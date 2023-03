Máy cạo râu loại nào tốt bền nhất 2019: Philips, Panasonic hay Flyco

Hiện nay nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng nam giới cũng không hề ít, giới nam đã bắt đầu có xu hướng tự biết làm đẹp cho bản thân. Thì việc sở hữu một máy cạo râu tốt để sửa soạn cho bản thân là điều không thể thiếu được. Cùng Blog Adayroi tham khảo về máy cạo râu đáng lựa chọn hiện nay nhé!



1. Cách chọn máy cạo râu loại nào tốt nhất hiện nay

1.1. Nên mua máy cạo râu chạy pin sạc hay pin tiểu

Máy cạo râu bình thường sẽ có cấu tạo được phân theo nguồn điện và nó chia thành hai loại máy cạo râu mà chúng ta thường thấy ở hiện nay. Đó là máy cạo râu chạy bằng pin sạc, thuận tiện cho lúc rảnh rỗi có thể sạc nó bằng dây điện chỉ với vài tiếng đồng hồ. Và loại thứ 2 là máy cạo râu chạy bằng pin tiểu – thuận tiện cho việc đi dã ngoại, đi xa, lúc bận rộn,… có thể sử dụng được mọi lúc.

Các loại máy cạo râu chất lượng nhất năm 2019 (Nguồn: yourbestdigs.com)

Vậy máy cạo râu loại nào tốt? Đối với máy cạo râu dùng pin để chạy, bạn có thể sử dụng pin AA hoặc các loại pin tiểu khác có chất lượng tốt hơn để có thể sử dụng lâu hơn, đỡ tốn công thay pin nhiều lần và an toàn hơn khi sử dụng. Đối với máy cạo râu chạy pin sạc, đây là loại máy ngày càng được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi bởi bạn vừa có thể cắm điện và sử dụng trực tiếp, vừa có thể sạc một lần và dùng cả tuần, có khi cả tháng mới hết, thích hợp cho đi du lịch.

Máy cạo râu chạy pin đôi khi bị gián đoạn khi sử dụng vì đang cạo râu thì hết pin, khá khó chịu. Còn đối với máy cạo râu sử dụng pin sạc và nguồn điện trực tiếp, bạn phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn sử dụng sản phẩm để đảm bảo an toàn cho mình.

1.2. Máy cạo râu lưỡi xoay hay lưỡi thẳng

Nếu phân loại theo cấu tạo lưỡi dao, ta cũng phân thành hai loại: máy cạo râu lưỡi xoay và máy cạo râu lưỡi thẳng.

Đối với máy cạo râu lưỡi thẳng, nó được tạo nên từ 1-3 lá kim loại rất mỏng, rất sắc giúp di chuyển mềm mại và sát trên da mặt để loại bỏ được những sợi râu cứng và sát da nhất. Đối với máy cạo râu lưỡi xoay, đây là sản phẩm được thiết kế linh hoạt hơn lưỡi phẳng, có khả năng tiếp xúc với da mặt tốt hơn hẳn, đặc biệt là những vùng lưỡi dao thẳng không cạo được. Với lưỡi dao này thì bề mặt da sẽ sạch hơn hẳn, nhất là những vùng da có độ cong lớn, gồ ghề.

Máy cạo râu lưỡi thẳng không làm sạch hoàn toàn được các vùng da gồ ghề. Máy cạo râu lưỡi xoay thường sẽ tạo cảm giác bị bứt râu trong quá trình sử dụng.

1.3. Máy cạo râu dùng để cạo lúc da khô và ướt

Máy được phân loại theo từng môi trường hoạt động mà ta có thể chia nó thành 2 loại như máy cạo râu dùng để cạo lúc da bạn đang khô và lúc da bạn đang ướt. Đây là 2 cấu tạo thu hút được người tiêu dùng ở việc họ có thể dễ dàng, tiện lợi khi sử dụng bất cứ nơi đâu hay bất cứ nơi nào.

Máy cạo râu hiện nay rất hiện đại và đa năng, có thể sử dụng được khi làn da khô hoặc có nước. Loại sử dụng khi da khô thường có giá thành rẻ hơn và không kén chọn làn da. Với da ướt, đây là loại có giá thành cao hơn và kén người dùng, phù hợp với người có làn da mẫn cảm.

Máy cạo râu này bắt buộc chúng ta phải sử dụng kèm với dao cạo râu. Điều đó có thể làm ta tốn thêm chi phí khi xài 1 thời gian thì chúng ta cần thay dao cạo khác để đảm bảo được an toàn vệ sinh khi sử dụng.

Máy cạo râu loại nào tốt nhất (Nguồn: vatgia.vn)

2. Đánh giá máy cạo râu Philips có tốt không?

2.1. Mức giá

Một trong máy cạo râu loại nào tốt hiện nay được nam giới biết đến như máy cạo râu Philips bền, đẹp và tốt. Những sản phẩm này có giá từ 300.000đ cho đến những dòng cao cấp có giá 3 triệu đồng, giúp bạn thoải mái lựa chọn sản phẩm đáp ứng được các tiêu chí và nhu cầu của mình. Vậy bạn có thể mua máy cạo râu này ở đâu? Adayroi, điện máy Toàn Linh là các địa điểm rất đáng để bạn cân nhắc.

2.2. Ưu và nhược điểm

Ưu điểm

Thương hiệu Philips đến từ Hà Lan nổi tiếng với những sản phẩm chất lượng, đa mẫu mã, thành lập vào năm 1981 chuyên sản xuất đồ gia dụng nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Những máy cạo râu tốt nhất phù hợp với mọi loại da cánh đàn ông của Philips được trang bị hệ thống máy vận hành êm ái ổn định, phù hợp với các loại râu cứng và mềm, giúp máy cạo râu Philips là cái tên được khá nhiều người tìm kiếm.

Nhược điểm

Máy cạo râu Philips có giá thành hơi cao và bị làm giả khá nhiều nên bạn cần tìm hiểu các địa chỉ uy tín khi mua như Adayroi.

2.3. Top 3 máy cạo râu Philips tốt nhất hiện nay

Máy cạo râu du lịch PQ217/18

Máy cạo râu du lịch PQ217/18 là dòng máy hiện nay đang được sử dụng nhiều bởi nó được trang bị pin sạc an toàn, lưỡi cạo closecut và công nghệ Reflex Action giúp chúng ta có thể dễ dàng cạo sát và sạch hơn cũng như tránh được việc phải cạo đi cạo lại nhiều lần như các máy cạo râu tầm trung khác.

Lưỡi cạo closecut giúp cạo sát và sạch. Với công nghệ Reflex Action, lưỡi dao sẽ tự điều chỉnh đường cong theo gương mặt và cổ. Khi sử dụng máy cạo râu du lịch PQ217/18 cảm thấy êm ái. Máy có công suất lớn nhưng vẫn tiết kiệm được năng lượng có thể cạo liên tục đến 30 phút.

Máy có một nhược điểm nhỏ đó là thời gian sạc pin khá lâu dẫn đến tốn thời gian cho việc chuẩn bị trước . Ngoài ra, còn nhược điểm nữa là việc làm sạch cũng khá lâu khi không sử dụng với kem cạo râu.

Với mức giá tầm 790.000 đồng. Là máy có mức giá tương đối rẻ đối với người sử dụng muốn dùng một chiếc máy hiện đại và đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu. Đây cũng là một lựa chọn tốt cho những ai muốn mua máy tốt mà giá phù hợp với túi tiền của bạn.

Máy cạo râu Philips PQ206

Máy cạo râu Philips PQ206 có thiết kế đẹp, nhỏ gọn, tiện lợi, với khung máy được làm từ kim loại và nhựa cao cấp, đây là dòng máy cạo râu dùng pin AAA, hệ thống cạo râu close up và đầu cạo xoay độc lập.

Máy có thể dễ dàng mang theo khi đi du lịch. Máy được trang bị cây cọ giúp cho việc vệ sinh được dễ dàng hơn, có thể quét sạch đường đi của từng sợi râu, lưỡi dao cạo thiết kế để tự làm sắc và có độ bền lâu đến 2 năm. Thiết bị sử dụng pin AAA giúp máy có thể sử dụng trong thời gian dài.

Máy không hỗ trợ tính năng chống xước, sau khi sử dụng phải dùng cây cọ lau quét và đặc biệt khi chưa quen thì sẽ bị rung tay khi sử dụng.

Máy có mức giá chỉ tầm 490.000 đồng phù hợp cho những ai không quan tâm đến ngoại hình bên ngoài lắm. Vì máy không có tính năng chống xước nên nếu xài lâu dài có thể dẫn đến máy không được đẹp nữa. Nhưng nó vẫn đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản của mọi người.

Máy cạo râu Philips PQ206 (Nguồn: slatic.net)

Máy cạo râu Philips S5070

Máy cạo râu Philips S5070 dùng cho vùng khô và ướt, có thiết kế gọn gàng, sang trọng đem lại cảm giác cầm nắm chắc chắn. Máy có hệ thống 3 dao cạo closecut và sử dụng đầu xoay 5 chiều, có cả đầu tỉa và công nghệ chống nước.

Với hệ thống 3 dao cạo closecut và sử dụng đầu xoay 5 chiều giúp cạo cực sạch, cực nhanh và cực êm, không gây rát. Đặc biệt, máy có công nghệ chống nước và sử dụng công nghệ pin tiên tiến có khả năng sạc nhanh vô cùng tiện lợi.

Máy có giá thành khá cao, khó tiếp cận người dùng và khi sử dụng không quen cần chú ý bị thương bởi lưỡi dao và đầu tỉa.

Máy cạo râu Philips S5070 có mức giá tầm 2.599.000 đồng. Đây được xem là mức giá tương đối cao nhưng nó mang lại nhiều công dụng vượt bậc hơn các máy khác. Bởi máy có sử dụng công nghệ pin tiên tiến và có khả năng sạc nhanh rất phù hợp cho những ai bận rộn.

Máy cạo râu Philips S5070 (Nguồn: pico.vn)

3. Đánh giá máy cạo râu Panasonic có tốt không

3.1. Mức giá

Phần lớn các sản phẩm máy cạo râu Panasonic đều nằm ở phân khúc trung và cao cấp, vì thế mà mức giá không hề rẻ với giá dao động từ 300.000đ cho đến hơn 3 triệu. Tuy nhiên, mức giá trung bình hiện nay ở khoảng 1.500.000đ, có thể cạo khô và ướt do đó đối với những khách hàng tầm trung, bạn không nên mua sản phẩm Panasonic trên mức trung bình để đảm bảo tiết kiệm nhất cho khả năng tài chính của mình, các bạn cũng cần chú ý các dòng sản phẩm dưới mức giá trung bình sẽ không cạo ướt được.

3.1. Ưu và nhược điểm

Ưu điểm

Hầu hết, các sản phẩm máy cạo râu Panasonic luôn nổi tiếng ở thiết kế đẹp và chất lượng sản phẩm luôn ở mức cao nhất, thiết kế lưỡi dao cạo của đặc biệt, công nghệ lưỡi dao cạo đa phần là dao lá chứ không sử dụng lưỡi dao xoay như các hãng khác. Đây là sản phẩm máy cạo râu tốt tuyệt vời để các bạn chăm chút vẻ bề ngoài của mình hoặc các chị em cũng có thể sử dụng làm quà tặng nửa kia của mình trong dịp đặc biệt.

Nhược điểm

Giá thành của máy cạo râu Panasonic đa phần ở mức khá cao, do đó cần tìm hiểu các tính năng thật kỹ trước khi mua để có được trải nghiệm tốt nhất.

3.3 Top 3 máy cạo râu Panasonic tốt nhất 2019

Máy cạo râu Panasonic PACR-ES-SL10-K401

Máy cạo râu Panasonic PACR-ES-SL10-K401 có kích thước xấp xỉ 42 x 64 x 159 mm (C x R x S), mô-tơ cắt 7600 vòng/phút và có trọng lượng 130g. Dao cạo 3 lưỡi lướt nhẹ nhàng trên bề mặt da, tiện lợi cả khi cạo khô và ướt. Lưỡi trong 30 độ nổi bật với công nghệ nano giúp cắt phần thân râu để cạo sát hơn.

Máy có thiết kế nhỏ gọn, cầm chắc tay, sử dụng pin, có thời lượng sử dụng lên đến 21 phút giúp bạn có thể mang đi công tác và du lịch. Thiết kế lưỡi dao hình cung giúp áp sát được ở các góc cạnh trên khuôn mặt. Đặc biệt máy sử dụng được cho cả cạo ướt và cạo khô, kèm nắp bảo quản tránh vô tình bật nguồn khi chạm phải.

Phụ kiện khó tìm (ví dụ khi cần thay lưỡi dao) và do sử dụng pin nên khá bất tiện trong trường hợp hết pin khi đang sử dụng.

Đây là máy cạo râu của nhà sản xuất uy tín Panasonic được người tiêu dùng biết đến rộng rãi nằm trong phân khúc giá rẻ khoảng 800.000đ. Phù hợp cho việc mang đi cũng như dễ dàng sử dụng bởi nó nhỏ gọn và được sử dụng bằng pin. Nên nó sẽ phù hợp với người đang đi làm hoặc phải đi xa hơn.

Sản phẩm sử dụng được cho cả cạo ướt và cạo khô (Nguồn: imgur.com)

Máy cạo râu Panasonic ES-SL41-S453

Máy cạo râu Panasonic ES-SL41-S453 sử dụng pin sạc, có thể cạo khô và ướt. Máy có mô-tơ cắt 7600 vòng/phút với 3 lưỡi dao lắp trong an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt có thể rửa máy dưới nước.

Hệ thống cắt 3 lưỡi kết hợp với công nghệ nano mang lại hiệu quả sử dụng tối ưu, đảm bảo cạo râu một cách nhanh chóng và thuận tiện, Với lưỡi dao nghiêng 30 độ giúp cạo sát râu hiệu quả hơn. Tính năng không thấm nước cho phép bạn có thể thoải mái rửa dao cạo bằng nước để thiết bị luôn sạch sẽ.

Dòng máy có thiết kế quen thuộc dễ cầm nắm khi thao tác, vận hành êm ái bằng điện, không có dây vướng víu thuận tiện mang theo sử dụng khi đi xa. Đường cạo linh hoạt, mượt mà, máy không gây cảm giác bị nhổ râu hay rát da phù hợp với ai có làn da nhạy cảm hay mụn. Ngoài ra, máy còn có thời gian sử dụng lên đến 21 phút.

Máy có một nhược điểm tương đối khó chịu với người tiêu dùng đó là vì thời gian sạc pin tương đối khá lâu tầm khoảng 15 tiếng. Điều đó, dẫn đến những người hay bận rộn sẽ khó đồng ý khi mua. Máy có mức giá tầm khoảng 1.300.000đ đến 1.500.000đ.

Máy cạo râu Panasonic ES-SL41-S453 (Nguồn: amazon.com)

Máy cạo râu Panasonic ES-RP20

Máy cạo râu Panasonic ES-RP20 cạo khô, sử dụng pin sạc trực tiếp với nguồn điện 220V – 50/60Hz. Phích cắm sạc pin tích hợp liền máy. Lưỡi cạo ngang 01 lưỡi xoay đủ hướng Contour. Lưỡi cạo bén – mỏng, lưỡi cạo được sản xuất tại Nhật. Có tích hợp thêm lưỡi nhỏ bên trong xoay 30 độ, đặc biệt có Trimmer tỉa

Máy có thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch, sử dụng pin sạc và được trang bị một lưỡi ngang có nắp chụp bảo vệ mặt lưỡi. Lưỡi cắt và màng cạo sử dụng công nghệ cắt mới với góc cắt nhỏ giúp cắt sâu và sát hơn giúp làm sạch bề mặt da tốt hơn. Đặc biệt mặc dù không phải dòng sản phẩm giá cao nhưng động cơ vẫn rất mượt và êm ái, không gây rung tay khi sử dụng.

Thời gian làm sạch da chưa thật sự nhanh, hiệu quả chưa thực sự ấn tượng với làn da mụn và khó vệ sinh vì không rửa trực tiếp dưới vòi nước được. Máy cạo râu Panasonic ES-RP20 có mức giá khoảng 670.000 đồng. Là một trong các loại máy tầm trung nhưng vẫn có thể đáp ứng được các nhu cầu cơ bản như về độ mượt, độ êm ái của nó.

Máy cạo râu Panasonic ES-RP20 (Nguồn: adayroi.com)

4. Đánh giá máy cạo râu Flyco có tốt không

4.1. Mức giá

Máy cạo râu Flyco có mức giá từ 200.000đ đến 1 triệu, một mức giá cực kỳ hợp lý so với chất lượng. Nếu đem so với các máy cạo râu trôi nổi trên thị trường thì máy cạo râu Flyco có mức giá cao hơn, tuy nhiên khi đem so với các máy của những hãng nổi tiếng cùng chức năng như: Philips, Panasonic, Hitachi… thì thương hiệu này có mức giá rẻ hơn khá nhiều!

4.2. Ưu và nhược điểm

Ưu điểm

Flyco là thương hiệu đến từ Việt Nam mà người tiêu dùng trong nước rất đón nhận, do đó chất lượng sản phẩm được đảm bảo. Là loại máy cạo râu tốt Flyco có thiết kế đẹp, sang trọng, thể hiện được đẳng cấp từ hộp đựng cho đến sản phẩm. Đặc biệt với lưỡi dao sắc bén cho cảm giác lướt nhẹ nhàng khi sử dụng. Ngoài ra, chính sách bảo hành của hãng lên đến 2 năm, điều này đã chứng tỏ được chất lượng và độ bền của sản phẩm qua thời gian, và đặc biệt hơn đây là sản phẩm nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ người sử dụng.

Nhược điểm

Mẫu mã chưa đa dạng, chưa đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của khách hàng và phần lớn máy cạo râu Flyco có chất lượng pin chưa được hoàn hảo lắm và lưỡi dao nhanh bị mòn theo thời gian. Tuy nhiên với trải nghiệm mà nó mang lại thì đây là thương hiệu rất đáng để sử dụng.

Máy cạo râu Flyco có khả năng chống nước tuyệt vời (Nguồn: traikhoe.net)

4.3 Top 3 máy cạo râu Flyco tốt nhất 2019

Máy cạo râu điện Flyco FS873VN

Máy cạo râu điện Flyco FS873VN có khả năng chống thấm nước tốt, bạn có thể dùng để cạo ướt hoặc cạo khô. Máy có kích thước 12.5 x 3 x 5.5 cm (C x R x D) do đó bạn có thể cầm vừa vặn trong lòng bàn tay dễ dàng sử dụng, thích hợp cho xài trong nhà hay mang theo khi đi du lịch.

Đây là dòng máy có thiết kế lưỡi kép xoay vòng giúp bạn sẽ hoàn toàn an tâm thay vì mất hàng tiếng đồng hồ thì giờ đây bạn chỉ mất vài phút để làm sạch gương mặt của mình.lưỡi dao cạo mỏng, sắc bén giúp tăng 50% diện tích tiếp xúc trên bề mặt da. Đặc biệt thân máy có chống nước chuẩn IPX7 giúp bạn có thể rửa sạch đầu dao cạo dưới vòi nước một cách an toàn và nhanh chóng.

Với thiết kế lưỡi dao cạo không tiếp xúc trực tiếp với da nên có thể tránh được những tổn thương cho làn da như: đau rát, chảy máu hay trầy xước…Ngoài ra, việc vệ sinh thân máy dễ dàng, bạn có thể tháo lắp mà không lo hỏng hóc. Ngoài ra, Flyco FS873 còn là dòng sản phẩm pin sạc cực kỳ tiện dụng, thời gian sử dụng có thể lên tới 60 phút nếu bạn sạc đầy.

Lưỡi dao nóng lên thấy rõ sau khi sử dụng khoảng 3 phút và khi sử dụng một thời gian ngắn sẽ thấy lưỡi dao dễ bị mòn, khá mất công đi mua phụ kiện và thay lưỡi. Máy có mức giá khoảng 300.000đ đến 400.000 đồng. Là mức giá tương đối phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam với mức thu nhập trung bình. Thì đây sẽ là loại máy đáp ứng được các nhu cầu cần thiết cơ bản nếu người mua không muốn mua loại máy có mức giá đắt.

Máy cạo râu điện Flyco FS873VN (Nguồn: tikicdn.com)

Máy cạo râu điện Flyco FS 371VN

Máy cạo râu điện Flyco FS 371VN sử dụng pin sạc, có hệ thống 3 lưỡi dao kép sắc bén, siêu bền. Máy có thời gian sạc 8 tiếng và dùng được liên tục trong 60 phút, một con số hết sức ấn tượng. Điểm tuyệt vời đầu tiên mà bạn có thể nhận thấy khi cầm trên tay sản phẩm này chính là hệ thống 3 lưỡi dao kép sắc bén, siêu bền được trang bị tính năng chống kẹt râu. Đương nhiên khi sở hữu 3 lưỡi dao thì việc cạo râu của bạn sẽ nhanh hơn hẳn các các sản phẩm chỉ có 2 lưỡi dao.

Đây là dòng máy cạo râu được thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam, với thân máy được thiết kế hợp kim có màu vàng đồng sang trọng, siêu bền, tăng cường khả năng rơi vỡ, va đập, chống thấm nước tiêu chuẩn IPX7. Ngoài ra, sản phẩm còn sở hữu ưu điểm vượt trội như thiết kế dễ cầm tay, chống thấm nước, có thể vừa cạo ướt và cạo khô, …

Do có 3 lưỡi dao nên tốc độ làm sạch râu siêu nhanh, lưỡi dao cạo không tiếp xúc trực tiếp với da nên có thể tránh được những tổn thương cho làn da như: đau rát, chảy máu hay trầy xước… Ngoài ra, FS371VN sử dụng pin sạc, bạn có thể dễ dàng mang theo sản phẩm này và dùng nó trong vòng 10 -15 ngày mới hết pin.

Đây là dòng máy cạo râu có thiết kế tông đơ dạng đầu bật gây cảm giác lạ và khó sử dụng khi sử dụng lần đầu, nút bấm được thiết kế tinh tế nhưng dễ hư hỏng sau một thời gian sử dụng.

Với giá bán từ 600.000 – 700.000đ. Cùng những tính năng được trang bị và những trải nghiệm mà máy mang lại, đây là một mức giá khá hợp lý, thậm chí là khá rẻ so với những dòng máy có chức năng tương tự của những hãng khác.

Máy cạo râu điện Flyco FS 371VN (Nguồn: scdn.vn)

Máy cạo râu Flyco FS 330VN

Máy cạo râu Flyco FS 330VN là loại máy sử dụng pin sạc và chỉ có thể cạo khô. Ngoài ra, máy còn có hệ thống dao kép tự động, dao cạo sắc bén nhưng vẫn giữ được độ an toàn nhất định, thiết kế với 3 lưỡi dao giúp việc cạo trở nên sạch sẽ hơn.

Máy cạo râu Flyco FS 330VN được thiết kế có đèn hiển thị sạc điện thông minh trên máy để báo hiệu cho việc sạc đầy hay chưa, lưỡi dao được thiết kế sắc bén và có thể đảm bảo được độ an toàn nhất định. Ngoài ra, máy còn có hệ thống lưỡi dao kép siêu bén cùng với đầu dao cạo siêu mỏng giúp cắt sát hơn và thoải mái hơn. Pin sạc sử dụng được đến 60 phút.

Máy có thiết kế sang trọng, dễ cầm nắm trong quá trình sử dụng. Hệ thống 3 đầu cạo với lưỡi dao kép giúp máy cạo sát và nhanh, tiết kiệm được kha khá thời gian khi sử dụng. Đặc biệt nhờ có cơ chế tự động điều chỉnh ôm sát theo đường cong khuôn mặt giúp bạn dễ chịu hơn khi vệ sinh các vùng có độ cong lớn. Đặc biệt máy có tích hợp tông đơ giúp bạn tỉa râu khi quá dài hay sử dụng để cạo các vùng tóc con rất tiện lợi.

Máy không có tính năng chống nước, do đó khó vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng. Lớp cao su ngoài vỏ máy khá dễ bám bụi bẩn, khó lau sạch. Qua thực tế cho thấy máy cạo không sạch như dùng dao cạo, tuy nhiên đây cũng là nhược điểm chung của rất nhiều máy cạo râu mắc phải.

Máy sở hữu một mức giá trung bình, khoảng từ 350.000 – 500.000đ rất dễ chịu, dễ thu hút người mua bởi so với các chức năng mà nó mang lại thì đây sẽ là một con số rất đáng mua cho người tiêu dùng.

Máy cạo râu Flyco FS 330VN (Nguồn: tikicdn.com)

Thông qua bài viết tham khảo này, mong rằng các bạn sẽ chọn ra được sản phẩm phù hợp cũng như là thiết bị chăm sóc gia đình thiết yếu ai cũng phải sở hữu để tạo cho cuộc sống trở nên thoải mái hơn. Máy cạo râu loại nào tốt? mỗi sản phẩm nêu trên đều có công dụng rõ ràng và mức giá phù hợp, bạn tự xác định nhu cầu và cảm nhận loại nào thực sự với bản thân để chọn mua. Ngoài ra, nếu bạn còn đang thắc mắc nên mua máy cạo râu Philips ở đâu có chất lượng tốt, hay sản phẩm uy tín của hãng Flyco thì có thể mua trên các trang trực tuyến đáng tin cậy mà lại được hưởng rất nhiều những dịch vụ cũng như ưu đãi hấp dẫn chẳng hạn như Adayroi.com. Ngoài việc được miễn phí giao hàng và với thời gian giao đúng hạn đã được hẹn, không những thế còn có chính sách giảm giá, khuyến mãi nữa khi bạn đăng ký thẻ VinID. Blog Adayroi hy vọng, bạn sớm rinh về sản phẩm chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp chính hãng, giá tốt và hiệu quả cao nhé!