Mâm cỗ Tết Trung Thu gồm những gì? Hình ảnh, ý nghĩa các loại quả

Dịp Trung Thu luôn là dịp đoàn viên của hàng triệu gia đình trên khắp các nước châu Á. Và bày biện mâm cỗ Tết Trung Thu gồm những gì và ý nghĩa như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay nhé!



1. Mâm cỗ Trung Thu gồm những gì?

1.1. Bánh Trung Thu

Bánh Trung Thu chắc hẳn là phần không thể thiếu trong mâm cỗ Tết Trung Thu của mọi nhà. Do đó, các gia đình nên sắm các hộp bánh Trung Thu ngon và đảm bảo chất lượng để cho mâm cỗ đầy đủ và tươm tất nhất. Bánh trung thu có hai loại gồm bánh dẻo và bánh nướng. Hiện nay, bánh trung thu có đa dạng mẫu mã và các loại nhân bánh vô cùng hấp dẫn. Có thể kể đến: nhân đậu xanh, đậu đỏ, sầu riêng, phomai, trứng muối, thập cẩm… Thêm nữa, bánh trung thu còn có nhiều hình dáng ngộ nghĩnh như cá chép, con lợn… Cùng với sự phát triển của xã hội, các loại bánh trung thu được sản xuất ra đáp ứng được nhiều loại khẩu vị đa dạng của người tiêu dùng.

Bánh trung thu là điều không thể thiếu trong một mâm cỗ Trung Thu cho gia đình (Nguồn: foody.vn)

1.2. Các loại bánh khác

Bên cạnh bánh trung thu, mâm cỗ Trung Thu của các gia đình có thể bày biện thêm các loại bánh khác để hấp dẫn và mới lạ hơn. Ví dụ như bánh bông lan xốp mềm, bánh quy trứng giòn tan, bánh quế, bánh đậu xanh thơm béo bùi… Tùy thuộc vào sở thích mà các gia đình có thể bày biện các loại bánh ưa thích để mâm cỗ đêm Trung Thu thêm đặc sắc. Bạn có thể tham khảo thêm các tiêu chí so sánh để lựa chọn loại bánh trung thu ngon, giữ trọn hương vị truyền thống.

1.3. Lồng đèn

Những chiếc lồng đèn màu sắc là điều không thể thiếu khi bày biện mâm cỗ Trung Thu cho gia đình. Nó vừa đem đến sự thẩm mỹ cho mâm cỗ vừa là món quà cực kỳ ý nghĩa và đáng nhớ cho các bé. Gia đình có thể lựa chọn các loại đèn lồng truyền thống như đèn ông sao, đèn cù, đèn kéo quân, đèn con thỏ hoặc đèn lồng đỏ đơn giản. Dưới ánh trăng sáng, lồng đèn tỏa sáng lung linh sẽ khiến đêm trăng Trung Thu của gia đình cực kỳ đáng nhớ.

1.4. Trái cây

Trong mâm cỗ Tết Trung Thu, không thể thiếu các loại trái cây. Thông thường, các gia đình thường bày biện thành mâm ngũ quả Tết Trung Thu. Hoa quả tươi ngon được các gia đình lựa mua để bày mâm cỗ tương đối đa dạng, có thể kể: đu đủ, chuối, bưởi, táo, dưa hấu, hồng đỏ, hồng ngâm… Bằng sự khéo léo của mình, mâm trái cây được trình bày với nhiều kiểu dáng đẹp mắt. Ví dụ như chú cún bằng bưởi, cá thanh long và nhím lê nho… Màu sắc của trái cây cần được hết sức chú ý. Màu sắc đa dạng và phong phú, có cả quả xanh và quả chín xen kẽ nhau. Điều này thể hiện sự cân bằng âm dương, theo phong thủy rất tốt cho gia đình.

Lựa chọn trái cây cho mâm cỗ Trung Thu của bạn đa dạng hơn (Nguồn: laodong.vn)

2. Ý nghĩa các loại quả trong mâm cỗ Trung Thu

Mỗi loại quả được bày biện trên mâm cỗ Trung Thu đều có ý nghĩa thú vị kèm theo. Táo mang màu đỏ thể hiện sự hy vọng. Nho mang màu xanh tượng trưng cho ước nguyện sinh sôi, lộc nở. Quả bưởi có ý nghĩa mát lành, thể hiện cho sự may mắn. Tương tự, quả bí ngô cũng là chứa đựng ước mong gặp nhiều may mắn. Hơn nữa, quả lựu có ý nghĩa sinh sôi, phát triển. Trong khi đó, quả na thể hiện ước mong tài lộc ở lại cùng gia đình. Quả dưa đỏ chứa đựng khát vọng bình an cho cả nhà. Mâm cỗ vừa có quả xanh vừa có quả chính để cân bằng âm dương, đem đến điều tốt lành. Như vậy, ý nghĩa các loại quả có trong mâm cỗ Trung Thu khác nhau nhưng tựu chung đều thể hiện mong muốn bình an, may mắn và phát triển cho cả nhà.

3. Cách bày mâm cỗ Tết Trung Thu

Để có cách bày mâm cỗ Trung Thu đẹp và hoàn hảo, bạn phải nắm được nguyên tắc hài hòa màu sắc. Cụ thể, các loại bánh trái và hoa quả cần được bày biện đan xen màu sắc. Màu các đồ vật này cần phải phân ra hai loại. Một là màu nóng và một là màu lạnh. Màu nóng có tính dương, màu lạnh có tính âm. Do đó, người bày mâm cỗ phải đảm bảo được màu nóng và màu lạnh cân bằng hay âm dương điều hòa nhất. Đừng bày biện quá nhiều màu lạnh hay màu nóng, bạn sẽ khiến mâm cỗ Trung Thu mất cân bằng, không có lợi cho gia đình.

4. Gợi ý 10 mâm cỗ Tết Trung Thu đẹp nhất dành cho bé

Sau đây là gợi ý 10 hình ảnh mâm ngũ quả tết trung thu đẹp nhất dành cho bé để các gia đình tham khảo:

Mâm cỗ Trung Thu đầu tiên là sự kết hợp cực kỳ ngộ nghĩnh của các loại hoa quả được cắt tỉa và trang trí thành hình mặt người. Có thể kể đến là: bí ngô, táo, xoài, dưa hấu, nho … Bánh trung thu có hình cá chép cực kỳ bắt mắt và ngộ nghĩnh.

Mẫu mâm ngũ quả Trung Thu số 1 (Nguồn: lamsao.com)

Mâm quả số 2 nổi bật với quả bưởi hô biến trở thành chú cún con xinh xắn. Trong mâm quả có nhiều loại hoa quả đặc sắc. Có thể kể đến: na, chuối, nho, thanh long, ớt, su su, đu đủ, dứa… Sự khéo tay của các bố mẹ có thể khiến những hoa quả bình thường trở nên hấp dẫn và sinh động hơn hẳn giúp bé có một Tết Trung Thu ý nghĩa nhất.

Mâm cỗ Trung Thu số 2 dành cho gia đình (Nguồn: i1.topgia.vn)

Ngoài ra, còn có nhiều cách trang trí mâm cỗ Trung Thu cực kỳ hấp dẫn ở dưới đây:

Mâm cỗ Trung Thu số 3 (Nguồn: thainguyen.edu.vn)

Mâm cỗ Trung Thu truyền thống số 4 cho các gia đình (Nguồn: a9.vietbao.vn)

Mâm cỗ Trung Thu số 5 cho gia đình (Nguồn: vemis.vn)

Mâm cỗ Trung Thu độc đáo số 6 cho bạn (Nguồn: adayroi.com)

Mâm cỗ Trung Thu hoàn hảo số 7 cho các gia đình (Nguồn: kenh14.vn)

Mâm cỗ Trung Thu đơn giản dễ thực hiện số 8 (Nguồn: lomonoxop.edu.vn)

Mâm cỗ Trung Thu cầu kỳ số 9 (Nguồn: chiecthiavang.com)

Bài viết trên đây của Blog Adayroi đã giải đáp cho bạn được mâm cỗ Tết Trung Thu gồm những gì cũng như ý nghĩa của từng loại quả. Hy vọng rằng bài viết đã cung cấp cho bạn thông tin hữu ích để có được mâm cỗ đêm Trung Thu hoàn chỉnh và trọn vẹn nhất.