Máy tính bàn nên mua hãng nào tốt nhất: Dell, Asus, Acer, Lenovo

Bạn không biết máy tính bàn nên mua hãng nào thì tốt và giá cho một máy tính bàn là bao nhiêu. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thương hiệu máy tính khác nhau về giá cả và chất lượng. Vì vậy, cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu một số cách chọn mua và các dòng máy tính bàn tốt dưới 10 triệu nhé.



1. Đánh giá về một chiếc máy tính để bàn dưới 10 triệu

Để biết máy tính bàn nên mua hãng nào thì trước tiên bạn cần phải nắm rõ về các thông tin cơ bản như cấu hình và thiết kế của chúng. Từ đó so sánh đối chiếu, đánh giá với nhu cầu sử dụng của bản thân để dễ dàng lựa chọn được dòng máy phù hợp nhất.

Cấu hình máy tính cao cấp dành cho game thủ, trải nghiệm tốc độ đỉnh cao (Nguồn: genknews.genkcdn.vn)

1.1. Cấu hình

Bộ vi xử lý (CPU): để máy có thể hoạt động được thì không thể thiếu bộ xử lý dữ liệu CPU, thương hiệu mà bạn chọn CPU cũng rất quan trọng bởi nó sẽ quyết định các phần khác như Mainboard hay RAM nên mua như thế nào.

Chức năng chính của bộ xử lý này chính là thực hiện tất cả các lệnh cũng như xử lý mọi hệ thống thông tin một cách hiệu quả nhất. Vì thế, bạn cần xem xét kỹ chiếc máy tính cần đảm bảo được trang bị bộ vi xử lý CPU chất lượng tốt, của thương hiệu uy tín, nổi tiếng như: CPU từ hãng công nghệ Intel, một số khách hàng khác yêu thích chọn mua CPU AMD,…

Main: Mainboard còn được gọi là bo mạch chủ, là một trong những linh kiện máy tính quan trọng. Main được chọn dựa theo CPU mà bạn thiết kế ban đầu, hiện nay với một số bạn muốn tự lắp ráp tại nhà thì nên chọn loại bo mạch chủ Mainboard tốt, thiết kế có khe VGA để sau này có thể nâng cấp một cách tiện lợi và nhanh chóng. Chức năng chính là kết nối các linh kiện với thiết bị ngoại vi lại với nhau thành một thể thống nhất.

Bo mạch chủ Mainboard kết nối các linh kiện với thiết bị ngoại vi thành một hệ thống nhất (Nguồn: techzones.vn)

Ram: Chính là bộ nhớ khả dụng của máy, dùng để lưu trữ dữ liệu để CPU có thể truy cập một cách nhanh chóng. RAM càng lớn thì tốc độ càng nhanh, lựa chọn RAM tương thích với Main và CPU sẽ có hiệu quả Buzz vượt trội hơn. Ngoài ra cần lưu ý đến các thông số như độ trễ, điện năng,…

Nguồn: Việc chọn nguồn rất quan trọng bởi nó cung cấp năng lượng cho toàn bộ thiết bị linh kiện trong hệ thống máy tính để bàn. Chất lượng của nguồn PSU cũng quyết định đến tuổi thọ của các phần cứng trong máy. Cơ chế là chuyển dòng điện xoay chiều thành một chiều cho các linh kiện sử dụng.

Case: Một máy tính bàn hoàn chỉnh bao gồm màn hình máy tính và thùng máy. Hiện nay, ngoài việc lựa chọn mua màn hình máy tính tốt, chất lượng thì vỏ máy cũng là một vấn đề được quan tâm nhiều nhất bởi nó sẽ chứa tất cả các linh kiện quan trọng khác.

Để chọn case phù hợp thì cần chú ý đến kích thước vỏ, khả năng tản nhiệt, thông gió và làm mát, các lỗ thông không quá to để tránh côn trùng hay vật nhỏ có thể chui vào. Ngoài ra thiết kế của vỏ cũng quan trọng không kém, có thể trang bị thêm đèn led hoặc phoois hợp màu sắc khác nhau.

Case bảo vệ độc đáo, chất nhất dành cho game thủ (Nguồn: techzones.vn)

Card đồ họa: hay còn gọi là VGA, có nhiệm vụ đưa hình ảnh hiển thị lên màn hình máy tính. Thông thường Main cũng có xử lý đồ họa tuy nhiên bị giới hạn bộ nhớ rất nhiều, VGA giúp khắc phục tình trạng trên, vì được gắn bên ngoài nên sẽ không chiếm dụng dung lượng trên Main nhiều. VGA giúp hình ảnh truyền tải rõ ràng, sắc nét, đặc biệt là tải hình ảnh trong game.

Ổ cứng: gồm hai loại là HDD và SSD, đây cũng là thiết bị lưu trữ thông dụng trên máy tính. HDD sử dụng cơ chế cơ học để đọc và ghi dữ liệu, nên tốc độ thường chậm tuy nhiên nếu cần lưu lượng lưu trữ dữ liệu cao thì nên chọn ổ cứng HDD. Còn SSD sử dụng chip nhớ đa hoặc đơn tầng để ghi nhận dữ liệu. Sở hữu ổ cứng SSD có tốc độ ghi cực nhanh nhưng dung lượng lưu trữ lại thấp hơn và giá thành quá cao.

Ổ đĩa: là phần cứng của máy, gồm ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm, ổ đĩa quang và ổ USB Flash. Chức năng chính của chúng là để lưu trữ dữ liệu.

Hệ điều hành: Hệ điều hành là một tập hợp các chương trình của máy tính được gom lại thành một hệ thống. Chức năng chính của hệ điều hành là đảm bảo hoạt động của người dùng và máy tính diễn ra suôn sẻ. Ngoài ra còn hỗ trợ quản lý các nguồn tài nguyên của máy, điều phối sử dụng nguồn tài nguyên này một cách hợp lý.

Âm thanh: cũng giống như card đồ họa, card âm thanh có chức năng xử lý các tín hiệu âm thanh thành âm có thể nghe được và đưa ra ngoài qua các phụ kiện như loa.

1.2. Thiết kế

Ngoài việc quyết định máy tính bàn nên mua hãng nào thì thiết kế của máy cũng rất quan trọng.

Kích thước: thường có ba cỡ là đầy đủ, trung bình và mini. Vỏ máy có hai kiểu thông dụng là nằm và đứng, thùng máy kiểu nằm có để rộng cỡ 43 – 53 cm để trên bàn và là nơi để đặt màn hình lến. Còn kiểu đứng thì có chiều cao từ 50 – 100 cm cho không gian rộng hơn, dễ tháo lắp các thiết bị bên trong.

Trọng lượng: trọng lượng cũng không nặng lắm, tính luôn cả các linh kiện khác khi ráp vào thì có trọng lượng khoảng 5kg, dễ dàng cho việc vận chuyển.

Màu sắc: Thông thường thì hầu hết đều có màu đen, tuy nhiên một số nhà sản xuất có thể làm viền cạnh khác màu hoặc trang bị thêm hệ thống đèn led. Ngoài ra màu cũng có thể đi theo với màn hình để tạo thành một bộ đôi hoàn hảo.

Bộ tản nhiệt độc đáo tuyệt vời của Raijintek khiến nhiều game thủ rung động (Nguồn: genknews.genkcdn.vn)

2. Một số gợi ý các hãng máy tính để bàn dưới 10 triệu tốt nhất

Để biết được máy tính bàn hãng nào tốt nhất và có giá phù hợp với kinh phí, tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số sản phẩm máy tính bàn đang được ưa chuộng hiện nay nhé.

Máy tính để bàn Lenovo Thinkcentre E73-10AS0052VE: Thinkcentre E73-10AS0052VE là một trong những sản phẩm được ưa thích khi chọn máy tính để bàn. Sản phẩm máy tính mày có kích thước 40 x 16 x 39,7cm, chạy trên hệ điều hành Windows 7 với tốc độ CPU 3.4GHz, hỗ trợ bộ nhớ với RAM 4GB đảm bảo xử lý dữ liệu nhanh chóng, ổn định.

Ngoài ra còn có ổ cứng 500GB cho phép lưu trữ lượng lớn dữ liệu. Với vẻ ngoài tinh tế, hiện đại, sản phẩm không chiếm nhiều diện tích sử dụng đồng thời hiệu quả làm việc nhanh chóng, nhiều kết nối đa dạng phục vụ nhu cầu công việc. Chiếc máy tính thương hiệu Lenovo uy tín này hiện nay trên thị trường có giá khoảng 11.000.000 đồng.

Lenovo Thinkcentre E73-10AS0052VE (Nguồn: ebayimg.com)

Máy tính để bàn Dell Vostro 3670MT 70157885: đây là một trong những dòng máy tính bàn thương hiệu Dell được nhiều người lựa chọn nhất, với kích thước nhỏ gọn, trang bị bổ xử lý Intel Core i3 với tốc độ xử lý CPU đến 3.6GHz, ngoài ra còn có bộ nhớ RAM 4GB, ổ cứng HDD, card đồ họa Intel HD Graphics và một số ổ đĩa khác như Wifi, ổ đĩa quang.

Máy sử dụng hệ điều hành Free Dos cùng chip Intel thế hệ 8 giúp máy hoạt động tốt, xử lý thông tin, dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả. Ổ cứng có dung lượng 1TB cho phép bạn thoải mái lưu trữ cũng như cổng Wifi tiện lợi truy cập Internet. Giá sản phẩm này hiện nay là 8.550.000 đồng tại Saigon-Gpdaily.com.

Dell Vostro 3670MT 70157885 (Nguồn: nguyenkimmall.com)

Máy tính mini Asus VivoStick TS10:

Asus VivoStick TS10 mini được nhiều bạn trẻ đề cập đến khi được hỏi mua máy tính bàn hãng nào tốt nhất bởi thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, không tốn diện tích và có tính thẩm mỹ rất cao đến từ thương hiệu Asus được nhiều người tin tưởng lựa chọn. Mặc dù kích thước nhỏ nhưng bên trong nó vẫn đầy đủ các linh kiện như một chiếc máy tính bàn thông thường.

Với trọng lượng 77g, Asus VivoStick PC được trang bị bộ vi xử lý Intel Atom x5-Z8350 có tốc độ chạy 1.44Ghz, bộ nhớ trong 2GB chuẩn LPDDR3 và kèm thêm bộ nhớ trong hynix eMMC 32GB có thể lưu trữ trên đám mây 100GB của Asus. Hệ điều hành Windows 10 Home được sử dụng cho máy này cùng với phụ kiện đi kèm như giá đỡ, cốc sạc, cáp USB.

Có thể nói đây là một bước đột phá trong công nghệ máy tính bàn, không chỉ làm giảm diện tích sử dụng, thiết kế đẹp mắt mà còn đảm bảo chất lượng sử dụng. Sản phẩm còn nằm trong top 11 máy tính all in one đáng mua nhất 2019. Máy tính này hiện nay có giá bán khoảng 4.100.000 đồng.

Asus VivoStick TS10 mini, một bước đột phá mới trong công nghệ thông tin hiện nay (Nguồn: genknews.genkcdn.vn)

Máy tính để bàn ACER ASPIRE XC-730: với thiết kế đơn giản, các đường viền góc cạnh, sắc nét cùng màu đen toàn máy khiến cho sản phẩm trở nên sang trọng, mạnh mẽ. Kích thước nhỏ gọn 42 x 29.2 x 10 cm ít chiếm diện tích và trọng lượng 7.8 kg dễ dàng di chuyển vị trí.

CPU sử dụng lõi chip Intel Celeron với tốc độ 2.5 GHz, card đồ họa Intel HD Graphics tích hợp card Reader SD, ổ Wifi, ổ đĩa quang. Ngoài ra còn có thêm nhiều cổng kết nối như USB, VGA, Network, HDMI.

Sản phẩm có tốc độ xử lý dữ liệu nhanh chóng, Bluetooth và Wifi kết nối nhanh chóng, đồ họa đẹp và âm thanh chất lượng sống động. Hiện nay, trên thị trường máy tính được sản xuất bởi hãng Acer quen thuộc trên thị trường công nghệ này có giá dao động từ 6.000.000 đến 11.000.000 đồng.

ACER ASPIRE XC-730 (Nguồn: nguyenkimmall.com)

Trên đây là một số khái niệm cơ bản về các thành phần cấu tạo của một máy tính để bàn cũng như một số thương hiệu bán chạy hiện nay . Qua bài viết trên, Blog Saigon-Gpdaily mong rằng đã giúp cho bạn biết được máy tính bàn nên mua hãng nào tốt nhất và biết cách chọn mua một chiếc máy tính để bàn chất lượng tốt và phù hợp cũng như lựa chọn linh kiện máy tính tốt, tương thích với nhau khi tự tay lắp ráp máy. Chúc các bạn thành công và có được chiếc máy tính để bàn ưng ý, phục vụ tốt các nhu cầu của mình nhé!