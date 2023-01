Mang thai song sinh ở tuần nào, 6 lưu ý mẹ cần ghi nhớ kỹ

1.4. Bụng to sớm hơn bình thường



Bạn nghi ngờ mình mang thai song sinh nhưng chưa dám vội kết luận và chưa biết cách nào để nhận biết. Những dấu hiệu mang thai đôi được hé lộ trong bài viết này của Blog Adayroi sẽ giúp bạn có câu trả lời một cách chính xác.



1. Dấu hiệu mang thai song sinh là gì

1.1. Đi tiểu thường xuyên

Một trong những dấu hiệu cho thấy bạn mang thai đôi chính là đi tiểu một cách thường xuyên. Lý do vì trọng lượng tử cung với hai túi thai lớn đã gây áp lực, đè nén lên phần bàng quan của bạn. Do đó, bạn sẽ có dấu hiệu muốn đi tiểu nhiều. Dấu hiệu này kết thúc khi tử cung được nâng cao so với khung xương chậu.

1.2. Ốm nghén nhiều hơn

Do phải mang đến hai thiên thần nhỏ trong người, biểu hiện ốm nghén của thai phụ cũng dữ dội hơn rất nhiều lần. Nguyên do bắt nguồn từ việc hormone gonadotropin cao hơn ở mẹ mang thai đôi. Các chị em sẽ phải làm quen với việc nôn ói, cảm giác buồn nôn nhiều trong thời kỳ 3 tháng đầu. Một số dấu hiệu như khó ngủ, đau lưng, ợ nóng tần suất nhiều hơn so với mang thai đơn cũng là những tín hiệu cho thấy bạn đang mang song thai.

1.3. Tăng nhiều cân

Với việc có hai em bé trong bụng, mẹ bầu cũng sẽ tăng cân nhiều hơn thông thường. Trung bình, khi mang thai đơn, thai phụ chỉ tăng cân ở mức 10 đến 14kg. Tuy nhiên, mức tăng cân sẽ ở ngưỡng 20kg và hơn thế nếu mang song thai. Việc tăng cân này là hết sức bình thường vì có đến tận hai thiên thần đang cần dưỡng chất để phát triển trong bụng chị em và khiến chị em buộc phải dung nạp nhiều calo hơn.

1.4. Bụng to sớm hơn bình thường

Nếu bạn cảm thấy bụng bầu to sớm hơn với thông thường, chúc mừng bạn, bạn có thể đang mang thai song sinh. Và để chắc chắn hơn, bạn nên đi khám để có được kết luận chính xác nhất.

1.5. Khó thở

Việc có 2 em bé đang phát triển trong bụng khiến không gian co giãn cho hoạt động phổi trở nên eo hẹp hơn. Do đó, các mẹ bầu mang song thai thường bị khó thở. Và nếu thấy dấu hiệu này, bạn cũng nên đi khám tại các bệnh viện, phòng khám chất lượng uy tín để biết được tình huống sức khỏe của bản thân. Trong đó không thể không kể đến bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec được nhiều mẹ đặt niềm tin.

1.6. Thai đạp sớm, tim thai đập nhanh và rõ hơn

Khi mang thai đôi, mẹ và gia đình có thể thấy thai đạp sớm, tim thai đập nhanh và rõ hơn. Thậm chí, gia đình có thể thấy các dấu hiệu này trước 15 tuần thai.

Mẹ bầu mang song thai thường khó thở (Nguồn: conlatatca.vn)

2. Mang thai đôi cần chú ý những gì

2.1. Mang song thai thường sinh vào tuần thứ mấy

Hầu hết các phụ nữ mang thai song sinh sẽ khó lòng sinh đúng ngày dự sinh hay đúng tuần. Việc sinh ở tuần bao nhiêu còn phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng sức khỏe và tình hình thai nhi trong bụng mẹ. Do đó, không có tài liệu nào ghi chính xác dự đoán khoảng thời gian sinh con của các mẹ bầu thai đôi. Tuy nhiên, khi đến tuần 37 thai kỳ, các em bé có thể bị chết lưu hoặc tử vong chu sinh sau 4 tuần chào đời. Vì vậy, các y bác sĩ thường chỉ định các chị em mang song thai tiến hành sinh nở khi thai kỳ sắp đạt 37 tuần.

Theo ghi nhận thực tế, các thai phụ mang thai đôi thường chuyển dạ vào tuần 36 đến tuần thứ 37. Trong trường hợp mẹ mang hai thai với một bánh rau, trung bình thời gian chuyển dạ là 36 tuần. Và có một số trường hợp để an toàn cho cả mẹ và bé, các bác sĩ sẽ chỉ định sinh vào tuần thứ 34.

2.2. Bồi bổ đủ chất dinh dưỡng

Hãy nhớ rằng bạn phải nạp năng lượng cho hai thai nhi phát triển, do đó, mẹ bầu nên bồi bổ đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể giúp con khỏe mạnh. Tham khảo menu 41 món ngon cho mẹ bầu đủ 4 nhóm dinh dưỡng thay đổi hằng ngày, vừa ngon lại chống ngán.

2.3. Nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc

Mang thai đôi đồng nghĩa với việc cơ thể phải hoạt động gấp đôi bình thường. Do đó, chị em sẽ dễ mệt cũng như kiệt sức hơn. Mỗi khi vậy, thai phụ nên gắng nghỉ ngơi, thư giãn, nghe nhạc. Đừng quên tranh thủ có những giấc ngủ ngắn trong ngày. Hãy tránh làm việc quá sức vì bạn có tới hai thiên thần trong bụng.

2.4. Tăng cân khi mang thai đôi

Mang thai đôi và những điều cần biết cho mẹ bầu không thể thiếu việc đảm bảo tăng cân phù hợp để cho con phát triển đầy đủ. Theo ghi nhận, mẹ cần phải tăng khoảng 16 đến 20 kg mới đạt yêu cầu. Điều này có nghĩa là mẹ bầu mang thai song sinh sẽ cần nạp gấp đôi lượng dưỡng chất để cung cấp năng lượng cho hai thiên thần nhỏ.

Mẹ bầu mang song thai thường sinh con vào tuần thứ mấy? (Nguồn: baomoi.vn)

2.5. Theo dõi thai kỳ cẩn thận

Mang thai đôi tiềm ẩn nhiều nguy cơ sinh non, các biến chứng nguy hiểm. Mẹ bầu có thể bị tiền sản giật với nguy cơ cao gấp 2 lần. Cũng như các chị em mang song thai dễ bị bệnh tiểu đường khi mang thai đôi rất cao. Do đó, khi mang thai đôi, gia đình và thai phụ nên theo dõi thai kỳ một cách cẩn thận bằng cách thực hiện khám thai và sinh con trọn gói toàn diện.

2.6. Uống đủ nước

Uống đủ nước là cách hiệu quả giúp tăng nước ối trong bào thai. Cũng như đó là cách hiệu quả giúp mẹ không bị nhiễm trùng về đường tiết niệu, đảm bảo được nhu cầu máu ngày càng tăng cao. Ngoài ra, còn góp phần giảm nguy cơ ngôi ngược, sinh non … Vì vậy, hãy đảm bảo rằng giai đoạn đầu bạn nạp đủ 1,8 đến 2 lít nước. Giai đoạn cuối thai kỳ, hãy nạp đủ 2 đến 2,5 lít nước.

2.7. Tập thể dục nhẹ nhàng

Việc tập thể dục thường xuyên mỗi ngày luôn được khuyến nghị là cách giúp các mẹ bầu giữ gìn sức khỏe khi mang thai. Do đó, các mẹ mang thai song sinh nên tập nhẹ nhàng dựa trên các bài tập khoa học.

2.8. Ăn uống cân bằng, lành mạnh

Tương tự mang thai đơn, việc ăn uống cân bằng, lành mạnh là hết sức quan trọng đối với các mẹ bầu mang thai đôi. Điều này giúp con đủ cân, đủ dưỡng chất phát triển và mẹ không gặp các biến chứng sức khỏe không mong muốn.

2.9. Tránh xa vật nuôi chó mèo

Nếu bạn trót yêu động vật, khi mang song thai, bạn trót phải rời xa chúng một thời gian. Nguyên do vì chó mèo có một căn bệnh nguy hiểm gây ra dị tật cho em bé trong bụng đó là bệnh Toxoplasmosis. Bệnh này lây cả qua ôm ấp, dọn dẹp nơi ở, tiếp xúc với đất có chứa phân mèo. Do đó, hãy tránh xa chó mèo trước khi em bé trong bụng gặp nguy hiểm.

Hãy tránh xa chó mèo khi mang thai đôi (Nguồn: caresspet.com)

3. Mang thai đôi có sinh thường được không

Không ít các mẹ bầu nghĩ rằng cứ mang thai đôi là phải lên bàn mổ cho an toàn. Tuy nhiên, sự thật là mang thai đôi hay mang thai đơn đều có thể sinh thường như thường. Và vì lần vượt cạn luôn nguy hiểm, do đó, các mẹ bầu nên cân nhắc lựa chọn gói chuyển dạ uy tín tại Vinmec cho thai đôi để được chăm sóc tận tình và chu đáo nhất.

Dựa trên vị trí ngôi thai cũng như một số vấn đề sức khỏe thai phụ mà các bác sĩ sẽ chỉ định sinh thường hay sinh mổ. Để chắc chắn hơn, hãy hỏi ý kiến bác sĩ của bạn để có quyết định đúng đắn nhất. Tỷ lệ sinh mổ các mẹ mang song thai là khá lớn tuy nhiên vẫn có không ít các em bé song sinh chào đời bằng cách sinh thường tự nhiên. Khoảng cách thời gian giữa hai bé thường không quá một tiếng đồng hồ. Và theo ghi nhận, sau khi sinh bé thứ nhất, em bé còn lại sẽ dễ ra đời hơn hẳn.

Trên đây là những dấu hiệu mang thai song sinh giúp các gia đình và mẹ bầu có thể thuận lợi nắm bắt được tình hình và có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho các con yêu. Hy vọng rằng các chị em đã có được kiến thức bổ ích để mẹ tròn con vuông.