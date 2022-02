Máy lọc nước A.O.Smith AR600-U3 có tốt không, giá bán, nơi mua ưu đãi

Hiện nay, máy lọc nước là một thiết bị quen thuộc ở nhiều gia đình, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe của gia đình bạn một cách tốt nhất trước nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Vậy máy lọc nước A.O.Smith AR600-U3 có tốt không? Theo dõi bài viết sau từ Saigon-Gpdaily để có câu trả lời thỏa đáng nhé.



1. Đánh giá máy lọc nước A.O.Smith AR600-U3 có tốt không

1.1. Xuất xứ máy lọc nước A. O. Smith của nước nào

A.O.Smith là một thương hiệu chuyên sản xuất và cung cấp máy lọc nước hàng đầu thế giới được thành lập từ năm 1874 tại Milwaukee, Wisconsin. Hiện nay, hãng đang có mặt ở nhiều khu vực trên thế giới như Ấn Độ, Trung Quốc, Canada, Mexico, Mỹ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có thị trường Việt Nam.

Bằng các công nghệ sản xuất máy lọc nước số 1 thế giới kết hợp với những nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu không ngừng, thương hiệu nhanh chóng tạo dựng được niềm tin cho hàng triệu người dùng và doanh nghiệp ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới về một giải pháp an toàn nước, giúp cung cấp nguồn nước sạch, tinh khiết và hoàn toàn thân thiện khi sử dụng lâu dài.

1.2. Thông số kỹ thuật

Máy lọc nước A.O.Smith AR600-U3 sở hữu trọng lượng tương đối nhẹ chỉ khoảng 15.5 kg, tương ứng với kích cỡ 460 x 161 x 488 mm. Nhìn chung, máy có thiết kế gọn gàng và dễ lắp đặt. Sản phẩm hoạt động ở công suất 124W với tốc độ lọc khá nhanh khoảng 94L/giờ.

A.O.Smith AR600-U3 – dòng máy lọc nước cao cấp được trang bị nhiều tính năng vượt trội (Nguồn: websosanh.vn)

1.3. Thiết kế và độ hoàn thiện

Về thiết kế, máy lọc nước A.O.Smith AR600-U3 có độ hoàn thiện hoàn hảo với kích cỡ siêu mỏng chỉ dày khoảng 161mm, gồm một vòi nước điện tử, kèm theo đó là nhiều tính năng lọc nước ưu việt giúp phục vụ đầy đủ mọi nhu cầu của gia đình bạn một cách hiệu quả nhất.

1.4. Chức năng, chất lượng các lõi lọc bên trong

Để trả lời cho câu hỏi máy lọc nước A.O.Smith AR600-U3 có tốt không, hãy tìm hiểu các chức năng và chất lượng các lõi lọc bên trong của máy nhé. Máy lọc nước A.O.Smith AR600-U3 được trang bị một màng lọc RO – Side Stream cho khả năng lọc hiệu quả tới 94 lít/giờ. Nhờ đó loại bỏ nhanh các loại vi rút, vi khuẩn, nấm mốc… tồn tại trong nguồn nước, đồng thời tăng cường tuổi thọ màng lọc RO – Side Stream gấp 2 lần so với các lõi lọc thông thường. Đặc biệt, nhờ sự hỗ trợ của lõi lọc inline, công đoạn tháo ra lắp vào của bạn trở nên dễ dàng, tiện lợi hơn rất nhiều.

Mặt khác sau khi trải qua quá trình lọc ở màng lọc RO – Side Stream, nguồn nước sẽ đi qua hệ thống đèn UV diệt khuẩn, nhằm tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn độc hại trong nước, và trả lại cho gia đình bạn nguồn nước tinh khiết, thơm ngon nhất.

1.5. Những tính năng nổi bật khác

Tất cả các bộ phận cấu thành nên máy lọc nước A.O.Smith AR600-U3 đều được kiểm tra và đạt chứng nhận an toàn của Hiệp hội an toàn thực phẩm và nước uống quốc tế Mỹ – NSF International. Do đó bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng nguồn nước tinh khiết từ sản phẩm cho nhu cầu ăn uống, sinh hoạt cá nhân hằng ngày.

Đặc biệt, khi mua máy lọc nước A.O.Smith AR600-U3 bạn còn được tặng kèm một phụ kiện lọc nước cao cấp là vòi nước điện tử có thiết kế sang trọng, hiển thị cảnh báo thay thế lõi lọc khi đến thời gian cần thay, giúp bạn chủ động trong mọi tình huống để luôn có được nguồn nước an toàn, cũng như tăng thêm tuổi thọ cho máy.

Ngoài ra, sản phẩm còn được tích hợp cơ chế tự động sục rửa sau khi hoạt động liên tục trong 30 phút, nhằm đảm bảo nguồn nước đầu ra luôn đạt tiêu chuẩn, và độ tin cậy cao.

1.6. Hiệu quả lọc và trải nghiệm sử dụng

Với công suất lọc vượt trội lên tới 1.5 lít/phút, bạn và gia đình có thể thoải mái thưởng thức dòng nước mát trong lành mà không lo tái nhiễm khuẩn từ chiếc máy lọc nước công nghệ RO hiện đại này.

1.7. Máy lọc nước A.O. Smith AR600-U3 giá bao nhiêu

Hiện nay, máy lọc nước A.O.Smith AR600-U3 chính hãng có giá bán khoảng 16.859.000 đồng/ máy. Nhìn chung nếu so với các sản phẩm máy lọc nước A. O. Smith khác, A.O.Smith AR600-U3 có mức giá tương đối cao, nhưng nếu xét về các tính năng ưu việt mà máy sở hữu, đây lại là mức giá xứng đáng để bạn đầu tư sử dụng cho gia đình trong nhiều năm.

Máy lọc nước A.O.Smith AR600-U3 sở hữu ngoại hình mỏng nhẹ, góp phần tăng tính thẩm mỹ cho không gian nhà ở của nhiều gia đình (Nguồn: aosmith.net.vn)

2. Có nên mua A. O. Smith AR600-U3 để lọc nước sạch uống trong gia đình

Với những đánh giá trên, chắc hẳn bạn đã có câu trả lời cho riêng mình về việc có nên sử dụng máy lọc nước thương hiệu A. O. Smith không rồi. Bởi lẽ đứng trước thực trạng thiếu nguồn nước sạch để sử dụng như hiện nay, máy lọc nước được xem là thiết bị tối tân mang lại giải pháp tốt nhất và tiện ích nhất.

Vậy mua máy lọc nước A. O. Smith AR600-U3 ở đâu an toàn và chính hãng? Bên cạnh việc chọn mua ở các cửa hàng lớn trên thị trường, bạn cũng có thể lựa chọn hình thức đặt mua máy lọc nước A.O. Smith AR600-U3 chính hãng với mức giá ưu đãi trên trang Saigon-Gpdaily.com. Điều này sẽ giúp bạn đỡ tốn nhiều thời gian và công sức đi lại mà vẫn nhận được chính sách bảo hành chính hãng, đổi trả nhanh chóng, tiện lợi.

Hy vọng thông qua những thông tin hữu ích từ bài viết trên, bạn đã có lời giải cho câu hỏi máy lọc nước A.O.Smith AR600-U3 có tốt không rồi nhé. Chúc bạn và gia đình nhanh chóng chọn được một thiết bị lọc nước ưng ý và chất lượng cao.