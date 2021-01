Mẹo chọn Sandals phù hợp với từng dáng chân

Ngoài những đôi giày cao gót, những đôi giày búp bê hay những đôi sneaker năng động thì sandals cũng nằm trong danh sách là một trong những mẫu giày không thể thiếu trong thế giới phụ kiện của các tín đồ thời trang nói riêng và phái đẹp nói chung.



Không chỉ những bộ trang phục thời trang mới luôn thay đổi để bắt kịp theo xu hướng thời đại mà những đôi giày hay những mẫu trang sức cũng thay đổi theo để phù hợp với những trang phục đó. Thế nhưng, với những mẫu giày sandals thì nó lại hiếm khi trở nên lỗi mốt và bạn hoàn toàn có thể phối đồ để đi đến bất cứ nơi đâu và bất cứ hoàn cảnh nào.

Những mẫu sandals với đặc trưng thiết kế là quai dây sẽ tạo những khoảng hở thông thoáng mang lại sự thoải mái, thoáng mát tối đa cho nữ giới vì vậy mà nó khá thích hợp khi diện vào những ngày hè nóng bức.

Không quá kén chọn hình dáng của đôi chân như những đôi cao gót bít hay những đôi giày búp bê, giày sandals luôn có những thiết kế phù hợp không chỉ với những dáng chân khác nhau mà nó còn phù hợp với mọi hình dáng cơ thể.

Khi sở hữu một chiều cao khiêm tốn với đôi chân ngắn thì những đôi sandals cao gót sẽ là sự lựa chọn cứu cánh kịp thời và hiệu quả nhất cho bạn. Cần chọn những đôi T-strap sandals quai dây dạng chữ T chạy dọc mu bàn chân hoặc những đôi sandals có phần quai hậu vắt sau, sandals quai ngang mảnh để mang lại cảm giác đôi chân dài hơn. Ngoài ra, bạn cũng cần chọn những đôi sandals có màu đen hoặc màu nude để hỗ trợ cho đôi chân khiêm tốn của bạn.

Đối với những cô nàng có đôi chân không được thon gọn thì sandals mũi nhọn sẽ giúp bạn trông “lừa tình” hơn khi nó giúp bạn kéo dài đôi chân và thu nhỏ form chân bạn một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, với những đôi chân quá khổ bạn cần chọn những đôi sandals có quai chéo thay vì chọn những đôi quai chữ T ở cổ chân để tránh chân bị bè ra thêm theo bề ngang.

Ngoài ra, một số sự lựa chọn khác dành cho những đôi chân to là những đôi sandals có phần quai dây to bản hoặc những đôi sandals đan dây chiến binh sẽ giúp bạn che đi nhược điểm đôi chân của bạn một cách hiệu quả. Thêm vào đó, những đôi sandals đế thô hoặc giày đế xuồng cũng giúp cho những cô nàng chân to cân bằng được kích cỡ bàn chân và trông nó được hài hòa và cân xứng hơn.

Những thiết kế sandals dây to bản hoặc đính hoa to ở mu bàn chân lại là sự lựa chọn tuyệt vời cho những cô nàng có đôi chân gầy và gân guốc bởi nó có thể che đi những nhược điểm gầy gò và gân guốc của bàn chân. Nếu bạn có đôi chân gầy thì cũng cần hạn chế những đôi giày sandals cao gót, ngược lại những đôi đế bệt hoặc cao vừa phải sẽ giúp cân bằng trọng lượng cơ thể dễ dàng hơn.