi đây xuống thấp hơn nhiều so với các vùng khác. Mỗi khi vào mùa Đông, bà con đồng bào nơi địa đầu của Tổ Quốc sẽ phải vất vả chống chọi những đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Thậm chí có những thời điểm băng giá bao phủ, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.

1.5. Đi cao nguyên đá Đồng Văn vào mùa nào?

Du khách muốn tới cao nguyên Đồng Văn Hà Giang có thể đến bất cứ thời điểm nào trong năm vì mỗi mùa cao nguyên lại có một vẻ đẹp riêng cuốn hút.

Tháng 1-2, hoa đào và hoa mận nở rộ mang tới vẻ đẹp lãng mạn cho khu vực cao nguyên đá Đồng Văn. Xen lẫn với sắc trắng tinh khôi của hoa mận, thời điểm này cũng là lúc hoa cải vàng khoe sắc tô điểm cho khung cảnh vùng cao thêm rực rỡ

Tháng 3-4 hoa gạo nở đỏ rực cao nguyên

Tháng 4-5 cao nguyên đá vào mùa nước đổ. Trên các thửa ruộng bậc thang, nước đổ nối tiếp nhau tạo thành các mảng màu đa sắc như một bức tranh bích họa ấn tượng

Tháng 9 – 10 là thời điểm cao nguyên bước vào mùa lúa chín. Đến cao nguyên đá Đồng Văn mùa này, du khách sẽ thấy những thửa ruộng lúa chín vàng trải dài ngút ngàn tới tận chân trời.

Tháng 10-12 hoa Tam Giác Mạch nở rộ nhuộm hồng cả thung lũng, hình ảnh cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang lúc này mang vẻ đẹp nên thơ, lãng mạn.

Cánh đồng hoa Tam Giác Mạch nhuộm hồng thung lũng ở Hà Giang (Nguồn: phanquan.com)

1.6. Lịch trình đi cao nguyên đá Đồng Văn

Lịch trình đi cao nguyên đá Đồng Văn phù hợp là khoảng 3 ngày. Nếu bạn có thời gian và muốn khám phá thêm cao nguyên đá này thì bạn có thể lên kế hoạch lâu hơn. Lịch trình của chuyến đi là ngày 1 sẽ di chuyển từ Hà Nội tới Hà Giang và từ Hà Giang lên Đồng Văn. Vì di chuyển phải mất hơn buổi sáng nên khi tới Đồng Văn bạn nên nghỉ ngơi lấy lại sức. Đến chiều khoảng 4h30 bạn có thể đi tham quan bản Sủng Là thăm ngôi nhà Cổ của người H’mông và thăm quan thị trấn cổ Đồng Văn.

Ngày thứ 2, lịch trình sẽ là tới các địa điểm Đồng Văn – Cột cờ Lũng Cú – Mã Pì Lèng – Yên Minh. Ngày 3 bạn sẽ đi tham quan thị Quản Bạ, chợ phiên, cổng trời Quản Bạ, khu vực Tráng Kìm rồi trở về Hà Nội.

1.7. Cao nguyên đá Đồng Văn có gì chơi

Khi tới cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang bạn có thể tham quan vẻ đẹp đặc biệt của “Công viên địa chất toàn cầu”, khám phá những tảng đá vôi muôn hình muôn trạng đã tồn tại từ bao đời. Bên cạnh cao nguyên đá, khi tới Đồng Văn bạn có thể chinh phục đèo Mã Pĩ Lèng, chinh phục cột cờ Lũng Cú, thỏa sức chụp ảnh tại cánh đồng hoa Tam Giác Mạch mỗi đợt đông về.

1.8. Cảnh đẹp ở khu cao nguyên đá Đồng Văn

1.8.1. Khu di tích kiến trúc nhà Vương

Khu di tích kiến trúc nhà Vương được xây dựng ở đầu thế kỷ XX. Công trình ghi dấu ấn bởi kiến trúc cổ độc đáo, tinh xảo mô phỏng dựa theo kiến trúc của nhà Mãn Thanh Trung Quốc.

Khu di tích nhà Vương có tuổi đời hơn trăm năm (Nguồn: daidoanket.vn)

1.8.2. Làng Thiên Hương

Làng Thiên Hương nằm phía sau của phố cổ Đồng Văn là 1 ngôi làng có tuổi đời lên tới hơn trăm tuổi. Ngôi làng cổ này chính là nơi cư trú của bà con đồng bào Tày.

1.8.3. Làng Lao Xa

Làng Lao Xa là ngôi làng thuộc Sủng Là. Ngôi làng này được nhiều du khách yêu thích bởi khung cảnh nên thơ. Mỗi độ Xuân về, ngôi làng chìm đắm trong sắc vàng rực rỡ của hoa cải cùng sắc hồng lãng mạn của những cánh đào phai.

1.8.4. Cổng trời Sà Phìn

Cổng trời Sà Phìn là địa danh thu hút khách du lịch bởi những ngọn núi cao vút, hùng vĩ, hoang dã. Bên cạnh đó, Sà Phìn cũng là nơi có khu di tích nhà Vương nổi tiếng.

1.8.5. Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn

Công viên địa chất toàn cầu – cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang chính là cảnh đẹp nổi tiếng của nơi cực Bắc Việt Nam này. Vẻ đẹp cao nguyên đá Đồng Văn được tạo thành bởi hàng ngàn tảng đá kích thước, hình thù khác nhau.

Vẻ đẹp đặc biệt của công viên địa chất Đồng Văn (Nguồn: dinhquat.blogspot.com)

1.8.6. Sủng Là

Sủng Là với những ngọn núi cao hùng vĩ nằm trên cung đường cheo leo uốn lượn chính là địa điểm săn ảnh hấp dẫn. Ngoài ra Sủng Là cũng là nơi có ngôi nhà nổi tiếng xuất hiện trong phim Chuyện của Pao.

1.8.7. Cột cờ Lũng Cú

Cột cờ Lũng Cú là một địa điểm du lịch chứa đựng ý nghĩa lịch sử, niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Đứng ở cột cờ, du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn quang cảnh hùng vĩ xung quanh, ngắm nhìn dòng sông Nho Quế uốn lượn tựa dải lụa mềm mại.

1.8.8. Làng dân tộc Lô Lô dưới cột cờ Lũng Cú

Tới Đồng Văn, bạn đừng quên ghé thăm ngôi làng của đồng bào dân tộc Lô Lô nằm dưới cột cờ Lũng Cú. Ngôi làng ghi dấu ấn với những nếp nhà truyền thống. Đặc biệt khi tới làng bạn còn được ngắm nhìn những bức ảnh đẹp nhất của cột cờ.

1.8.9. Đồn Cao Đồng Văn

Đồn Cao Đồng Văn là một di tích lịch sử gắn liền với thời kỳ chống thực dân Pháp. Từ trên Đồn Cao, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh của thị trấn cổ Đồng Văn.

1.8.10. Mã Pí Lèng

Mã Pí Lèng, 1 trong “tứ đại đỉnh đèo” của Tây Bắc chính là địa điểm mà nhiều người khao khát được 1 lần chinh phục thành công. Con đèo với các cung đường ngoằn ngoèo, hiểm trở chính là biểu tượng của người dân Đồng Văn.

Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở đèo Mã Pí Lèng (Nguồn: victoriatour.net)

1.8.11. Tả Lủng

Tả Lủng thuộc Mèo Vạc nổi bật với vẻ đẹp hùng vĩ của những ngọn núi đá cao sừng sững. Tả Lùng chủ yếu là người Mông sinh sống. Khi tới đây bạn sẽ được tìm hiểu về cuộc sống của người Mông, được thỏa sức lưu giữ những bức ảnh đẹp về thiên nhiên và con người nơi đây.

1.8.12. Thị trấn Đồng Văn

Thị trấn Đồng Văn tập trung chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng và Mông sinh sống. Tới thăm thị trấn bạn sẽ được chiêm ngưỡng những ngôi nhà cổ kính có hàng trăm năm tuổi.

1.8.13. Cửa khẩu Phó Bảng

1.8.14. Nhà vua Mèo Vương Chí Sình

Kiến trúc cổ kính ấn tượng của nhà vua Mèo Vương Chí Sình (Nguồn: viethometravel.vn)

1.9. Khách sạn ở Đồng Văn Hà Giang

1.9.1. Khách sạn Khải Hoàn

Khách sạn Khải Hoàn được nhiều du khách lựa chọn vì khách sạn này nằm ở vị trí trung tâm, có đầy đủ phòng đơn, đôi, phòng ba và phòng nội bộ.

1.9.2. Khách sạn Hoàng Ngọc

Khách sạn Hoàng Ngọc nằm tại trung tâm của thị trấn Đồng Văn là địa chỉ được khá nhiều du khách tìm tới khi đến Đồng Văn. Các phòng của khách sạn đều có view đẹp, thoáng.

1.9.3. Khách sạn Cao Nguyên Đá

Khách sạn cao nguyên đá có vị trí gần cao nguyên đá Đồng Văn. Ưu điểm của khách sạn chính là các phòng có view đẹp, có khoảng sân rộng cho phép du khách đỗ xe ô tô khá tiện lợi.

1.9.4. Khách sạn Như Quỳnh

Là khách sạn nằm ở vị trí trung tâm của huyện Đồng Văn, các phòng đều sạch sẽ, view thoáng nên khách sạn Như Quỳnh luôn có công suất phòng cao. Khi đi du lịch, để chuyến đi thuận lợi thì lời khuyên là bạn nên đặt phòng trước. Một điều lưu ý là bạn nên tìm hiểu những vấn đề cần biết khi đặt phòng online để tránh trường hợp gặp sự cố không may nhé!

1.9.5. Khách sạn Bình An

Khách sạn Bình An là khách sạn 1 sao có vị trí nằm gần cao nguyên đá Đồng Văn. Các phòng của khách sạn đều được trang bị đầy đủ nội thất với view thoáng. Vì hơi xa thị trấn nên nếu lưu trú ở đây thì du khách sẽ phải di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô mới tới thị trấn Đồng Văn được.

1.9.6. Khách sạn Tùng Lâm

Khách sạn Tùng Lâm nổi tiếng với các phòng được thiết kế theo kiến trúc sang trọng mang tới cho du khách sự trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời. Từ khách sạn, du khách cũng dễ dàng di chuyển tới thị trấn Đồng Văn, chợ phiên, làng Thiên Hương,…

1.10. Món ăn gì ngon khi đến cao nguyên đá Đồng Văn

Ngoài cảnh đẹp hùng vĩ thì cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang còn nổi tiếng với những món ăn độc đáo, đặc sắc mang đậm tinh hoa ẩm thực của đồng bào dân tộc sinh sống nơi đây. Khi đến thăm cao nguyên đá Đồng Văn, nhất định bạn phải thưởng thức những món ăn nổi tiếng của nơi đây đó là:

Thịt trâu gác bếp, món ăn đặc sản truyền thống của vùng cao. Sự hòa quyện của thịt trâu, khói bếp, lá rừng cùng vị cay nồng của ớt đã mang tới hương vị làm say lòng bao người.

Thịt lợn cắp nách được chế biến thành nhiều món ăn như nướng, hấp, xào

Xôi 7 màu được làm từ gạo nếp nương dẻo thơm, đồ với các loại lá rừng mang tới 1 món ăn vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng

Bánh ngô là món ăn dân dã gói trọn được cái hồn ẩm thực nơi cao nguyên đá

Bánh cuốn trứng được làm từ bột dẻo, nhân thịt và trứng kết với nước chấm đặc biệt được ninh từ xương chính là món ăn đặc sản chỉ có tại vùng cao này

Rau cải mèo là loại rau đặc sản chỉ có ở vùng cao. Rau có thể chế biến thành nhiều món như xào, nấu canh hay cuốn thịt nướng

Măng nứa là một đặc sản của Hà Giang. Tới đây bạn có thể thưởng thức măng nứa tươi hoặc mua măng khô về làm quà

Rượu ngô được làm từ ngô và lên men bằng lá rừng có vị ngọt, thơm chính là thức uống quen thuộc không thể thiếu đối với đồng bào dân tộc nơi đây

Mèn mén được chế biến từ ngô, trải qua nhiều công đoạn mới có được món ăn dân dã, ngọt thơm hấp dẫn

Thắng cố được làm từ xương thịt trâu, bò ngựa cùng các gia vị đặc trưng mang tới hương vị hấp dẫn

Ngoài những món ăn đặc sản trên, Đồng Văn Hà Giang còn có nhiều vô vàn các món ăn đặc sản hương vị hấp dẫn khác như cháo Ấu Tẩu, thắng dền, bánh tam giác mạch, cơm lam Bắc Mê, Rêu nướng,… Nếu tới Hà Giang, đừng quên thưởng thức những món ăn này để cảm nhận trọn vẹn nét đẹp ẩm thực của mảnh đất này nhé!

Thưởng thức các món ăn đặc sản Hà Giang (Nguồn: youtube.com)

2. Chi phí tham quan cao nguyên đá Đồng Văn

Tùy theo nhu cầu vui chơi, ăn ở và khả năng tài chính mà chi phí tham quan cao nguyên đá Đồng Văn sẽ khác nhau. Trung bình khoảng 2-3 triệu là các bạn đã có thể thoải mái vui chơi tại cao nguyên này rồi.

Trên đây là những kinh nghiệm khi đi thăm cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang. Hy vọng qua bài viết này các bạn đã có cho mình những thông tin cần thiết để lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi tốt nhất. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn, thì nên book chuyến du lịch Hà Giang an toàn, giá tốt hay đặt tour du lịch trong nước trọn gói trên Saigon-Gpdaily để có được những chuyến đi thú vị nhé!