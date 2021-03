Mang thai 3 tháng giữa nên ăn gì? 12 thực đơn giúp an thai khỏe mạnh

1.10 Tăng cường vitamin C



Mang thai 3 tháng giữa nên ăn gì? Đây là điều rất nhiều mẹ bầu quan tâm. Bởi thời điểm này, thai nhi phát triển rất nhanh và nhu cầu dinh dưỡng mẹ cần bổ sung cũng cần gấp 2 – 3 lần so với bình thường để có thể khỏe mạnh và giúp bé hoàn thiện thể chất, trí tuệ ngay từ khi là bào thai.



1. Mang thai 3 tháng giữa nên ăn gì tốt cho mẹ và bé

Dưới đây là một số thực phẩm tốt cho bà bầu mà mẹ bầu cần ghi danh vào thực đơn 3 tháng giữa mang thai của mình để bé yêu có thể khỏe mạnh và phát triển tốt nhất nhé.

1.1 Trứng gà

Trứng gà là thực phẩm cung cấp dinh dưỡng dồi dào cho cơ thể mẹ ở thời điểm giữa thai kỳ. Đặc biệt là vitamin D và chất choline có trong lòng đỏ trứng gà sẽ kích thích sự phát triển trí não và tư duy của thai nhi một cách hiệu quả nhất.

Bổ sung trứng gà vào 3 tháng giữa thai kỳ sẽ kích thích sự phát triển trí não của thai nhi (Nguồn: southerncastiron.com)

1.2 Cá hồi

3 tháng giữa thai kỳ mẹ bầu nên ăn gì? Không chỉ là một thực phẩm thơm ngon, bổ dưỡng, cá hồi còn có chứa một hàm lượng lớn vitamin A, canxi và DHA tốt cho não bộ của trẻ nhỏ. Do vậy, để thai nhi phát triển tốt, thông minh và khỏe mạnh hơn, sử dụng cá hồi trong thực đơn bữa ăn của mình là điều mẹ bầu nên làm.

Cá hồi áp chảo là món ăn rất tốt dành cho bà bầu (Nguồn: tasteofhome.com)

1.3 Hạnh nhân, hạt dẻ, hạt óc chó, …

Những loại hạt sấy khô tốt cho sức khỏe như hạnh nhân, hạt dẻ, óc chó… đều là những thực phẩm có chứa hàm lượng lớn omega 3, có khả năng hỗ trợ sự hình thành và phát triển của não bộ thai nhi. Ngoài ra, nó cũng là những loại thực phẩm mang đến nguồn dinh dưỡng dồi dào ở thời điểm giữa thai kỳ.

1.4 Quả bơ

Bơ là một loại quả có chứa rất nhiều vitamin K, vitamin C, vitamin B6, Omega 3… với công dụng giảm nghén hiệu quả cho bà bầu. Bổ sung bơ vào thời điểm này sẽ giúp mẹ bầu có thể thoải mái ăn uống những món ăn mình yêu thích mà không còn sợ hãi cảm giác nghén ngẩm như 3 tháng đầu mang thai. Ngoài ra bơ còn có tác dụng giảm cân hiệu quả giúp mẹ đảm bảo được cân nặng phát triển ổn định theo từng giai đoạn.

1.5 Các loại rau củ quả

Mang thai 3 tháng giữa nên ăn gì? Tất nhiên, rau củ quả xanh sạch không thuốc trừ sâu là những thực phẩm không thể thiếu cho một thực đơn đầy dưỡng chất, cần bằng hàng ngày của thai phụ. Đây chính là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể mẹ bầu, đồng thời giúp hệ tiêu hóa của mẹ bầu diễn ra được tốt hơn.

Thêm rau, củ, quả vào thực đơn hằng ngày (Nguồn: draxe.com)

1.6 Các thực phẩm chứa Vitamin D

Vitamin D là một trong số các dưỡng chất quan trọng nhất mà mẹ bầu cần bổ sung trong 3 tháng giữa thai kỳ. Nó là đáp án cho câu hỏi 3 tháng giữa thai kỳ mẹ bầu nên ăn gì? giúp tăng khả năng hấp thụ canxi và phốt pho một cách tốt nhất cho thai nhi phát triển xương và răng thuận lợi. Trong đó, các loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin D như gan cá, dầu cá, sữa… sẽ rất cần thiết trong thực đơn ăn uống của mẹ.

1.7 Bổ sung vitamin A

Vitamin A là công thần trong việc phát triển tế bào và một số bộ phận trên cơ thể thai nhi như tim, gan, phổi, thận, mắt… và cả hệ thần kinh. Đồng thời, chất dinh dưỡng này còn hạn chế tối đa tình trạng hen suyễn ở trẻ sơ sinh và hỗ trợ hệ miễn dịch cho bé phát triển khỏe mạnh.

Vitamin A có nhiều trong thịt là công thần trong việc phát triển tế bào thai nhi (Nguồn: draxe.com)

1.8 Bổ sung các thực phẩm DHA

DHA là dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển não bộ của thai nhi. Nó còn giúp các tế bào thần kinh phản xạ nhanh hơn, chính xác hơn. Vì vậy, việc bổ sung DHA hàng ngày cho bà bầu là điều hoàn toàn cần thiết để bé yêu được thông minh hơn ngay từ khi trong bụng mẹ.

1.9 Các thực phẩm chứa chất kẽm và sắt

Mang thai 3 tháng giữa nên ăn gì, uống gì để trị chứng thiếu máu cần hết sức lưu ý, bởi đây là vấn đề không ít chị em gặp phải và rất nguy hiểm cho mẹ cũng như cả thai nhi. Thịt, gan, tim cật hay rau xanh, các loại hạt ngũ cốc… sẽ giúp mẹ bầu bổ sung được một lượng sắt cần thiết để hạn chế việc thiếu máu khi mang thai. Vì vậy, ngay ở thời điểm quan trọng 3 tháng giữa thai kỳ, mẹ bầu đừng quên sử dụng các loại thực phẩm có chứa sắt này trong thực đơn ăn uống của mình.

Bổ sung kẽm và sắt giúp mẹ bầu tránh được tình trạng thiếu máu khi mang thai (Nguồn: draxe.com)

1.10 Tăng cường vitamin C

Vitamin C vô cùng cần thiết cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi, đồng thời sử dụng vitamin C trong 3 tháng giữa thai kỳ cũng sẽ giúp loại bỏ những khuyết điểm về vẻ đẹp của mẹ và bé. Vitamin C có nhiều trong các loại thực phẩm tươi ngon, chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

Trái cây chứa nhiều vitamin C cần thiết cho mẹ bầu (Nguồn: hubstatic.com)

1.11 Sữa và các loại thực phẩm chế biến từ sữa

Sữa chua, phô mai có chứa vitamin D, canxi và những lợi khuẩn khác giúp cho hệ tiêu hóa của mẹ bầu hoạt động tốt nhất. Ngoài ra, sữa và các sản phẩm được chế biến từ sữa khác như sữa chua, váng sữa… cũng giúp cơ thể mẹ hấp thu các chất dinh dưỡng tốt hơn. Nếu không, mẹ có thể tham khảo và dùng các loại sữa bầu giúp an thai, cung cấp đủ chất cho mẹ và bé.

1.12 Bổ sung canxi

Nhu cầu sử dụng canxi trong 3 tháng giữa là đặc biệt quan trọng để phát triển tối đa thể chất của bé. Những thực phẩm có chứa nhiều canxi như sữa, đậu nành, tôm… mẹ không nên bỏ qua trong bữa ăn của mình. Theo đó, mẹ bầu cần sử dụng ít nhất 300 – 500ml sữa mỗi ngày để đảm bảo cung cấp đầy đủ canxi cần thiết cho cơ thể và thai nhi.

Bổ sung canxi vào 3 tháng giữa thai kỳ là đặc biệt quan trọng để phát triển xương, răng của trẻ (Nguồn: draxe.com)

2. Thực đơn 3 tháng giữa thai kỳ mua ở đâu sạch?

Hiện nay, mẹ bầu đã có thể giảm thiểu tối đa quá trình di chuyển mua sắm cho thực đơn ăn uống hàng ngày của mình mà vẫn đảm bảo lựa chọn được các loại thực phẩm tươi ngon đầy đủ dưỡng chất khi mua sắm online tại Saigon-Gpdaily.com. Ngoài ra, các mẹ cũng có thể tham khảo thực đơn dinh dưỡng thơm ngon. Chỉ cần ngồi tại nhà, truy cập Saigon-Gpdaily và lựa chọn loại thực phẩm mình mong muốn, chỉ sau 2 giờ đồng hồ, mẹ bầu đã có thể nhận hàng tận nơi, thanh toán đơn giản đồng thời tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ thông qua các voucher, mã giảm giá khuyến mãi mà Saigon-Gpdaily.com mang đến cho khách mua hàng.

Không chỉ có thế, mẹ bầu còn có thể tích điểm thẻ VinID siêu tiết kiệm cho khách hàng thành viên sau mỗi lần mua sắm của mình để có thể vừa mang đến cho con yêu những loại thực phẩm tốt nhất, vừa tiết kiệm tối đa ngân sách cần bỏ ra.

Mua sắm thực phẩm online tại Saigon-Gpdaily sẽ là một sự lựa chọn thông minh của mẹ bầu (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Với những thông tin vừa chia sẻ trên, chắc hẳn các mẹ đã có được thực đơn ăn uống hợp lý cho mình trong giai đoạn này rồi phải không nào. Hãy truy cập ngay Saigon-Gpdaily.com để sắm các loại thực phẩm tươi ngon và các đồ dùng chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé chất lượng ngay hôm nay nhé!