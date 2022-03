Làm trắng da với 5 loại quả thông dụng

Bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da chuyên dụng, lựa chọn hoa quả nhiều dinh dưỡng, phù hợp với làn da cũng có thể mang đến những hiệu quả đáng kể.



Làn da trắng sáng là mơ ước của bất kỳ cô gái, người phụ nữ nào, đặt biệt ở đất nước nhiệt đới như Việt Nam. Để hiện thực hóa điều đó, đừng quên bổ sung hoa quả giàu viatamin A, C, E vào chế độ ăn uống hàng ngày. Dưới đây là một số gợi ý dành cho bạn:

Chanh

Với hàm lượng vitamin C cao cùng vitamin A, B1, B2, PP cùng các axit hữu cơ, axit citric, chanh là thần dược giá rẻ trong danh sách gợi ý. Tác dụng làm trắng của chanh đã được nhiều chuyên da, beauty blogger kiểm nghiệm.

Chanh giúp tăng sự đàn đồi cho làn da, làm sáng màu da tự nhiên. Để cải thiện tông màu da nhanh chóng, bạn nên duy trì việc uống nước chanh tươi vào mỗi sáng, sau khi thức dậy. Nên dùng kết hợp với bột nghệ hoặc mật ong, pha bằng nước ấm. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng chanh và các loại quả chứa nhiều vitamin C nói chung để tránh các hiện tượng việm, loét dạ dày.

Ngoài ra, bạn có thể dùng chanh cùng sữa tươi, sữa chua không đường hoặc bột yến mạch để tẩy da chết, đắp mặt nạ trực tiếp trên mặt.

Bưởi

Là một loại quả có múi, bưởi cũng là nguồn cung cấp vitamin C. Loại quả này dù để nguyên hay ép đều giúp cơ thể hấp thụ lượng vitamin A, C cần thiết. Nửa trái bưởi có khả năng đáp ứng 70 -78% nhu cầu vitamin C hàng ngày của bạn. Trong khi đó, nửa cốc nước ép bưởi mang lại 70 mg vitamin C.

Các chuyên gia sắc đẹp nhận định rằng, uống nước ép bưởi mật ong liên tục trong ba tháng sẽ giúp thay đổi đáng kể tình trạng da, giảm thiểu mụn và cải thiện sắc tố.

Đu đủ

Loại quả này chứa nhiều vitamin có lợi cho làn da (vitamin A, C, E) cùng enzyme đặc biệt với khả năng tái tạo da, trẻ hóa và làm mịn da.

Mỗi tuần ăn đu đủ chin 3 – 4 lần, làn da sẽ trắng hồng, mịn căng thấy rõ. Bạn có thể ăn đu đủ trực tiếp hoặc thêm sữa tươi, cà chua để có một ly sinh tố đu đủ thơm ngon, bổ dưỡng.

Cà chua

Đây là loại quả màu đỏ với hàm lượng vitamin A rất cao. Trung bình, mỗi 100g cà chua chin, tươi ngon đáp ứng được 10 – 15% nhu cầu hàng ngày của bạn về vitamin A, B6 và vitamin C.

Ngoài ra, cà chua rất giàu rất giàu các nguyên tố vi lượng như sắt, kali, canxi, magie, nickel, cobalt, iod… và đặc biệt là lycopene. Kết quả từ các phòng thí nghiệm uy tín và minh chứng thực tế đã khẳng định, người phụ nữ thường xuyên ăn cà chua có làn da tươi trẻ, ít bắt nắng hơn. Cà chua cũng là nguồn cung cấp collagen tự nhiên, giúp tăng tính đàn hồi cho da và hạn chế nếp nhăn, quầng thâm quanh mắt…

Dưa chuột

Dưa chuột hay còn gọi là dưa leo, từ lâu đã không còn xa lạ với mỗi chị em. Ăn dưa chuột thường xuyên sẽ ngăn ngừa, giảm nếp nhăn, xóa mờ tàn nhanh và vết thâm, các vết cháy nắng cũng như các hiện tượng kích ứng da.

Ngoài ra, dưa chuột được nhiều chị em dùng để đắp mặt nạ. Dưa chuột rất lành tính, phù hợp với hầu hết các làn da. Dưa chuột được xem là liệu pháp thiên nhiên thu nhỏ lỗ chân lông, làm sáng và đều màu da được phái đẹp tin dùng.

Các loại quả kể trên đều dễ kiếm, giá thành rẻ, sử dụng đơn giản. Hy vọng, với những gợi ý trên, bạn sẽ sớm có được làn da khỏe, trắng sáng như ý muốn.